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ЭДО
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ЭПД для бизнеса: новые правила перевозок с 1 сентября 2026 года

Во второй половине 2026 года российские компании обязаны будут оформлять все грузоперевозки в цифровом виде с помощью ЭПД. Переход на ЭПД позволит ускорить оформление документов и снизить бюрократические барьеры в логистике.

18.11.2025
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С 1 сентября 2026 года в России электронные перевозочные документы (ЭПД) станут обязательными. 

Электронные перевозочные документы (ЭПД) — это цифровые аналоги бумажных документов для перевозок. Минтранс и ФНС устанавливают форматы и правила обмена такими документами. Проверять и хранить их будет отдельная система — ГИС ЭПД.

К ЭПД относятся: транспортные накладные, заказы-заявки для автоперевозок, грузовые накладные для авиаперевозок, железнодорожные накладные и экспедиторские документы.

Минтранс совместно с МВД работает над тем, чтобы ЭПД можно было использовать даже без интернета. 

Изменения коснутся всех участников перевозок: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Полный переход на ЭПД произойдёт в сентябре 2026 года, но готовиться нужно уже сейчас.

Часть правил по использованию экспедиторских документов действует с сентября 2025 года. В это же время начался переходный период для перевозчиков и поставщиков алкогольной продукции, а также для участников смешанных перевозок.

Напомним, что изменения в транспортной сфере начались в июне 2025 года с принятием Федерального закона №140‑ФЗ. Он внёс поправки в Федеральный закон № 87‑ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» и изменил подход к работе всех участников грузоперевозок.

Часть правил по использованию электронных экспедиторских документов начала действовать с 1 сентября 2025 года. 

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Электронные перевозочные документы (ЭПД) в России с 1 сентября 2026 года: новые правила для бизнеса — Точка Банк