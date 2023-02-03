Определение термина "Конверсия"

Конверсия

(лат. conversio — превращение) — существенное преобразование, изменение условий, замена одних объектов производства или ценных бумаг другими. Основными видами К. являются: К. валют и ценных бумаг — обмен одной валюты на другую или одних видов акций на другие. К. займа — изменение первоначальных условий займа или обмен облигаций. К. внешнего долга - сокращение общей величины внешней задолженности государства посредством изменения условий предоставления кредита, форм и сроков его возвращения, процентных ставок. К. военного производства, оборонного комплекса (реконверсия) — перевод предприятий, выпускающих военную продукцию, на производство гражданский, мирной продукции.