Эксперт по работе с ВЭД в Точка Банке

Коротко Вести бухгалтерский учёт можно самостоятельно, с помощью бухгалтера или специализированных сервисов. Для малого бизнеса в ряде случаев доступен упрощённый порядок ведения учёта, который не стоит путать с УСН. На основе данных бухгалтерского учёта формируется бухгалтерская отчётность, которая показывает финансовое состояние компании и результаты её работы.

Бухгалтерский учёт помогает систематизировать информацию о доходах, расходах, имуществе и обязательствах бизнеса. Для организаций его ведение обязательно, а для ИП — добровольно. Предпринимателям бухучёт помогает контролировать финансы и принимать обоснованные решения. Учёт строится на единых принципах, главным из которых является двойная запись, то есть по дебету одного счёта и по кредиту другого бухгалтерского счёта.

Зачем нужен бухучёт

Бухгалтерский учёт отражает все операции компании: доходы, расходы и результаты деятельности. Он помогает ИП контролировать бизнес, видеть его реальное финансовое состояние и принимать решения на основе данных.

Бухгалтерский и налоговый учёт часто объединяют, но это разные системы с разными целями и правилами. Бухучёт регулируется Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ, а налоговый — Налоговым кодексом РФ.

Бухгалтерский учёт отражает все хозяйственные операции, связанные с имуществом, деньгами и обязательствами компании, через проводки по специальным счетам. На основе этих данных формируется бухгалтерская отчётность, включая бухгалтерский баланс. Налоговый учёт нужен для расчёта налогов: в специальных регистрах фиксируют показатели, которые влияют на налоговую базу и уплату налогов, а затем формируют налоговую отчётность.

Руководитель сам выбирает, кто будет вести учёт: он лично, штатный бухгалтер или аутсорсинговая компания.

Ведение бухгалтерского учёта — это не только полезный инструмент управления, но и юридическая обязанность компаний. За нарушение требований закона предусмотрены штрафы:

для директора компании — до 20 000 ₽ или даже дисквалификация на срок до двух лет;

для компании — от 10 000 ₽.

ИП не обязаны вести бухгалтерский учёт, но могут делать это добровольно. Это помогает контролировать финансовое состояние бизнеса. При этом предпринимателям не нужно сдавать в ФНС бухгалтерскую отчётность, такую как бухгалтерский баланс и приложения к нему.

Пять преимуществ ведения бухгалтерского учёта для ИП:

Ведение бухгалтерского учёта помогает эффективно отслеживать состояние активов и движение денежных средств.

Предприниматель получает полную картину финансов — это упрощает принятие управленческих решений.

Прозрачное ведение бухучёта повышает доверие со стороны банков. Оно может повлиять на получение кредита или гранта.

Бухгалтерский учёт помогает контролировать движение активов и обязательств.

Без соответствующих записей компания, например, не сможет законно произвести отгрузку товаров. На основании данных учёта можно оперативно оценить финансовое положение бизнеса, его рентабельность и устойчивость.

Экспертное мнение Даже если ИП не обязан вести бухгалтерский учёт, системный контроль доходов и расходов помогает избежать ошибок, быстрее принимать решения. А также без проблем подтверждать финансовые показатели перед банками или контрагентами. Если нет времени разбираться во всех требованиях самостоятельно, часть рутинных задач можно автоматизировать.

Например, для ООО Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка помогает вести бухгалтерский и налоговый учёт, формировать отчётность, рассчитывать налоги и контролировать сроки платежей. Это позволяет компаниям сосредоточиться на развитии бизнеса. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Цель и задачи бухгалтерского учёта

Основная цель бухгалтерского учёта — предоставление достоверной и полной информации о финансово-хозяйственной деятельности организации как для внутренних, так и для внешних пользователей.

Из этой цели вытекают ключевые задачи бухгалтерского учёта:

сбор и систематизация достоверных, документально подтверждённых данных о финансово-хозяйственной деятельности предприятия с последующим формированием отчётности;

контроль текущих показателей деятельности компании и анализ прогнозируемых результатов;

выявление внутренних резервов для обеспечения финансовой устойчивости и прибыльности организации;

обеспечение соблюдения норм и требований действующего законодательства при ведении хозяйственной деятельности;

контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности;

контроль за наличием, движением и сохранностью имущества организации.

Что отражается в бухгалтерском учёте

В бухгалтерском учёте фиксируются:

Факты хозяйственной жизни — любые события, влияющие на финансовое положение бизнеса. Например, сделки с поставщиками и покупателями.

Активы — имущество и права, которыми владеет компания и которые можно перевести в деньги. Например, товары, оборудование, наличные и средства на счёте, авансы поставщикам, долги покупателей и так далее.

Обязательства — долги организации. Сюда входят, например, задолженность перед поставщиками, полученные авансы от покупателей, банковские кредиты и прочие обязательства.

Доходы — все поступления, которые организация получила от своей деятельности. Например, продажа товаров или услуг.

Расходы — затраты на обеспечение работы бизнеса: заработная плата, аренда, закупка товаров, налоги и прочее.

Финансовый результат — это прибыль или убыток, полученные по итогам определённого периода. Например, итоги отчётного периода с учётом выручки и расходов ИП.

Иные объекты — если они подлежат учёту в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта. Например, учёт предоплаты, полученной от клиента, за предоставление будущих услуг.

На основе этих данных формируется бухгалтерская отчётность:

Бухгалтерский баланс — показывает имущество, активы, обязательства и финансовое состояние компании.

Отчёт о финансовых результатах — отражает доходы, расходы и итоговый результат деятельности за период.

Отчёт об изменениях капитала — показывает изменения собственного капитала организации.

Отчёт о движении денежных средств — отражает поступление и расходование денежных средств.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах — содержат дополнительную информацию о показателях отчётности.

