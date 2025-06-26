Как перевыпустить КЭП через личный кабинет налогоплательщика ФНС

Точка Банк разобрал, как ИП и компаниям перевыпустить квалифицированную электронную подпись через личный кабинет налогоплательщика ФНС. Когда это можно сделать онлайн, какие условия нужно соблюсти и в каких случаях придётся оформлять новую КЭП.

Коротко Онлайн‑перевыпуск невозможен, если срок подписи уже истёк или изменились данные владельца. В таких случаях нужно оформлять новую КЭП и обращаться в ФНС лично. Для удалённого продления важно, чтобы токен был исправен, а программное обеспечение корректно работало. Если условия не соблюдены, электронный документооборот может быть временно остановлен.

КЭП для ИП и компаний можно перевыпустить дистанционно через личный кабинет налогоплательщика ФНС. Личный визит в налоговую не требуется, если подпись ещё действует и была получена в УЦ ФНС. Новый сертификат записывают на тот же USB‑токен. Срок действия новой КЭП составляет 15 месяцев.

Где дистанционно можно продлить КЭП

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут перевыпустить квалифицированную электронную подпись дистанционно. Для этого не нужно идти в налоговую — всё делается через личный кабинет на сайте ФНС. Процедура подходит для тех, кто уже пользуется КЭП.

Юрлицам нужно зайти в личный кабинет налогоплательщика юридического лица. Далее перейти в раздел «Заявления и запросы — Электронная подпись (КЭП)» и отправить заявление.

Индивидуальные предприниматели оформляют перевыпуск через личный кабинет ИП. В разделе «Услуги и сервисы» нужно выбрать пункт «Перевыпуск сертификата ЭП» и направить заявление. Дополнительных визитов не требуется.

Продлить КЭП удалённо можно только в одном случае. Подпись должна быть ранее получена в Удостоверяющем центре ФНС или у его доверенных лиц. Для записи нового сертификата используется тот же USB-токен, который выдавался изначально.

Если предприниматель потерял старый токен или он сломался, дистанционный перевыпуск невозможен — придётся идти в ФНС лично с новым носителем

Если срок действия подписи уже закончился, продление недоступно. В этом случае потребуется оформить новую КЭП. Сделать это можно через УЦ ФНС.

При перевыпуске или продлении выдаётся новый сертификат. Срок его действия составляет 15 месяцев. Это правило действует и для ИП, и для юридических лиц.

Подготовка к продлению ЭЦП

Чтобы успеть продлить КЭП, начните подготовку за пару недель до окончания её срока. Это поможет избежать спешки и проблем с документами. Проверку лучше провести заранее.

Сначала убедитесь, что токен с подписью работает. Вставьте его в компьютер и посмотрите, горит ли индикатор. Если токен сломан, продлить КЭП не получится — придётся оформлять подпись заново.

Проверьте программное обеспечение для работы с КЭП. Оно должно запускаться без ошибок и сбоев. В некоторых случаях требуется переустановка, например программы КриптоПро.

Обязательно проверьте данные в сертификате подписи. ФИО, адрес и название компании должны быть указаны верно. Если данные изменились, потребуется выпуск нового сертификата КЭП.

Такая проверка поможет вовремя продлить подпись или оформить новую. Если этого не сделать, электронный документооборот может остановиться.

Инструкция: как перевыпустить КЭП удалённо

В личном кабинете налогоплательщика

За две недели до окончания срока КЭП в личный кабинет ИП или компании приходит уведомление. Продлить электронную подпись в налоговой можно бесплатно. Главное — сделать это до даты окончания действия сертификата.

Самый простой вариант — продлить КЭП дистанционно через личный кабинет налогоплательщика.

Для продления вставьте токен с подписью в компьютер. Войдите в личный кабинет по действующей КЭП. Выберите сервис «Перевыпуск сертификата ЭП».

Главный экран личного кабинета ИП. Уведомление о необходимости перевыпуска сертификата ЭП, действительного до 09.10.2026. Отображены данные текущего сертификата: владелец Кукушкин В.И., серийный номер и срок действия.

Сформируйте заявление и внимательно проверьте данные. Подпишите заявление действующей подписью и отправьте запрос. После этого налоговая выпустит новый сертификат.

