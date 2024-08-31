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Эквайринг
Эквайринг

QR‐код на кассе: как настроить и подключить оплату по СБП

Оплата через систему быстрых платежей (СБП) —  удобное для клиентов и экономически выгодное решение для бизнеса. В статье мы рассказываем о том, как настроить оплату по СБП с использованием QR-кодов на кассе.

31.08.2024
1501
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Система быстрых платежей (СБП) — это сервис, позволяющий осуществлять мгновенные переводы между банками и оплачивать покупки с помощью QR-кодов. Клиенту достаточно отсканировать QR-код с помощью мобильного банка, подтвердить сумму и отправить платёж. Деньги поступают на счёт продавца практически мгновенно.

Пример: клиент заходит в кафе и, вместо того чтобы передавать карту или наличные, сканирует QR-код, отображённый на экране кассы — и быстро оплачивает заказ прямо со своего телефона.

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Чем СБП отличается от эквайринга

Эквайринг — это система приёма платежей с банковских карт через терминалы. У неё есть свои плюсы, но за удобство приходится платить комиссию банку.

Оплата по СБП — это более экономичный вариант, поскольку комиссия либо ниже, либо отсутствует вовсе. Для небольших бизнесов это может стать значительным преимуществом.

Пример: владелец небольшой кофейни платит 2% с каждой транзакции при оплате картой. При использовании СБП комиссия может составить всего 0,4%, что при большом объёме продаж сэкономит ему много денег.

Точка настраивает эквайринг для ИП и юридических лиц. Вы сможете принимать платежи без терминала — дистанционно или офлайн по QR-коду.

Подробнее об оплате через QR

Какому бизнесу подойдет оплата по QR-коду

Оплата по QR-коду подойдёт практически любому бизнесу — от небольших магазинов и кафе до салонов красоты и служб доставки. Это удобный способ приема платежей для малого и среднего бизнеса, где важна простота настройки и низкие издержки.

Пример: для интернет-магазинов оплата по QR-коду может быть дополнительным способом приёма платежей. Клиенты могут оплачивать покупки даже если у них нет карты под рукой, просто используя смартфон.

Как происходит оплата по QR-коду

Процесс оплаты по QR-коду прост и интуитивно понятен:

  1. Продавец генерирует QR-код с информацией о платеже (например, сумму и назначение).
  2. Покупатель сканирует код с помощью приложения мобильного банка.
  3. В приложении автоматически подгружаются данные платежа.
  4. Покупатель подтверждает платёж, и деньги сразу поступают на счёт продавца.

Пример: в магазине одежды клиент выбирает вещи и на кассе видит QR-код на экране терминала. Он сканирует код, видит сумму покупки на экране своего телефона, подтверждает и через пару секунд получает чек.

Как подключить оплату по СБП и настроить показ QR-кодов на кассе

Подключение СБП можно выполнить через банк или платёжного агрегатора. Для этого необходимо:

  1. Заключить договор с банком или платёжным сервисом, который поддерживает СБП.
  2. Настроить программное обеспечение кассы, чтобы оно генерировало QR-коды с информацией о платеже.
  3. Обучить сотрудников, как пользоваться системой и объяснять её клиентам.

Пример: владелец ресторана обращается в свой банк, подписывает соглашение и получает инструкции по интеграции СБП с кассовым ПО. Через несколько дней ресторан начинает принимать платежи по QR-коду.

Оборудование для СБП

Для работы с СБП вам потребуется минимальное оборудование:

  • Современная касса или POS-терминал, поддерживающий отображение QR-кодов.
  • Мобильное устройство (смартфон или планшет), если терминал не поддерживает QR-коды, для генерации и показа кода клиенту.
  • Подключение к интернету для мгновенной отправки и приёма платежей.

Пример: магазин канцтоваров использует простой POS-терминал и планшет для генерации и отображения QR-кодов. Клиенты могут выбирать между оплатой картой или по QR-коду.

В Точке можно купить кассу, фискальный накопитель и сразу настроить торговый и интернет-эквайринг. Вы сможете принимать платежи через терминалы и QR-коды, на сайте, в социальных сетях и мессенджерах. 

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Как оформить возврат платежа при оплате по СБП

Если клиенту нужно вернуть деньги, это также можно сделать через СБП. Процесс возврата аналогичен возврату через эквайринг:

  1. В кассовой программе находят платёж, который нужно вернуть.
  2. Оформляют возврат, и деньги автоматически возвращаются на счёт клиента.

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QR‐код на кассе: как настроить и подключить оплату по СБП (системе быстрых платежей) — Банк Точка