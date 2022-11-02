Как сделать сайт-визитку

Даже если у вас есть успешный офлайн-бизнес и развитые соцсети, иногда нужен ещё и личный сайт. На нём можно собрать всю ключевую информацию о вас, примеры работ, цены и условия доставки.

Если вам не нужен интернет-магазин или блог, вы можете ограничиться сайтом-визиткой из одной-трёх страниц.

Что такое сайт-визитка

Сайт-визитка — это сайт, на котором размещают информацию о специалисте или компании. Он нужен, чтобы представить себя потенциальным клиентам.

Что должно быть на сайте-визитке:

короткое описание деятельности;

список услуг;

примеры работ или кейсы;

контакты: телефон, почта, ссылки на соцсети или мессенджеры;

форма обратной связи или кнопка для заявки.

Каким должен быть сайт-визитка

Обычно сайт-визитка состоит из 1-4 страниц. Иногда достаточно одной страницы, созданной по типу лендинга.

Сайт верстают так, чтобы пользователь мог быстро найти любые данные, не проваливаясь вглубь многоуровневого меню.

Главная страница

Попадая на страницу, пользователь должен сразу понять, о чём этот сайт. Нужно чётко сформулировать, чем вы занимаетесь, для кого работаете и какую пользу несёте.

Вместо общих приветствий покажите свои результаты и уникальные преимущества.

Да: «Ремонт квартир под ключ в Москве» с кратким описанием опыта и гарантией».

Нет: «Добро пожаловать на сайт! Мы предлагаем широкий спектр услуг».

Пример неудачного заголовка для главной страницы По заголовку сразу понятно, чему посвящён этот сайт

Чтобы сделать сайт более запоминающимся, добавьте логотип — его легко создать с помощью бесплатного генератора логотипов от Точка Банк.

«О себе» или «О компании»

Помимо профессионального опыта, достижений и особенностей, добавить реальные фотографии исполнителя или команды — это вызывает доверие и показывает, что за бизнесом стоят реальные люди.

«Услуги» или «Товары»

Перечислите услуги с коротким описанием, фотографией и ценой. И обязательно следите за актуальностью этого списка.

Если сделать сайт-визитку через Таплинк, то можно реализовать функционал интернет-магазина. Тогда пользователь будет проваливаться в раздел, в котором много товарных позиций. Александра Кривушкова маркетолог Точка Банк

«Преимущества»

Расскажите здесь о своих главных УТП — о том, что выделяет компанию на фоне конкурентов. Возможно, вы гордитесь количеством довольных клиентов или индивидуальным подходом.

Отзывы клиентов

Отзывы должны быть настоящими, с именами и фотографиями клиентов. Такие кейсы помогают посетителям поверить в качество ваших услуг и принять решение о сотрудничестве.

«Контакты»

Разместите информацию для связи: телефон, электронную почту, ссылки на мессенджеры и соцсети, а также карту с адресом.

Можно добавить форму обратной связи, чтобы посетители могли сразу отправить сообщение.

Дополнительные разделы

В зависимости от специфики бизнеса на сайт-визитку можно добавлять дополнительные разделы, чтобы помочь клиенту получить ответы на все вопросы.

Доставка и оплата

Если ваш бизнес связан с продажей товаров, расскажите о доставке и способах оплаты. Это избавит клиентов от лишних вопросов.

Документы и сертификаты

Чтобы подтвердить квалификацию и повысить уровень доверия, покажите лицензии, дипломы, сертификаты и награды.

Портфолио

Показывайте реальные работы с кратким описанием результата. Это поможет клиентам оценить качество и подход к работе.

Примеры сайтов-визиток

У Точка Банк есть генератор сайтов онлайн, который может создать сайт‑визитку за считаные минуты.

Ниже пример работы для стоматологии — лаконичная страница с описанием услуг, информацией о врачах, отзывами пациентов и контактами для записи.

Ещё один пример от Точка Банк — сайт-визитка для ремонта и обслуживания кондиционеров. Получился лендинг с перечнем услуг, информацией о специалистах, отзывами клиентов и удобной формой для заказа.

