Как работает финансирование поставок

Коротко — Услуга помогает бизнесу закупать больше товаров и стремительно расти. — Финансирование поставок подходит компаниям с выраженной сезонностью, а также в случаях, когда классический факторинг или кредитование недоступны. — Финансирование поставок — это разновидность факторинга, которая стала популярна в последние годы.

Что такое факторинг и каким он бывает

Факторинг — это финансовая услуга, при которой банк или факторинговая фирма закрывает счета поставщика до того, как их оплатит покупатель. Благодаря этому бизнес получает деньги сразу, а не ждёт отсрочку от контрагента. Это выгодно обеим сторонам:

поставщик быстрее получает свои деньги;

покупатель закупает больше, чем может оплатить.

Поэтому за услугой может обратиться как поставщик, так и покупатель. В зависимости от того, с кем заключается договор, факторинг бывает классический и реверсивный. Далее рассмотрим подробнее, как работают оба вида.

Классический факторинг

Классический факторинг, или традиционный, — это финансирование дебиторской задолженности.

В этом случае за деньгами обращается поставщик. Он отгрузил товар, выставил счёт и ждёт оплаты от покупателя. Чтобы быстрее получить свои деньги, он продаёт задолженность за комиссию. Теперь покупатель должен не поставщику, а банку.

Представьте, что швейная фабрика получила заказ на пошив 300 спортивных костюмов от футбольного клуба. Фабрика выполнила заказ, отдала костюмы и выставила счёт на 1,5 млн ₽. Но клуб попросил отсрочку на 30 дней.

Проблема в том, что фабрике нужны деньги раньше, чтобы закупить товар и выплатить зарплату сотрудникам. Поэтому руководитель заключает договор с банком и продаёт дебиторскую задолженность клуба за комиссию 0,05% в день. В деньгах это 1,5 × 0,05% × 30 = 22 500 ₽. Комиссия платится либо сразу при подписании договора, либо позже, когда завершатся все расчёты.

В итоге банк переводит фабрике 1,5 млн ₽, и она направляет эти деньги в бизнес. Через месяц спортивный клуб оплачивает счёт, но деньги поступают уже не поставщику, а банку.

Схема классического факторинга в упрощённом виде выглядит так:

На примере наглядно видно, как финансирование ускоряет развитие компании: за аналогичное время она может произвести и продать больше товара или оказать больше услуг.

Каждый оборот цикла «деньги → товар → деньги» несёт бизнесу чистую прибыль. Чем сильнее ускоряется бизнес, тем больше у него прибыли. Исследование Точка Банка доказало, что предприниматели, которые пользовались финансированием хотя бы три месяца, росли в два раза быстрее конкурентов.

Мария Захарова Продакт-менеджер Точка Банка

Реверсивный факторинг

Реверсивный факторинг, или закупочный, обратный, — это финансирование под покупку.

В этом случае за услугой обращается покупатель. Он нашёл нужный товар, но у него не хватает денег, чтобы рассчитаться сразу. Покупатель передаёт счёт банку или факторинговой компании, которые оплачивают товар за него. Спустя время покупатель погашает задолженность.

Представьте, что производитель мебели получил заказ от санатория на поставку 100 кроватей к летнему сезону. Заказ срочный, начинать нужно немедленно, иначе можно не успеть.

Чтобы изготовить мебель, нужны материалы на 1 млн ₽. Но у предпринимателя нет таких денег, поэтому он передаёт счёт банку, который оплатит счёт за него.

В итоге предприниматель получает материалы, изготавливает первую партию и отгружает её через месяц. Санаторий расплачивается с предпринимателем, и он сразу погашает задолженность перед банком.

Вместе с долгом ИП платит комиссию за услугу по ставке 0,08% в день. За 30 дней она составила 1 × 0,08% × 30 = 24 000 ₽.

Схема реверсивного факторинга выглядит следующим образом:

В примере выше предприниматель для санатория выступает поставщиком, а для завода — покупателем. То есть он — промежуточное звено цепи. У крупных компаний, которые работают с подрядчиками и субподрядчиками, такие цепочки могут быть ещё длиннее. И для всех расчётов можно использовать реверсивный факторинг. Поэтому его ещё называют финансированием цепочки поставок (от англ. — Supply Chain Finance, или SCF).

Если у покупателя много поставщиков, банки могут даже открыть для него лимит, из которого можно оплачивать счета разных партнёров без отдельного согласования каждого документа.

Сегодня в России финансирование цепочек поставок быстро набирает популярность. По исследованию Ассоциации факторинговых компаний, портфель сделок SCF на 1 января 2026 года составлял 1,374 млрд ₽ и за год вырос на 26%. Доля реверсивного факторинга в общем числе сделок выросла с 32 до 48%. То есть почти половина факторинговых сделок приходится на SCF.

Поэтому дальше подробнее расскажем о финансировании под покупку, его плюсах и минусах и о том, кому оно может быть выгодно.

В чём преимущества и недостатки реверсивного факторинга

У финансирования под покупку есть свои положительные стороны:

Отсрочка платежа — даже если у компании не выходит договориться об отсрочке напрямую с поставщиком, её можно получить благодаря услуге банка.

