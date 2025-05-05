Налоговый вычет для ИП: какие вычеты доступны и как их получить

Разбираемся, какие вычеты доступны предпринимателям, можно ли вернуть НДФЛ на УСН и ОСН, как оформить вычет за квартиру, лечение и обучение.

Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет — мера поддержки, которая позволяет уменьшить сумму, на которую начисляется НДФЛ, либо вернуть часть уже уплаченного налога. Вычет могут получить резиденты РФ, которые платят НДФЛ.

У ИП есть 6 вариантов уплаты налогов:

ОСНО — основная система налогообложения. УСН — упрощённая система налогообложения. АУСН — автоматизированная упрощённая система налогообложения. ПСН — патентная система налогообложения. НПД — налог на профессиональный доход. Единый сельскохозяйственный налог.

Если вы платите налоги по ОСНО, можете рассчитывать на налоговый вычет.

Вычеты для ИП на УСН или патенте

Индивидуальные предприниматели на ПСН или УСН не могут оформить налоговый вычет с предпринимательской деятельности. Однако если у ИП есть другой доход, который облагается НДФЛ, вычет получить можно.

Например, ИП сдаёт квартиру и не оформляет этот доход как один из видов своей деятельности или является также работником по найму и получает зарплату.

Какие вычеты могут оформить ИП на ОСНО

Профессиональный налоговый вычет

Этот вычет предприниматель может оформить в сумме расходов, связанных с предпринимательской деятельностью. Расходы надо будет подтвердить документально. Кроме того, вычет не может превышать доход, который ИП в итоге получил.

Если ИП не может документально подтвердить расходы, вычет составит 20% от доходов от предпринимательской деятельности за год.

ПРИМЕР Ольга владеет салоном красоты. За год она заработала 2 млн рублей, при этом 500 тысяч потратила на замену оборудования. Деньги ушли на бизнес-цели, поэтому Ольга может применить налоговый вычет на сумму расходов и заплатить налог не с 2 млн, а с 1,5 млн рублей. Если Ольга не подтвердит расходы документами, получит стандартный вычет в 400 000 рублей, то есть 20% от суммы доходов. Если бы за этот год Ольга заработала меньше 500 тысяч, она смогла бы получить налоговый вычет только в размере заработанной суммы.

Непрофессиональные налоговые вычеты ИП

Помимо налогового вычета с профессионального дохода ИП могут получить вычеты по другим основаниям как физические лица.

Имущественный вычет

Имущественный вычет можно получить за покупку квартиры, комнаты, земельного участка или доли в покупке, а также за покупку и строительство дома. Вернуть можно 13% от суммы стоимости имущества. Получить имущественный вычет можно также за проценты с ипотеки.

Предельные суммы вычетов указаны в пункте 3 и пункте 4 статьи 220 НК. Сумма налогового вычета при покупке без займа не может превышать 2 миллионов рублей. Соответственно, сумма возвращённого налога составит не более 260 000 рублей. При покупке имущества в ипотеку сумма вычета не может превышать 3 миллионов рублей, то есть вы можете вернуть не более 390 000.

Имущественный налоговый вычет можно оформить только один раз. Однако если квартира или дом стоили меньше лимита, остаток денег можно будет вернуть со следующей покупки недвижимости.

При этом вычет в сумме процентов по ипотеке можно использовать только по одному объекту недвижимости. Если сумма возврата по одной ипотеке не достигла 390 000 рублей, добрать сумму вычета по ипотеке для другого жилья нельзя.

ПРИМЕР Андрей купил студию за 1 500 000 рублей. Сумма возврата составила 195 000. Через несколько лет Андрей купил участок за 2 млн. С этой покупки он сможет вернуть 65 000 — остаток от лимита в 260 000.

Вычет не может быть больше налога за год. Если так получилось, остаток вычета переносится на следующий год.

ПРИМЕР Павел купил квартиру за 4 000 000. С этой покупки он должен получить максимально возможную сумму возврата в 260 000 рублей. Однако за год Павел заплатил только 130 000 рублей налогов. Значит, оставшуюся часть денег он получит в следующем году: 260 : 130 = 2.

