«Увеличила средний чек в два раза и повысила маржинальность»: как нейросеть от Точка Банк помогла селлеру больше зарабатывать

Коротко

Как селлер решила проблему: Татьяна подключила ИИ‑ассистента и за несколько минут получила полный разбор экономики магазина.

Какой результат получился: средний чек вырос с 4 700 ₽ до 8 300–8 400 ₽. Процент выкупа достиг 85%. Рентабельность увеличилась с 24 до 32%. На аналитику стало уходить несколько минут вместо 6–8 часов.

убыточность, неясная маржинальность и запутанная отчётность. Нет времени сводить таблицы и вникать в аналитику.