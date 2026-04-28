«Увеличила средний чек в два раза и повысила маржинальность»: как нейросеть от Точка Банк помогла селлеру больше зарабатывать

Татьяна Бузова — селлер с 10-летним опытом работы на маркетплейсах. Бизнес начинался с офлайн-магазина интерьерных украшений: статуэток и декора. Потом Татьяна вышла на AliExpress, Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и другие площадки.
Как было: ручная аналитика и работа «на ощупь»
Татьяна продаёт товары сразу на нескольких маркетплейсах. Проблем было несколько:
- Отдельная аналитика по каждой площадке.
- Часть отчётов есть только в платных тарифах.
- Ручная юнит-экономика.
- Отсутствие комплексной картины по всем каналам.
- Товары, которые в потоке кажутся прибыльными, но фактически съедают маржу.
Основная категория — интерьерные статуэтки. Товар красивый, но хрупкий. Отсюда возвраты, повреждения, дополнительные затраты на логистику.
Как стало: автоматические отчёты и решения на основе аналитики
Татьяна узнала про ИИ-Ассистента селлера, который проводит бесплатный аудит магазина, сравнивает его с конкурентами и даёт рекомендации, как увеличить продажи. Татьяна решила попробовать его на практике.
Шаг 1. Подключила аудит ИИ-Ассистента селлера и за две минуты сформировала отчёт о прибылях и убытках.
Татьяна подключила ИИ-Ассистента селлера от Точка Банка — бесплатный аудит магазина с расчётом прибыли, маржи и рекомендациями.
Ассистент проанализировал данные магазина: продажи, комиссии маркетплейса, логистику, возвраты, штрафы и габариты товаров.
В отчёте Татьяна увидела:
- Прибыль и рентабельность за период.
- Список товаров с низкой маржинальностью.
- Позиции с высокими потерями из-за повреждений.
- Рекомендации по цене.
- Точки снижения издержек.
Шаг 2. Получила рекомендации по магазину.
AI-Ассистент сформулировал рекомендации на основе обезличенных данных и опыта тысяч селлеров.
Татьяна увидела:
- Где можно увеличить цену без риска падения продаж.
- Какие товары снижают общую маржинальность.
- Где возникают регулярные штрафы.
- Какие издержки можно сократить.
Шаг 3. Поэтапно внедрила решения.
Главное в работе с отчётом не просто посмотреть цифры, а внедрить изменения. Татьяна выбрала несколько рекомендаций и начала постепенно запускать их в работу.
Что изменила Татьяна
Этап 1. Проверила товары, которые «съедают» прибыль из-за повреждений.
Что показал отчёт: некоторые модели товаров практически не доезжали до клиента целыми из-за хрупкости. Потери на логистике и возвратах были выше, чем казалось в потоке заказов.
Что сделала Татьяна:
- Часть товаров оставили только для офлайна.
- Часть сняли с производства.
- Одну модель полностью переработали.
Результат: сократились скрытые потери. Производство стало учитывать реальные данные по тому, как товары доезжают до места.
Этап 2. Нашла товары с низкой маржинальностью.
Что показал отчёт: некоторые позиции давали оборот, но не прибыль. Вручную это было сложно отследить: казалось, что товар продаётся хорошо.
Что сделала Татьяна:
- Пересмотрела ассортимент.
- Убрала или сократила нерентабельные позиции.
- Сместила фокус на более маржинальные товары.
Результат: бизнес перестал работать по системе «оборот ради оборота». Деньги начали оставаться в компании.
Этап 3. Стала платить меньше штрафов за габариты.
Что показал отчёт: регулярные потери из-за замеров на складе. Когда товар приезжал на склад, сотрудники измеряли коробки и иногда добавляли к габаритам 1–2 см. Из-за этого товар попадал в другую категорию логистики и за превышение габаритов начислялись дополнительные штрафы.
Что сделала Татьяна: нашла все товары в проблемных коробках и заранее увеличила габариты в карточках.
Результат: снизила издержки буквально в течение первой недели внедрения.
Этап 4. Подняла цены и избавилась от «вредной» логистики.
Что показал отчёт: по части товаров был запас для повышения цены без критического падения спроса. При этом возвраты и заказы, которые оформлялись только с целью посмотреть, съедали маржу.
Что сделала Татьяна: пересчитала наценку и подняла цены на маркетплейсах.
Результат:
- Вырос процент выкупа.
- Сократились необоснованные возвраты.
- Увеличился средний чек.
- Покупатели заказывают осознанно и чаще выкупают.
Этап 5. Масштабировала решения на другие площадки.
Что показал отчёт: чтобы аналитика была верной и точной, нужно действовать не точечно, а системно.
Что сделала Татьяна: внедрила изменения не только на одной площадке, но и на остальных маркетплейсах.
Результат: эффект распространился на весь бизнес.
Как всё работает сегодня
После внедрения изменений появились первые результаты.
- Процент выкупа вырос до 85%.
- Средний чек увеличился с 4 700 ₽ до 8 300–8 400 ₽.
- Рентабельность поднялась с 24 до 32%.
Достаточно начать с нескольких изменений и постепенно проверять их влияние на прибыль. Бизнес растёт, когда начинает видеть реальную картину. И иногда для этого достаточно просто открыть отчёт.
Раньше для анализа селлерам приходилось обращаться к финансовым консультантам или тратить много времени на расчёты в таблицах. Теперь эту работу делает ИИ-Ассистент, обученный на данных маркетплейсов и опыте тысяч продавцов.