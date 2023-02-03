Определение термина "Трансферт"

Трансферт

(Иногда применяется термин ТРАНСФЕР) (фр. transfer! — передача, от лат. transferee — переносить, переводить) 1) передача акционерного сертификата от брокера продавца брокеру покупателя с переходом права собственности; 2) регистрация в книгах корпорации перехода права собственности на акции или другие именные ценные бумаги, совершаемая агентом по Т. После такой записи имени покупателя в книге регистрации дивиденды, извещения о собраниях акционеров, финансовые отчеты и прочая информация, направляемая эмитентом держателям ценных бумаг, посылаются непосредственно новому владельцу; 3) перевод иностранной валюты или золота из одной страны в другую, денег из одного финансового учреждения в другое, банковские операции по встречным переводам валют двух или нескольких стран; 4) переезд граждан из одной страны в другую; перевозка туристов из аэропорта в гостиницу, между городами; 5) перенос оплаты по сделке с одного счета на другой.