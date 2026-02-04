Точка Банк расскажет, какие ставки страховых взносов действуют в 2026 году. Объясним, кто вправе применять пониженные тарифы, а кому льготы больше недоступны. Также покажем, как рассчитать страховые взносы, вовремя их уплатить и правильно сдать отчётность.

Коротко Пониженные тарифы сохранились только для отдельных категорий — ИТ‑компаний, организаций радиоэлектронной промышленности и части МСП из приоритетных отраслей. Для директоров с 2026 года действует минимальная база — не ниже одного МРОТ, даже при отсутствии деятельности. ИП платят фиксированные взносы за себя и дополнительный взнос 1% с доходов свыше 300 000 ₽, а взносы за работников рассчитывают по общим правилам.

В 2026 году ставки страховых взносов не изменились, но условия применения льгот стали строже. Большинство работодателей и ИП платят взносы по общему тарифу 30% в рамках предельной базы и 15,1% — сверх неё. Единая предельная база составляет 2 979 000 ₽, МРОТ — 27 093 ₽. Взносы на травматизм рассчитываются отдельно по классам профессионального риска.

Что такое страховые взносы

Страховые взносы — это обязательные платежи, которые организации и ИП перечисляют с выплат сотрудникам: зарплат, премий и других доходов. Средства направляются в Социальный фонд и ФОМС и используются для пенсионного, медицинского и социального страхования работников. За счёт этих взносов выплачиваются пенсии, больничные и государственные пособия.

Ранее страховые взносы перечислялись в два отдельных фонда — ПФР и ФСС. С 2023 года они объединены в единый Социальный фонд России (СФР). Теперь все взносы работодатели платят через этот фонд.

Уплата страховых взносов обязательна для каждого работодателя. Начислять и перечислять их нужно по всем сотрудникам, получающим доходы.

Ставки страховых взносов

В 2026 году продолжает действовать единый тариф страховых взносов. Он применяется сразу к взносам на пенсионное, медицинское и социальное страхование (ОПС, ОМС и ВНиМ). Размер тарифа зависит от суммы выплат работнику за год.

В 2026 году утверждена единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов — 2 979 000 ₽.

МРОТ с 1 января 2026 года — 27 093 ₽.

Если выплаты не превышают единую предельную базу, применяется ставка 30%. С сумм сверх этой базы взносы начисляются по ставке 15,1% на основании п. 3 ст. 425 НК РФ.

30% страховых взносов складывается следующим образом:

22% приходится на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Эти средства формируют пенсионные права работников.

5,1% составляет взнос на обязательное медицинское страхование (ОМС). За счёт него сотрудники получают бесплатную медицинскую помощь.

2,9% направляется на обязательное социальное страхование (ОСС). Эти деньги используются для выплаты больничных, декретных и других социальных пособий.

Взносы на травматизм считаются отдельно. Для них действуют тарифы от 0,2 до 8,5%. Конкретная ставка зависит от класса профессионального риска организации.

Несмотря на то что в 2026 году размеры тарифов остались прежними, общие правила применяются не ко всем работодателям. Для отдельных категорий предусмотрены пониженные и льготные ставки страховых взносов. Возможность их применения зависит от вида деятельности и статуса компании.

С 1 января 2026 года список льготников заметно сократился. Особенно это затронуло малый и средний бизнес. Многие компании лишились пониженных ставок и были переведены на общий тариф.

В таблице ниже рассмотрим основные категории плательщиков в 2026 году.

Плательщики Тариф в пределах единой предельной величины базы Тариф для сумм свыше предельной величины базы Российские ИТ-компании 15,1% 7,6% Организации радиоэлектронной промышленности 7,6% 0,0 % Субъекты МСП (общие) 30% 15,1% Субъекты МСП из приоритетных отраслей 30% с части выплат в пределах 1,5 МРОТ.



15,1% с части выплат, превышающих 1,5 МРОТ

15,1% с выплат в пределах 1,5 МРОТ.



15,1% с части выплат, превышающих 1,5 МРОТ

Субъекты МСП, которые занимаются обрабатывающим производством, и общепит. Участники проекта «Сколково» либо участники Технополиса

30% с части выплат в пределах 1,5 МРОТ.



15,1% с части выплат, превышающих 1,5 МРОТ

7,6% с выплат в пределах 1,5 МРОТ.



15,1% с части выплат, превышающих 1,5 МРОТ



Кто из малого и среднего бизнеса сохранил льготные тарифы в 2026 году

В 2026 году для малого и среднего бизнеса изменились правила уплаты страховых взносов. Раньше все субъекты МСП могли применять пониженные тарифы. Теперь большинство компаний утратило это право и платит взносы за сотрудников по общей ставке 30%.

Пониженный тариф сохранили только для отдельных сфер деятельности. Их перечень утверждён распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2025 года №4125-р. В документ вошли виды экономической деятельности, которые считаются приоритетными.