Большие объёмы закупки — с финансированием бизнес закупает больше, чем фактически может заплатить. А с объёмами закупки растут и объёмы производства.

Скидки — некоторые поставщики снижают цены за быстрые расчёты, то есть чем скорее оплатить счета, тем больше будет экономия. Если скидка партнёра выше, чем комиссия за финансирование, оформить факторинг выгодно.

Простота оформления — как правило, банки лояльно относятся к факторинговым сделкам. Получить одобрение может быть проще, чем при кредитовании.

Специалисты смотрят не только на клиента, но и на компанию, которая с ним в связке, поэтому процент одобрения здесь довольно высокий. Мария Захарова Продакт-менеджер Точка Банка

В то же время стоит учитывать и минусы реверсивного факторинга:

Ограниченная цель — бизнес не получает деньги напрямую: банк сразу оплачивает конкретные счета. Поэтому средства можно использовать только для расчётов с поставщиками.

Работа только с постоянными партнёрами — желательно, чтобы у бизнеса уже были сложившиеся отношения с поставщиком. Если закупка первая, банк может отказать.

Если факторинг не подходит, есть и другие способы получить деньги на расходы бизнеса. Например, можно подать онлайн-заявку на кредит в Точка Банке.

Кому подходит финансирование цепочки поставок

Собрали несколько сценариев, когда реверсивный факторинг точно поможет бизнесу:

Ситуация 1. Покупатели платят с отсрочкой

Производитель медтехники выполняет госзаказы и получает оплату через несколько месяцев. Компания может продать банку дебиторскую задолженность, но для этого нужно заключать дополнительные соглашения с госучреждениями. Это может затянуться из-за бюрократических формальностей. Чтобы ускорить оборот, производителю проще и быстрее оплатить счета поставщиков — такого же малого бизнеса, как и он.

Ситуация 2. Сезонный бизнес

Производственный цех создаёт ёлочные украшения. Осенью нужно основательно закупиться материалами, чтобы изготовить как можно больше продукции, но денег на это уже нет. Банк финансирует закупку, а цех возвращает деньги с продаж в декабре.

Ситуация 3. Крупный заказ

К производителю упаковки обратилась известная пиццерия, которой нужны коробки разных форматов для доставки. Контракт долгосрочный и выгодный, так как упаковки нужно много. Но чтобы начать работу и отгрузить первую партию в срок, производителю не хватает сырья. Банк оплачивает счета, а производитель закрывает долг с первой выручки.

Ситуация 4. Другие варианты финансирования недоступны

Для кредитования банки могут требовать залог, а инвесторы — бизнес-план. Госпрограммы работают не для всех. Иногда факторинг — это самый доступный способ финансирования для бизнеса.

Чем финансирование цепочки поставок отличается от других инструментов

Составили сравнительную таблицу, в которой наглядно видно разницу между финансированием поставок и другими финансовыми услугами.

Критерий Кредит Овердрафт Классический факторинг Реверсивный факторинг Суть инструмента займ под проценты, который возвращается по графику возможность уходить в минус по расчётному счёту оплата дебиторской задолженности оплата цепочки поставок Срок сделки — на текущие нужды: до 3–4 лет



— на инвестиционные цели: до 15–30 лет

— срок договора: 1–3 года



— срок транша: 1–3 месяца



на период отсрочки платежа на 1–3 месяца Сумма зависит от финансового положения компании до 70% от оборотов по расчётному счёту до 95% от суммы дебиторской задолженности 100% суммы по счёту Залог на суммы от 5–10 млн ₽ нет нет нет График погашения чаще всего ежемесячными платежами из поступлений на расчётный счёт при оплате счёта одной суммой или несколькими платежами Скорость получения от нескольких часов до нескольких недель или месяцев (зависит от программы) 1–3 дня 1–3 дня 1 день Риски для бизнеса — потеря залога



— выход на просрочку при высокой кредитной нагрузке

— выход на просрочку из-за коротких траншей возврат денег, если партнёр не заплатит по счёту (для финансирования с регрессом) — выход на просрочку из-за коротких сроков сделки

Факторинг — это инструмент для краткосрочных целей и покрытия кассовых разрывов. Если вам нужны деньги для планомерного развития — рассмотрите кредит для ИП и ООО в Точка Банке. Заявку можно подать онлайн на странице кредитов.

На что обратить внимание перед оформлением

В завершение ещё несколько советов для тех, кто ни разу не пользовался факторингом. Вот что стоит учесть перед первой сделкой:

Комиссия. Убедитесь, что вы заработаете от сделки больше, чем заплатите. Если за короткий период финансирования вы не получите прибыль, которая перекроет комиссию, сделка невыгодна

Согласование с поставщиком. Иногда партнёр может быть против расчётов через посредников. Например, если он не хочет подписывать дополнительное соглашение. Лучше заранее получить его согласие.

Лимиты. Уточните, может ли банк установить для вас лимит. Если да, то вам не придётся согласовывать каждую сделку, и вы сможете сразу присылать счета на оплату в рамках лимита.