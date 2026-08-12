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Новости

Всего 130 статей
9 ОКТЯБРЯ 2026
456
Дарья Жуковская
Маркировка строительных материалов в 2026 году
9 ОКТЯБРЯ 2026
10
Дарья Жуковская
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Для 12 видов перевозок с 1 сентября разрешили бумажные транспортные документы
9 ОКТЯБРЯ 2026
14
Дарья Жуковская
NEW
Право на АУСН утеряно в середине месяца: НДС считают с его начала
21 СЕНТЯБРЯ 2026
70
Дарья Жуковская
Минфин разъяснил, нужно ли начислять НДС с оплаты за услуги прошлых лет
18 СЕНТЯБРЯ 2026
53
Дарья Жуковская
Отпуск могут увеличить за счёт выходных
17 СЕНТЯБРЯ 2026
9738
Дмитрий Чередниченко
Юлия Веремеенко
Обязательный приём цифрового рубля с 1 сентября 2026 года: кого касается и что делать бизнесу
8 СЕНТЯБРЯ 2026
166
Дарья Жуковская
ЭТрН на бумаге в 2026 году: Минтранс расширил перечень исключений
1 СЕНТЯБРЯ 2026
67
Дарья Жуковская
Маркировку строительных материалов перенесли на 1 июня 2027 года
24 АВГУСТА 2026
49
Ольга Чинова
Мария Хомутинникова
Склады Ozon горят после атаки беспилотников: что делать продавцам
12 АВГУСТА 2026
166
Ольга Чинова
Мария Хомутинникова
Wildberries ввёл льготы для селлеров на FBS: полный список мер поддержки после атаки БПЛА на склады

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