В список включены:

сельское хозяйство;

рыболовство и рыбоводство;

производители продуктов питания и напитков;

текстильная и швейная промышленность;

производства кожи, бумаги и изделий из них;

обработка древесины и выпуск изделий из дерева и пробки, за исключением мебели.

Отдельно выделены фармацевтические компании. Это производство лекарственных средств и материалов для медицины и ветеринарии. И это лишь часть списка.

Полный перечень видов деятельности указан в тексте распоряжения Правительства РФ. Если нужный ОКВЭД указан у компании или ИП в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, можно применять пониженный тариф страховых взносов.

Ставки страховых взносов на травматизм и профзаболевания

В 2026 году тарифы взносов на травматизм и профессиональные заболевания различаются в зависимости от вида деятельности компании. Размер ставки определяется классом профессионального риска по основному ОКВЭД. Чем ниже риск для работников, тем меньше тариф. Для опасных видов деятельности применяются более высокие ставки.

Конкретные примеры классов риска и ставок есть в официальных данных по тарифам на травматизм. Например:

1-й класс — издательская деятельность, ставка 0,2% (низкий риск).

3-й класс — добыча нефти и газа, переработка фруктов и овощей, производство молока и хлеба, ставка 0,4%.

8-й класс — морской и речной транспорт, ставка около 1,4% (средний риск).

18-й класс — добыча торфа, тариф примерно 2,3%.

32-й класс — самые опасные виды работ, ставка 8,5% (высокий риск).

ПРИМЕР У предпринимателя работает продавец с зарплатой 70 000 ₽ в месяц. Основной ОКВЭД — розничная торговля продуктами. Это средний класс риска, ставка 0,6%. Расчёт взносов за январь: 70 000 × 0,6% = 420 ₽.

Взносы на травматизм при АУСН в 2026 году

С 2026 года увеличивается фиксированный взнос на травматизм для плательщиков АУСН. Его размер составит 2 959 ₽ в год.

Повышение связано с индексацией. Применяется коэффициент 1,076.

Новый размер взноса утверждён постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2025 года №1729.

Льготы для ИТ-компаний

ИТ-компании относятся к льготным категориям и могут применять пониженные тарифы страховых взносов. Эти правила действуют и в 2026 году. Размер взносов зависит от суммы выплат сотрудникам.

С выплат в пределах единой предельной базы ИТ-компании платят взносы по ставке 15,1%. По сравнению с 2025 годом этот тариф увеличился в два раза. Раньше ставка была ниже.

С выплат сверх предельной базы применяется ставка 7,6%. В этой части изменений по сравнению с 2025 годом нет. Тариф остался прежним.

Пониженных тарифов по взносам на травматизм для ИТ-компаний не предусмотрено. Эти взносы уплачиваются по общим правилам.

Условия применения льготы

Чтобы применять пониженные тарифы, ИТ-компания должна соответствовать требованиям пп. 3 п. 1, п. 5 ст. 427 НК РФ. Все условия должны выполняться одновременно.

Компания должна быть зарегистрирована в России. Также требуется государственная аккредитация ИТ-организации либо статус резидента технико-внедренческой или промышленно-производственной ОЭЗ.

Не менее 70% доходов компании должно поступать от ИТ-деятельности. Доходы определяются по перечню, установленному в п. 5 ст. 427 НК РФ. Доля рассчитывается по итогам каждого отчётного периода.

Когда льгота не применяется

Пониженные тарифы нельзя использовать компаниям, созданным после 1 июля 2022 года в результате реорганизации. Речь идет о слиянии, разделении или выделении. Это правило прямо закреплено в НК РФ.

Льгота также не применяется к компаниям, к которым после 1 июля 2022 года было присоединено другое юрлицо. Запрет действует и при выделении из состава компании новых организаций.

Пониженные тарифы недоступны компаниям с государственным участием 50% и более. Учитывается как прямое, так и косвенное участие РФ.

Кроме того, льгота не применяется к участникам проекта «Сколково». Она также недоступна участникам инновационных научно-технологических центров.

Для части этих случаев в Налоговом кодексе предусмотрены исключения. Их нужно проверять отдельно по конкретной ситуации.

Новые правила по страховым взносам для директоров с 2026 года

С 1 января 2026 года изменились правила уплаты страховых взносов за руководителей коммерческих организаций. Новые требования касаются всех директоров, независимо от размера их дохода, на основании разъяснений в письме ФНС России от 22.12.2025 №БС-4-11/11507@.

Теперь страховые взносы нужно начислять в любом случае. Даже если директор получает меньше МРОТ, база для расчёта взносов считается равной одному МРОТ в месяц на основании п. 1 ст. 421 НК РФ.

В 2026 году МРОТ составляет 27 093 ₽. Страховые взносы с этой суммы по ставке 30% составляют 8 127,90 ₽ в месяц и 97 534,80 ₽ в год.

ФНС разъяснила, что для расчёта взносов берётся МРОТ без районных коэффициентов и северных надбавок. Наличие трудового договора и фактическое количество отработанных дней значения не имеют.