Стандартный вычет

Стандартные вычеты получают граждане, имеющие право на льготы. Размер такого вычета зависит от льготной категории.

3 000 рублей каждый месяц — получают те, кто пострадал от Чернобыльской аварии, а также участники испытаний ядерного оружия, инвалиды Великой Отечественной войны и те, кто получил инвалидность во время участия в боевых действиях для защиты СССР или РФ; 500 рублей каждый месяц — герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны и других военных операций по защите СССР и РФ, инвалиды детства и инвалиды I и II групп; 18 000 рублей за налоговый период — те, кто сдали нормы ГТО.

Также стандартный вычет могут получить родители. Его размер — 1400 за первого ребёнка, 2800 — за второго, 6000 — за третьего и далее. Все льготные категории перечислены в статье 218 НК.

Стандартный вычет действует до месяца, в котором доход льготника за год начинает превышать 450 000 рублей. После этого до конца года вычет получить нельзя.

ПРИМЕР Анна владеет магазином подарков. В месяц она зарабатывает 90 000 рублей. У Анны есть дочь девяти лет и сын семи лет. Стандартный вычет составит 3800 рублей в месяц (1400 рублей за дочь + 2800 за сына), то есть Анна будет уплачивать налог с 85 800 рублей. Но в июне доход Анны за год превысит 450 000 рублей, значит, с этого месяца она не сможет получать стандартный вычет.

Социальный вычет

Социальный вычет можно получить за расходы на благотворительность, обучение своё и детей, медицинские услуги, лекарства и страхование. Размер вычета — фактический размер расходов, но не более 150 000 рублей в год. Если оформляете вычет за обучение детей, он не может быть больше 110 000 рублей на каждого ребёнка. Сумма делится на обоих родителей.

ПРИМЕР Иван — хозяин автосервиса. За год он заработал 4 000 000 рублей. При этом 50 000 перевёл в благотворительную организацию, а 100 000 заплатил за обучение английскому в онлайн-школе. Следовательно, Иван может уменьшить сумму, облагаемую НДФЛ, до 3 850 000 рублей.

Инвестиционный вычет

Этот вычет можно получить за операции с ценными бумагами в трёх случаях:

вы получили прибыль от продажи ценных бумаг . Важно, чтобы вы владели ими не менее 3 лет и эти бумаги не были учтены на индивидуальном инвестиционном счёте в день их продажи. Вычет будет равен размеру прибыли;

вы открыли инвестиционный счёт и пополнили его в течение года. За внесённую сумму можно вернуть 13%. Однако вычет не может превышать 400 000 рублей, даже если вы внесли большую сумму, так что вы получите не более 52 000 (13% от 400 000);

вы продали ценные бумаги на ИИС и вели счёт не менее трёх лет. Вам не надо будет уплачивать НДФЛ с суммы полученного дохода. Главное условие — вы раньше не получали вычеты за взнос на этот счёт.

Когда ИП подавать документы на налоговый вычет

Это зависит от типа вычета. Декларацию на профессиональный вычет нужно подать до 30 апреля следующего года. Например, если вы хотите получить вычет за 2024 год, подавайте декларацию до 30 апреля 2025.

Заявление на социальный, стандартный, имущественный и инвестиционный вычет можно подать в течение всего года за предыдущий. Также можно подать заявление на вычет за прошедшие три года. Подать заявление можно в виде декларации по форме 3-НДФЛ или в упрощённом порядке: через заявление в личном кабинете налогоплательщика в электронном виде.

Как ИП оформить налоговый вычет

Чтобы оформить налоговый вычет, подайте документы в налоговую инспекцию по месту регистрации. Узнать адрес можно с помощью сервиса на сайте ФНС России. Подать документы можно лично, по почте, заказным письмом или через личный кабинет на сайте ФНС России.

Обязательно предоставьте:

налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

заявление на возврат налога.

Дальше список документов зависит от типа вычета.