Коды ТН ВЭД

Код ТН ВЭД должен точно подходить позиции. Если неправильно его выбрать, можно получить штраф и требование о приостановке торговли. Как подобрать код ТН ВЭД без ошибок, рассказываем в статье.

Что такое код ТН ВЭД

Код ТН ВЭД — это классификационный код, который нужен для идентификации товаров в международной торговле. Он показывает их свойства и характеристики: размер, вес, материал, как произведён и где будет использоваться.

ПРИМЕРЫ КОДОВ Cладкие свежие апельсины — 0805 10 200 0. Для рыболовной удочки — 9507 10 000 0. Для статуэтки из фарфора — 6913 10 000 0.

Зачем нужен код ТН ВЭД

Есть несколько функций. Он нужен:

для прохождения таможенного оформления;

расчёта пошлин и налогов;

получения разрешительных документов, например сертификата соответствия;

проверки запретов и ограничений на ввоз и вывоз продукции.

Как определить ТН ВЭД у своего товара

Код ТН ВЭД нужно определять на основе описания, состава, назначения и других характеристик с помощью классификатора ТН ВЭД. В нём продукция сгруппирована по основным признакам.

Структура кода ТН ВЭД

Код состоит из 10 цифр и 4 уровней классификации. Давайте разберём на примере апельсинов.

1. Первые две цифры — группа. Определяет основную категорию.

08 — Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь.

2. Первые четыре цифры — товарная позиция. Уточняет группу, указывает на конкретный тип товара внутри группы.

0805 — Цитрусовые плоды, свежие или сушёные.

3. Первые шесть цифр — субпозиция. Предоставляет дополнительную информацию, например состояние товара или уровень обработки.

080510 — Апельсины свежие или сушёные.

4. Десять цифр — подсубпозиция. Полностью определяет товар, включая его технические характеристики или состав.

0805102000 — Апельсины сладкие, свежие.

ПРИМЕР Предприниматель завозит в Россию из Китая автомобильные запчасти — части кузовов. Полный код ТН ВЭД для таких позиций будет 8708 29 900 9. Разберём по уровням классификаций: Группа 87 — средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности. Позиция 8708 — части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций. Субпозиция 8708 29 — части и принадлежности кузовов (включая кабины) моторных транспортных средств. Подсубпозиция 8708 29 900 9 — полный код товара, прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины) для моторных транспортных средств.

Способы определения кода ТН ВЭД

Способ 1. Самостоятельно

Код ТН ВЭД можно посмотреть в классификаторе по признакам товара. Какие характеристики товара запросить у поставщика:

Торговое и коммерческое название.

Внешние характеристики, например толщина, длина, объём, материал, комплектация.

Назначение, где будет применяться, например в быту или промышленности.

Подробнее — в пояснениях к ТН ВЭД.

Если не хотите разбираться сами, воспользуйтесь бесплатным таможенным калькулятором Точки. В нём получите подходящий код ТН ВЭД, рассчитаете точную сумму таможенных платежей, пошлины и НДС.

Документы для подтверждения заявленного кода

Коды ТН ВЭД указаны в сертификатах происхождения, свидетельстве о госрегистрации и декларации соответствия, поэтому их могут потребовать на таможне.

Могут понадобиться дополнительные документы. Например, чтобы подтвердить заявленный код по техническим характеристикам — весу, материалу или комплектации.

Способ 2. Через таможенного брокера

Специалист поможет определить классификацию для технически сложных товаров. Если сомневаетесь в правильности выбранного кода, лучше обратиться к брокеру. Если указать код при декларировании неправильно, можно получить штраф или потерять заказ.

Что делает таможенный брокер:

Собирает документы для таможенного оформления.

Определяет код товара в соответствии с ТН ВЭД.

Заполняет и подаёт декларацию в таможню.

Рассчитывает сумму таможенных пошлин, налогов и сборов и может оплатить их от имени клиента.

Защищает интересы клиента в таможне и может обжаловать решение в случае необходимости.

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Способ 3. Предварительное решение

Предварительное классификационное решение (ПКР) — это официальный документ, который выдаёт таможня. В нём указывают наименование товара, описание его характеристик и код ТН ВЭД. Если нет возможности узнать код самостоятельно, можете получить ПКР.

Как получить ПКР?

Подготовьте заявление. Его можно подать двумя способами. Первый — в электронном виде через Госуслуги. Второй — написать на бумаге и оставить в ящике на посту таможни или отправить почтой с уведомлением о вручении. Заполняйте заявление отдельно на каждый вид товара. Приложите к заявлению документы, подтверждающие характеристики товара. Например, паспорта изделий и фотографии. Если документы на иностранном языке, сделайте их нотариальный перевод на русский. Оплатите государственную пошлину. За принятие предварительного решения по классификации — 5 000 рублей.

Таможенный орган рассматривает заявление в течение 60 календарных дней с момента его регистрации. Если предоставленных сведений недостаточно, таможня может запросить дополнительную информацию.

Способ 4. Решение о классификации разобранных товаров

Решение о классификации разобранных товаров — это документ, который выдаёт таможня. Он нужен для двух видов товаров:

Товары, которые перевозят через границу в несобранном, разобранном, некомплектном или незавершённом виде.

Товары, по которым код ТН ВЭД может определить только таможня. Например, сельхозтехника или двигатели. Самостоятельно указывать их запрещено.

В решении должны быть:

наименование таможенного органа;

регистрационный номер и дата принятия;

сведения о заявителе;

код ТН ВЭД;

обоснование решения;

перечень компонентов товара с их характеристиками.

Что сделать, чтобы получить решение о классификации разобранных товаров?

Подайте заявление. Это можно сделать двумя способами:

В электронном виде через личный кабинет ФТС , раздел «Классификация товаров, перемещаемых в виде компонентов». Таможня примет решение по заявлению в течение 55 рабочих дней.

Написать на бумаге и отправить почтой по адресу: 121087, Москва, ул. Новозаводская, д. 11/5. Таможня примет решение за 90 календарных дней.

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Что будет, если указать неверный код

Если из-за неверного кода таможня не начислила часть пошлин, налогов и сборов, их доначислят. И назначат административный штраф:

для ИП от 10 000 до 20 000 рублей;

для компании от 50 до 200% от суммы неуплаченных таможенных платежей.

Если сумма превышает 2 000 000 рублей и есть доказательства намеренного уклонения от уплаты, может дойти до уголовного дела.