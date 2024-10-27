Что такое лендинг и чем отличается от сайта?

Лендинг (Landing Page) — это одностраничный сайт для одной задачи бизнеса: например, продажи товара, сбора контактов или приглашения на вебинар.

Главная особенность лендинга — призыв к действию (CTA, call to action), будь то покупка, регистрация или заказ. Посетитель, попадая на лендинг, должен получить всю необходимую информацию на одной странице, без необходимости переходить по другим разделам.

Зачем нужен лендинг?

Чтобы сфокусировать внимание человека на одном конкретном предложении и побудить его к действию. Это полезно при запуске новых продуктов, проведении акций, а также при сборе лидов (контактной информации потенциальных клиентов).

Лендинг исключает «шумиху» стандартного сайта — все максимально просто и направлено на достижение цели.

Чем лендинги отличаются от обычного сайта?

Основные отличия лендинга от обычного многостраничного сайта:

Структура. Лендинг — это одна страница, сконцентрированная на конкретной задаче. Сайты состоят из множества страниц.

Цель.Лендинг создан для конкретного действия (например, продажа или подписка). А сайт — это многофункциональная платформа, которая предоставляет различные разделы (о компании, блог, услуги и так далее.).

Простота. На лендинге лёгкая навигация. Посетитель может прокрутить страницу и сразу принять решение, тогда как на сайте требуется больше времени на изучение разделов и страниц.

Конверсия. Лендинги обычно более конверсионные — быстрее превращают посетителей в покупателей. Потому что всё внимание сосредоточено на одном коммерческом предложении.

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Виды лендингов

Есть несколько типов лендингов, которые используют в зависимости от задачи:

Лендинг регистрации

Это лендинг, основная цель которого собрать контактную информацию посетителей, чаще всего email-адрес или телефон. Такой лендинг обычно прост и содержит минимальную информацию, но обязательно мотивирует пользователя поделиться контактами в обмен на что-то ценное: скидку, бесплатный вебинар, чек-лист или другой бонус.

Продающий лендинг

Продающий лендинг — это большая страница с детальной информацией о продукте или услуге. Он рассчитан на то, чтобы постепенно увлечь посетителя, дать ему максимум информации и в итоге подтолкнуть к покупке. Такой лендинг включает много секций: описание продукта, его преимущества, отзывы клиентов, фото, видео и часто задаваемые вопросы.

Мультилендинг

Это страница, которая меняет контент в зависимости от источника трафика или данных о пользователе. Например, посетители, пришедшие через разные рекламные кампании или с разных регионов, могут увидеть различные заголовки, текст или предложения на одной и той же странице. Это позволяет сделать лендинг более персонализированным.

Пример: пользователи из Москвы видят одно предложение с доставкой по городу, а пользователи из Санкт-Петербурга — своё, с другими условиями.

Квиз

Квиз-лендинг — это страница, где пользователю предлагается пройти короткий опрос или тест, чтобы получить результат или предложение в конце. Это интерактивный способ вовлечь посетителя и собрать о нём информацию. В конце квиза часто запрашиваются контактные данные для получения результатов или персонального предложения.

Пример квиза от Точки: пройдите тест и узнайте, какой тариф подходит вам больше всего.

Статейный лендинг

Статейный лендинг — это страница, оформленная в виде статьи или блога, которая мягко подводит пользователя к покупке или другому действию. В тексте подробно описывается проблема, предлагаются решения и аккуратно упоминается продукт или услуга, как лучшее решение проблемы.

Пример: статья на тему «5 способов улучшить свою продуктивность», где под конец предлагается подписаться на курс по тайм-менеджменту.

Лендинг внутри сайта

Это страница, встроенная в более крупный сайт. Например, на корпоративном сайте может быть лендинг для одного конкретного продукта или услуги, чтобы направить пользователей на совершение целевого действия.

Такая страница обычно сильно отличается по дизайну от остальных страниц сайта и более сфокусирована на одном предложении.

Лид-магнит

Это лендинг, предлагающий пользователю что-то бесплатное в обмен на контактные данные. Это может быть бесплатная книга, чек-лист, шаблон, вебинар или пробная версия продукта. Лид-магниты хорошо работают для создания базы потенциальных клиентов, которые могут позже стать покупателями.

Пример: «Скачайте бесплатный гайд по правильному питанию в обмен на email».

Лендинг в поп-ап окне

Это всплывающая страница или окно, которое появляется на основном сайте. Оно может предложить посетителю подписку на рассылку, скидку или другое привлекательное предложение, не заставляя его покидать текущую страницу. Такой формат быстро привлекает внимание и может существенно повысить конверсию.

Пример: поп-ап с предложением скидки 10% за подписку на новости.

Каждый из этих лендингов создан для решения конкретных задач и используется в зависимости от целей бизнеса: сбора контактов, продаж или вовлечения аудитории.

Плюсы и минусы лендингов

Плюсы:

Высокая конверсия. За счёт фокуса на одной цели и призыва к действию.

За счёт фокуса на одной цели и призыва к действию. Простота и удобство. Пользователь не отвлекается на лишние элементы.

Пользователь не отвлекается на лишние элементы. Легкость создания. Лендинги можно быстро запустить для акций или временных предложений.

Минусы:

Ограниченная информация. Поскольку это одностраничник, нельзя предоставить много подробностей.

Поскольку это одностраничник, нельзя предоставить много подробностей. Не подходит для сложных услуг. Например, для интернет-магазина лучше создать сайт.

Эффективны ли лендинги для бизнеса?

Лендинги — это мощный инструмент для бизнеса, особенно когда нужно сконцентрировать внимание на одном продукте или услуге.

Хорошо продуманный лендинг с грамотным дизайном и убедительным текстом может увеличить продажи или количество заявок. Особенно это актуально для онлайн-рекламы, где пользователь сразу попадает на страницу с предложением.

Лендинги позволяют:

Быстро запускать рекламные кампании.

Легко тестировать различные предложения и целевые аудитории.

целевые аудитории. Увеличивать количество лидов с минимальными вложениями.

Пример 1: успешное использование лендинга Малый бизнес, продающий онлайн-курсы, запускает лендинг с чётким предложением: скидка на курс по языку при подписке. Лендинг сосредоточен на одном действии — подписаться и получить доступ к скидке. Благодаря грамотному дизайну и понятному призыву к действию, лендинг собрал много подписок, увеличив клиентскую базу и продажи курсов. Это хороший пример того, как лендинг помогает быстро вовлечь аудиторию и увеличить конверсии. Пример 2: неудачный опыт с лендингом Магазин мебели решил запустить лендинг для продвижения новой коллекции. Однако страница оказалась перегруженной информацией, недостаточно описывала продукты, и посетителям было трудно сразу принять решение. В итоге, лендинг не привёл к ожидаемому росту продаж, потому что сложный товар (мебель) требовал более детальной презентации и развернутых описаний, что на лендинге сделать не удалось. Вывод: лендинги эффективны, когда предложение простое и направлено на конкретное действие. Но для сложных продуктов или если неправильно настроить страницу, эффективность может снизиться.

Как сделать лендинг самостоятельно?

Создание лендинга — процесс довольно простой, если следовать четкому плану. Основные шаги:

Определите цель лендинга. Выберите платформу для создания (например, Tilda или другие конструкторы сайтов). Разработайте структуру страницы: заголовки, блоки с информацией, призыв к действию. Напишите текст и добавьте визуальные элементы (картинки, видео). Настройте формы захвата данных или кнопки для совершения действий. Запустите лендинг и проанализируйте результаты.

Подробнее о создании лендинга читай в нашей статье «Как сделать лендинг самому с нуля».