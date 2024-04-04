Как начать продавать на Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Wildberries — один из крупнейших маркетплейсов в России. Это возможность быстро запустить онлайн-продажи без вложений в сайт, логистику и рекламу. Рассказываем, как выйти на площадку и начать зарабатывать.

Старт продаж: инструкция для ИП, компаний и самозанятых

Продавать на Вайлдберриз могут только те, кто имеют официальный бизнес, зарегистрированный в налоговой. Это могут быть ООО, ИП или самозанятые.

Важно, чтобы был выбран код ОКВЭД 47.91 — это «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».

1-й шаг: начать работу нужно с регистрации в приложении WB Partners. Там необходимо ввести номер телефона, после чего вы получите код доступа и подробную инструкцию о том, как продавать на Вайлдберриз.

2-й шаг: в личном кабинете введите данные о форме регистрации и ИНН.

3-й шаг: подпишите условия сотрудничества. Маркетплейс сам их устанавливает, поэтому продавец не вправе вносить изменения в этот документ. В условиях будут описаны комиссии и правила поставки товара — изучите их внимательно.

4-й шаг: заполните профиль продавца, впишите ОГРН или ОГРНИП, юридический адрес, данные банковского счёта. Это нужно для заполнения профиля продавца.

Совет: сформируйте ключ API. Он нужен для сбора аналитических показателей продаж на онлайн-площадке.

5-й шаг: внесите 30 000 рублей — это гарантийный платёж, который можно будет потратить на продвижение.

Требования для самозанятых

Самозанятым нельзя продавать товар, который подлежит обязательной сертификации и маркировке, а также перепродавать изделия сторонних производителей. Это значит, что лица без статуса ИП или ООО могут реализовывать только товары собственного производства. Поэтому на просторах интернета самозанятых часто называют ремесленниками.

Чтобы ничего не нарушить, скачайте приложение «Wildberries Партнёры». Выберите пункт «Стать самозанятым» и следуйте указаниям платформы.

Какие товары продавать на Wildberries

На ВБ нельзя продавать:

алкогольную и табачную продукцию;

лекарственные препараты;

продукты с малым сроком хранения;

живых представителей флоры и фауны;

пиротехнику и оружие;

наркотические вещества.

Всё остальное продавать можно. Выбирайте товары с высокой оборачиваемостью. К таким относятся:

Бытовые товары: кухонные контейнеры, банки для хранения, постельное белье, ковры, домашний декор. Все люди пользуются этими вещами, а ещё они могут сойти за подарок, если их красиво упаковать.

Тренды/новинки. Такими товарами в своё время были спиннеры и поп-ит. Люди видели в соцсетях забавные ролики с этими вещами и активно искали их на онлайн-площадках.

Универсальная косметика. На Вайлдберриз хорошо работать продавцом многофункциональных уходовых средств. Например, кремы и шампуни 3 в 1.

Товары по сезону. Перед праздниками можно торговать подарками, тематическими товарами. Только отгрузите их на склад заранее — ближе к дате прорваться на поставку будет сложно.

По правилам маркетплейса, чтобы реализовывать товар, необходимы декларация либо сертификат соответствия. На бижутерию, зеркала, фоторамки, зонты, искусственные цветы или предметы декора нужно отказное письмо — оно подтвердит, что их можно реализовывать без сертификата.

Схемы работы на Wildberries. Хранение и варианты доставки

Прибыль продавца зависит от того, какой сценарий сотрудничества с ВБ он выберет. Есть три схемы.

FBW — Fulfillment by Wildberries. Этим вариантом можно воспользоваться, когда нет собственного склада. Продавец только отгружает продукцию на общий склад маркетплейса, а все остальные заботы берёт на себя маркетплейс: хранение, упаковку, доставку.

DWB — Delivered by Wildberries. Продавец хранит товары на своём складе. А когда поступает заказ, за ним приезжает курьер ВБ и доставляет его покупателю. По такой модели можно продавать только сверхгабаритные товары.

Click&Сollect. Это самовывоз из магазина продавца. Покупатель выбирает на маркетплейсе товар, а едет за ним в офлайн-точку продаж продавца.

DBS — Delivery by Seller. Продавец пользуется маркетплейсом как витриной. Сами товары он хранит на своём складе и доставляет их своими силами в промежутке от 5 часов до 35 дней. Есть ещё схема «Витрина экспресс», которая подразумевает ещё более быструю доставку — до 4 часов.