При необходимости вы можете отредактировать или удалить контактную информацию. Установите флажок «Согласен со всем» и нажмите кнопку «Далее».

Страница с персональными данными ИП Кукушкина В.И. (ИНН, контакты) и обязательными соглашениями на обработку данных и получение электронной подписи, включая предупреждения об ответственности.

Дождитесь завершения проверки данных. После этого откроется страница «Запрос на формирование сертификата ЭП». Нажмите кнопку «Сформировать».

Интерфейс начала перевыпуска ЭП с пошаговой инструкцией. Кнопка "Сформировать" для создания ключа электронной подписи после подключения защищённого носителя.

Откроется датчик случайных чисел.

Окно программы КриптоПро CSP для генерации случайной последовательности (энтропии) путём перемещения курсора мыши. Этап создания криптографических ключей.

Перемещайте курсор мыши в пределах всего доступного экрана. После успешного формирования запроса нажмите кнопку «Далее».

Экран с требованиями к защищённому носителю (Rutoken, JaCarta) для записи ключей ЭП. Отображен процесс формирования запроса на сертификат и успешное его завершение.

Дождитесь завершения обработки запроса на выпуск сертификата. Откроется страница с информацией о содержимом сертификата ЭП, где можно скачать PDF-файл для ознакомления. Чтобы подтвердить ознакомление, установите флажок согласия и нажмите кнопку «Далее».

Экран подтверждения ознакомления с содержимым нового сертификата электронной подписи перед его подписанием.

Чтобы отозвать ранее выданный сертификат, проверьте данные на странице. Поставьте галочку согласия и нажмите кнопку «Далее».

Экран отзыва действующего сертификата ЭП (серийный номер 013067E9...) перед установкой нового. Форма с данными сертификата и кнопкой для отправки заявления в налоговый орган.

На странице установки сертификата подтвердите получение ЭП: установите флажок согласия и нажмите кнопку «Установить сертификат».

Финальный экран процесса перевыпуска: установка нового сертификата электронной подписи и подтверждение его получения.

После установки нового сертификата появится уведомление об успешной операции и потребуется повторно войти в личный кабинет. Нажмите кнопку «Продолжить», закройте и заново откройте браузер, перед этим почистите кеш браузера. Закройте браузер и откройте его заново. Затем выберите новый сертификат для входа.

Срок его действия составит 15 месяцев. Пользоваться подписью можно сразу после перевыпуска.

В Удостоверяющем центре ФНС

Срок действия электронной подписи устанавливается Федеральным законом «Об электронной подписи».

Аккредитованный удостоверяющий центр, где предприниматель получал подпись, обязан предупредить об окончании её срока. Обычно уведомление приходит примерно за месяц. Его направляют по контактам, указанным при выпуске КЭП.

Чтобы продлить подпись через удостоверяющий центр, нужно прийти туда лично. С собой берут паспорт и токен с электронной подписью. Без носителя продление невозможно.

Перечень документов и порядок продления могут отличаться.

Условия и ограничения для удалённого перевыпуска КЭП

Основные условия для удалённого перевыпуска КЭП

Сертификат должен быть действующим. Его срок ещё не должен истечь на момент продления. Если подпись уже закончилась, продлить её онлайн не получится.

Все данные в сертификате должны совпадать с текущими. ФИО, паспортные данные, адрес организации и другие сведения не менялись. При любых изменениях потребуется новая КЭП.

Подпись должна быть получена в Удостоверяющем центре ФНС или у его доверенных лиц. Если КЭП выдавал другой центр, удалённый перевыпуск недоступен. В этом случае нужен личный визит.

USB-токен должен быть исправным и рабочим. Подойдут eToken или RuToken. Если носитель сломан, продлить подпись не получится.

Компьютер должен быть готов к работе с КЭП. Нужно установить КриптоПро CSP, драйверы токена и подходящий браузер. Также должны быть установлены сертификаты Минцифры.

Когда удалённый перевыпуск невозможен

Если срок действия сертификата уже истёк, онлайн-перевыпуск недоступен. В этом случае оформляется новая КЭП. Старую продлить нельзя.

Удалённый перевыпуск невозможен при смене данных. Это касается ФИО, паспорта и регистрации новой организации. Здесь тоже потребуется новая подпись.