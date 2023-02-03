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Определение термина "Риск предоставления кредитов на слишком большие суммы"

Риск предоставления кредитов на слишком большие суммы -
риск, приводящий к тому, что банки обычно устанавливают контроль над лимитами по кредитам, предоставленным какому-либо правительству или организации под правитедьственную гарантию; такой риск более приемлем, чем риск, связанный с кредитами, не гарантируемыми правительством.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Риск предоставления кредитов на слишком большие суммы: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка