Коды ТН ВЭД

Код ТН ВЭД должен точно подходить позиции. Если неправильно его выбрать, можно получить штраф и требование о приостановке торговли. Как подобрать код ТН ВЭД без ошибок, рассказываем в статье.
Что такое код ТН ВЭД
Код ТН ВЭД — это классификационный код, который нужен для идентификации товаров в международной торговле. Он показывает их свойства и характеристики: размер, вес, материал, как произведён и где будет использоваться.
Зачем нужен код ТН ВЭД
Есть несколько функций. Он нужен:
- для прохождения таможенного оформления;
- расчёта пошлин и налогов;
- получения разрешительных документов, например сертификата соответствия;
- проверки запретов и ограничений на ввоз и вывоз продукции.
Как определить ТН ВЭД у своего товара
Код ТН ВЭД нужно определять на основе описания, состава, назначения и других характеристик с помощью классификатора ТН ВЭД. В нём продукция сгруппирована по основным признакам.
Структура кода ТН ВЭД
Код состоит из 10 цифр и 4 уровней классификации. Давайте разберём на примере апельсинов.
1. Первые две цифры — группа. Определяет основную категорию.
08 — Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь.
2. Первые четыре цифры — товарная позиция. Уточняет группу, указывает на конкретный тип товара внутри группы.
0805 — Цитрусовые плоды, свежие или сушёные.
3. Первые шесть цифр — субпозиция. Предоставляет дополнительную информацию, например состояние товара или уровень обработки.
080510 — Апельсины свежие или сушёные.
4. Десять цифр — подсубпозиция. Полностью определяет товар, включая его технические характеристики или состав.
0805102000 — Апельсины сладкие, свежие.
Способы определения кода ТН ВЭД
Способ 1. Самостоятельно
Код ТН ВЭД можно посмотреть в классификаторе по признакам товара. Какие характеристики товара запросить у поставщика:
- Торговое и коммерческое название.
- Внешние характеристики, например толщина, длина, объём, материал, комплектация.
- Назначение, где будет применяться, например в быту или промышленности.
Подробнее — в пояснениях к ТН ВЭД.
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Документы для подтверждения заявленного кода
Коды ТН ВЭД указаны в сертификатах происхождения, свидетельстве о госрегистрации и декларации соответствия, поэтому их могут потребовать на таможне.
Могут понадобиться дополнительные документы. Например, чтобы подтвердить заявленный код по техническим характеристикам — весу, материалу или комплектации.
Способ 2. Через таможенного брокера
Специалист поможет определить классификацию для технически сложных товаров. Если сомневаетесь в правильности выбранного кода, лучше обратиться к брокеру. Если указать код при декларировании неправильно, можно получить штраф или потерять заказ.
Что делает таможенный брокер:
- Собирает документы для таможенного оформления.
- Определяет код товара в соответствии с ТН ВЭД.
- Заполняет и подаёт декларацию в таможню.
- Рассчитывает сумму таможенных пошлин, налогов и сборов и может оплатить их от имени клиента.
- Защищает интересы клиента в таможне и может обжаловать решение в случае необходимости.
Способ 3. Предварительное решение
Предварительное классификационное решение (ПКР) — это официальный документ, который выдаёт таможня. В нём указывают наименование товара, описание его характеристик и код ТН ВЭД. Если нет возможности узнать код самостоятельно, можете получить ПКР.
Как получить ПКР?
- Подготовьте заявление. Его можно подать двумя способами. Первый — в электронном виде через Госуслуги. Второй — написать на бумаге и оставить в ящике на посту таможни или отправить почтой с уведомлением о вручении. Заполняйте заявление отдельно на каждый вид товара.
- Приложите к заявлению документы, подтверждающие характеристики товара. Например, паспорта изделий и фотографии. Если документы на иностранном языке, сделайте их нотариальный перевод на русский.
- Оплатите государственную пошлину. За принятие предварительного решения по классификации — 5 000 рублей.
Таможенный орган рассматривает заявление в течение 60 календарных дней с момента его регистрации. Если предоставленных сведений недостаточно, таможня может запросить дополнительную информацию.
Способ 4. Решение о классификации разобранных товаров
Решение о классификации разобранных товаров — это документ, который выдаёт таможня. Он нужен для двух видов товаров:
- Товары, которые перевозят через границу в несобранном, разобранном, некомплектном или незавершённом виде.
- Товары, по которым код ТН ВЭД может определить только таможня. Например, сельхозтехника или двигатели. Самостоятельно указывать их запрещено.
В решении должны быть:
- наименование таможенного органа;
- регистрационный номер и дата принятия;
- сведения о заявителе;
- код ТН ВЭД;
- обоснование решения;
- перечень компонентов товара с их характеристиками.
Что сделать, чтобы получить решение о классификации разобранных товаров?
Подайте заявление. Это можно сделать двумя способами:
- В электронном виде через личный кабинет ФТС, раздел «Классификация товаров, перемещаемых в виде компонентов». Таможня примет решение по заявлению в течение 55 рабочих дней.
- Написать на бумаге и отправить почтой по адресу: 121087, Москва, ул. Новозаводская, д. 11/5. Таможня примет решение за 90 календарных дней.
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- Честный Знак. Проверьте, нужно ли маркировать товар.
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Что будет, если указать неверный код
Если из-за неверного кода таможня не начислила часть пошлин, налогов и сборов, их доначислят. И назначат административный штраф:
- для ИП от 10 000 до 20 000 рублей;
- для компании от 50 до 200% от суммы неуплаченных таможенных платежей.
Если сумма превышает 2 000 000 рублей и есть доказательства намеренного уклонения от уплаты, может дойти до уголовного дела.
Неправильный код мешает правильно определить таможенную процедуру и установить необходимые запреты и ограничения. Поэтому таможня может отказать в выпуске товара или конфисковать его.