Как организовать поставку товаров

Схема FBW одна из самых популярных. Вы создаёте поставку в личный кабинет продавца и указываете перечень товаров, их количество и артикулы. На все упаковки необходимо добавить штрих-код.

Затем загружаете заказ в систему. Маркетплейс, анализируя тип товара, присваивает заказу тип перевозки: монопалета, микс-палета. Если продукт маленький и лёгкий, может быть микс.

1. Размещение заказа в графике доставки

Дальше укажите в календаре дату отгрузки, то есть согласуйте с маркетплейсом день, когда товар будет доставлен на склад.

2. Отгрузка товара

Наймите транспортную компанию, чтобы она доставила товар на склад маркетплейса. Вам пришлют данные водителя — укажите эту информацию в пропуске в данных об отгрузке.

3. Работа с поставками

Если нужно изменить дату приёмки товара, это можно сделать в личном кабинете. Важно вносить изменения не позднее чем за 72 часа до отгрузки, иначе будет штраф.

После отгрузки в ЛК можно посмотреть, приняли ли ваш товар, и уточнить, в каком количестве.

Как заполнить карточку товаров

От того, как вы заполните карточку товара, зависит 80% успеха — уделите этому максимум внимания. Вот что нужно указать:

Выберите правильную категорию, изменить её в дальнейшем будет нельзя. Если указать некорректную категорию, потенциальные покупатели не увидят ваш товар.

В информации о товаре пропишите точное наименование, бренд, артикул поставщика, штрих-код, основные характеристики и советы, как стирать и ухаживать.

Не забудьте о SEO-оптимизации: в Точке можно составить продающие описания товаров в специальном сервисе с помощью искусственного интеллекта.

Загрузите фотографии, видеоролики и инфографику, например с таблицей размеров.

Обозначьте цену. Учтите все расходы, которые у вас были и будут, а также комиссии маркетплейса и налоги. Для этого можно воспользоваться сервисом « Единый кабинет селлера », который сам рассчитает unit-экономику.

Комиссия для продавцов

Комиссия на ВБ не фиксированная и варьируется от 0,5 до 27%, это зависит от категории товара, его стоимости и количества позиций, который продавец отгружает на онлайн-платформу.

Например, с 9 июня 2025 года комиссия на электронику и гаджеты составляет 25%, на женскую одежду — 27%, а на детские товары — 19%.

Продвижение товаров на онлайн-рынке

Чтобы ваш товар не потерялся среди аналогичных, нужно быть в начале списка. Для этого придерживайтесь этих правил:

1. Запускайте внутренние инструменты продвижения и делайте карточку SEO-оптимизированной, то есть используйте ключевые слова и семантическое ядро. Всё это повышает карточку в поиске.

2. Используйте качественный визуал — фото и видео, где можно рассмотреть товар с разных ракурсов.

3. Участвуйте в акциях, которые предлагает площадка, — это влияет на продвижение.

Ещё один немаловажный момент, который мы отдельно подчеркнём, — это работа с отзывами. Желательно иметь на одну отрицательную оценку в карточке около пяти положительных.

Оперативно отвечайте на любые отзывы, даже отрицательные. Так вы создадите достойную репутацию на сайте.

Как автоматизировать продажи на маркетплейсе

У Точки есть сервис «Единый кабинет селлера», который облегчает работу с маркетплейсами. Он проанализирует продажи на площадках, запланирует необходимое количество поставок и подскажет, какой товар станет бестселлером.

Сервис интегрируется с OZON, Wildberries и Яндекс Маркетом. Вы сможете управлять продажами на всех площадках из одного окна, прямо в вашем интернет-банке. Попробовать «Единый кабинет селлера» можно бесплатно.

Ещё можно воспользоваться «Онлайн-бухгалтерией» от Точка Банк: рассчитаем налоги и взносы, подготовим платежи и отчётность, если вы работаете с Яндекс Маркетом, Ozon, Wildberries и другими площадками.

Плюсы и минусы для продавцов

Преимущества площадки:

Развитая логистика — склады Wildberries есть в 23 регионах страны, можно выбрать удобный ближайший склад.

Быстрая доставка — на площадке работают тысячи курьеров, есть более 45 000 ПВЗ по всей стране.

Большая международная аудитория, солидная репутация и встроенная реклама.

Продавец может сформировать отчёт о продажах в личном кабинете и увидеть свои успехи.