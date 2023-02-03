Определение термина "Трансфертные платежи"

Трансфертные платежи

одна из схем перераспределения бюджетных средств: выплаты из государственного бюджета населению и частным предпринимателям, осуществляемые в порядке перераспределения средств в пользу более нуждающихся в них граждан через бюджет. Имеют три распространенные формы: субсидии частным предпринимателям, выплаты процентов по государственному долгу, государственные денежные выплаты на социальные нужды (пенсии, пособия и др.).