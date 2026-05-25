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ФНС продлила срок до 1 июня на переход с ПСН на УСН для ИП

25.05.2026
33
33

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Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?

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ИП дали дополнительное время для перехода на УСН — но только до 1 июня 2026 года.

ФНС сообщила, что часть предпринимателей сможет перейти на упрощённую систему налогообложения задним числом — с 1 января 2026 года. Возможность появилась после принятия Федерального закона от 25.04.2026 №104-ФЗ .

Речь идёт об ИП, которые в конце 2025 года работали на патенте, но потеряли право на ПСН из-за превышения лимита доходов в 20 млн ₽. Если предприниматель соответствует требованиям для УСН, он может оформить переход на упрощёнку с начала 2026 года.

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Чтобы воспользоваться этим правом, нужно до 1 июня 2026 года подать уведомление по форме КНД 1150001. В документе необходимо указать признак налогоплательщика «4», а в поле даты перехода — код «1».

Также ФНС разрешила с начала 2026 года поменять объект налогообложения по УСН. Это касается ИП, которые совмещали УСН и патент в декабре 2025 года, а также тех, кто уже перешёл на упрощёнку после утраты права на ПСН. Для смены объекта нужно подать форму КНД 1150016 с датой изменения с 1 января 2026 года.

Налоговая рекомендует отправлять документы через личный кабинет ИП с квалифицированной электронной подписью.

Главное — не пропустить дедлайн. После 1 июня оформить переход уже не получится.

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Новый срок на переход с ПСН на УСН для ИП — Точка Банк