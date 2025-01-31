Оплата больничного после увольнения

Работодатели иногда не знают о своей обязанности выплачивать сотруднику пособие по нетрудоспособности, если он заболел в течение месяца после увольнения. Но это не освобождает их от штрафов.

В этой статье Точка Банк разберёт условия получения выплаты, исключения и сумму пособия по нетрудоспособности.

Коротко Пособие после увольнения рассчитывают по особому правилу — выплачивают 60% от среднего заработка независимо от страхового стажа. Первые три дня оплачивает бывший работодатель, остальные СФР. При расчёте учитывают ограничения по минимальной и максимальной сумме пособия, которые обновились в 2026 году. Чтобы получить выплату, больничный должен быть оформлен и передан работодателю не позднее шести месяцев после его закрытия. Бывший сотрудник имеет право на оплату больничного, если заболел в течение 30 календарных дней после увольнения. Причина увольнения значения не имеет — пособие могут получить сотрудники, уволенные по собственному желанию, по соглашению сторон или по инициативе работодателя. Главное условие — человек ещё не устроился на новую работу. Выплата назначается только при болезни или травме самого работника.

Главная информация об оплате больничного после увольнения

В течение 30 дней после ухода с работы сотрудник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности. Это касается всех ситуаций, связанных со здоровьем: простуда, ожог, травма и другие.

Выплата назначается только в случае болезни или травмы самого бывшего работника. Если заболел ребёнок или другой родственник, пособие по уходу за ними не выплачивается.

ПРИМЕР Алексея уволили 5 августа из‑за сокращения штата. А 31 августа он заразился гриппом и ушёл лечиться до 7 сентября. По закону мужчина имеет право на оплату больничного, открытого до 4 сентября. Значение имеет дата открытия больничного, а не дата его закрытия. Поэтому Алексею оплатят всё время болезни.

Кто может рассчитывать на оплату больничного листа

Больничный оплачивается при увольнении по любой причине. Представьте:

Водителя Никиту уволили за прогулы.

Продавец Ирина уволилась по собственному желанию.

Менеджер Фёдор покинул компанию вследствие сокращения штата.

Директор Инна ушла по соглашению сторон.

Причина ухода с работы во всех случаях разная, но Никита, Ирина, Фёдор и Инна имеют одинаковое право на оплату больничного в течение 30 дней после увольнения.

Срочный и бессрочный трудовые договоры тоже равны по силе, и оба гарантируют выплату. Получить пособие может каждый работник, если он:

заболел или получил травму в течение 30 дней с момента увольнения;

ещё не устроился на новую работу;

отправил работодателю бумажный больничный в течение 6 месяцев после его закрытия.

Кому не надо оплачивать больничный после увольнения

Выплата пособия не положена тем, кто:

встал на учёт в центре занятости и получает пособие по безработице (даже если он заболел в течение 30 дней после увольнения);

умышленно пытался себе навредить или покончить жизнь самоубийством, и это подтверждено судом;

получил травму, когда совершал преступление.

Кто оплачивает больничный после увольнения

Первые три дня болезни оплачивает бывший работодатель. Следующие, начиная с четвёртого, — Социальный фонд России (СФР).

Если увольнение связано c ликвидацией фирмы или ИП, компенсацию сразу платит СФР.

Экспертное мнение Больничные после увольнения — частая ситуация, о которой работодатели иногда забывают. По закону компания обязана оплатить первые три дня болезни, если сотрудник заболел в течение 30 дней после ухода. На практике ошибки чаще всего возникают из‑за неправильного учёта сроков увольнения, стажа и статуса сотрудника. Поэтому важно, чтобы кадровые документы и данные о работниках были систематизированы и всегда находились под рукой.

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Сколько по времени после увольнения оплачивается больничный лист

В течение 30 календарных дней. Работодатель выплачивает свою долю пособия в ближайший день выплаты зарплаты. А фонд перечислит свою часть в течение 10 рабочих дней после получения данных от работодателя.

Как оплачивается больничный после увольнения: расчёт суммы

Представьте: в день увольнения человек сломал ногу. Больничный ему оплачивают как действующему сотруднику.

Сумма зависит от страхового стажа:

от 8 лет — 100% от средней зарплаты;

от 5 до 8 лет — 80% от средней зарплаты;

менее 5 лет — 60% от средней зарплаты.

Страховой стаж — это всё время, когда человек:

работал по трудовым договорам и договорам ГПХ;

проходил военную службу по призыву и государственную гражданскую службу;

является предпринимателем и добровольно перечисляет взносы в СФР;

другие периоды, когда человек был застрахован и получал выплаты во время болезни и декрета.

