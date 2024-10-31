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Развитие бизнеса
Развитие бизнеса

Как сделать лендинг самому с нуля

Создание лендинга один из самых простых способов привлечь посетителей и сконвертировать их в лидов или клиентов. В этой статье разберёмся, как используют лендинги в бизнесе, как самому сделать лендинг и как его потом продвинуть. 

31.10.2024
5089
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В этой статье разберёмся, как используют лендинги в бизнесе, как самому сделать лендинг и как его потом продвинуть.

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Лендинг создастся автоматически, а управлять им можно будет из личного кабинета. Если захотите что-то изменить, сможете сделать это в любой момент.

Что такое Landing Page?

Лендинг (Landing Page) — простой сайт, который состоит всего из одной странички. Обычно лендинги используют, чтобы продвинуть один конкретный товар и продать его.

Пример

Разработчик запускает курс «Как прийти в IT». Он создаёт лендинг с яркими заголовками, преимуществами курса, отзывами и тарифами. 
 
В будущем он настроит контекстную рекламу, и лендинг будет показываться тем, кто интересуется карьерой в информационных технологиях. 

Вот характерные черты лендинга: 

  • Монотема. Лендинг посвящён одному конкретному продукту или сфере бизнеса.
  • Чёткая и понятная информации о продукте. Описание, преимущества, ответы на частые вопросы, способы купить. 
  • Минимум отвлекающих элементов. Простой и приятный визуал. 
  • Фокус на конверсии. Главная цель — побудить клиента оставить заявку или оформить заказ. Реже — заполнить форму, подписаться на рассылку или скачать полезный материал по теме. 
  • Элементы доверия. Отзывы, дипломы, социальные доказательства повышают доверие к предложению, а значит — конверсию.

Пример лендинга

Для чего используются лендинги? 

В большинстве случаев лендинги нужны для рекламы и маркетинга. Цели могут быть разными: от простого сбора контактов до прямой продажи. 

Лендинги можно разделить на несколько типов — по их содержанию и цели. 

  • Визитка. Подходит для небольших компаний, которые хотят презентовать свой бизнес и показать портфолио. 
  • Продающий сайт. Подходит для продажи товара, услуги, онлайн-курса, обучения, тренинга и других форматов. 
  • Сайт-анонс. Подходит для разового мероприятия: круглый стол, образовательная конференция, форум, концерт, спектакль или любое другое.

Пример

ИП производит кухни на заказ. Клиенты приходит по рекомендации, но их не очень много. Предприниматель решает поднять ценник и привлечь новых клиентов. Для этого создаёт лендинг «Кухни на заказ»: указывает свои преимущества, прикрепляет фото готовых кухонь, рассказывает с какими материалами работает.
 
Внизу прикрепляет форму «Расчёт цены со скидкой 10%». Так он планирует привлечь новых покупателей и собрать контакты тех, кто собирается заказывать кухню. 

Вот несколько основных целей, которые подходят для разных типов лендингов.

1. Конверсия. Покупка товара, подписка на услугу и другие целевые действия.  

2. Сбор лидов. Контакты «тёплых» клиентов, которые потенциально готовы оформить заказ. 

3. Продвижение продуктов или услуг. Продающее описание продукта, его стоимость и способ приобретения.

4. Тестирование гипотез. Лендинги позволяют протестировать разные идеи, чтобы понять на что лучше реагирует аудитория.  

5. Информирование пользователей о бренде. Лендинг можно использовать как сайт-визитку для презентации компании.  

6. Специальные акции и мероприятия. Лендинги часто создаются для продвижения акций, распродаж или мероприятий.  

Пример

У конного клуба есть основной сайт. На нём есть истории о клубе и лошадях, фотографии, стоимость обучения верховой езде и конных прогулок.
 
Клуб планирует провести соревнования по конкуру. Для них создают отдельный лендинг: прописывают программу мероприятия, указывают участников и предлагают зарегистрироваться для посещения. На этот лендинг настроили рекламу и запустили сбор заявок.

Как сделать лендинг самостоятельно. Пошаговая инструкция.

Есть несколько способов создать лендинг своими руками. Вот три самых простых способа. 

  • CMS. Нужно выбрать хостинг, оплатить домен, скачать CMS и самостоятельно собрать сайт. Для этого надо иметь запас времени и желание разобраться в движке. Подходит тем, у кого есть интерес к сфере и время. 
  • Конструктор сайтов. Надо собрать сайт из блоков или шаблонов, а затем наполнить его контентом. Подходит тем, кому нужен интернет-магазин или аналогичные сайты. 
  • Нейросеть. Надо описать свой бизнес, указать цвет дизайна и название компании. Всё остальное нейросеть делает сама. Подходит тем, кому быстро нужен лендинг с уникальным контентом. 

В этой статье расскажем, как создать лендинг нейросетью. Этапы создания могут отличаться для разных AI. Подробно остановимся на генераторе сайтов Точки. 

Сделаем вашу рекламу эффективнее
Бесплатно проанализируем ваш сайт, сообщество или магазин по 15+ параметрам. Через день вы будете знать, в чём причина низкой конверсии рекламы и как это исправить. 

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в сервисе. Счёт в Точке не нужен для работы с генератором сайтов. 

Шаг 2. Расскажите о вашем бизнесе. Введите описание, цвет и стиль лендинга. Укажите контакты.

Шаг 3. Сгенерируйте сайт. Всё будет уникальным: от дизайна до контента. А если захотите что-то поменять, сможете сделать это в любой момент.

Отметьте блоки, которые хотите видеть на сайте. Среди них: 

  • Главный экран.
  • Конкурентные преимущества.
  • Акция.
  • Об услуге или товаре.
  • Что включено в услугу.
  • Как мы работаем?
  • Цены.
  • Форма заявки.
  • Отзывы.
  • Часто задаваемые вопросы.
  • Портфолио.
  • Форма отправки обратной связи.
  • Контакты.

Шаг 4. Опубликуйте страницу. Домен и хостинг подберёт сам генератор, а вам останется только оплатить их работу. Сайт будет доступен сразу после оплаты.

Способы продвижения одностраничных сайтов

Способы продвижения лендингов различаются в зависимости от целей.

  • Контекстная реклама

Контекстная реклама приводит на лендинг целевую аудиторию. Например, вебинар о ведении соцсетей появится в ленте у пользователя, который интересуется SMM. Настроить её можно по-разному: через таргетинг или рекламную кампанию.

  • Email-маркетинг

Если у предпринимателя уже есть база подписчиков, он может разослать информационные письма со ссылкой на лендинг. Это подойдёт и для создания персонализированных предложений с учётом интересов пользователя. 

  • Influencer-маркетинг

Продвинуть конкретное мероприятие, вебинар или продукт можно через сотрудничество с блогерами и лидерами мнений.

  • SEO-продвижение

Важно учитывать, что для SEO-продвижения нужно время. Поэтому оптимизацией имеет смысл заниматься для долгосрочных лендингов. Для разовых продаж или мероприятий, которые вот-вот состоятся, SEO не будет основным способом продвижения.  

  • Ретаргетинг 

Если пользователь зашёл на лендинг, но не совершил целевое действие, можно настроить на него рекламную кампанию. Это повысит итоговую конверсию. 

Вопросы по теме

Как улучшить конверсию лендинга?

Используйте привлекательный дизайн, чёткие призывы к действию и социальные доказательства. Позаботьтесь о полезном контенте и SEO-оптимизации. Минимизируйте отвлекающие элементы и тестируйте различные варианты через A/B тестирование.

С чего начать создание лендинга?

Первым делом определитесь, зачем он вам нужен. Это позволит выбрать наиболее подходящий способ создания. В большинстве случаев удобно создать быстрый лендинг нейросетью. 

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