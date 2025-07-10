ФНС изменит форму налогового требования с 1 ноября 2025 года

С 1 ноября 2025 года ФНС начнёт использовать обновлённые формы требований об уплате налоговой задолженности. Проект приказа уже опубликован на портале нормативных правовых актов. Изменения коснутся приказа ФНС от 2 декабря 2022 года № ЕД-7-8/1151@.

В новой форме появится дополнительная графа. В ней будет указан установленный срок уплаты налога, сбора или страховых взносов. Налогоплательщики будут видеть, до какой даты нужно внести платёж.

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Если получатель не согласен с указанной суммой долга, ему предложат обратиться за разъяснениями в специальный онлайн-сервис — «Оперативная помощь налогоплательщикам». В требовании разместят QR-код, с помощью которого можно быстро перейти на этот сервис.

Кроме формы требования, обновления затронут и другие документы. В частности:

решения о приостановлении или возобновлении действия поручений на списание задолженности со счетов налогоплательщиков;

постановления о взыскании задолженности за счёт имущества налогоплательщика, налогового агента, банка или другого лица.