Маркировка товаров на Ozon: полное руководство для селлеров

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Из-за неправильной маркировки Ozon не примет товар на склад или снимет его с продажи. Поэтому продавцам нужно заранее подготовиться: зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», оформить документы и получить коды. В статье — руководство о маркировке для схем FBS и FBO.

Что такое обязательная маркировка и зачем она нужна

Обязательная маркировка — это система учёта, при которой каждая единица из ассортимента получает уникальный идентификатор. Обычно это DataMatrix или RFID-метка. В него заносят данные о названии продукта, дате производства, производителе, серийном номере.

Зачем это нужно?

Борьба с подделками. Покупатель или проверяющий может быстро отсканировать код и убедиться, что товар настоящий, а не контрафактный.

Контроль качества и безопасности. Система отслеживает весь путь продукции — от производства до прилавка. Это помогает выявлять нарушения и оперативно изымать некачественную продукцию.

Прозрачность для потребителей. Любой человек может проверить, где и кем сделан товар, как он попал в магазин и не является ли просроченным.

Удобство для бизнеса. Производителям и магазинам проще управлять запасами, сокращать потери и автоматизировать логистику.

Подробнее о работе с системой

Информация о регистрации в «Честном ЗНАКЕ» отражается в блоке данных о продавце

Больше информации для селлеров в базе знаний Ozon.

Для каких товаров на Ozon нужна обязательная маркировка

Ozon обязан соблюдать законодательство о маркировке. Актуальная информация о регулируемых категориях размещается на честныйзнак.рф.

Как работает маркировка:

Производитель/поставщик регистрирует идентификаторы в системе «Честный ЗНАК».

Производитель/поставщик указывает идентификаторы в карточке товара на Ozon.

После продажи товара Ozon сообщает оператору системы — Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) о том, что код выбыл из оборота.

Продавец должен правильно маркировать товары перед отправкой на Ozon. Платформа проверяет коды при приёмке и может отказать, если найдёт нарушения. Штрафы за неправильную маркировку оплачивает селлер. Эти правила указаны в разделе «Требования к товару» договора с Ozon.

Как передавать коды маркировки на Ozon

Способ передачи зависит от схемы сотрудничества с маркетплейсом, но во всех случаях оформлением, получением и нанесением Data Matrix занимается селлер.

Для моделей FBS и realFBS

Когда продукция хранится у продавца, процесс передачи данных происходит так:

Шаг 1. После оформления заказа маркетплейс формирует задание на сборку.

Шаг 2. На этапе комплектации заказа продавцу необходимо ввести GTIN (глобальный номер товара), уникальный серийный номер и проверочный код (криптохвост) со специальными служебными символами.

Шаг 3. После ввода данных система автоматически проверяет их через «Честный ЗНАК».

Шаг 4. При успешной проверке «Честный ЗНАК» подтверждает корректность идентификатора, продавец завершает процесс сборки заказа.

Если обнаружены несоответствия, площадка блокирует дальнейшие действия, сообщает об ошибке и необходимости корректировки данных. Товар не будет передан в доставку.

ПРИМЕР ИП Баранкина продаёт смартфоны по модели FBS. Когда покупатель делает заказ, Ozon формирует задание на сборку. Продавец при комплектации заказа сканирует с упаковки GTIN, серийный номер и криптохвост. Эти данные автоматически проверяются через систему «Честный ЗНАК». Если маркировка корректна, система подтвердит это и селлер завершит сборку заказа, упакует смартфон и передаст его в доставку. Но если система обнаружит несоответствие, например неверный криптохвост, она заблокирует дальнейшие действия. Ozon уведомит ИП Баранкина об ошибке, и товар не будет передан в доставку до исправления данных.

Для модели FBO

Когда груз хранится на складах маркетплейса, коды передаются по другому.

Шаг 1. Для подтверждения передачи товара продавец формирует универсальный передаточный документ (УПД-2) через систему электронного документооборота (ЭДО). В документе обязательно указываются идентификационные знаки для каждой продаваемой единицы.

Шаг 2. После подготовки УПД-2 продавец обращается в службу поддержки Ozon, предоставляет номер заявки на поставку, указывает номер УПД-2.

Шаг 3. Ozon автоматически списывает код из оборота и сообщает об этом в «Честный ЗНАК».

ПРИМЕР ИП Смирнова продаёт на Ozon куртки с маркировкой. После оформления отгрузки в личном кабинете селлер формирует УПД-2 в системе электронного документооборота. В документе Смирнова указывает все DataMatrix-коды с ярлыков курток — по одному на каждую единицу товара. Затем ИП обращается в поддержку Ozon и указывает номер заявки на поставку и номер своего УПД-2. После проверки данных маркетплейс автоматически спишет коды маркировки через систему «Честный ЗНАК». Статус товаров в личном кабинете изменится на «Передано на склад Ozon». Если в УПД-2 будут ошибки, например неверно указаны коды, Ozon отклонит заявку. Нужно исправить документ и отправить запрос повторно. Пока коды не списаны, товар не считается переданным на склад маркетплейса.

