Определение термина "Валовой внутренний продукт (ввп)"

Валовой внутренний продукт (ввп)

"один из важнейших макроэкономических показателей, выражающий исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта (продукции, товаров и услуг), созданного в течение года внутри страны с использованием факторов производства, принадлежащих как данной стране, так и другим странам. Валовой внутренний продукт может быть исчислен следующими методами: а) как сумма добавленных стоимостей во всех отраслях (производственный метод); б) как сумма доходов от использованных за год факторов производства (распределительный метод); в) как сумма расходов на приобретение товаров и услуг, созданных в течение года в стране (метод конечного использования — потока расходов). В системе национальных счетов ВВП используется в качестве ключевого макроэкономического показателя. "