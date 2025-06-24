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Бухгалтерия

Бухгалтерский учёт: что это, задачи и методы бухучёта

Бухгалтерский учёт — это не только требование закона для компаний, но и инструмент, который помогает понимать, что происходит с финансами бизнеса. Он позволяет контролировать доходы и расходы, вовремя рассчитывать налоги, готовить отчётность и принимать решения на основе реальных данных. Точка Банк разберёт, что такое бухгалтерский учёт, какие задачи он решает и какие принципы лежат в его основе.

10.08.2026
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Коротко
Бухгалтерский учёт помогает систематизировать информацию о доходах, расходах, имуществе и обязательствах бизнеса. Для организаций его ведение обязательно, а для ИП — добровольно. Предпринимателям бухучёт помогает контролировать финансы и принимать обоснованные решения. Учёт строится на единых принципах, главным из которых является двойная запись, то есть по дебету одного счёта и по кредиту другого бухгалтерского счёта.
Вести бухгалтерский учёт можно самостоятельно, с помощью бухгалтера или специализированных сервисов. Для малого бизнеса в ряде случаев доступен упрощённый порядок ведения учёта, который не стоит путать с УСН. На основе данных бухгалтерского учёта формируется бухгалтерская отчётность, которая показывает финансовое состояние компании и результаты её работы.

Зачем нужен бухучёт

Бухгалтерский учёт отражает все операции компании: доходы, расходы и результаты деятельности. Он помогает ИП контролировать бизнес, видеть его реальное финансовое состояние и принимать решения на основе данных.

Бухгалтерский и налоговый учёт часто объединяют, но это разные системы с разными целями и правилами. Бухучёт регулируется Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ, а налоговый — Налоговым кодексом РФ.

Бухгалтерский учёт отражает все хозяйственные операции, связанные с имуществом, деньгами и обязательствами компании, через проводки по специальным счетам. На основе этих данных формируется бухгалтерская отчётность, включая бухгалтерский баланс. Налоговый учёт нужен для расчёта налогов: в специальных регистрах фиксируют показатели, которые влияют на налоговую базу и уплату налогов, а затем формируют налоговую отчётность.

Руководитель сам выбирает, кто будет вести учёт: он лично, штатный бухгалтер или аутсорсинговая компания.

Ведение бухгалтерского учёта — это не только полезный инструмент управления, но и юридическая обязанность компаний. За нарушение требований закона предусмотрены штрафы

  • для директора компании — до 20 000 ₽ или даже дисквалификация на срок до двух лет; 
  • для компании — от 10 000 ₽. 

ИП не обязаны вести бухгалтерский учёт, но могут делать это добровольно. Это помогает контролировать финансовое состояние бизнеса. При этом предпринимателям не нужно сдавать в ФНС бухгалтерскую отчётность, такую как бухгалтерский баланс и приложения к нему.

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Пять преимуществ ведения бухгалтерского учёта для ИП:

  • Ведение бухгалтерского учёта помогает эффективно отслеживать состояние активов и движение денежных средств.
  • Предприниматель получает полную картину финансов — это упрощает принятие управленческих решений.
  • Прозрачное ведение бухучёта повышает доверие со стороны банков. Оно может повлиять на получение кредита или гранта.

Бухгалтерский учёт помогает контролировать движение активов и обязательств. 

Без соответствующих записей компания, например, не сможет законно произвести отгрузку товаров. На основании данных учёта можно оперативно оценить финансовое положение бизнеса, его рентабельность и устойчивость.

Экспертное мнение

Даже если ИП не обязан вести бухгалтерский учёт, системный контроль доходов и расходов помогает избежать ошибок, быстрее принимать решения. А также без проблем подтверждать финансовые показатели перед банками или контрагентами. Если нет времени разбираться во всех требованиях самостоятельно, часть рутинных задач можно автоматизировать.

Например, для ООО Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка помогает вести бухгалтерский и налоговый учёт, формировать отчётность, рассчитывать налоги и контролировать сроки платежей. Это позволяет компаниям сосредоточиться на развитии бизнеса. 