Кому подойдёт сайт-визитка

Сайт-визитка пригодится:

Фрилансерам: дизайнерам, фотографам, копирайтерам, программистам, маркетологам — всем, кто показывает портфолио клиентам.

Владельцам малого бизнеса: кафе, барбершопы, салоны красоты, автомастерские, базы отдыха, студии и другие сервисы.

Частным специалистам: юристам, психологам, репетиторам, косметологам, массажистам — чтобы перечислить услуги и обозначить цены.

Консультантам и тренерам, которым нужно рассказать о себе и своих работах.

Способы сделать сайт-визитку самому

Сделать сайт-визитку можно за пару часов — без программиста, дизайнера и даже опыта. Есть три способа:

1-й способ: онлайн-конструкторы

Конструкторы — это платформы, на которых есть готовые шаблоны, блоки и варианты дизайна. Остаётся только выбрать подходящий макет и вставить свою информацию.

Плюсы: просто, быстро, есть бесплатные тарифы.

Минусы: ограниченные настройки, частая реклама на сервисе.

2-й способ: инструменты с ИИ

Некоторые сервисы предлагают собрать сайт автоматически. Нужно ответить на несколько вопросов, после чего искусственный интеллект предложит структуру, дизайн и даже примерный текст.

Плюсы: минимум действий, удобно и легко, особенно, если вы создаёте сайт в первый раз.

Минусы: результат может быть слишком шаблонным, иногда нужна доработка вручную.

3-й способ: CMS и ручная сборка

CMS — это система управления сайтом. Через эту программу можно создавать и редактировать сайты без знания программирования.

CMS даёт больше свободы. Например, на CMS WordPress можно выбирать разнообразные шаблоны, устанавливать нужные плагины и настраивать всё под себя.

Плюсы: гибкость, больше возможностей.

Минусы: дольше, сложнее, нужно разобраться.

Вывод: если нужна простая визитка — подойдёт конструктор или ИИ-платформа. Если хочется больше настроек и уникальности, лучше выбирать CMS.

Какой конструктор сайтов выбрать

На конструкторе сайт собирают из готовых шаблонов и блоков. Рассмотрим несколько популярных сервисов.

Tilda

Tilda — один из самых популярных конструкторов сайтов. У сервиса есть бесплатный тариф и большая библиотека готовых блоков — более 550 штук. Всё уже оформлено дизайнерами: достаточно заменить текст и фото на свои, выбрать нужные блоки и расставить их в нужном порядке.

Каждый блок сделан так, чтобы сайт выглядел аккуратно: шрифты читаемые, отступы выверены, заголовки сочетаются друг с другом. В шаблонах есть полноэкранные изображения, анимация, видеофоны, всплывающие окна.

Дополнительно в Tilda встроены инструменты для продвижения: статистика, настройка UTM-меток, A/B-тесты. Есть даже отдельный модуль для email-рассылок с готовыми шаблонами писем.

Основные преимущества Tilda

Возможность Описание Готовые шаблоны Более 200 макетов страниц для разных сфер: портфолио, лендинги, визитки, интернет-магазины и т.д. Блоковая система Более 550 блоков. Можно выстроить структуру сайта: от заголовка до формы обратной связи. Анимации и интерактив Эффекты движения, всплывающие элементы и другие визуальные детали добавляются без кода. Встроенный фоторедактор Можно редактировать изображения прямо в системе: добавлять текст, фильтры, кадрировать. Медиабиблиотека Есть бесплатные фотографии и иконки для оформления страниц. Функции блога и магазина Готовые блоки и шаблоны для публикации новостей, ведения блога и оформления товаров. Интеграции Возможно подключение к CRM, аналитике, системам рассылок, мессенджерам и платёжным сервисам.

Тариф Стоимость Возможности Free Бесплатно 1 сайт, ограниченный набор блоков

Personal (1 месяц) $15 (≈ 1 150 ₽) 1 сайт, до 500 страниц Personal (1 год) $120 (≈ 9 250 ₽) 1 сайт, до 500 страниц Business (1 месяц) $25 (≈ 1 950 ₽) До 5 сайтов, до 500 страниц каждый Business (1 год) $240 (≈ 18 550₽) До 5 сайтов, до 500 страниц каждый

uKit

uKit — это платный сервис для создания простых сайтов-визиток. В нём можно выбрать шаблон для одностраничного или многостраничного сайта и адаптировать его под свои задачи.

Подходит для бизнеса из разных сфер: от автосервисов и до свадебных агентств — всего доступно более 30 стилей.

Сайт собирается из готовых блоков: текста, изображений, галерей, кнопок, меню и других элементов. Есть разные варианты оформления: карточки, таблицы, цитаты, прайс-листы. Можно добавлять видео, файлы для скачивания, калькулятор расчёта стоимости, форму обратного звонка, онлайн-консультанта и ссылки на соцсети.

Кроме стандартных виджетов, в uKit есть готовые блоки по темам. Например, «Услуги», «Преимущества», «Проекты», «Контакты», «Портфолио». Они уже оформлены, останется только заполнить их.

Оформление можно настраивать: менять цвета, подбирать шрифты, настраивать внешний вид шапки и подвала. При желании вы можете создавать собственные блоки на основе существующих и сохранять их в избранное для повторного использования.

Преимущества uKit

Преимущества Описание Простота использования Интерфейс интуитивно понятен, можно создавать сайт без инструкций Большой выбор шаблонов Много шаблонов для разных бизнес-сфер Инструмент «Статистика» Можно подключать аналитические системы, чтобы следить за метриками сайта Инструмент «Продвижение» Помогает добавить сайт в поисковики и карты, провести SEO-оптимизацию и запустить рекламу Интеграции Есть встроенные связи с CRM, сервисом рассылок SendPulse и соцсетями Вставка собственного кода Можно добавлять на сайт свой HTML, CSS или JavaScript код

Тариф Стоимость Возможности Минимальный 693 ₽ В пакет входит только базовый функционал Базовый 847 ₽ Расширенная статистика и чат с техподдержкой в реальном времени Интернет-магазин 1001 ₽ Возможность продавать товары онлайн, интеграция с платёжными системами Про 1155 ₽ Максимальный функционал, поддержка нескольких сайтов и расширенные инструменты

Mottor

Mottor — это платный конструктор, который предлагает более 330 готовых шаблонов и 450 секций, ориентированных на одностраничные лендинги. Но при желании можно собрать и многостраничный сайт, связав несколько страниц между собой.

Процесс создания похож на другие конструкторы: выбираете тему и шаблон или создаёте свой с нуля, добавляете нужные блоки — текст, формы, видео, картинки, слайдеры и прочее. После этого можно настроить шрифты и цвета или оставить стандартные варианты из шаблона.

Преимущества Mottor

Преимущества Описание Гибкое комбинирование шаблонов и блоков Можно объединять разные шаблоны и добавлять новые блоки, чтобы создать уникальный дизайн Большая коллекция медиа Есть встроенная библиотека изображений и бесплатных иконок Встроенная CRM Можно подключать аналитические системы, чтобы следить за метриками сайта Инструмент «Продвижение» Это готовая система для сбора и управления заявками клиентов прямо из сайта Маркетинговые инструменты Есть инструменты для А/Б тестирования, email-рассылок, автоворонок продаж, квизов и SEO Аналитика и оптимизация Поддержка систем аналитики и настройка поискового продвижения

Тариф Стоимость Кол-во сайтов Кол-во страниц Лайт 446 ₽ 1 750 Бизнес 716 ₽ 10 10 000 Безлимит 6 658 ₽ Неограниченно Неограниченно

Как создать сайт-визитку на конструкторе: пошаговая инструкция

Точка Банк покажет, как пошагово собрать сайт-визитку с помощью Tilda. На этом конструкторе первый сайт можно создать бесплатно.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь

Перейдите на tilda cc и зарегистрируйтесь. После входа нажмите кнопку «Создать новый сайт» и укажите его название.

Система автоматически сгенерирует ссылку — по ней вы сможете просматривать свой сайт.

Шаг 2. Выберите шаблон

Откройте созданный проект и нажмите «Создать новую страницу». Выберите категорию, например «Бизнес», чтобы начать с универсального шаблона для компаний.

Либо можно выбрать пустую страницу и собирать всё с нуля.