Для малых предприятий, которые имеют право на упрощённый порядок учёта, состав отчётности может быть сокращён.

Принципы бухгалтерского учёта

Бухгалтерский учёт в России ведётся только в рублях и в соответствии с установленными нормативными актами.

Выбранные методы учёта организация определяет в своей учётной политике. Допускается несколько вариантов отражения некоторых операций, например амортизация основных средств, резервы на отпуск, порядок учёта курсовой разницы и так далее.

Достаточно выбрать один из них и закрепить его в учётной политике. Если не зафиксировать метод учёта, могут появиться вопросы от налоговой и ошибки в учёте.

Основа учётной политики — базовые принципы бухгалтерии: двойная запись и непрерывность учёта.

Двойная запись — это ключевой метод бухгалтерского учёта, при котором каждая операция отражается одновременно по двум счетам: один — по дебету, другой — по кредиту.

Благодаря этому обеспечивается постоянное равенство между активами и пассивами компании. В некоторых случаях используется внутреннее отражение — между субсчетами одного счёта.

Важно понимать, что бухгалтерский счёт — это не банковский счёт, а способ систематизации информации об объектах учёта, таких как доходы, расходы и источники средств. Счета позволяют отразить финансовое состояние компании в денежном выражении.

Каждому счёту присваивается уникальный номер, который указывается в плане счетов. Например, счёт 50 «Касса» используется для учёта наличных средств, их поступления и выбытия.

Благодаря системе двойной записи можно отследить всю хозяйственную деятельность компании: кто внёс деньги, кому компания заплатила, какие товары были отгружены и так далее. Это делает бухгалтерскую отчётность прозрачной и понятной для бухгалтера, налоговой и других заинтересованных сторон.

Принцип непрерывности означает, что бухгалтерский учёт должен вестись с момента регистрации компании и до её ликвидации без перерывов. Если учёт не вести какое-то время, впоследствии его будет трудно восстановить: возникнут несоответствия между активами и пассивами, а общая картина финансов станет искажённой. Это потребует внесения корректировок. Более того, если из-за перерыва выяснится, что организация занизила налоговые обязательства, ей могут назначить штраф.

Краткая инструкция по ведению бухгалтерского учёта для ИП на УСН, ОСНО, ЕСХН и патентной системе

Хоть для ИП и нет необходимости вести бухгалтерский учёт, предприниматель может вести его по своему желанию. И если решил его вести, надо соблюдать правила. Чтобы не искажать информацию и использовать единый подход с организациями, которые обязаны вести бухгалтерский учёт.

Рассмотрим их подробнее:

Изучите нормативную базу на официальных сайтах государственных органов.

Выберите удобный способ ведения учёта — это может быть программа для компьютера, мобильное приложение или облачный сервис.

Разработайте учётную политику и утвердите формы первичных документов, которые будете использовать.

Регулярно фиксируйте все хозяйственные операции, отражая поступления и затраты, через записи бухгалтерских счетов.

Учитывайте имущество, подлежащее амортизации, и устанавливайте порядок формирования резервов.

Систематизируйте документы, например по дате или видам операций.

Контролируйте наличие дебиторской и кредиторской задолженности.

Формы отчётности в 2026 году

Способы ведения бухгалтерского учёта

Существует два варианта ведения бухгалтерского учёта: обычный и упрощённый.

Обычный бухгалтерский учёт

Обязателен для всех средних и крупных организаций. Это наиболее сложная форма учёта, требующая либо профессионального бухгалтера, либо соответствующего образования у руководителя.

При обычной системе необходимо:

использование метода двойной записи;

применение всего плана счетов бухгалтерского учёта;

соблюдение федеральных стандартов бухучёта;

признание доходов и расходов по договорам строительного подряда по мере выполнения работ;

раскрытие информации о прекращаемой деятельности и другие важные процедуры.

Отчётность при таком учёте достаточно объёмная: требуется полный бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, движении денежных средств, изменении капитала, а также подробные пояснения к отчётности.

Упрощённый бухгалтерский учёт

Этот способ доступен только:

субъектам малого предпринимательства при отсутствии обязательного аудита;

некоммерческим организациям;

участникам проекта инновационного центра «Сколково».

Для применения упрощённого учёта нужно закрепить его в учётной политике. Это позволяет отказаться от части требований, например:

не раскрывать данные по сегментам;

не переоценивать основные средства и НМА;

исправлять ошибки как несущественные.

Формы отчётности при этом упрощаются: можно использовать сокращённый баланс, объединять показатели по группам без детализации.

ВАЖНО Упрощённый учёт и УСН не одно и то же. Упрощённая система налогообложения (УСН) — это налоговый режим, а не способ ведения бухгалтерского учёта.

Выбранный метод обязательно фиксируется в учётной политике. Также необходимо предусмотреть возможность печати документов для предоставления в контролирующие органы.

Основные формы бухгалтерской отчётности

Существует пять ключевых форм бухгалтерской отчётности:

Бухгалтерский баланс. Отражает финансовое положение компании на определённую дату, включая её активы, обязательства и собственный капитал.

Отчёт о финансовых результатах. Показывает, какие доходы и расходы понесла компания за отчётный период, а также итоговый финансовый результат.

Отчёт об изменениях капитала. Представляет динамику собственного капитала компании: какие изменения произошли за отчётный период и за счёт чего — прибыли, убытков, переоценки и другое.

Отчёт о движении денежных средств. Отражает все денежные потоки организации — поступления и выплаты по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности за отчётный период.

Пояснения к отчётности. Включают подробную расшифровку отдельных статей отчётности. Здесь компания может раскрыть состав активов, структуру обязательств, источники доходов и направленность расходов.