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Цель и задачи бухгалтерского учёта 

Основная цель бухгалтерского учёта — предоставление достоверной и полной информации о финансово-хозяйственной деятельности организации как для внутренних, так и для внешних пользователей.

Из этой цели вытекают ключевые задачи бухгалтерского учёта:

  • сбор и систематизация достоверных, документально подтверждённых данных о финансово-хозяйственной деятельности предприятия с последующим формированием отчётности;
  • контроль текущих показателей деятельности компании и анализ прогнозируемых результатов;
  • выявление внутренних резервов для обеспечения финансовой устойчивости и прибыльности организации;
  • обеспечение соблюдения норм и требований действующего законодательства при ведении хозяйственной деятельности;
  • контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
  • мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности;
  • контроль за наличием, движением и сохранностью имущества организации.

Что отражается в бухгалтерском учёте

В бухгалтерском учёте фиксируются:

  • Факты хозяйственной жизни — любые события, влияющие на финансовое положение бизнеса. Например, сделки с поставщиками и покупателями.
  • Активы — имущество и права, которыми владеет компания и которые можно перевести в деньги. Например, товары, оборудование, наличные и средства на счёте, авансы поставщикам, долги покупателей и так далее.
  • Обязательства — долги организации. Сюда входят, например, задолженность перед поставщиками, полученные авансы от покупателей, банковские кредиты и прочие обязательства.
  • Доходы — все поступления, которые организация получила от своей деятельности. Например, продажа товаров или услуг. 
  • Расходы — затраты на обеспечение работы бизнеса: заработная плата, аренда, закупка товаров, налоги и прочее.
  • Финансовый результат — это прибыль или убыток, полученные по итогам определённого периода. Например, итоги отчётного периода с учётом выручки и расходов ИП. 
  • Иные объекты — если они подлежат учёту в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта. Например, учёт предоплаты, полученной от клиента, за предоставление будущих услуг.   

На основе этих данных формируется бухгалтерская отчётность

  • Бухгалтерский баланс — показывает имущество, активы, обязательства и финансовое состояние компании.
  • Отчёт о финансовых результатах — отражает доходы, расходы и итоговый результат деятельности за период.
  • Отчёт об изменениях капитала — показывает изменения собственного капитала организации.
  • Отчёт о движении денежных средств — отражает поступление и расходование денежных средств.
  • Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах — содержат дополнительную информацию о показателях отчётности.

Для малых предприятий, которые имеют право на упрощённый порядок учёта, состав отчётности может быть сокращён.

Принципы бухгалтерского учёта 

Бухгалтерский учёт в России ведётся только в рублях и в соответствии с установленными нормативными актами. 

Выбранные методы учёта организация определяет в своей учётной политике. Допускается несколько вариантов отражения некоторых операций, например амортизация основных средств, резервы на отпуск, порядок учёта курсовой разницы и так далее.   

Достаточно выбрать один из них и закрепить его в учётной политике. Если не зафиксировать метод учёта, могут появиться вопросы от налоговой и ошибки в учёте.

Основа учётной политики — базовые принципы бухгалтерии: двойная запись и непрерывность учёта.

Двойная запись — это ключевой метод бухгалтерского учёта, при котором каждая операция отражается одновременно по двум счетам: один — по дебету, другой — по кредиту. 

Благодаря этому обеспечивается постоянное равенство между активами и пассивами компании. В некоторых случаях используется внутреннее отражение — между субсчетами одного счёта.

Важно понимать, что бухгалтерский счёт — это не банковский счёт, а способ систематизации информации об объектах учёта, таких как доходы, расходы и источники средств. Счета позволяют отразить финансовое состояние компании в денежном выражении. 

Каждому счёту присваивается уникальный номер, который указывается в плане счетов. Например, счёт 50 «Касса» используется для учёта наличных средств, их поступления и выбытия.

Благодаря системе двойной записи можно отследить всю хозяйственную деятельность компании: кто внёс деньги, кому компания заплатила, какие товары были отгружены и так далее. Это делает бухгалтерскую отчётность прозрачной и понятной для бухгалтера, налоговой и других заинтересованных сторон.

