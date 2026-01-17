Оформление патента и ведение учёта по ПСН

Проконтролируем сроки и сумму оплат
Создадим платёжки и сформируем книгу учёта доходов
Напомним об окончании срока действия патента
Заранее напомним о платежах: стоимости патента, фиксированных и дополнительных страховых взносах ИП, чтобы вы ничего не забыли
Учтём финансовые операции, сформируем КУДиР, если вы работаете также и по УСН, рассчитаем налог к уплате и подготовим декларацию и даже при нулевой деятельности
Сервис рассчитает налоги самым оптимальным способом — уменьшит их на сумму взносов
Проконсультируем, как заполнить заявление на патент и подготовить его к отправке в ФНС. Вам останется подтвердить отправку с помощью КЭП.
Сервис сформирует готовое заявление по форме № 26.5‑1
Сервис автоматически всё рассчитает и подготовит — останется нажать кнопку «Уплатить»
Заполните заявление на патент прямо в сервисе. Мы проконтролируем сроки и суммы оплат, создадим платёжки и напомним об окончании патента.
Чтобы вы всегда понимали, из чего складывается сумма налогов и взносов
И помогут составить грамотный ответ на требования налоговой
И проверят задолженность и переплаты по налогам и взносам
Вы можете обращаться за помощью столько раз, сколько потребуется
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников
При оплате 16 900 ₽ в год
От 1 408 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками и без
При оплате 70 000 ₽ в год
От 5 833 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками и без
При оплате 100 000 ₽ в год
От 8 333 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками
При оплате 140 000 ₽ за год
11 666 ₽ в месяц
Патент доступен для многих видов бытовых и профессиональных услуг. Самые популярные: грузоперевозки, розничная торговля и общепит.
Главный принцип — вы оказываете услуги физическим лицам или занимаетесь розничной торговлей с небольшими площадями.
Всё просто: сделать это нужно не позднее чем за 10 дней до начала работы на патенте. Через наш сервис вы оформите заявление онлайн, для этого выберите вид деятельности и срок, система сама заполнит документ. Вам останется только проверить данные и отправить его в налоговую с электронной подписью — без визита в ФНС.
Стоимость зависит минимум от трёх факторов: вашего региона, выбранного вида деятельности и срока.
Например, патент для мастера по ремонту обуви в Москве на полгода обойдётся примерно в 50 000 ₽, а в Екатеринбурге на тот же срок — около 11 000 ₽. Предварительно оценить можно по калькулятору ФНС. Окончательная стоимость патента будет известна, когда получите его.
Во‑первых, доход в течение года не должен превышать 20 000 000 ₽, по данным на 2026 год. Во‑вторых, количество наёмных сотрудников — не более 15 человек. В‑третьих, срок действия патента ограничен: выдаётся максимум на 12 месяцев в течение календарного года, минимум на месяц и для одного вида деятельности. Для некоторых видов деятельности есть и другие ограничения, рекомендуем заранее их изучить. Если вы укладываетесь в эти рамки, патент — ваш вариант.
Да, и часто это очень выгодно. Можно взять патент на офлайн‑услуги, например ремонт, а онлайн‑продажи вести на УСН. Самое сложное здесь — раздельный учёт доходов. Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка решает эту задачу: все поступления можно распределить по разным режимам, после чего сервис автоматически рассчитает налоги отдельно и сформирует нужные отчёты.
Главный и часто единственный документ — это заявление по форме №26.5‑1. Никаких справок о доходах или сложных бизнес‑планов не требуется. Заполнить корректное заявление вы сможете с помощью Онлайн‑бухгалтерии, останется его проверить и отправить. В редких случаях налоговая может запросить дополнительные пояснения, но это исключение.
Основные ошибки ведут к излишней уплате налогов или к задолженности, пени и штрафам. Вот типичные:
1. Не учли страховые взносы. Их можно вычесть из стоимости патента, но многие предприниматели платят полную сумму.
2. Неправильно определили вид деятельности или территорию. Сумма зависит от точного кода и региона.
3. Пропустили срок оплаты. Патент оплачивается частями или целиком, и просрочка даже на один день приводит к санкциям. Наш сервис страхует от этих ошибок: рассчитывает сумму к оплате с учётом взносов, следит за сроками и работает с актуальными данными ФНС.
Не паникуйте. Сначала получите официальное решение из налоговой и разберитесь в причине отказа, её укажут в уведомлении об отказе в выдаче патента (форма по КНД 1122020). Чаще всего отказ связан с техническими ошибками в заявлении или несоответствием вида деятельности. Мы поможем проанализировать причину, оперативно исправить заявление и подать его снова.