Сабина Абасова

Редактор и автор маркетинговых текстов

— Окончила факультет журналистики МГУ. В редактуре пять лет.

— Начинала со стажировок в глянцевых журналах и работы в PR-агентстве.

— Стала самым молодым редактором в издании «Нескучные финансы».

— Пишу кейс и статьи.

— Являюсь наставником на курсах и вебинарах по редактуре и копирайтингу.