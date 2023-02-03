Определение термина "Превентивные меры"

Превентивные меры

предупреждающие, предохранительные действия. Термин чаще всего используется в страховании, где им обозначают мероприятия для снижения риска в имущественном страховании. Этим термином обозначают также меры предупредительного характера в ситуации, когда, например, необходимо снизить риски, их влияние на результаты хозяйственной деятельности.