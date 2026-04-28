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Маркетплейсы
Маркетплейсы

«Увеличила средний чек в два раза и повысила маржинальность»: как нейросеть от Точка Банк помогла селлеру больше зарабатывать

Производство, упаковка, отгрузки, вопросы от покупателей, логистика — ежедневные заботы селлера. Из-за них не хватает времени на главную задачу — посчитать прибыль. Селлер Татьяна Бузова рассказала, как решила проблему. 

28.04.2026
626
626

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Татьяна Бузова — селлер с 10-летним опытом работы на маркетплейсах. Бизнес начинался с офлайн-магазина интерьерных украшений: статуэток и декора. Потом Татьяна вышла на AliExpress, Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и другие площадки.

Коротко
В чём была проблема: убыточность, неясная маржинальность и запутанная отчётность. Нет времени сводить таблицы и вникать в аналитику.
Как селлер решила проблему: Татьяна подключила ИИ‑ассистента и за несколько минут получила полный разбор экономики магазина.
Какой результат получился: средний чек вырос с 4 700 ₽ до 8 300–8 400 ₽. Процент выкупа достиг 85%. Рентабельность увеличилась с 24 до 32%. На аналитику стало уходить несколько минут вместо 6–8 часов.

Как было: ручная аналитика и работа «на ощупь»

Татьяна продаёт товары сразу на нескольких маркетплейсах. Проблем было несколько:

  • Отдельная аналитика по каждой площадке. 
  • Часть отчётов есть только в платных тарифах.
  • Ручная юнит-экономика.
  • Отсутствие комплексной картины по всем каналам.
  • Товары, которые в потоке кажутся прибыльными, но фактически съедают маржу.

Основная категория — интерьерные статуэтки. Товар красивый, но хрупкий. Отсюда возвраты, повреждения, дополнительные затраты на логистику.

Когда продаж много, в потоке «грузишь — пакуешь — отправляешь» какие-то моменты просто упускаются.

Татьяна БузоваТатьяна Бузова
Татьяна БузоваСеллер
Татьяна Бузова - владелец магазина Синий квадрат. В нём продают статуэтки и декор.

Как стало: автоматические отчёты и решения на основе аналитики

Татьяна узнала про ИИ-Ассистента селлера, который проводит бесплатный аудит магазина, сравнивает его с конкурентами и даёт рекомендации, как увеличить продажи. Татьяна решила попробовать его на практике. 

Я интуитивно понимала, что часть товаров продаётся почти без прибыли, а некоторые операции съедают маржу. Но в ежедневной операционке — поставки, карточки, ответы клиентам — не хватало времени на ручные расчёты в Excel, чтобы пересчитать экономику всего магазина.


ИИ‑Ассистент сделал это автоматически: проанализировал продажи, расходы, штрафы и габариты товаров. В отчёте стали видны убыточные позиции, потери из‑за повреждений и штрафов. На основе данных аналитики я пересчитала цены и ассортимент и внедрила решения.

Татьяна БузоваТатьяна Бузова
Татьяна БузоваСеллер

Шаг 1. Подключила аудит ИИ-Ассистента селлера и за две минуты сформировала отчёт о прибылях и убытках.

Татьяна подключила ИИ-Ассистента селлера от Точка Банка — бесплатный аудит магазина с расчётом прибыли, маржи и рекомендациями.

Ассистент проанализировал данные магазина: продажи, комиссии маркетплейса, логистику, возвраты, штрафы и габариты товаров.

В отчёте Татьяна увидела:

  • Прибыль и рентабельность за период.
  • Список товаров с низкой маржинальностью.
  • Позиции с высокими потерями из-за повреждений.
  • Рекомендации по цене.
  • Точки снижения издержек.

Мы получили конкретную выжимку: основные пункты, которые сразу взяли в работу. Это сняло с меня ментальную нагрузку и высвободило очень много времени.

Татьяна БузоваТатьяна Бузова
Татьяна БузоваСеллер

Шаг 2. Получила рекомендации по магазину.

AI-Ассистент сформулировал рекомендации на основе обезличенных данных и опыта тысяч селлеров.

Татьяна увидела:

  • Где можно увеличить цену без риска падения продаж.
  • Какие товары снижают общую маржинальность.
  • Где возникают регулярные штрафы.
  • Какие издержки можно сократить.

Шаг 3. Поэтапно внедрила решения.

