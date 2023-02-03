Определение термина "Паевой взнос"

Паевой взнос

взнос члена кооперативной организации, составляет основу формирования собственного имущества кооператива. П.В. осуществляются деньгами, материальными ценностями ценными бумагами, иным имуществом, в том числе имущественными правами, а также иными объектами гражданского права и возвращаются при выходе из кооператива или при его ликвидации, после погашения всех долгов кооператива. Оценка П.В. производится при образовании кооператива по взаимной договоренности его членов на основании сложившихся на рынке Цен, а при вступлении в кооператив новых членов — комиссией, назначаемой правлением кооператива. Оценка П.В., превышающего 250 установленных законом минимальных размеров оплаты труда, должна быть подтверждена независимым экспертом.