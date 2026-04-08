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Как найти и как восстановить доступ к сертификату электронной подписи

Пароль к электронной подписи — одна из тех деталей, о которой вспоминают только в момент ошибки «Неверный пароль». И именно тогда возникает главный вопрос: можно ли его восстановить или хотя бы где-то найти.

08.04.2026
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Важно понимать: система защиты ЭП устроена так, что доступ к закрытому ключу строго ограничен, а сам пароль не хранится ни в удостоверяющем центре, ни в открытом виде. При этом на практике во многих случаях для токена установлен стандартный пароль или PIN-код от производителя — с него и стоит начать проверку.

В этой статье Точка Банк разберёт, где ещё можно поискать пароль к сертификату электронной подписи, в каких случаях его восстановление возможно, а когда единственный выход — перевыпуск ключа.

Коротко
Пароль к электронной подписи не хранится в удостоверяющем центре и не подлежит восстановлению. Его можно попытаться найти только в своих записях: документах от УЦ, письмах, заметках или у сотрудника, который оформлял подпись. Если пароль утерян, подобрать его можно, но гарантии нет. В большинстве случаев единственный выход — перевыпуск сертификата.
ПИН‑код токена иногда можно разблокировать или восстановить лимит попыток через специальные утилиты или КриптоПро CSP, но изменить его без старого кода чаще всего нельзя. При полной утере доступа необходимо отозвать сертификат и оформить новый в УЦ или через личные кабинеты сервисов. Удаление сертификата с компьютера не равнозначно отзыву. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно заранее сохранить пароль в надёжном месте.

Как защищена электронная подпись

Электронная подпись (ЭП) основана на криптографической защите. В её основе лежат два ключа:

  • Открытый ключ — содержится в сертификате и доступен получателям документов.
  • Закрытый ключ — хранится у владельца и используется для подписания.

Закрытый ключ, как правило, хранится на защищённом аппаратном носителе — токене или в облаке. Ранее он мог размещаться и в контейнере на компьютере, теперь, с переходом на неэкспортируемые КЭП, такие варианты на практике практически не встречаются.

КриптоПро CSP: что это такое, как установить и настроить

Доступ к закрытому ключу защищается:

  • Паролем контейнера.
  • ПИН-кодом токена.

Без пароля или ПИН-кода использовать подпись невозможно. При работе с облачным ключом может использоваться дополнительная аутентификация, например с помощью СМС. 

Как получить электронную подпись

Что такое пароль сертификата электронной подписи

Пароль сертификата — это комбинация символов, которая защищает файл или криптоконтейнер, где хранится закрытый ключ.

ВАЖНО
Пароль сертификата – упрощённый термин, который чаще всего используют для обозначения пароля контейнера закрытого ключа.

Данный пароль задаётся при выпуске ЭП и не хранится в удостоверяющем центре в открытом виде. Если пароль сертификата утерян, восстановить его в большинстве случаев невозможно.

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Что такое ПИН-код электронной подписи

ПИН-код используется при хранении ЭП на токене, то есть на USB-носителе. Иногда используется пароль по умолчанию, который зависит от производителя токена:

  • eToken – 1234567890.
  • Rutoken – 12345678 (иногда 11111111).
  • JaCarta – 1234567890.

ПИН-код может иметь пользовательский и административный уровень. После нескольких неверных попыток происходит блокировка. 

Где взять пароль сертификата электронной подписи

Удостоверяющий центр не хранит пароль сертификата электронной подписи в открытом виде и поэтому не может его восстановить. Есть несколько источников, где можно посмотреть пароль к сертификату электронной подписи.

  • В договоре, памятке или ином документе от удостоверяющего центра, полученном при выпуске ЭП.
  • Если подпись выдана в IT-отделе или через бухгалтера, пароль находится у сотрудника, который оформлял ЭП.

Ни один из этих источников не является гарантированным решением, так как необходимая информация может отсутствовать. 

Другой вариант, где посмотреть пароль к сертификату ЭП, — найти его на почте, в телефоне или на бумажном носителе. Это возможно лишь в том случае, если информация была собственноручно сохранена при создании подписи. 

В отличие от ПИН-кода, неправильный пароль сертификата можно вводить неограниченное количество раз. Поэтому, если вы забыли пароль к сертификату электронной подписи, можно попробовать подобрать подходящий.

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Как восстановить пароль к электронной подписи (ЭП)

Существует несколько паролей к электронной подписи, но не все из них можно восстановить.