ПРИМЕР Анна начала работать сразу после окончания университета в 2016 году. Она устроилась на работу в маркетинговое агентство и проработала там до конца 2019 года. За это время девушка накопила 3 года стажа. В январе 2020 года Анна решила сменить сферу деятельности и начала работать в IT‑компании. Девушка проработала там до конца 2021 года — это ещё 3 года. То есть всего у Анны уже есть 6 лет стажа. В 2023 году Анна целый год не работала по семейным обстоятельствам. Но в январе 2024 года снова устроилась в рекламное агентство, где проработала до конца 2025 года. Этот период добавил ещё 2 года, и её общий страховой стаж составил 8 лет.

Процент оплаты больничного после увольнения

Если уволившийся работник заболел в течение 30 дней после увольнения, ему оплачивают только 60% от среднего заработка — независимо от стажа.

Средний заработок определяют по тому, сколько стоил один рабочий день человека за два последних года. Если стаж меньше шести месяцев, сумму рассчитают от МРОТ.

ПРИМЕР Работник уволился 10 мая. А 15 мая почувствовал, что заболевает, и в тот же день ушёл на больничный. Закрыл его 20 мая. Общий период болезни — 6 дней. Средний дневной заработок сотрудника за последние два года — 2 700 ₽, стаж — 15 лет. Пособие за 6 дней болезни составило 9 720 ₽ (2 700 ₽ × 6 дней × 60%) минус НДФЛ. Работодатель платит: 4 860 ₽ (2 700 ₽ × 3 дня × 60%). СФР платит: 4 860 ₽ (9 720 ₽ − 4 860 ₽).

Расчёт оплаты больничного листа после увольнения по собственному желанию в 2026 году

Причина ухода с работы не влияет на выплату пособия. Поэтому тот факт, что работник ушёл по собственному желанию, никак не скажется на сумме. Её посчитают как обычно — 60% от среднего заработка.

1 января 2026 года МРОТ вырос до 27 093 ₽, то есть в ряде случаев работники будут получать больше. Например, если пособие по больничному или доход за расчётный период оказался ниже МРОТ, в расчётном периоде у работника не было доходов или страховой стаж составил меньше шести месяцев.

Максимальная сумма больничного в 2026 году тоже изменилась из-за увеличения лимитов страховых взносов. Для расчёта в 2026 году учитывают лимиты за 2024 и 2025 годы:

2 225 000 ₽ — в 2024 году;

2 979 000 ₽ — в 2025 году.

В сумме это 5 204 000 ₽. Делим на 730 дней — количество дней за два года и получаем максимальную дневную сумму больничного 6 827,4 ₽. По такой формуле рассчитают работника, если он заболел в последний рабочий день и его стаж больше 8 лет.

Если же болезнь наступила в течение 30 дней, то выплатят не 100%, а 60%. То есть максимальная оплата в день может быть 4 096,44 ₽.

ПРИМЕР Иван уволился 20 июня 2025 года. А 5 июля заболел — это произошло в течение 30 дней после увольнения, поэтому он может рассчитывать на деньги. Мужчина работал в компании 10 лет, и его средний дневной заработок за два последних года составил 4 500 ₽. Сумма выплаты — 60% от среднего дневного заработка. То есть: 1. Средний дневной заработок — 4 500 ₽. 2. 60% от этого числа — 4 500 ₽ × 60% = 2 700 ₽. Так как это не превышает лимит по максимальной дневной выплате — 5 673,97 ₽, то сумма, которую получит экс-работник, составит 2 700 ₽ за каждый день болезни. Иван болел 5 дней, поэтому в итоге получит 13 500 ₽ за минусом НДФЛ.

Что делать сотруднику, чтобы ему оплатили больничный после увольнения

Выплату пособия назначают на основании листка временной нетрудоспособности, который оформляют в больницах и стоматологиях. Больничные листы электронные — это значит, что СФР и работодатель получат информацию через электронную систему, без участия сотрудника.

Есть исключение: сотрудники, сведения о которых составляют государственную тайну или которых охраняет государство. Им документ выдают в бумажной форме, поэтому сведения о нём нужно направить работодателю самостоятельно в течение полугода.

Но для надёжности и тем, кто получает электронный лист, тоже лучше отправить работодателю письмо на электронную почту с данными листка. По срокам — тоже не позже шести месяцев после закрытия больничного.

Проверить статус больничного можно на Госуслугах, если у вас есть подтверждённый аккаунт. Для этого вбейте в графу поиска «Электронный лист нетрудоспособности».

Заявление на оплату больничного после увольнения

Чтобы получить пособие, отдельно писать заявление не нужно.

Если бывшему сотруднику не оплатить больничный лист вовремя или задержать выплату, трудовая инспекция может выписать штраф:

малому бизнесу или ИП — от 1 000 до 5 000 ₽;

средней или крупной компании — от 30 000 до 50 000 ₽;

руководителю компании — от 10 000 до 20 000 ₽.

Иногда можно обойтись предупреждением. Но за каждый день просрочки придётся заплатить компенсацию — не менее 1/150 от актуальной ставки ЦБ.

Нестандартные случаи

Иногда случаются спорные ситуации.

Сотрудник взял больничный в день увольнения. Процесс расторжения договора нужно продолжать — болезнь его не отменяет. Единственный нюанс заключается в том, что сотрудника нет на рабочем месте, чтобы вернуть ему трудовую книжку.

В таком случае есть три варианта:

Отправить сотруднику уведомление, чтобы он забрал трудовую после болезни.

Получить разрешение у сотрудника на отправку его трудовой по почте.

В случае электронной трудовой — отправить ему форму СТД-Р.

Сумма пособия в этом случае считается по ставке согласно стажу, а не 60% от заработка.

ПРИМЕР Анна работала бухгалтером и заранее предупредила работодателя, что увольняется 31 января. В этот же день утром она почувствовала себя плохо и вызвала врача, который выдал ей лист нетрудоспособности. Получается, работодатель не может передать Анне трудовую книжку лично, так как она не пришла на работу. Поэтому кадровый отдел отправил ей официальное уведомление с просьбой забрать документы после выздоровления. Анна так и поступила — приехала за книжкой, когда поправилась. И, несмотря на то что она заболела в день увольнения, ей выплатили пособие как обычно — с учётом её стажа.

Сотрудник заболел в отпуске с дальнейшим увольнением. В этом случае пособие тоже считается как обычно, а не 60%. Но продлевать отпуск на дни больничного и пересчитывать отпускные не нужно.

ПРИМЕР С 1 по 14 марта у Андрея запланирован отпуск. После отпуска — последний рабочий день и увольнение. Всё было продумано и согласовано с руководством. Вот только случилось непредвиденное — 5 марта Андрей заболел и ушёл лечиться до 12 марта. В итоге работодатель начислил ему пособие, но отпуск не продлил, так как сразу после него было запланировано увольнение. Так что мужчина всё равно уволился 15 марта, как и хотел.

Как оформить увольнение во время больничного

Уволить больного человека нельзя. Исключение — если он хочет уйти сам. Написать заявление можно как из отпуска, так и с больничного.

Важно: в день увольнения сотрудник ещё числится в компании. Поэтому сумму рассчитывают по обычным правилам — в зависимости от стажа.

Как расторгнуть трудовой договор с болеющим сотрудником

Если сотрудник написал заявление об уходе во время болезни:

работодатель обязан оплатить больничный лист сотруднику, если его открыли до дня увольнения;

если сотрудник написал заявление, но заболел, срок отработки продлевать необязательно.

Обновления в больничных листах с 2026 года

В 2026 году обновились правила расчёта пособия по временной нетрудоспособности. Изменения касаются минимального и максимального размера выплат, а также затрагивают самозанятых.

Минимальный размер пособия

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ составляет 27 093 ₽ в месяц. Если расчёт больничного по стажу и заработку даёт сумму ниже этого уровня, пособие повышают до МРОТ.

Минимальный размер дневного пособия — 890,73 ₽. Его рассчитывают по формуле: МРОТ × 24 ÷ 730. Итоговая сумма зависит от количества дней болезни и районных коэффициентов.

Максимальный размер пособия

В 2026 году максимальный размер дневного пособия составляет 6 827,4 ₽. Больше этой суммы работник получить не сможет, даже если его фактический заработок выше.

Лимит рассчитан на основе предельных баз по страховым взносам за 2024 и 2025 годы — 2 225 000 и 2 759 000 ₽.

Больничные для самозанятых

С 2026 года самозанятые могут добровольно оформить страхование на случай болезни. Для этого нужно выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 ₽ и уплатить взнос 3,84%.

Через 6 месяцев уплаты взносов можно получать 70% страховой суммы, а через 12 месяцев — 100%.

Ограничения по частым больничным

Правило, введённое с 1 сентября 2025 года, продолжает действовать. Если сотрудник за полгода четыре раза уходил на больничный, следующий лист нетрудоспособности оформят максимум на 3 дня.