Шаг 3. Добавьте блоки

На пустой странице вы самостоятельно выстраиваете структуру сайта. Можете начать с шапки с описанием, затем поставить галерею фото, блок с преимуществами и форму обратной связи. Во всех блоках предусмотрены заголовки, тексты и изображения — нужно только подставить свои.

Шаг 4. Отредактируйте содержимое

Каждый блок можно настраивать. В разделе «Контент» добавляются тексты, загружаются фотографии, меняются кнопки и иконки. А через раздел «Настройки» можно управлять внешним видом: шрифтами, цветами, отступами, количеством элементов и другими параметрами.

Шаг 5. Предпросмотр

На тильде есть кнопка «Предпросмотр», чтобы в любой момент посмотреть, как выглядит готовая страница.

Шаг 6. Опубликуйте сайт

Когда сайт готов, нажмите «Опубликовать». По умолчанию каждой странице присваивается технический адрес, который можно поменять на читаемый вариант.

Шаг 7. Закончите настройку

После того, как сайт опубликован, его нужно настроить. Это делается через раздел «Настройки сайта», там можно:

подключить собственный домен для более профессионального и запоминающегося адреса;

настроить SEO-параметры, чтобы улучшить видимость сайта в поисковых системах;

подключить аналитику, например Яндекс Метрику или Google Analytics, для отслеживания посещаемости и поведения пользователей;

добавить и настроить формы обратной связи, чтобы посетители могли легко связаться с вами;

интегрировать социальные сети и другие внешние сервисы для расширения функционала;

управлять доступом и правами пользователей, если требуется коллективная работа над сайтом.

Сервисы для генерации сайтов с помощью ИИ

Это работает просто: вы задаёте нужные параметры → дальше ИИ-сервис подбирает дизайн, генерирует тексты, настраивает SEO и подключает нужные сервисы.

Вот несколько популярных платформ с поддержкой ИИ для создания сайтов:

Точка Банк AI — наш генератор сайтов за 5 минут создаёт одностраничный сайт по вашему описанию. Достаточно ответить на несколько вопросов, после чего нейросеть сформирует дизайн, напишет тексты, подберёт изображения и подключит Яндекс Метрику. Сайт сразу готов к публикации и продвижению, без конструктора и ручной настройки. — наш генератор сайтов за 5 минут создаёт одностраничный сайт по вашему описанию. Достаточно ответить на несколько вопросов, после чего нейросеть сформирует дизайн, напишет тексты, подберёт изображения и подключит Яндекс Метрику. Сайт сразу готов к публикации и продвижению, без конструктора и ручной настройки.

Mottor — генерация сайта за пару минут с автоматической настройкой дизайна и SEO. Подходит малому и среднему бизнесу, стартапам.

Craftum AI — более 150 шаблонов, адаптация под разные бизнес-ниши, адаптивный дизайн и автоматическое SEO. Идеально для запуска магазинов, блогов и корпоративных сайтов.

Tilda AI — блочный редактор с ИИ-помощником, поддержка кастомных блоков, адаптивность и анимации.

Nethouse — быстрая генерация сайта с шаблонами, встроенные модули интернет-магазина и интеграция с платёжными системами. Для онлайн-торговли и локального бизнеса.

uCoz — мощная CMS с гибкой настройкой и ИИ-поддержкой, бесплатный старт. Подходит опытным пользователям и для сложных проектов.

GigaChat — генерация контента и дизайна, интеграция с ЮKassa, встроенная CRM и бесплатный хостинг. Для ИП и малого бизнеса.

Т-Банк — шаблоны под разные сферы, онлайн-платежи, хостинг, домен, CRM и аналитика. Для предпринимателей и малого бизнеса.

PageGPT — создание лендингов по текстовому описанию, визуальные эффекты, SEO. Для продающих страниц и офферов.

60sec.site — сайт за 60 секунд с простым интерфейсом и SEO по умолчанию. Быстрый старт для лендингов и MVP.

Leia — простое создание сайта по описанию, адаптивный дизайн. Для персональных проектов и новичков.

Как создать сайт-визитку с помощью ИИ: пошаговая инструкция

На примере ИИ-генератор от Точка Банк покажем, как создать готовый сайт за 5 минут — без конструктора и ручных настроек.

