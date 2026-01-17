Оформление патента и ведение учёта по ПСН

Во‑первых, доход в течение года не должен превышать 20 000 000 ₽, по данным на 2026 год. Во‑вторых, количество наёмных сотрудников — не более 15 человек. В‑третьих, срок действия патента ограничен: выдаётся максимум на 12 месяцев в течение календарного года, минимум на месяц и для одного вида деятельности. Для некоторых видов деятельности есть и другие ограничения, рекомендуем заранее их изучить. Если вы укладываетесь в эти рамки, патент — ваш вариант.