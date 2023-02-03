Определение термина "Единичная эластичность спроса"

Единичная эластичность спроса

спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества потребного товара, что общий доход остается неизменным, или, с другой стороны, такое сокращение количества потребного товара в ответ на увеличение цены, что доход не изменяется.