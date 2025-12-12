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ЭДО
ЭДО

С 2026 года УПД становится единственным электронным документом: ФНС отменяет старые форматы

В 2026 году меняются многие правила, и один из важных пунктов — переход ЭДО на единый формат. ФНС оставляет только УПД, поэтому лучше заранее проверить, готов ли ваш сервис к новым требованиям.

09.02.2026
88 063
88 063

Оглавление

Готовые шаблоны для быстрой работы

Все типовые формы в сервисе ЭДО от Точка Банк: счета, акты, УПД. Работайте по шаблонам без лишних ошибок.
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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Готовые шаблоны для быстрой работы

Все типовые формы в сервисе ЭДО от Точка Банк: счета, акты, УПД. Работайте по шаблонам без лишних ошибок.
Подключить ЭДО

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

С 1 января 2026 года меняются правила электронного документооборота. По приказу ФНС России №ЕД-7-26/28@ прекращают действовать формализованные электронные документы о передаче (ТОРГ-12, акты), а именно:

  • товаров при торговых операциях в электронной форме;
  • результатов работ (услуг) в электронной форме.

Речь идёт исключительно о формализованных документах в XML-формате, утверждённых ФНС. Использовать такие формы с 2026 года больше нельзя.

Теперь единственным официальным формализованным электронным документом для подтверждения отгрузки, выполнения работ или оказания услуг станет универсальный передаточный документ (УПД). Он уже работает в формате 5.03 и объединяет в себе счёт-фактуру и первичный документ. Формат утверждён приказом ФНС №ЕД-7-26/970@.

К первичным документам относятся: 

  • акт выполненных работ; 
  • товарная накладная по форме ТОРГ-12. 

В ЭДО от Точка Банк уже реализована работа именно с форматом УПД 5.03, утверждённым ФНС. Готовые шаблоны документа доступны для заполнения, подписания КЭП и отправки контрагентам через ЭДО: при этом система автоматически проверяет соответствие документа актуальному формату ФНС, снижая риск ошибок при обмене.

Графа 5б в УПД

На текущий момент официальных изменений в форму не внесено. Постановление Правительства РФ №1137 продолжает действовать в прежней редакции — графа 5б не является обязательной.

При этом ФНС в письме от 26.12.2025 №СД-4-3/11730@ довела до налогоплательщиков рекомендуемую форму счёта-фактуры, которую предлагает использовать с 1 января 2026 года. В этой рекомендуемой форме как раз и появляется графа 5б.

Важно понимать разницу:

  • письмо ФНС — не нормативный акт;
  • оно не меняет форму юридически;
  • использование графы 5б — право, а не обязанность.

Сама ФНС прямо указывает, что до вступления в силу соответствующих изменений в нормативные акты новые формы носят рекомендательный характер.

С рекомендациями по заполнению УПД можно ознакомиться на страничке УПД: Универсальный передаточный документ.

В электронном виде формализованный УПД полностью заменяет как электронный акт, так и электронную ТОРГ-12.

Нововведения касаются только формализованных электронных документов в XML-формате.

Это означает, что:

  • отменяются не все электронные акты и накладные, а только формализованные формы, утверждённые ФНС;
  • неформализованные электронные документы, например акты и накладные в формате PDF продолжают использоваться без изменений;
  • электронные неформализованные акты и товарные накладные можно и дальше применять в документообороте — требования 2026 года на них не распространяются.

Также изменения не затрагивают бумажные документы. Бумажные акты выполненных работ и бумажные товарные накладные по-прежнему можно оформлять и использовать в обычном порядке.

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УПД с 2026 года: ФНС отменяет старые электронные документы — Точка Банк