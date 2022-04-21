Точка выпустила первое в 2022 году Большое Демо

В Точке ввели дополнительный кешбэк на остатки по счетам — до 15% на остаток, если траты по карте — более 30 000 ₽, 3% — если трат нет. Также ввели налоговый кешбэк — 5% с уплаты НДФЛ и взносов в соцфонды.

Запустили сервис «Точка Коммерческое Финансирование» для тех, кто торгует с отсрочкой платежа и нуждается в быстром финансировании поставок.

Запустили собственный интернет-эквайринг. Деньги зачисляются на счёт на следующий день, даже в выходные и праздники. Есть функция приёма оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей. По ней действуют субсидии на возврат комиссии.

Теперь клиенты Точки могут начать работу на Wildberries. Сервис ускорит регистрацию на площадке и доведет до первых продаж. На Ozon и Яндекс Маркет запустить продажи с Точкой теперь можно и без открытия счёта в банке.

Для тех, кто уже продаёт на маркетплейсах, в Точке запустили сервис аналитики. Теперь клиенты могут получать данные о популярных категориях товара, поисковых запросах и сезонности, а ещё — улучшать поисковую выдачу и работать с отзывами покупателей.

Для того, чтобы клиенты могли совершать сделки моментально и из любой точки планеты, в Точке появилась новая электронная подпись. Она работает без походов в налоговую, скачиваний и настроек, но позволяет вести простой юридически значимый документооборот.

Все новинки можно подключить в интернет-банке уже сегодня. Подробные условия по каждому из сервисов читайте на специальной странице.







