Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Авторы
  4. Сабина Абасова
Автор

Сабина Абасова

Редактор и автор маркетинговых текстов

— Окончила факультет журналистики МГУ. В редактуре пять лет.

— Начинала со стажировок в глянцевых журналах и работы в PR-агентстве.

— Стала самым молодым редактором в издании «Нескучные финансы».

— Пишу кейс и статьи.

— Являюсь наставником на курсах и вебинарах по редактуре и копирайтингу.

Статьи автора

Всего 1 статья
28 АПРЕЛЯ 2026
626
«Увеличила средний чек в два раза и повысила маржинальность»: как нейросеть от Точка Банк помогла селлеру больше зарабатывать

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка