Как сделать лендинг самому с нуля

В этой статье разберёмся, как используют лендинги в бизнесе, как самому сделать лендинг и как его потом продвинуть.
Сгенерируйте сайт за 10 минут
Что такое Landing Page?
Лендинг (Landing Page) — простой сайт, который состоит всего из одной странички. Обычно лендинги используют, чтобы продвинуть один конкретный товар и продать его.
Пример
Вот характерные черты лендинга:
- Монотема. Лендинг посвящён одному конкретному продукту или сфере бизнеса.
- Чёткая и понятная информации о продукте. Описание, преимущества, ответы на частые вопросы, способы купить.
- Минимум отвлекающих элементов. Простой и приятный визуал.
- Фокус на конверсии. Главная цель — побудить клиента оставить заявку или оформить заказ. Реже — заполнить форму, подписаться на рассылку или скачать полезный материал по теме.
- Элементы доверия. Отзывы, дипломы, социальные доказательства повышают доверие к предложению, а значит — конверсию.
Пример лендинга
Для чего используются лендинги?
В большинстве случаев лендинги нужны для рекламы и маркетинга. Цели могут быть разными: от простого сбора контактов до прямой продажи.
Лендинги можно разделить на несколько типов — по их содержанию и цели.
- Визитка. Подходит для небольших компаний, которые хотят презентовать свой бизнес и показать портфолио.
- Продающий сайт. Подходит для продажи товара, услуги, онлайн-курса, обучения, тренинга и других форматов.
- Сайт-анонс. Подходит для разового мероприятия: круглый стол, образовательная конференция, форум, концерт, спектакль или любое другое.
Пример
Вот несколько основных целей, которые подходят для разных типов лендингов.
1. Конверсия. Покупка товара, подписка на услугу и другие целевые действия.
2. Сбор лидов. Контакты «тёплых» клиентов, которые потенциально готовы оформить заказ.
3. Продвижение продуктов или услуг. Продающее описание продукта, его стоимость и способ приобретения.
4. Тестирование гипотез. Лендинги позволяют протестировать разные идеи, чтобы понять на что лучше реагирует аудитория.
5. Информирование пользователей о бренде. Лендинг можно использовать как сайт-визитку для презентации компании.
6. Специальные акции и мероприятия. Лендинги часто создаются для продвижения акций, распродаж или мероприятий.
Пример
Как сделать лендинг самостоятельно. Пошаговая инструкция.
Есть несколько способов создать лендинг своими руками. Вот три самых простых способа.
- CMS. Нужно выбрать хостинг, оплатить домен, скачать CMS и самостоятельно собрать сайт. Для этого надо иметь запас времени и желание разобраться в движке. Подходит тем, у кого есть интерес к сфере и время.
- Конструктор сайтов. Надо собрать сайт из блоков или шаблонов, а затем наполнить его контентом. Подходит тем, кому нужен интернет-магазин или аналогичные сайты.
- Нейросеть. Надо описать свой бизнес, указать цвет дизайна и название компании. Всё остальное нейросеть делает сама. Подходит тем, кому быстро нужен лендинг с уникальным контентом.
В этой статье расскажем, как создать лендинг нейросетью. Этапы создания могут отличаться для разных AI. Подробно остановимся на генераторе сайтов Точки.
Шаг 1. Зарегистрируйтесь в сервисе. Счёт в Точке не нужен для работы с генератором сайтов.
Шаг 2. Расскажите о вашем бизнесе. Введите описание, цвет и стиль лендинга. Укажите контакты.
Шаг 3. Сгенерируйте сайт. Всё будет уникальным: от дизайна до контента. А если захотите что-то поменять, сможете сделать это в любой момент.
Отметьте блоки, которые хотите видеть на сайте. Среди них:
- Главный экран.
- Конкурентные преимущества.
- Акция.
- Об услуге или товаре.
- Что включено в услугу.
- Как мы работаем?
- Цены.
- Форма заявки.
- Отзывы.
- Часто задаваемые вопросы.
- Портфолио.
- Форма отправки обратной связи.
- Контакты.
Шаг 4. Опубликуйте страницу. Домен и хостинг подберёт сам генератор, а вам останется только оплатить их работу. Сайт будет доступен сразу после оплаты.
Способы продвижения одностраничных сайтов
Способы продвижения лендингов различаются в зависимости от целей.
- Контекстная реклама
Контекстная реклама приводит на лендинг целевую аудиторию. Например, вебинар о ведении соцсетей появится в ленте у пользователя, который интересуется SMM. Настроить её можно по-разному: через таргетинг или рекламную кампанию.
- Email-маркетинг
Если у предпринимателя уже есть база подписчиков, он может разослать информационные письма со ссылкой на лендинг. Это подойдёт и для создания персонализированных предложений с учётом интересов пользователя.
- Influencer-маркетинг
Продвинуть конкретное мероприятие, вебинар или продукт можно через сотрудничество с блогерами и лидерами мнений.
- SEO-продвижение
Важно учитывать, что для SEO-продвижения нужно время. Поэтому оптимизацией имеет смысл заниматься для долгосрочных лендингов. Для разовых продаж или мероприятий, которые вот-вот состоятся, SEO не будет основным способом продвижения.
- Ретаргетинг
Если пользователь зашёл на лендинг, но не совершил целевое действие, можно настроить на него рекламную кампанию. Это повысит итоговую конверсию.