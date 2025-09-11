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Цифровой продукт: что это и как создать

Подкаст, приложение, онлайн-курс — всё это цифровые продукты. Разбираемся, как их создать и защитить от пиратства.

11.09.2025
1003
1003

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Для бизнеса диджитал-продукт — это возможность быстрее выйти на рынок и уменьшить затраты на производство, хранение и доставку товаров. В статье рассказываем, какие виды цифровых продуктов бывают, как их создать, продвигать и защитить от незаконного распространения.

Коротко
Цифровой продукт — виртуальный продукт, например, онлайн-курс или электронная книга. 

Виды цифровых продуктов: гайды, программное обеспечение, подкасты, графика, дизайн. 

Защитить виртуальный продукт можно юридически и технически. 

Диджитал-продукты можно продавать на сайтах, в соцсетях, на маркетплейсах и других сторонних сервисах. 

Для продажи цифровых продуктов нужно зарегистрировать ИП или юрлицо.

Что такое цифровой продукт

Цифровые продукты — это виртуальные объекты, которые созданы и распространяются в диджитал-среде. Они могут быть разными по формату и темам: курс, приложение, подкаст, программное обеспечение. 

Цифровые продукты закрывают потребности клиента внутри интернет-пространства и, как правило, доступны сразу после оплаты. Их легко масштабировать: можно много раз продавать приложение, созданное один раз. Для цифровых объектов не нужно физическое место хранения, их легко обновлять и улучшать.

Цифровые продукты могут быть основой бизнес-модели. 

ПРИМЕР
Предприниматель создаёт приложение для онлайн-покупок — это цифровой продукт для увеличения продаж. Все вещи хранятся на складе, и продавец привозит вещи с доставкой на дом. Это основа бизнес-модели.

Диджитал-продукты часто используют для продвижения основного продукта и выстраивания воронки продаж. 

ПРИМЕР
Пользователь заходит на сайт онлайн-школы английского языка. Ему предлагают оставить электронную почту и получить бесплатный гайд «Как выучить английский за год». Если гайд окажется полезен, а на почту будут приходить полезные письма от школы, клиент с большей вероятностью выберет эти курсы.

Виды цифровых продуктов

Онлайн-курсы

Онлайн-курсы могут стать дополнением к офлайн-бизнесу. Если вы уже обучаете учеников как репетитор или делитесь экспертной информацией, онлайн-курс позволит масштабировать аудиторию. 

Гайды

Гайд — это инструкция, которая помогает пользователю решить конкретную задачу. Например, создать сайт или начать продавать на маркетплейсе. По формату гайды могут быть разными: в виде PDF-файла, видео- или аудиоуроков.

Часто бизнес создаёт инструкцию, чтобы помочь пользователю разобраться в работе основного продукта компании. Например, компания продаёт приложение для тайм-менеджмента и выпускает гайд, который подробно рассказывает о его работе. 

Программное обеспечение 

К программному обеспечению относят приложения: видео-, аудио- и текстовые редакторы, видеоигры, трекеры и многие другие. Также к нему относятся программы, которые помогают устройству выполнять определённые задачи: от операционной системы до CRM.  

Электронные книги

Книги в электронном виде проще и быстрее довести до читателя. Любой может опубликовать книгу самиздатом на специальных сайтах. Такую возможность предоставляют сервисы электронных книг: книги можно не только разместить в свободном доступе, но и продавать. Это удобно, если вы начинающий автор или написали одну книгу на основе экспертного опыта и ищете способы быстро её опубликовать.  

Подкасты

Подкаст может помочь привлечь внимание к бренду. Обсуждение тем, близких аудитории, позволяет показать себя как эксперта и повысить доверие к вашему основному продукту. Например, частная клиника может запустить подкаст с развенчанием популярных мифов о здоровье. 

Музыка и видео 

Помимо музыки и кино как самостоятельных продуктов, аудио и видео часто используются в качестве дополнения: в рекламном, информационном и образовательном контенте.  

Графика и дизайн

Изображения, логотипы, шрифты — всё это тоже цифровые продукты, которые охраняются авторским правом и могут быть многократно проданы бизнес-клиентам для коммерческого использования.

Цифровые продукты — основа креативной экономики. Дизайн, музыку, видео, тексты можно продавать сколько угодно раз и без территориальных границ. 


Но есть и проблема. Digital-продукт очень легко потерять, если небрежно отнестись к защите своих прав на него. Тогда копирование скоро станет массовым, а создатель продукта потеряет возможность для его монетизации. Что делать? Своевременно фиксировать авторские права и регистрировать товарные знаки. Авторское право защитит содержание продукта, а товарный знак заблокирует попытки без разрешения использовать ваш бренд в чужих проектах.

Алина Акиншина генеральный директор ООО «Онлайн патент», патентный поверенный

Как создать диджитал продукт

Проанализируйте запросы целевой аудитории. Чтобы ваше предложение было актуально для пользователей, обратитесь к ним за обратной связью. Если хотите добавить товар или услугу к существующему бизнесу, выясните, чего не хватает пользователям сейчас. Получить обратную связь можно с помощью онлайн-опросов или глубинного исследования.