Контейнер ЭППИН-код токенаОблачная ЭП
Возможность восстановленияНетВозможна разблокировка или сброс пароляЧерез СМС или поддержку сервиса

Если ЭП хранится на USB-токене и требуется зайти с ПИН-кодом администратора, то можно попробовать стандартные комбинации:

  • Рутокен — 87654321.
  • Jacarta ЕГАИС — 00000000 для PKI-части. 
  • Jacarta ЕГАИС — 1234567890 для ГОСТ-части.

В стандартной конфигурации многих токенов возможно только сбросить количество попыток ввода ПИН-кода пользователя, а не изменить его принудительно. Это сделано для безопасности, лишь специализированные токены позволяют администратору изменять код пользователя без ввода старого кода.

Для работы требуется скачать утилиту, подходящую для токена. Например, ПО для управления Рутокеном можно скачать на официальном сайте.

После загрузки файла следует установить программу на компьютер. Далее — подключить USB-носитель к компьютеру и зайти в Центр Управления Рутокен.

В разделе «Администрирование» можно изменить PIN-код пользователя, но для этого потребуется ввести действующий код.

Чтобы получить доступ к администрированию, необходимо активировать «Режим управления» в настройках программы.

Далее для разблокировки ПИН-кода токена на вкладке «Администрирование» необходимо выбрать «Разблокировать». 

Для подтверждения действия потребуется ввести пароль администратора, который на большинстве устройств Рутокена стандартный — 87654321. Это действие восстановит лимит попыток ввода кода для пользователя. 

Количество попыток ввода кода можно восстановить через КриптоПро CSP. Для этого необходимо открыть программу КриптоПро CSP и перейти на вкладку «Оборудование». Далее необходимо выбрать «Настроить типы носителей».

В списке носителей необходимо найти свой, например Rutoken или Rutoken Lite, и перейти в раздел «Информация». Если на токене закончились попытки ввода кода, необходимо выбрать «Разблокировать PIN-код».

Восстановление лимита попыток ввода PIN-кода через КриптоПро CSP обычно не требует кода администратора. Как и через официальную утилиту токена КриптоПро CSP не позволяет установить PIN-код пользователя с нуля, а лишь даёт возможность попробовать подобрать код неограниченное количество раз. 

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Что нужно сделать для восстановления пароля к ЭП

Если ни один перечисленный выше способ не помог найти пароль к электронной подписи, необходимо аннулировать и перевыпустить ЭП.

ВАЖНО
Удалить сертификат с компьютера — это не отзыв ЭП. Удаление лишь убирает файл с вашего компьютера, но сертификат может оставаться действующим, пока его срок действия не закончится или не произойдёт отзыв в удостоверяющем центре.

Для ИП и юридических лиц

Для отзыва сертификата ЭП необходимо обратиться в удостоверяющий центр (УЦ), выдавший электронную подпись. В некоторых случаях можно отозвать ЭП через личный кабинет УЦ или через Госуслуги — точная процедура зависит от вашей электронной подписи.

После отзыва или параллельно с этим необходимо выпустить новый сертификат. Фактически это будет новая электронная подпись на то же самое лицо. 

Для физлиц

Физическим лицам необходимо обратиться в УЦ, выдавший электронную подпись. Для некоторых доступна онлайн-процедура через личный кабинет УЦ или через Госуслуги.

При подаче заявления на отзыв сертификата электронной подписи через Госуслуги обратите внимание на роль. Для ИП и физических лиц действует одна и та же форма, но необходимо переключиться между ролями на платформе.

После отзыва или параллельно с этим необходимо запросить новый сертификат. Фактически это будет новая электронная подпись на то же самое лицо. 

Экспертное мнение

Пароль к электронной подписи — это не просто формальность, а ключевой элемент защиты данных компании. На практике чаще всего его теряют из‑за отсутствия системного хранения или передачи «из рук в руки» без фиксации. Важно сразу выстроить безопасный процесс: хранить доступы централизованно и ограничивать круг ответственных сотрудников. Если пароль утерян, не стоит тратить время на попытки восстановления — быстрее и безопаснее перевыпустить сертификат.


Чтобы снизить риски и упростить работу с документами, удобно использовать ЭДО от Точка Банк — сервис позволяет подписывать и отправлять документы онлайн с понятным управлением доступами и уведомлениями.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банк

Как восстановить электронную подпись в Личном кабинете налогоплательщика

Для работы с электронной подписью в Личном кабинете налогоплательщика необходимо перейти в соответствующий раздел в настройках профиля.

