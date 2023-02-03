Определение термина "Местные налоги"

Местные налоги

налоги и сборы, ставки которых устанавливаются представительными органами государственной власти, а налоговые суммы поступают в доходы местных органов государственной власти и расходуются ими. К местным относятся: а) налог на имущество физических лиц. Сумма платежей по налогу зачисляется в местный бюджет по месту нахождения (регистрации) объекта налогообложения; б) земельный налог. Порядок зачисления поступлений по налогу в соответствующий бюджет определяется законодательством о земле; в) регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Сумма сбора зачисляется в бюджет по месту их регистрации; г) налог на строительство объектов производственного назначения в курортной зоне; д) курортный сбор; е) сбор за право торговли. Сбор устанавливается соответствующими представительными органами власти, уплачивается путем приобретения разового талона или временного патента и полностью зачисляется в соответствующий бюджет; ж) целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций независимо от их организационно-правовых форм на содержание милиции, благоустройство территорий, нужды образования, другие цели. Ставка сборов в год не должна превышать 3 % от 12 установленных законом размеров минимальной месячной оплаты труда для физического лица, а для юридического лица — 3 % от годового фонда заработной платы, рассчитанного исходя из установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда. Ставки в городах и районах устанавливаются соответствующими представительными органами власти; з) налог на рекламу. Налог уплачивают юридические и физические лица, рекламирующие свою продукцию, по ставке, не превышающей 5% стоимости услуг по рекламе; и) налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров. Налог уплачивают юридические и физические лица, перепродающие указанные товары, по ставке, не превышающей 10% суммы сделки; к) сбор с владельцев собак. Сбор вносят физические лица, имеющие в городах собак (кроме служебных), в размере, не превышающем 1/7 установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда в год: л) лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями. Сбор вносят юридические и физические лица, реализующие винно-водочные изделия населению, в размере: с юридических лиц — 50 установленных законом размеров минимальной месячной оплаты труда в год, с физических лиц — 25 установленных законом размеров минимальной месячной оплаты труда в год; при торговле этими лицами с временных торговых точек, обслуживающих вечера, балы, гулянья и другие мероприятия, — 1/2 установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда за каждый день торговли; м) лицензионный сбор за право проведения местных аукционов и лотерей. Сбор вносят их устроители в размере, не превышающем 10 % стоимости заявленных к аукциону товаров или суммы, на которую выпущены лотерейные билеты; н) сбор за выдачу ордера на квартиру. Сбор вносится физическими лицами при получении права на заселение отдельной квартиры в размере, не превышающем 3/4 установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда в зависимости от общей площади и качества жилья: о) сбор за парковку автотранспорта. Сбор вносят юридические и физические лица за парковку автомашин в специально оборудованных для этих целей местах в размерах, устанавливаемых представительными органами власти; п) сбор за право использования местной символики. Сбор вносят производители продукции, на которой использована местная символика (гербы, виды городов, местностей, исторических памятников и пр.), в размере, не превышающем 0,5 % стоимости реализуемой продукции; р) сбор за участие в бегах на ипподромах. Сбор вносят юридические и физические лица, выставляющие своих лошадей на состязания коммерческого характера, в размерах, устанавливаемых местными органами государственной власти, на территории которых находится ипподром; с) сбор за выигрыш на бегах. Сбор вносят лица, выигравшие в игре на тотализаторе на ипподроме, в размере, не превышающем 5% суммы выигрыша: т) сбор с лиц, участвующих в игре на тотализаторе на ипподроме. Сбор вносится в виде процентной надбавки к плате, установленной за участие в игре, в размере, не превышающем 5 % этой платы; у) сбор со сделок, совершаемых на биржах, за исключением сделок, предусмотренных законодательными актами о налогообложении операций с ценными бумагами. Сбор вносят участники сделки в размере, не превышающем 0,1 % суммы сделки; ф) сбор за право проведения кино- и телесъемок. Сбор вносят коммерческие кино- и телеорганизации, производящие съемки, требующие от местных органов власти осуществления организационных мероприятий (выделение нарядов милиции, оцепление территории съемок и пр.), в размерах, устанавливаемых местными представительными органами власти: х) сбор за уборку территорий населенных пунктов. Сбор вносят юридические и физические лица (владельцы строений) в размере, устанавливаемом местными представительными органами власти; ц) сбор за открытие игорного бизнеса (установка игровых автоматов и другого оборудования с вещевым или денежным выигрышем, карточных столов, рулетки и иных средств для игры). Плательщиками сбора являются юридические и физические лица-собственники указанных средств и оборудования независимо от места их установки. Ставки сбора и порядок его взимания устанавливаются представительными органами власти, ч) налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы в размере, не превышающем 12,5 % от объема реализации продукции (работ, услуг), произведенной юридическими лицами, расположенными на соответствующей территории. Конкретные ставки налога и порядок его взимания устанавливаются представительными органами власти. При исчислении суммы этого налога исключаются расходы предприятий и организаций, рассчитанные исходя из норм, устанавливаемых местными органами представительной власти, на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, находящихся на балансе этих предприятий и организаций или финансируемых ими в порядке долевого участия. Налоги, указанные в подпунктах «а»—«в», устанавливаются законодательными актами Российской Федерации и взимаются на всей ее территории. При этом конкретные ставки этих налогов определяются законодательными актами субъектов Российской Федерации или решениями иных местных органов власти, если иное не предусмотрено законодательными актами Российской Федерации. В сельской местности сумма налоговых платежей равными долями зачисляется в бюджет сельских населенных пунктов, поселков, городов районного подчинения и в районные бюджеты районов, краевые, областные бюджеты краев и областей, на территории которых находится курортная местность. Налоги и сборы, предусмотренные в подпунктах «з»—«х», могут устанавливаться решениями районных и городских представительных органов власти. Суммы платежей по налогам и сборам зачисляются и районные бюджеты районов, городские бюджеты городов либо по решению районных и городских представительных органов власти в районные бюджеты районов (в городах), бюджеты поселков и сельских населенных пунктов. Расходы предприятий и организаций по уплате налогов и сборов, указанных в подпунктах «ж», «з», «о», «ф», «х» и «ч», относятся на финансовые результаты деятельности предприятий, земельного налога — на себестоимость продукции (работ, услуг), остальные местные налоги и сборы уплачиваются предприятиями и организациями за счет прибыли, оставшейся после уплаты налога на прибыль (доход).