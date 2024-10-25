Рекрутер: кто это и чем занимается в компании

Рекрутер — это специалист, который занимается подбором персонала. В его задачи входит не просто нахождение кандидатов на открытые вакансии, но и их тщательный отбор. Он ищет человека, который подходит под нужды компании как по профессиональным навыкам, так и по личным качествам. Это требует чуткости и умения разбираться в людях.

Представьте, что у вас есть кофейня, и вам нужно найти бариста. Рекрутер не просто опубликует объявление о вакансии, но и встретится с десятками кандидатов, оценит их опыт и личность. В результате он найдет того, кто сможет не только приготовить отличный капучино, но и найти общий язык с посетителями и командой.

Зачем бизнесу нужен рекрутер: основные обязанности

Среди ключевых обязанностей:

Поиск кандидатов. На агрегаторах вакансий, в социальных сетях и мессенджерах. Скрининг резюме и предварительный отбор. Это важный этап, где рекрутер оценивает кандидатов на соответствие требованиям вакансии. Проведение собеседований. Рекрутеры проводят первичные интервью, чтобы оценить личные качества, мотивацию и профессиональные навыки кандидатов. Сопровождение кандидатов в процессе трудоустройства. Рекрутер не только помогает найти подходящего человека, но и сопровождает его на этапе адаптации на новой работе.

Для бизнеса это значит, что рекрутер помогает сэкономить время, фокусируясь на поиске подходящих специалистов, и снижает риск найма неподходящих кандидатов.

Чем отличается рекрутер от HR-менеджера

Хотя обе роли связаны с управлением персоналом, их задачи различны.

Рекрутеры концентрируются на привлечении новых сотрудников в компанию, их задача — заполнить вакансии и подобрать людей под требования компании.

HR-менеджеры, в свою очередь, занимаются более широким спектром задач. Они управляют всеми аспектами работы с персоналом: адаптация новых сотрудников, обучение, развитие и мотивация команды, управление конфликтами и соблюдение трудового законодательства.

Простыми словами, рекрутеры работают на «входе» в компанию, а HR-менеджеры сопровождают сотрудника на всем пути его работы.

Навыки и качества успешного рекрутера

Чтобы быть успешным рекрутером, нужно обладать определенным набором навыков и качеств. Вот главные из них:

Коммуникабельность. Рекрутер должен уметь находить общий язык с людьми и быть убедительным, ведь ему нужно привлекать лучших специалистов. Организованность. Управление большим количеством вакансий и кандидатов требует умения планировать и распределять свое время. Интуиция и внимание к деталям. Рекрутеру важно понимать, кто перед ним, и чувствовать, подходит ли кандидат для компании. Гибкость. Приходится работать с самыми разными вакансиями, поэтому важно быть готовым к новым вызовам и быстро адаптироваться. Знание рынка труда. Успешный рекрутер всегда в курсе, что происходит на рынке труда, какие навыки наиболее востребованы.

Как проходит рабочий день рекрутера

Рабочий день рекрутера строится поэтапно и включает несколько ключевых задач:

Планирование. Утро начинается с анализа вакансий: какие должности нужно закрыть в первую очередь, и каковы приоритеты. Рекрутер устанавливает задачи на день.

Утро начинается с анализа вакансий: какие должности нужно закрыть в первую очередь, и каковы приоритеты. Рекрутер устанавливает задачи на день. Поиск кандидатов. Используя сайты по поиску работы, соцсети и базы данных, рекрутер просматривает резюме и выбирает подходящих кандидатов.

Используя сайты по поиску работы, соцсети и базы данных, рекрутер просматривает резюме и выбирает подходящих кандидатов. Проведение интервью. В течение дня он проводит телефонные и личные собеседования, оценивает навыки и соответствие кандидатов требованиям вакансий.

В течение дня он проводит телефонные и личные собеседования, оценивает навыки и соответствие кандидатов требованиям вакансий. Коммуникация с руководителями. Рекрутер поддерживает связь с руководителями, чтобы уточнить детали по вакансиям и передать информацию о подходящих кандидатах.

Рекрутер поддерживает связь с руководителями, чтобы уточнить детали по вакансиям и передать информацию о подходящих кандидатах. Обновление базы данных. В конце дня рекрутер вносит актуальные данные по кандидатам и результатам интервью.

Чтобы эффективно организовать работу рекрутера, работодателю стоит дать чёткие и детализированные требования к вакансии. Например, вместо «нужен опытный маркетолог», лучше указать точнее — «маркетолог с опытом SMM, с успешными проектами по продвижению во ВКонтакте». Это сэкономит время на поиск и оценку кандидатов.

Как и где найти хорошего рекрутера для бизнеса

Вот несколько рекомендаций:

Используйте профессиональные соцсети и ботов. Например, Точка Нетворк — отличное место для поиска специалистов по подбору персонала. Там вы можете ознакомиться с профилями рекрутеров, их опытом и запросить контакт, чтобы пообщаться. Обратитесь к специализированным агентствам. Если у вас нет времени заниматься поиском рекрутера самостоятельно, вы можете обратиться в агентство, которое предложит вам опытных специалистов. Попросите рекомендации. Возможно, кто-то из ваших коллег или партнеров уже сотрудничал с хорошими рекрутерами и сможет порекомендовать проверенного специалиста.

Главное, чтобы рекрутер понимал не только особенности вашей отрасли, но и культуру вашей компании. Это поможет ему найти кандидатов, которые гармонично впишутся в команду и будут приносить пользу бизнесу.