Восстановить пароль нельзя, можно только перевыпустить ЭП заново. Для этого необходимо отозвать имеющийся сертификат ЭП, выбрав соответствующую функцию в личном кабинете.

После отзыва необходимо сформировать новый ключ, установив новый пароль контейнера. 

Как восстановить пароль ЭЦП для налоговой

Места, где найти пароль к сертификату электронной подписи в налоговом кабинете, к сожалению, не существует. Если вы ранее сохраняли пароль в браузере, можно воспользоваться встроенным менеджером паролей.

Если утерян пароль ЭЦП для налоговой, выданный ФНС или УЦ, восстановление невозможно. Необходим отзыв сертификата и оформление нового. 

Как создать новый пароль контейнера ЭЦП

При перевыпуске сертификата контейнер создаётся заново, поэтому генерируется новая пара ключей и пользователь задаёт новый пароль.

Вопросы по теме

Можно ли восстановить пароль от контейнера ЭП или ПИН-код токена без перевыпуска?

Пароль контейнера без перевыпуска восстановить нельзя.


ПИН-код в некоторых случаях можно восстановить, если Токен поддерживает сброс пароля администратором. 

Как сбросить ПИН-код администратора токена до заводских настроек?

Для сброса ПИН-кода необходимо установить утилиту для управления токеном.


При сбросе удаляются все ключи и сертификат становится недействительным, поэтому потребуется перевыпуск.

Что делать, если пароль от закрытого ключа утерян навсегда?

Использовать старую подпись без пароля невозможно, поэтому потребуется отозвать сертификат и выпустить ЭП заново.

Куда обращаться для восстановления?

При технических ошибках необходимо обращаться в техподдержку программы, например КриптоПро CSP.


Если утерян пароль и доступ, то необходимо обращаться в УЦ, выдавший подпись, — ФНС или частные удостоверяющие центры. 

Сколько стоит перевыпуск сертификата ЭП и как быстро это сделать?

Перевыпуск в УЦ ФНС бесплатно, если сохранился токен. Налоговая запишет новый сертификат на старый токен. Если USB-токен утерян, то требуется покупка нового.


Стоимость перевыпуска в коммерческом УЦ зависит от типа подписи, но в среднем составляет около 2–3 тысяч ₽. 


Перевыпуск в большинстве случаев возможен в течение одного рабочего дня или в день обращения. 

Можно ли скопировать контейнер ЭП на другой компьютер, чтобы обойти запрос пароля?

При копировании контейнера пароль всё равно остаётся обязательным — без него использовать закрытый ключ невозможно, поэтому обойти запрос пароля не получится.


Кроме того, важно учитывать, что скопировать можно не любой контейнер: такая возможность, как правило, доступна только для электронной подписи физического лица. Для большинства КЭП контейнеры являются неэкспортируемыми и копированию не подлежат.

Как проверить статус сертификата и отозвать старый перед выпуском нового?

Проверить статус можно в личном кабинете на сайте удостоверяющего центра или в реестре выданных сертификатов.


При этом важно учитывать: если электронную подпись выдавала ФНС, то при выпуске новой КЭП предыдущий сертификат, как правило, автоматически отзывается.


При утере пароля проверка не требуется — во всех случаях нужно срочно отозвать сертификат, чтобы исключить риск.

Что делать при ошибке «Неверный пароль» в КриптоПро?

При ошибке «Неверный пароль» в программе КриптоПро желательно убедиться в корректности пароля. Для этого стоит проверить:


— Раскладку клавиатуры (русский вместо английского или наоборот).


— Caps Lock (заглавные буквы).


— Лишние пробелы или спецсимволы.


Если вы уверены в корректности пароля, следует проверить актуальность версии программы или обратиться в службу поддержки.


Если пароль действительно утерян, потребуется перевыпуск ЭП.

Как избежать потери пароля в будущем?

Чтобы в будущем не искать, где взять пароль к сертификату ЭП, рекомендуется использовать менеджеры паролей, хранить его в зашифрованном хранилище или на бумажном носителе.


При этом важно, чтобы доступ к такому хранилищу был ограничен: не размещайте пароль в общедоступных местах, иначе возрастает риск его хищения.

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Где взять пароль к сертификату электронной подписи: как восстановить доступ — Точка Банк