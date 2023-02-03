Бесплатная регистрация ООО на АУСН

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Их нужно уплачивать ежемесячно — сумма появится в личном кабинете налогоплательщика
Не надо сдавать налоговые декларации, справки о доходах, КУДиР
Не нужно уплачивать взносы за себя или сотрудников
Готовое ООО и счёт в Точка Банк за 3–5 дней.
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Чтобы зарегистрировать ООО и перейти на АУСН, необходимо определиться с видом предпринимательской деятельности и подобрать соответствующие ему коды ОКВЭД, подготовить необходимые документы и написать заявление для подачи в МФЦ или ФНС — лично или онлайн.
Если вы зарегистрируете ваш бизнес с помощью специалистов Точка Банка, вам не придётся делать всё это самостоятельно. Мы предоставим список документов для регистрации, самостоятельно их подготовим и поможем выпустить электронную подпись, чтобы зарегистрировать ваше ООО онлайн и сэкономить на госпошлине.
Вы сможете отслеживать весь процесс в нашем интернет‑банке. После регистрации ООО пришлём смс, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть вам счёт. Также поможем отправить заявление о переходе на АУСН через интернет‑банк.
Открыть бизнес на автоматизированной системе налогообложения можно только до 31 декабря 2027 года. АУСН доступна тем предпринимателям, которые регистрируют ООО в одном из регионов, где действует АУСН, и отвечают требованиям:
Существуют также ограничения по сфере бизнеса: режим АУСН не могут применять страховщики и ломбарды, а также те, кто ведёт посредническую деятельность — поверенные, комиссионеры, агенты и другие.
На АУСН не нужно сдавать:
Но часть данных о сотрудниках всё же нужно сдавать в СФР:
Если вы налоговый агент по НДФЛ, можно поручить банку отправлять в ФНС данные о доходах сотрудников.
Также ООО необходимо вести бухучёт и сдавать бухгалтерскую отчётность в общеустановленном порядке — АУСН от этого не освобождает.
ООО на АУСН освобождены от:
Бизнес на АУСН уплачивает фиксированный взнос на травматизм, независимо от количества работников. С 2026 года его размер составляет 2 959 ₽ в год. ООО платят эти взносы за директора, даже если других сотрудников в компании нет.
Если вы платите торговый сбор, можно уменьшить налог на его сумму. Достаточно встать на учёт как плательщик торгового сбора.
Расходы должны быть оплачены по безналу или через кассу, иначе налоговая их не учтёт. Список допустимых расходов открыт, но есть исключения. Они перечислены в статье 6 закона № 17‑ФЗ.
Доходы и расходы учитываются кассовым методом — по факту поступления или оплаты.
Налог по АУСН нужно уплачивать ежемесячно, до 25 числа.
Сумму налога рассчитывает ФНС на основании данных о доходах и расходах. Эту информацию налоговая получает:
Сумму налога нужно перечислить на единый налоговый счёт — ЕНС.
Если предприниматель платит зарплату сотрудникам, НДФЛ нужно уплатить единым платежом на ЕНС:
Сумма страхового взноса на травматизм в 2026 году — 2 959 ₽ в год. Его нужно ежемесячно уплачивать в СФР — 1/12 часть суммы не позднее 15 числа.
Стоимость регистрации ООО зависит от того, как именно она проходит.
Ещё один способ зарегистрировать ООО — обратиться в наш банк. Зарегистрируем ваш бизнес бесплатно: вам выпустят электронную подпись, чтобы подать нужные документы онлайн и не уплачивать пошлину. А сразу после регистрации вам откроют счёт — тоже бесплатно.
Для того, чтобы зарегистрировать ООО, необходим юридический адрес. Чтобы у налоговой не возникло сомнений насчёт его достоверности, мы рекомендуем отправлять в налоговую подтверждающие документы.
Вы можете приобрести или взять в аренду подходящее здание или офис: тогда при регистрации нужно будет отправить в налоговую договор аренды или субаренды. Если это необходимо, мы порекомендуем вам надёжный юрадрес без массовой регистрации.
Если вы уже являетесь собственником помещения, достаточно предоставить свидетельство о праве собственности выписку из ЕГРН.
Также вы можете зарегистрировать ООО на чужой адрес, если владелец даст согласие.