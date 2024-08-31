QR‐код на кассе: как настроить и подключить оплату по СБП

Система быстрых платежей (СБП) — это сервис, позволяющий осуществлять мгновенные переводы между банками и оплачивать покупки с помощью QR-кодов. Клиенту достаточно отсканировать QR-код с помощью мобильного банка, подтвердить сумму и отправить платёж. Деньги поступают на счёт продавца практически мгновенно.

Пример: клиент заходит в кафе и, вместо того чтобы передавать карту или наличные, сканирует QR-код, отображённый на экране кассы — и быстро оплачивает заказ прямо со своего телефона.

Чем СБП отличается от эквайринга

Эквайринг — это система приёма платежей с банковских карт через терминалы. У неё есть свои плюсы, но за удобство приходится платить комиссию банку.

Оплата по СБП — это более экономичный вариант, поскольку комиссия либо ниже, либо отсутствует вовсе. Для небольших бизнесов это может стать значительным преимуществом.

Пример: владелец небольшой кофейни платит 2% с каждой транзакции при оплате картой. При использовании СБП комиссия может составить всего 0,4%, что при большом объёме продаж сэкономит ему много денег.

Точка настраивает эквайринг для ИП и юридических лиц. Вы сможете принимать платежи без терминала — дистанционно или офлайн по QR-коду. Подробнее об оплате через QR

Какому бизнесу подойдет оплата по QR-коду

Оплата по QR-коду подойдёт практически любому бизнесу — от небольших магазинов и кафе до салонов красоты и служб доставки. Это удобный способ приема платежей для малого и среднего бизнеса, где важна простота настройки и низкие издержки.

Пример: для интернет-магазинов оплата по QR-коду может быть дополнительным способом приёма платежей. Клиенты могут оплачивать покупки даже если у них нет карты под рукой, просто используя смартфон.

Как происходит оплата по QR-коду

Процесс оплаты по QR-коду прост и интуитивно понятен:

Продавец генерирует QR-код с информацией о платеже (например, сумму и назначение). Покупатель сканирует код с помощью приложения мобильного банка. В приложении автоматически подгружаются данные платежа. Покупатель подтверждает платёж, и деньги сразу поступают на счёт продавца.

Пример: в магазине одежды клиент выбирает вещи и на кассе видит QR-код на экране терминала. Он сканирует код, видит сумму покупки на экране своего телефона, подтверждает и через пару секунд получает чек.

Как подключить оплату по СБП и настроить показ QR-кодов на кассе

Подключение СБП можно выполнить через банк или платёжного агрегатора. Для этого необходимо:

Заключить договор с банком или платёжным сервисом, который поддерживает СБП. Настроить программное обеспечение кассы, чтобы оно генерировало QR-коды с информацией о платеже. Обучить сотрудников, как пользоваться системой и объяснять её клиентам.

Пример: владелец ресторана обращается в свой банк, подписывает соглашение и получает инструкции по интеграции СБП с кассовым ПО. Через несколько дней ресторан начинает принимать платежи по QR-коду.

Оборудование для СБП

Для работы с СБП вам потребуется минимальное оборудование:

Современная касса или POS-терминал, поддерживающий отображение QR-кодов.

Мобильное устройство (смартфон или планшет), если терминал не поддерживает QR-коды, для генерации и показа кода клиенту.

терминал не поддерживает QR-коды, для генерации и показа кода клиенту. Подключение к интернету для мгновенной отправки и приёма платежей.

Пример: магазин канцтоваров использует простой POS-терминал и планшет для генерации и отображения QR-кодов. Клиенты могут выбирать между оплатой картой или по QR-коду.

В Точке можно купить кассу, фискальный накопитель и сразу настроить торговый и интернет-эквайринг. Вы сможете принимать платежи через терминалы и QR-коды, на сайте, в социальных сетях и мессенджерах. Оставьте заявку — и мы вас проконсультируем. Подробнее

Как оформить возврат платежа при оплате по СБП

Если клиенту нужно вернуть деньги, это также можно сделать через СБП. Процесс возврата аналогичен возврату через эквайринг: