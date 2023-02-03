Определение термина "Риск предоставления кредитов на слишком большие суммы"

Риск предоставления кредитов на слишком большие суммы

риск, приводящий к тому, что банки обычно устанавливают контроль над лимитами по кредитам, предоставленным какому-либо правительству или организации под правитедьственную гарантию; такой риск более приемлем, чем риск, связанный с кредитами, не гарантируемыми правительством.