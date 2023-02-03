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Бесплатная регистрация ООО на АУСН

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АУСН — автоматизированная упрощённая система  налогообложения
Зарегистрируем ООО на АУСН без госпошлины и откроем счёт — бесплатно и онлайн
Акция до 10 ноября
При регистрации ООО — счёт за 0 ₽

В первые 3 месяца на тарифе «Развитие»

Преимущества ООО на АУСН

Автоматический расчёт налогов

Их нужно уплачивать ежемесячно — сумма появится в личном кабинете налогоплательщика

Минимум отчётности

Не надо сдавать налоговые декларации, справки о доходах, КУДиР

Без страховых взносов

Не нужно уплачивать взносы за себя или сотрудников

Кому подойдёт ООО на АУСН
  • Доход до 60 000 000 ₽ в год
  • Не более 5 сотрудников в штате
  • Компания не использует другие налоговые режимы
  • Расчёты с контрагентами и выплаты сотрудникам проходят через уполномоченный банк — мы один из них

Регистрируйте ООО на АУСН с Точка Банк

1

Вам понадобятся

  • Сканы паспорта 
  • Номер СНИЛС
  • Документы, подтверждающие юридический адрес
2

Мы подберём

  • Коды ОКВЭД
  • Подходящий вид АУСН: «Доходы» или «Доходы минус расходы»
  • Юридический адрес при необходимости
3

Мы подготовим

  • Электронное заявление о регистрации юридического лица
  • Решение о создании ООО и назначении директора
  • Устав
  • Уведомление о переходе на АУСН
4

Вы получите

Готовое ООО и счёт в Точка Банк за 3–5 дней.

Будем рядом, когда это нужно

Поддержим на каждом этапе

Наша главная цель — помочь вам во всём разобраться и успешно стартовать
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Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

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Корпоративный
  • Подойдёт только для компаний, ИП и холдингов с оборотом от 60 000 000 ₽ в год
  • Переводите физлицам до 10 000 000 ₽ в месяц без комиссии

25 000 ₽ в месяц

Предложим сервисы для развития бизнеса

ЭДО от 0 ₽ 
  • Базовый ЭДО — бесплатно: создавайте документы по готовым шаблонам, получайте документы из других ЭДО и подписывайте КЭП
  • Продвинутый ЭДО — от 417 ₽ при оплате за год
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Бизнес‑карта
  • Пользуйтесь как обычной дебетовой картой: оплачивайте любые товары и услуги
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Управление рисками
  • Подготовим полный отчёт о надёжности контрагента и подскажем, стоит ли сотрудничать
  • Предложим от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный»
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Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

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Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
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По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Частые вопросы

Как открыть ООО на АУСН?

Чтобы зарегистрировать ООО и перейти на АУСН, необходимо определиться с видом предпринимательской деятельности и подобрать соответствующие ему коды ОКВЭД, подготовить необходимые документы и написать заявление для подачи в МФЦ или ФНС — лично или онлайн.

Если вы зарегистрируете ваш бизнес с помощью специалистов Точка Банка, вам не придётся делать всё это самостоятельно. Мы предоставим список документов для регистрации, самостоятельно их подготовим и поможем выпустить электронную подпись, чтобы зарегистрировать ваше ООО онлайн и сэкономить на госпошлине.

Вы сможете отслеживать весь процесс в нашем интернет‑банке. После регистрации ООО пришлём смс, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть вам счёт. Также поможем отправить заявление о переходе на АУСН через интернет‑банк.

Какие есть ограничения для регистрации ООО на АУСН?

Открыть бизнес на автоматизированной системе налогообложения можно только до 31 декабря 2027 года. АУСН доступна тем предпринимателям, которые регистрируют ООО в одном из регионов, где действует АУСН, и отвечают требованиям:

  • общий годовой доход — не более 60 000 000 ₽;
  • наличие основных средств на сумму до 150 000 000 ₽;
  • штат не более чем из 5 сотрудников, среди которых нет налоговых нерезидентов;
  • выплаты сотрудникам проходят не наличными и через уполномоченный банк;
  • отсутствуют филиалы и обособленные подразделения;
  • предприниматели не собираются совмещать деятельность с другими налоговыми режимами.

Существуют также ограничения по сфере бизнеса: режим АУСН не могут применять страховщики и ломбарды, а также те, кто ведёт посредническую деятельность — поверенные, комиссионеры, агенты и другие.

Какую отчётность надо сдавать на АУСН?

