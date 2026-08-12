Новости
Всего 130 статей
9 ОКТЯБРЯ 2026
10
Дарья Жуковская
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Для 12 видов перевозок с 1 сентября разрешили бумажные транспортные документы
21 СЕНТЯБРЯ 2026
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Дарья Жуковская
Минфин разъяснил, нужно ли начислять НДС с оплаты за услуги прошлых лет
17 СЕНТЯБРЯ 2026
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Дмитрий Чередниченко
Юлия Веремеенко
Обязательный приём цифрового рубля с 1 сентября 2026 года: кого касается и что делать бизнесу
24 АВГУСТА 2026
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Ольга Чинова
Мария Хомутинникова
Склады Ozon горят после атаки беспилотников: что делать продавцам
12 АВГУСТА 2026
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Ольга Чинова
Мария Хомутинникова
Wildberries ввёл льготы для селлеров на FBS: полный список мер поддержки после атаки БПЛА на склады