Главное в работе с отчётом не просто посмотреть цифры, а внедрить изменения. Татьяна выбрала несколько рекомендаций и начала постепенно запускать их в работу.

Что изменила Татьяна

Этап 1. Проверила товары, которые «съедают» прибыль из-за повреждений.

Что показал отчёт: некоторые модели товаров практически не доезжали до клиента целыми из-за хрупкости. Потери на логистике и возвратах были выше, чем казалось в потоке заказов.

Оказалось, что одна модель вообще ни разу не доехала до покупателя целой. Представляете?

Татьяна БузоваТатьяна Бузова
Татьяна БузоваСеллер

Что сделала Татьяна:

  • Часть товаров оставили только для офлайна.
  • Часть сняли с производства.
  • Одну модель полностью переработали.

Результат: сократились скрытые потери. Производство стало учитывать реальные данные по тому, как товары доезжают до места.

Этап 2. Нашла товары с низкой маржинальностью.

Что показал отчёт: некоторые позиции давали оборот, но не прибыль. Вручную это было сложно отследить: казалось, что товар продаётся хорошо.

Что сделала Татьяна: 

  • Пересмотрела ассортимент.
  • Убрала или сократила нерентабельные позиции.
  • Сместила фокус на более маржинальные товары.

Результат: бизнес перестал работать по системе «оборот ради оборота». Деньги начали оставаться в компании.

Позже я увидела похожую проблему у знакомых предпринимателей. Они так радовались оборотам: «У нас такие продажи!» А аналитика показала, что по части товаров они в минусе.

Татьяна БузоваТатьяна Бузова
Татьяна БузоваСеллер

Этап 3. Стала платить меньше штрафов за габариты.

Что показал отчёт: регулярные потери из-за замеров на складе. Когда товар приезжал на склад, сотрудники измеряли коробки и иногда добавляли к габаритам 1–2 см. Из-за этого товар попадал в другую категорию логистики и за превышение габаритов начислялись дополнительные штрафы.

Что сделала Татьяна: нашла все товары в проблемных коробках и заранее увеличила габариты в карточках. 

Результат: снизила издержки буквально в течение первой недели внедрения.

Замерщики постоянно добавляют по сантиметру‑два. В какой‑то момент я поняла: дешевле заранее приплюсовать эти несчастные сантиметры, чем потом платить штрафы.

Татьяна БузоваТатьяна Бузова
Татьяна БузоваСеллер

Этап 4. Подняла цены и избавилась от «вредной» логистики.

Что показал отчёт: по части товаров был запас для повышения цены без критического падения спроса. При этом возвраты и заказы, которые оформлялись только с целью посмотреть, съедали маржу.

Что сделала Татьяна: пересчитала наценку и подняла цены на маркетплейсах. 

Результат:

  • Вырос процент выкупа.
  • Сократились необоснованные возвраты.
  • Увеличился средний чек.
  • Покупатели заказывают осознанно и чаще выкупают.

Этап 5. Масштабировала решения на другие площадки.

Что показал отчёт: чтобы аналитика была верной и точной, нужно действовать не точечно, а системно.

Что сделала Татьяна: внедрила изменения не только на одной площадке, но и на остальных маркетплейсах.

Результат: эффект распространился на весь бизнес.

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Как всё работает сегодня

После внедрения изменений появились первые результаты. 

  • Процент выкупа вырос до 85%.
  • Средний чек увеличился с 4 700 ₽ до 8 300–8 400 ₽.
  • Рентабельность поднялась с 24 до 32%.

Разница в 8 процентных пунктов может выглядеть небольшой. Но в деньгах это ощутимый рост. И ещё один момент — время. Раньше аналитика занимала полдня, а сейчас — несколько минут.

Татьяна БузоваТатьяна Бузова
Татьяна БузоваСеллер

Достаточно начать с нескольких изменений и постепенно проверять их влияние на прибыль. Бизнес растёт, когда начинает видеть реальную картину. И иногда для этого достаточно просто открыть отчёт.  

Раньше для анализа селлерам приходилось обращаться к финансовым консультантам или тратить много времени на расчёты в таблицах. Теперь эту работу делает ИИ-Ассистент, обученный на данных маркетплейсов и опыте тысяч продавцов.

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Как ИИ-Ассистент Точка Банк помог селлеру увеличить средний чек и маржинальность — Точка Банк