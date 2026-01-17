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Оформление патента и ведение учёта по ПСН

Оформление патента и ведение учёта по ПСН

Проконтролируем сроки и сумму оплат

Создадим платёжки и сформируем книгу учёта доходов

Напомним об окончании срока действия патента

Работайте по патенту без спешки и ошибок

Патент освобождает ИП от сложной отчётности, но требует внимания к срокам, платежам и учёту доходов. Мы собрали опции для тех, кто выбрал ПСН:
Проконтролируем сроки

Заранее напомним о платежах: стоимости патента, фиксированных и дополнительных страховых взносах ИП, чтобы вы ничего не забыли

Проконтролируем сроки
Учтём УСН и сформируем отчётность

Учтём финансовые операции, сформируем КУДиР, если вы работаете также и по УСН, рассчитаем налог к уплате и подготовим декларацию и даже при нулевой деятельности

Учтём УСН и сформируем отчётность
Рассчитаем налоги и взносы

Сервис рассчитает налоги самым оптимальным способом — уменьшит их на сумму взносов

Рассчитаем налоги и взносы
Поможем отправить заявление на патент в ФНС

Проконсультируем, как заполнить заявление на патент и подготовить его к отправке в ФНС. Вам останется подтвердить отправку с помощью КЭП.

Поможем отправить заявление на патент в ФНС

Как оформить заявление на патент для ИП

1

Выбрать вид деятельности, регион и срок

Сервис сформирует готовое заявление по форме № 26.5‑1

2

Проверить данные

3

Отправить заявление в ФНС с электронной подписью

Забудьте об очередях в налоговой

Оформите патент для ИП, не выходя из дома

Откройте счёт и ведите бухгалтерию прямо в интернет‑банке

В сервисе Онлайн-бухгалтерия простой и понятный интерфейс

Налоги и отчёты в несколько кликов

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Лёгкая работа с патентом

Заполните заявление на патент прямо в сервисе. Мы проконтролируем сроки и суммы оплат, создадим платёжки и напомним об окончании патента.

Детализация расчётов на одном экране

Чтобы вы всегда понимали, из чего складывается сумма налогов и взносов

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Ответят на любые вопросы по бухгалтерии

И помогут составить грамотный ответ на требования налоговой

Помогут подобрать СНО

И проверят задолженность и переплаты по налогам и взносам

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Вы можете обращаться за помощью столько раз, сколько потребуется

Тарифы Онлайн‑бухгалтерии

На всех платных тарифах
С автоматизацией бухучёта и консультациями экспертов

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников

  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Отложим деньги с ваших доходов и автоматически отправим их в ФНС, когда придёт срок уплаты
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При оплате 16 900 ₽ в год

От 1 408 ₽ в месяц

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С персональным бухгалтером

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками и без

  • Объяснит требования ФНС и сам ответит на них
  • Восстановит учёт, если раньше он не вёлся или вёлся с ошибками
  • Займётся налогами и отчётами

При оплате 70 000 ₽ в год

От 5 833 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С учётом НДС

Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками и без

  • Подготовим декларацию по УСН и отдельно — по НДС
  • Подключим ЭДО для счетов‑фактур и УПД

При оплате 100 000 ₽ в год

От 8 333 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С кадровым учётом

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками

  • Рассчитаем выплаты и взносы для работников
  • Подготовим отчётность для СФР

При оплате 140 000 ₽ за год

11 666 ₽ в месяц

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Частые вопросы

Какие виды деятельности подпадают под патент и как определить, подходит ли ПСН для моего бизнеса?

Патент доступен для многих видов бытовых и профессиональных услуг. Самые популярные: грузоперевозки, розничная торговля и общепит.

Главный принцип — вы оказываете услуги физическим лицам или занимаетесь розничной торговлей с небольшими площадями.

Как подать заявление на получение патента и в какие сроки это нужно сделать?

Всё просто: сделать это нужно не позднее чем за 10 дней до начала работы на патенте. Через наш сервис вы оформите заявление онлайн, для этого выберите вид деятельности и срок, система сама заполнит документ. Вам останется только проверить данные и отправить его в налоговую с электронной подписью — без визита в ФНС.

Сколько стоит оформить патент для ИП?

Стоимость зависит минимум от трёх факторов: вашего региона, выбранного вида деятельности и срока.

Например, патент для мастера по ремонту обуви в Москве на полгода обойдётся примерно в 50 000 ₽, а в Екатеринбурге на тот же срок — около 11 000 ₽. Предварительно оценить можно по калькулятору ФНС. Окончательная стоимость патента будет известна, когда получите его.

Какие ограничения по доходам, численности сотрудников и срокам действия патента существуют?

Во‑первых, доход в течение года не должен превышать 20 000 000 ₽, по данным на 2026 год. Во‑вторых, количество наёмных сотрудников — не более 15 человек. В‑третьих, срок действия патента ограничен: выдаётся максимум на 12 месяцев в течение календарного года, минимум на месяц и для одного вида деятельности. Для некоторых видов деятельности есть и другие ограничения, рекомендуем заранее их изучить. Если вы укладываетесь в эти рамки, патент — ваш вариант.

Можно ли совмещать ПСН с другими налоговыми режимами, например с УСН, и как вести при этом раздельный учёт?

Да, и часто это очень выгодно. Можно взять патент на офлайн‑услуги, например ремонт, а онлайн‑продажи вести на УСН. Самое сложное здесь — раздельный учёт доходов. Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка решает эту задачу: все поступления можно распределить по разным режимам, после чего сервис автоматически рассчитает налоги отдельно и сформирует нужные отчёты.

Какие документы чаще всего требуются ФНС при получении патента?

Главный и часто единственный документ — это заявление по форме №26.5‑1. Никаких справок о доходах или сложных бизнес‑планов не требуется. Заполнить корректное заявление вы сможете с помощью Онлайн‑бухгалтерии, останется его проверить и отправить. В редких случаях налоговая может запросить дополнительные пояснения, но это исключение.

Какие типичные ошибки в расчётах?

Основные ошибки ведут к излишней уплате налогов или к задолженности, пени и штрафам. Вот типичные:

1. Не учли страховые взносы. Их можно вычесть из стоимости патента, но многие предприниматели платят полную сумму.

2. Неправильно определили вид деятельности или территорию. Сумма зависит от точного кода и региона.

3. Пропустили срок оплаты. Патент оплачивается частями или целиком, и просрочка даже на один день приводит к санкциям. Наш сервис страхует от этих ошибок: рассчитывает сумму к оплате с учётом взносов, следит за сроками и работает с актуальными данными ФНС.

Что делать, если в патенте отказали?

Не паникуйте. Сначала получите официальное решение из налоговой и разберитесь в причине отказа, её укажут в уведомлении об отказе в выдаче патента (форма по КНД 1122020). Чаще всего отказ связан с техническими ошибками в заявлении или несоответствием вида деятельности. Мы поможем проанализировать причину, оперативно исправить заявление и подать его снова.

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Оформление патента и ведение учета по ПСН — Точка Банк