Принцип непрерывности означает, что бухгалтерский учёт должен вестись с момента регистрации компании и до её ликвидации без перерывов. Если учёт не вести какое-то время, впоследствии его будет трудно восстановить: возникнут несоответствия между активами и пассивами, а общая картина финансов станет искажённой. Это потребует внесения корректировок. Более того, если из-за перерыва выяснится, что организация занизила налоговые обязательства, ей могут назначить штраф.

Онлайн-бухгалтерия для ИП от Точка Банк
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Краткая инструкция по ведению бухгалтерского учёта для ИП на УСН, ОСНО, ЕСХН и патентной системе

Хоть для ИП и нет необходимости вести бухгалтерский учёт, предприниматель может вести его по своему желанию. И если решил его вести, надо соблюдать правила. Чтобы не искажать информацию и использовать единый подход с организациями, которые обязаны вести бухгалтерский учёт. 

Рассмотрим их подробнее:

  • Изучите нормативную базу на официальных сайтах государственных органов. 
  • Выберите удобный способ ведения учёта — это может быть программа для компьютера, мобильное приложение или облачный сервис.
  • Разработайте учётную политику и утвердите формы первичных документов, которые будете использовать.
  • Регулярно фиксируйте все хозяйственные операции, отражая поступления и затраты, через записи бухгалтерских счетов.
  • Учитывайте имущество, подлежащее амортизации, и устанавливайте порядок формирования резервов.
  • Систематизируйте документы, например по дате или видам операций.
  • Контролируйте наличие дебиторской и кредиторской задолженности.

Способы ведения бухгалтерского учёта

Существует два варианта ведения бухгалтерского учёта: обычный и упрощённый.

Обычный бухгалтерский учёт

Обязателен для всех средних и крупных организаций. Это наиболее сложная форма учёта, требующая либо профессионального бухгалтера, либо соответствующего образования у руководителя.

При обычной системе необходимо:

  • использование метода двойной записи;
  • применение всего плана счетов бухгалтерского учёта;
  • соблюдение федеральных стандартов бухучёта;
  • признание доходов и расходов по договорам строительного подряда по мере выполнения работ;
  • раскрытие информации о прекращаемой деятельности и другие важные процедуры.

Отчётность при таком учёте достаточно объёмная: требуется полный бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, движении денежных средств, изменении капитала, а также подробные пояснения к отчётности.

Упрощённый бухгалтерский учёт

Этот способ доступен только:

  • субъектам малого предпринимательства при отсутствии обязательного аудита;
  • некоммерческим организациям;
  • участникам проекта инновационного центра «Сколково».

Для применения упрощённого учёта нужно закрепить его в учётной политике. Это позволяет отказаться от части требований, например:

  • не раскрывать данные по сегментам;
  • не переоценивать основные средства и НМА;
  • исправлять ошибки как несущественные.

Формы отчётности при этом упрощаются: можно использовать сокращённый баланс, объединять показатели по группам без детализации.

ВАЖНО
Упрощённый учёт и УСН не одно и то же. Упрощённая система налогообложения (УСН) — это налоговый режим, а не способ ведения бухгалтерского учёта.

Выбранный метод обязательно фиксируется в учётной политике. Также необходимо предусмотреть возможность печати документов для предоставления в контролирующие органы.

Основные формы бухгалтерской отчётности

Существует пять ключевых форм бухгалтерской отчётности:

  • Бухгалтерский баланс. Отражает финансовое положение компании на определённую дату, включая её активы, обязательства и собственный капитал.
  • Отчёт о финансовых результатах. Показывает, какие доходы и расходы понесла компания за отчётный период, а также итоговый финансовый результат.
  • Отчёт об изменениях капитала. Представляет динамику собственного капитала компании: какие изменения произошли за отчётный период и за счёт чего — прибыли, убытков, переоценки и другое.
  • Отчёт о движении денежных средств. Отражает все денежные потоки организации — поступления и выплаты по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности за отчётный период.
  • Пояснения к отчётности. Включают подробную расшифровку отдельных статей отчётности. Здесь компания может раскрыть состав активов, структуру обязательств, источники доходов и направленность расходов.

Все формы заполняются на основе данных бухгалтерского учёта, а значит, тесно взаимосвязаны между собой. 

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