На АУСН не нужно сдавать:

  • декларацию по налогу;
  • 6-НДФЛ;
  • РСВ;
  • персонифицированные сведения о физических лицах.

Но часть данных о сотрудниках всё же нужно сдавать в СФР:

  • сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 подраздела 1 формы ЕФС‑1) — не позднее следующего рабочего дня после принятия сотрудника на работу или его увольнения;
  • сведения о страховом стаже (подраздел 1.2 подраздела 1 формы ЕФС‑1) — ежегодно до 25 января;
  • сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (подраздел 3 раздела 1 ЕФС‑1) — до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Если вы налоговый агент по НДФЛ, можно поручить банку отправлять в ФНС данные о доходах сотрудников.

Также ООО необходимо вести бухучёт и сдавать бухгалтерскую отчётность в общеустановленном порядке — АУСН от этого не освобождает.

Какие налоги платит ООО на АУСН?

ООО на АУСН освобождены от:

  • НДС, кроме импортного или агентского.
  • НДФЛ с доходов от бизнеса, исключая дивиденды и прочее.
  • Налога на имущество, если оно используется в бизнесе, кроме кадастровых объектов в региональных перечнях. Если объект из перечня административно‑деловых или торговых центров, налог платить всё же придётся.

Бизнес на АУСН уплачивает фиксированный взнос на травматизм, независимо от количества работников. С 2026 года его размер составляет 2 959 ₽ в год. ООО платят эти взносы за директора, даже если других сотрудников в компании нет.

Как считается налог на АУСН?

  • С объектом налогообложения «Доходы» — 8% от поступлений
  • С объектом «Доходы минус расходы» — 20% от разницы, но минимум 3% от доходов

Если вы платите торговый сбор, можно уменьшить налог на его сумму. Достаточно встать на учёт как плательщик торгового сбора.

Расходы должны быть оплачены по безналу или через кассу, иначе налоговая их не учтёт. Список допустимых расходов открыт, но есть исключения. Они перечислены в статье 6 закона № 17‑ФЗ.

Доходы и расходы учитываются кассовым методом — по факту поступления или оплаты.

Как уплачивать налоги на АУСН?

Налог по АУСН нужно уплачивать ежемесячно, до 25 числа.

Сумму налога рассчитывает ФНС на основании данных о доходах и расходах. Эту информацию налоговая получает:

  • из банка;
  • от операторов фискальных данных;
  • из личного кабинета АУСН, который ведёт предприниматель.

Сумму налога нужно перечислить на единый налоговый счёт — ЕНС.

Если предприниматель платит зарплату сотрудникам, НДФЛ нужно уплатить единым платежом на ЕНС:

  • до 28 числа текущего месяца — по выплатам с 1 по 22 число;
  • не позднее 5 числа следующего месяца — по выплатам с 23 числа до конца месяца.

Сумма страхового взноса на травматизм в 2026 году — 2 959 ₽ в год. Его нужно ежемесячно уплачивать в СФР — 1/12 часть суммы не позднее 15 числа.

Сколько стоит зарегистрировать ООО?

Стоимость регистрации ООО зависит от того, как именно она проходит.

  • Если вы лично приходите в налоговую, придётся уплатить госпошлину за регистрацию — 4 000 ₽.
  • Если подавать документы онлайн или через МФЦ, то уплачивать ничего не нужно.

Ещё один способ зарегистрировать ООО — обратиться в наш банк. Зарегистрируем ваш бизнес бесплатно: вам выпустят электронную подпись, чтобы подать нужные документы онлайн и не уплачивать пошлину. А сразу после регистрации вам откроют счёт — тоже бесплатно.

Какой адрес указывать для регистрации ООО?

Для того, чтобы зарегистрировать ООО, необходим юридический адрес. Чтобы у налоговой не возникло сомнений насчёт его достоверности, мы рекомендуем отправлять в налоговую подтверждающие документы.

Вы можете приобрести или взять в аренду подходящее здание или офис: тогда при регистрации нужно будет отправить в налоговую договор аренды или субаренды. Если это необходимо, мы порекомендуем вам надёжный юрадрес без массовой регистрации. 

Если вы уже являетесь собственником помещения, достаточно предоставить свидетельство о праве собственности выписку из ЕГРН.

Также вы можете зарегистрировать ООО на чужой адрес, если владелец даст согласие.

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Регистрация ООО на АУСН — Открыть ООО на автоматизированной УСН — Банк Точка