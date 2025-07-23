Единый транспортный документ для прямых смешанных перевозок с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года начнёт действовать новый порядок оформления договоров на прямые смешанные перевозки. Это предусмотрено Федеральным законом от 08.08.2024 № 288-ФЗ.
Теперь прямые смешанные перевозки должны подтверждаться единым транспортным документом (ЕТД). В рамках новых требований ФНС разработала его электронный формат. Документ будет необходимо передавать в ГИС электронных перевозочных документов — без этого он не будет считаться оформленным. Чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым требованиям, важно заранее подготовить систему документооборота и автоматизировать ключевые процессы.
ЕТД будет подтверждать:
- заключение договора на перевозку груза;
- заключение договора на перевозку пассажиров, а также их ручной клади, багажа и грузобагажа.
Проект соответствующего приказа уже подготовлен. Приказ вступит в силу после официальной публикации, но не раньше 15 сентября 2025 года.