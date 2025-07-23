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ЭДО
ЭДО
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Единый транспортный документ для прямых смешанных перевозок с 1 сентября 2025 года

В сфере перевозок грядут важные изменения: с 1 сентября 2025 года нужно оформлять договоры на прямые смешанные перевозки по-новому. Правительство РФ закрепило обязательное применение единого документа, а налоговая служба подготовила его электронный формат. Разбираемся, что это за документ, как его использовать с Точка Банк.

23.07.2025
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С 1 сентября 2025 года начнёт действовать новый порядок оформления договоров на прямые смешанные перевозки. Это предусмотрено Федеральным законом от 08.08.2024 № 288-ФЗ.

Теперь прямые смешанные перевозки должны подтверждаться единым транспортным документом (ЕТД). В рамках новых требований ФНС разработала его электронный формат. Документ будет необходимо передавать в ГИС электронных перевозочных документов — без этого он не будет считаться оформленным. Чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым требованиям, важно заранее подготовить систему документооборота и автоматизировать ключевые процессы.

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ЕТД будет подтверждать:

  • заключение договора на перевозку груза;
  • заключение договора на перевозку пассажиров, а также их ручной клади, багажа и грузобагажа.

Проект соответствующего приказа уже подготовлен. Приказ вступит в силу после официальной публикации, но не раньше 15 сентября 2025 года.

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Единый транспортный документ (ЕТД) с 1 сентября 2025 года — Точка Банк