Начислять взносы нужно даже в том случае, если организация временно не ведёт деятельность. Сам факт назначения директора уже создаёт обязанность по уплате взносов.

Если один и тот же человек является директором в нескольких компаниях, взносы рассчитываются отдельно по каждой из них. В каждой организации применяется минимальная база в размере одного МРОТ.

Как рассчитывать страховые взносы и какую отчётность сдавать

Работодатель рассчитывает страховые взносы самостоятельно. Взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование считают одной общей суммой по единому тарифу. Такой порядок установлен п. 6 ст. 431 НК РФ.

Расчётный период по страховым взносам — календарный год. При этом отчётность сдают ежеквартально, а не один раз в конце года.

Базу для начисления взносов считают каждый месяц нарастающим итогом с начала года. Расчёт ведут отдельно по каждому работнику. При этом нужно учитывать предельную величину базы, которую государство устанавливает каждый год.

Расчёт по страховым взносам (РСВ) за 2025 год нужно сдать не позднее 26 января 2026 года. Используется форма, утверждённая приказом ФНС России от 13.09.2021 №ЕД-7-11/739@. Отчёт подают в налоговую по месту учёта.

В годовом расчёте обязательно заполняют титульный лист. На нём указывают среднесписочную численность работников за 2025 год.

Также обязательно заполняют раздел 1. В строке 030 показывают сумму страховых взносов за весь год, а в строках 031–033 — суммы за октябрь, ноябрь и декабрь.

В подразделе 1 к разделу 1 указывают тариф страховых взносов. Код тарифа выбирают из официального перечня ФНС. Если в течение года применяли разные тарифы, подраздел заполняют по каждому из них отдельно.

Раздел 3 заполняют на каждого работника, который работал в четвёртом квартале. Этот раздел содержит персональные данные и суммы выплат.

Остальные разделы расчёта заполняют только те работодатели, которые применяют пониженные или дополнительные тарифы. Если таких тарифов нет, эти листы сдавать не нужно.

Страховые взносы по единому тарифу платят через единый налоговый платёж (ЕНП). Срок уплаты — не позднее 28-го числа следующего месяца. Если день выпадает на выходной, срок переносится на ближайший рабочий день.

Перед уплатой взносов за первый и второй месяцы квартала нужно подать уведомление в налоговую. Взносы на травматизм перечисляют отдельно. Срок уплаты — не позднее 15-го числа следующего месяца.

Страховые взносы для ИП

Индивидуальные предприниматели платят страховые взносы за работников так же, как и организации. Правила расчёта и сроки для них одинаковые.

Кроме взносов за сотрудников, ИП платит страховые взносы за себя. Эти платежи обязательны даже при отсутствии работников.

В 2026 году фиксированный взнос для ИП составляет 57 390 ₽. Если предприниматель работал не полный год, сумма рассчитывается пропорционально количеству месяцев и дней работы. Его можно заплатить одной суммой или частями в течение года, но не позднее 28 декабря.

Также ИП платит дополнительный взнос 1% с доходов свыше 300 000 ₽. Этот платёж нужно перечислить не позднее 1 июля следующего года.

Фиксированный и дополнительный взносы перечисляют через ЕНП. Уведомление о сумме взносов подавать не нужно в отличие от работодателей.

Размер дополнительного взноса ограничен, за 2026 год составил 321 818 ₽.

Некоторые ИП могут временно не платить страховые взносы. Это касается предпринимателей без работников, которые приостановили деятельность по уважительным причинам, например из-за мобилизации или ухода за ребёнком до полутора лет.

Ответственность за неуплату страховых взносов

Если страховые взносы не уплачены или уплачены не полностью, налоговая может назначить штраф. Он применяется, если ошибка связана с занижением базы, неправильным расчётом или другими нарушениями.

Размер штрафа составляет 20% от неуплаченной суммы на основании п. 1 ст. 122 НК РФ. Если налоговая докажет умысел, штраф увеличивается до 40% на основании п. 3 ст. 122 НК РФ.

При этом не всегда неуплата считается нарушением. Если на едином налоговом счёте (ЕНС) были деньги в нужном размере с даты платежа и до вынесения решения налоговой, штрафа не будет.

В такой ситуации плательщика освобождают от ответственности полностью или частично. Главное, чтобы средств на ЕНС было достаточно для покрытия долга.

За неуплату авансовых платежей по страховым взносам штрафы не применяются.

В отдельных случаях возможна и уголовная ответственность. Она наступает при уклонении от уплаты взносов в крупном или особо крупном размере.

Основанием может быть непредставление отчётности или подача заведомо ложных данных. К ответственности могут привлечь руководителя компании или лицо, которое подписывает документы для налоговой.

Крупным размером считается долг свыше 18,75 млн ₽ за период до трёх лет. Особо крупным — более 56,25 млн ₽ за тот же период.