Определение термина "Баланс основных средств, оборудования, производственных мощностей"

Баланс основных средств, оборудования, производственных мощностей

"баланс, в котором сопоставляются наличные основные средства с учетом их износа и выбытия и вновь вводимые средства на предмет достижения соответствия основных средств потребностям в них, диктуемым объемами производства. Составляется в целях определения показателей воспроизводства (выбытия, обновления) основных средств. "