Первая генерация — бесплатная.

Стоимость хостинга — от 3500 ₽ за 3 месяца.

Есть инструменты для продвижения и аналитики.

Шаг 1. Перейдите в генератор сайтов от Точка Банк

Зайдите на страницу сервиса. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.

Шаг 2. Выберите, что хотите создать

В сервисе можно сгенерить сайт, логотип, название или изображение. Выберите «Сайт», чтобы создать сайт‑визитку.

Шаг 2. Опишите бизнес

Ответьте на несколько вопросов: чем вы занимаетесь, какие услуги или товары предлагаете, в каком тоне хотите общаться с клиентами. А также желаемый цвет и стиль сайта.

После этого нажмите «Создать сайт».

Шаг 3. Дождитесь генерации

Нейросеть за 5 минут сформирует ваш сайт. За это время она:

создаст структуру страницы: блоки, заголовки, призывы к действию;

напишет тексты;

подберёт изображения;

предложит логотип и слоган;

подключит Яндекс Метрику.

Шаг 4. Проверьте и отредактируйте

После генерации вы увидите черновик сайта. Его можно отредактировать прямо в браузере: поменять текст, картинки, блоки. Всё редактируется без кода.

Шаг 5. Опубликуйте сайт

После сохранения сайт сразу доступен по ссылке. Вы можете запустить рекламу, делиться сайтом в соцсетях или прикрепить его к мессенджерам. Если оплатите хостинг на год — домен получите бесплатно.

Советы по созданию и продвижению сайта

Не усложняйте с дизайном

Не тратьте часы на поиск идеального сочетания блоков. Возьмите понравившийся шаблон, адаптируйте под себя и двигайтесь дальше.

Для создания визуального контента на сайте — аватаров, баннеров, иконок, иллюстраций и других элементов — воспользуйтесь онлайн-генератором изображений.

Делайте ставку на простоту

Сайт-визитка должен быть понятным. Уберите всё лишнее — вспышки, сложную анимацию, десятки кнопок. Один экран — одна задача. Минимализм делает навигацию — удобнее.

Делите текст на блоки

Большие куски текста сложно читать, особенно с телефона. Используйте короткие абзацы, списки и схемы, чтобы структурировать информацию. Визуальная подача важна не меньше, чем содержание.

Показывайте реальное

Пустые лозунги вроде «лучшая компания» только раздражают. Вместо этого расскажите, что вы делаете, с кем работали и какие есть результаты. Отзывы, портфолио, цифры, примеры — всё это вызывает доверие.

Купите домен

Адрес сайта влияет на то, как мы его воспринимаем.

Нет: Сахарова.tilda.w

Да: Сахарова.ru

Следите за актуальностью

Контактные данные, перечень услуг, цены — всё это должно оставаться актуальным. Не забывайте обновлять сайт.

Максимально распространяйте ссылку

Размещайте сайт везде: на визитках, в соцсетях, в email-подписи, в каталогах вроде Яндекс Справочника. Даже если вы не продвигаете сайт активно, это ваша онлайн-витрина.

Занимайтесь продвижением

Сайт-визитку можно продвигать так же, как обычный сайт или интернет-магазин. Достаточно разместить на нём форму для сбора контактов и настроить интеграцию с CRM или электронной почтой, чтобы отслеживать каждую заявку. Дальше останется настроить контекстную или таргетированную рекламу и привлекать пользователей.

Как найти подрядчика для создания сайта

Если нет времени или желания делать сайт самостоятельно, закажите его у фрилансера или веб-студии. Но чтобы не переплатить за «шаблон под видом уникального», внимательно проверяйте подрядчиков.

Что проверить:

Портфолио. Изучите реальные примеры работ. Не ограничивайтесь только красивыми обложками — переходите на сами сайты и оценивайте структуру, удобство и уникальность.

Отзывы. Ищите честные и подробные отзывы на сторонних ресурсах и профессиональных платформах.

Сроки и бюджет. Заранее согласуйте финальные даты сдачи проекта и предельную стоимость.

Юридические гарантии. При работе с веб-студиями нужно подписывать договор. В случае с фрилансерами — используйте защищённые площадки и официальные каналы связи.