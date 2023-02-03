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Определение термина "Сокрытая выручка в иностранной валюте"

Сокрытая выручка в иностранной валюте -
вы-ручка, не зачисленная на счета в уполномоченных банках на территории Российской Федерации независимо от отражения ее в бухгалтерском учете предприятий. Сокрытой выручкой в иностранной валюте считаются также суммы, выплаченные в наличной иностранной валюте (командировочные расходы, заработная плата нерезидентам и т. п.) из выручки, полученной предприятием от реализации гражданам в установленном Банком России порядке товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации за иностранную валюту, до сдачи ее в уполномоченный банк для зачисления на текущий валютный счет предприятия. В случаях, когда валютная выручка не была отражена в бухгалтерском учете предприятий и организаций, такая выручка в соответствии с налоговым законодательством одновременно является сокрытым доходом, что влечет за собой применение соответствующих санкций, предусмотренных налоговым законодательством, включая взыскание всей суммы сокрытого дохода в иностранной валюте.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Сокрытая выручка в иностранной валюте: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка