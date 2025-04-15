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ВЭД

Коды ТН ВЭД

Чтобы сотрудники таможни могли распознавать товары, которые вы перевозите через границу, существует товарная номенклатура ВЭД. У каждой позиции есть свой код — его указывают в таможенной декларации. Перевезти без него товар из одной страны в другую не получится. 

15.04.2025
13 123
13 123

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Код ТН ВЭД должен точно подходить позиции. Если неправильно его выбрать, можно получить штраф и требование о приостановке торговли. Как подобрать код ТН ВЭД без ошибок, рассказываем в статье.

Что такое код ТН ВЭД 

Код ТН ВЭД — это классификационный код, который нужен для идентификации товаров в международной торговле. Он показывает их свойства и характеристики: размер, вес, материал, как произведён и где будет использоваться. 

ПРИМЕРЫ КОДОВ
Cладкие свежие апельсины — 0805 10 200 0.
Для рыболовной удочки — 9507 10 000 0.
Для статуэтки из фарфора — 6913 10 000 0. 

Зачем нужен код ТН ВЭД 

Есть несколько функций. Он нужен: 

  • для прохождения таможенного оформления; 
  • расчёта пошлин и налогов; 
  • получения разрешительных документов, например сертификата соответствия; 
  • проверки запретов и ограничений на ввоз и вывоз продукции. 

Как определить ТН ВЭД у своего товара 

Код ТН ВЭД нужно определять на основе описания, состава, назначения и других характеристик с помощью классификатора ТН ВЭД. В нём продукция сгруппирована по основным признакам. 

Структура кода ТН ВЭД 

Код состоит из 10 цифр и 4 уровней классификации. Давайте разберём на примере апельсинов. 

1. Первые две цифры — группа. Определяет основную категорию. 

08 — Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь.

2. Первые четыре цифры — товарная позиция. Уточняет группу, указывает на конкретный тип товара внутри группы.

0805 — Цитрусовые плоды, свежие или сушёные.

3. Первые шесть цифр — субпозиция. Предоставляет дополнительную информацию, например состояние товара или уровень обработки.

080510 — Апельсины свежие или сушёные.

4. Десять цифр — подсубпозиция. Полностью определяет товар, включая его технические характеристики или состав.

0805102000 — Апельсины сладкие, свежие.

ПРИМЕР
Предприниматель завозит в Россию из Китая автомобильные запчасти — части кузовов. Полный код ТН ВЭД для таких позиций будет 8708 29 900 9. Разберём по уровням классификаций: 
Группа 87 — средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности.
Позиция 8708 — части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций.
Субпозиция 8708 29 — части и принадлежности кузовов (включая кабины) моторных транспортных средств.
Подсубпозиция 8708 29 900 9 — полный код товара, прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины) для моторных транспортных средств.

Способы определения кода ТН ВЭД

Способ 1. Самостоятельно

Код ТН ВЭД можно посмотреть в классификаторе по признакам товара. Какие характеристики товара запросить у поставщика: 

  • Торговое и коммерческое название.
  • Внешние характеристики, например толщина, длина, объём, материал, комплектация. 
  • Назначение, где будет применяться, например в быту или промышленности. 

Подробнее — в пояснениях к ТН ВЭД

Если не хотите разбираться сами, воспользуйтесь бесплатным таможенным калькулятором Точки. В нём получите подходящий код ТН ВЭД, рассчитаете точную сумму таможенных платежей, пошлины и НДС.

Документы для подтверждения заявленного кода

Коды ТН ВЭД указаны в сертификатах происхождения, свидетельстве о госрегистрации и декларации соответствия, поэтому их могут потребовать на таможне. 

Могут понадобиться дополнительные документы. Например, чтобы подтвердить заявленный код по техническим характеристикам — весу, материалу или комплектации.

Способ 2. Через таможенного брокера

Специалист поможет определить классификацию для технически сложных товаров. Если сомневаетесь в правильности выбранного кода, лучше обратиться к брокеру. Если указать код при декларировании неправильно, можно получить штраф или потерять заказ. 