Придумайте идею. Решите, каким диджитал-товаром или услугой вы лучше всего закроете потребности клиентов и какую пользу получите для вашего бизнеса. Важно, чтобы результаты были измеримыми, а затраты — понятными: рассчитайте, сколько денег потребуется на разработку и насколько в результате улучшатся бизнес-показатели.

Проанализируйте конкурентов. Поищите аналоги будущего продукта на рынке. Обратите внимание на бизнес-модель и стратегию продвижения, цены, отзывы пользователей. Цель — перенять успешные подходы конкурентов и увидеть, что не работает или чего не хватает, чтобы сформировать уникальное предложение.

Создайте MVP продукта. Определение MVP (Minimum Viable Product) — минимальная жизнеспособная версия только с самыми необходимыми функциями. На такой версии можно протестировать товар на первых пользователях и понять, что надо доработать.

Запустите продукт. При запуске важно грамотно выстроить маркетинг, чтобы довести ваше предложение до как можно большего количества пользователей. Подробнее о продвижении — в следующем разделе.   

Отслеживайте KPI и дорабатывайте продукт. Сопоставляйте результаты с теми показателями, которых хотели достичь. Так вы поймёте, выполняет ли продукт свою задачу и что можно улучшить. 

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Как продавать цифровые продукты

Для приёма безналичных платежей онлайн понадобится интернет-эквайринг. Вместо традиционной онлайн-кассы можно подключить её цифровую альтернативу —  облачную кассу. Тогда физический кассовый аппарат не понадобится. 

Продвигать продукт можно разными способами. 

Через свой сайт. Создайте сайт и загрузите туда основную информацию о товаре. Для продаж через сайт нужно использовать дополнительные маркетинговые инструменты, например соцсети.

Через соцсети. Сделать страницу в ВК или «Телеграме», посвящённую вашему продукту. 

Через публикацию статей на сторонних площадках. Выбирайте площадку с учётом продукта, который выпускаете.

Продажи цифровых продуктов на маркетплейсах

Digital-продукты так же, как и физические, можно продавать на маркетплейсах. 

Например, на Яндекс Маркете цифровые товары выделены в отдельную категорию. Среди них — тарифные планы, программное обеспечение и онлайн-подписки. 

Преимущества — не надо тратить время и ресурсы на разработку сайта для продажи. Маркетплейс самостоятельно отвечает за всю технологическую часть. 

Однако берёт за размещение комиссию с продаж, так что этот вариант продвижения подходит только для платных товаров.

Регистрация бизнеса для продажи цифровых продуктов

Если собираетесь продавать самостоятельный продукт и регистрируете для этого бизнес, важно выбрать подходящую форму: ИП или ООО. Она зависит от характеристик, которыми обладает ваш товар. 

ИП подойдёт для простых продуктов, которые не связаны с большими рисками: несложное приложение-трекер, подкаст. ООО подойдёт для сложных технологий, требующих затрат на разработку, — например, программное обеспечение.

Вопросы по теме

Каковы основные отличия между физическими и цифровыми продуктами?

Физические продукты можно потрогать или взять в руки, а цифровые товары и услуги нематериальные. Их создают, реализуют и используют в виртуальном пространстве. 

Например, смартфон — физический объект, который имеет форму, цвет и осязаемость. А всё программное обеспечение, установленное на смартфоне, — диджитал-продукция. 

Как защитить свои цифровые продукты от пиратства?

Есть два основных способа защитить диджитал-продукцию от пиратства. 

Технические средства. Для каждого вида контента они разные. Например, изображения и логотипы сайтов можно защитить водяными знаками. А видеопродукты защищают с помощью систем шифрования: контент расшифровывается в момент просмотра на авторизованном устройстве, и скачать его не получится. 

Юридические средства. Необходимый юридический минимум — иметь авторские права на продукт. Регистрация авторских прав поможет быстро доказать авторство в спорных ситуациях. 

Чтобы усилить защиту, нужно зарегистрировать товарный знак или получить патент на промышленный образец. Регистрирующим органом в обоих случаях будет Роспатент.  

Очень важна и лицензия на digital-продукт. Лицензия определяет, какой объём прав получает пользователь продукта, может ли передавать его дальше и в течение какого срока имеет доступ к продукту. 

Эффективнее всего использовать сразу два способа: и технические, и юридические средства защиты.

Как продвигать цифровые продукты?

Продвигать цифровые продукты можно через свои площадки: сайт или социальные сети. Можно работать с другими сервисами и блогерами: заказывать  размещение статей на сторонних площадках или платить инфлюенсеру за рассказ о вашем товаре. Третий вариант — продавать цифровой продукт через маркетплейсы. 

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Цифровой продукт: как создать, продвигать и защитить – Точка Банк