Как правильно наносить коды на товар

Ozon не занимается маркировкой — продукция поступает на склады уже с нанесёнными по правилам кодами. На каждой упаковке, товаре или бирке должны быть:

специальный штрихкод (Data Matrix);

рядом с ним — код товара (GTIN);

уникальный серийный номер.

Качество нанесения должно быть чётким и легко считываться сканером без вскрытия упаковки. Склады Ozon не принимают товары с нечитаемыми или повреждёнными знаками. Селлеру придётся забирать продукцию и заново клеить этикетки. Возникнут дополнительные расходы и задержки в продажах.

Как поставлять маркированные товары на склад

Перед тем как отправлять товар, селлеру нужно проверить два важных момента:

штрихкод DataMatrix должен быть в статусе «В обороте»;

в документах должен быть правильно указан код ТН ВЭД

Склад получает продукцию и фиксирует принятое количество. В течение трёх дней после подтверждения акта приёмки селлер оформляет УПД и отправляет его в Ozon через ЭДО . Если УПД в течение этого времени не поступит, продукцию снимут с продажи. С продавца спишут штраф.

Как выводить товары из оборота

Порядок вывода зависит от модели продаж.

Для схем FBS

За вывод кодов отвечает продавец. Рекомендуется выполнять эту операцию после фиксации статуса «Доставлен». При возврате нужно повторно ввести идентификационный знак в оборот, указать номер заявки на возврат, чтобы избежать штрафов.

Для схемы FBO

Все операции с кодами выполняет маркетплейс. Автоматический вывод из оборота происходит в момент фискализации чека.

Мониторинг операций

Аналитику по реализации маркированных товаров можно получить:

В разделе «Аналитика → Отчёты → Заказы» для схем FBS/realFBS.

В блоке «Финансы → Документы → Отчёты о реализации» для FBO.

Точные данные о статусах идентификаторов доступны в личном кабинете системы «Честный ЗНАК».

Что делать, если маркированный товар не примут на складе

Ozon откажет в приёмке, если идентификация не соответствует требованиям «Честного ЗНАКА». Например, если вместо DataMatrix на коробках нанесены обычные штрихкоды. Каждая единица (даже бутылка воды в палете) должна иметь свой DataMatrix — иначе приёмку отклонят.

Другая частая причина — отсутствие в документах ТН ВЭД или ОКПД2, без которых система не распознаёт товар как подлежащий маркировке.

Если привезли партию без УПД, её не примут — в системе она будет значиться как не переданная в оборот. Также знак может быть нанесён, но нечитаем из-за повреждения или статуса «Выведен из оборота», например после возврата.

ПРИМЕР ИП Котова отправила на склад Ozon партию новых кремов, но часть товаров не прошла приёмку. При проверке выяснилось, что несколько DataMatrix-кодов невозможно отсканировать — этикетки были повреждены при транспортировке. Если изделия забраковали, у продавца есть 14 дней, чтобы забрать их со склада, промаркировать и подать заново. В «Отчёте о товарах» такие позиции помечаются статусом «Вывести и нанести КИЗ». Если не успеть — изделия утилизируют за счёт продавца.

Основные ошибки при маркировке товаров

При работе могут возникнуть ошибки.

Некорректный формат. Например, отсутствует обязательная часть идентификатора — криптохвост (ключ и код проверки) либо сам знак относится к другой категории товаров.

Дублирование. Один и тот же код нельзя использовать дважды в рамках одного заказа. Если система обнаруживает повтор, продукцию не примут.

Повреждённая маркировка. Код может быть плохо пропечатан, стёрт или иметь другие дефекты, из-за которых сканер его не считает. Перед отправкой партии на маркетплейс обязательно стоит проверить читаемость знаков. Для этого можно установить на телефон любое приложение с опцией сканирования.

Цены на услуги маркировки «Честный ЗНАК»

Расходы — это несколько статей затрат.

Статья расходов Описание

Плата за коды Каждый идентификатор стоит 50 копеек (без НДС) или 60 копеек (с НДС) Техническое оснащение Потребуются принтеры этикеток, специальное ПО. Цена зависит от масштабов производства Оформление электронной подписи (УКЭП)

Необходима для регистрации в системе. Можно оформить бесплатно в удостоверяющем центре ФНС или у других организаций от 1 000 рублей Сопутствующие расходы Дополнительно могут потребоваться этикеточные материалы, корректировка бизнес-процессов

Итоговая сумма зависит от особенностей бизнеса и ассортимента продукции.

Как работает маркировка «Честный ЗНАК»

Система использует штрих-код DataMatrix, который наносят на упаковку или этикетку. По нему отслеживают товар на всех этапах — от производства до прилавка.

Все участники рынка регистрируются в систему и получают коды, сгенерированные в личном кабинете «Честного ЗНАК». Идентификационные знаки печатают на упаковке, бирке или самом изделии. Информацию о них загружают в систему, чтобы отслеживать продукцию.

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