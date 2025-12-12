С 2026 года УПД становится единственным электронным документом: ФНС отменяет старые форматы

С 1 января 2026 года меняются правила электронного документооборота. По приказу ФНС России №ЕД-7-26/28@ прекращают действовать формализованные электронные документы о передаче (ТОРГ-12, акты), а именно:

товаров при торговых операциях в электронной форме;

результатов работ (услуг) в электронной форме.

Речь идёт исключительно о формализованных документах в XML-формате, утверждённых ФНС. Использовать такие формы с 2026 года больше нельзя.

Теперь единственным официальным формализованным электронным документом для подтверждения отгрузки, выполнения работ или оказания услуг станет универсальный передаточный документ (УПД). Он уже работает в формате 5.03 и объединяет в себе счёт-фактуру и первичный документ. Формат утверждён приказом ФНС №ЕД-7-26/970@.

К первичным документам относятся:

акт выполненных работ;

товарная накладная по форме ТОРГ-12.

В ЭДО от Точка Банк уже реализована работа именно с форматом УПД 5.03, утверждённым ФНС. Готовые шаблоны документа доступны для заполнения, подписания КЭП и отправки контрагентам через ЭДО: при этом система автоматически проверяет соответствие документа актуальному формату ФНС, снижая риск ошибок при обмене.

Графа 5б в УПД

На текущий момент официальных изменений в форму не внесено. Постановление Правительства РФ №1137 продолжает действовать в прежней редакции — графа 5б не является обязательной.

При этом ФНС в письме от 26.12.2025 №СД-4-3/11730@ довела до налогоплательщиков рекомендуемую форму счёта-фактуры, которую предлагает использовать с 1 января 2026 года. В этой рекомендуемой форме как раз и появляется графа 5б.

Важно понимать разницу:

письмо ФНС — не нормативный акт;

оно не меняет форму юридически;

использование графы 5б — право, а не обязанность.

Сама ФНС прямо указывает, что до вступления в силу соответствующих изменений в нормативные акты новые формы носят рекомендательный характер.

С рекомендациями по заполнению УПД можно ознакомиться на страничке УПД: Универсальный передаточный документ.

В электронном виде формализованный УПД полностью заменяет как электронный акт, так и электронную ТОРГ-12.

Нововведения касаются только формализованных электронных документов в XML-формате.

Это означает, что:

отменяются не все электронные акты и накладные, а только формализованные формы, утверждённые ФНС;

неформализованные электронные документы , например акты и накладные в формате PDF продолжают использоваться без изменений;

электронные неформализованные акты и товарные накладные можно и дальше применять в документообороте — требования 2026 года на них не распространяются.