Что делает таможенный брокер: 

  • Собирает документы для таможенного оформления.
  • Определяет код товара в соответствии с ТН ВЭД.
  • Заполняет и подаёт декларацию в таможню.
  • Рассчитывает сумму таможенных пошлин, налогов и сборов и может оплатить их от имени клиента.
  • Защищает интересы клиента в таможне и может обжаловать решение в случае необходимости.
Таможенное оформление в Точке дешевле брокера, безопаснее декларанта. 
Подготовим документы, подберём ТН ВЭД, рассчитаем платежи и сопроводим на каждом этапе. Если инспектор запросит дополнительные документы, свяжемся с вами.

Способ 3. Предварительное решение

Предварительное классификационное решение (ПКР) — это официальный документ, который выдаёт таможня. В нём указывают наименование товара, описание его характеристик и код ТН ВЭД. Если нет возможности узнать код самостоятельно, можете получить ПКР. 

Как получить ПКР?

  1. Подготовьте заявление. Его можно подать двумя способами. Первый — в электронном виде через Госуслуги. Второй — написать на бумаге и оставить в ящике на посту таможни или отправить почтой с уведомлением о вручении. Заполняйте заявление отдельно на каждый вид товара. 
  2. Приложите к заявлению документы, подтверждающие характеристики товара. Например, паспорта изделий и фотографии. Если документы на иностранном языке, сделайте их нотариальный перевод на русский.
  3. Оплатите государственную пошлину. За принятие предварительного решения по классификации — 5 000 рублей. 

Таможенный орган рассматривает заявление в течение 60 календарных дней с момента его регистрации. Если предоставленных сведений недостаточно, таможня может запросить дополнительную информацию. 

Способ 4. Решение о классификации разобранных товаров

Решение о классификации разобранных товаров — это документ, который выдаёт таможня. Он нужен для двух видов товаров: 

  • Товары, которые перевозят через границу в несобранном, разобранном, некомплектном или незавершённом виде. 
  • Товары, по которым код ТН ВЭД может определить только таможня. Например, сельхозтехника или двигатели. Самостоятельно указывать их запрещено. 

В решении должны быть:

  • наименование таможенного органа;
  • регистрационный номер и дата принятия; 
  • сведения о заявителе; 
  • код ТН ВЭД;
  • обоснование решения;
  • перечень компонентов товара с их характеристиками.

Что сделать, чтобы получить решение о классификации разобранных товаров?

Подайте заявление. Это можно сделать двумя способами: 

  • В электронном виде через личный кабинет ФТС, раздел «Классификация товаров, перемещаемых в виде компонентов». Таможня примет решение по заявлению в течение 55 рабочих дней.
  • Написать на бумаге и отправить почтой по адресу: 121087, Москва, ул. Новозаводская, д. 11/5. Таможня примет решение за 90 календарных дней.

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Что будет, если указать неверный код

Если из-за неверного кода таможня не начислила часть пошлин, налогов и сборов, их доначислят. И назначат административный штраф

  • для ИП от 10 000 до 20 000 рублей;
  • для компании от 50 до 200% от суммы неуплаченных таможенных платежей.

Если сумма превышает 2 000 000 рублей и есть доказательства намеренного уклонения от уплаты, может дойти до уголовного дела. 

Неправильный код мешает правильно определить таможенную процедуру и установить необходимые запреты и ограничения. Поэтому таможня может отказать в выпуске товара или конфисковать его. 

Вопросы по теме

Что такое код ТН ВЭД?

Классификационный код, который используют для идентификации товаров в международной торговле.

Как определить код ТН ВЭД для товара?

Код ТН ВЭД определяют на основе описания товара, его состава, назначения и других характеристик. Чтобы это сделать, используйте классификатор ТН ВЭД.

Зачем нужен код ТН ВЭД?

Для таможенного оформления, расчёта пошлин и налогов, а также чтобы узнать ограничения на ввоз/вывоз товара.

Где можно найти классификатор ТН ВЭД?

На официальных сайтах таможенных органов или в специализированных справочниках и базах данных.

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Коды ТН ВЭД: что это такое и как определить верный код товара — Банк Точка