Единый транспортный документ для прямых смешанных перевозок с 1 сентября 2025 года

В сфере перевозок грядут важные изменения: с 1 сентября 2025 года нужно оформлять договоры на прямые смешанные перевозки по-новому. Правительство РФ закрепило обязательное применение единого документа, а налоговая служба подготовила его электронный формат. Разбираемся, что это за документ, как его использовать с Точка Банк.