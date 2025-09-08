Способы обращения в поддержку на Яндекс Маркете для продавцов

Задержка выплат, заблокированная карточка, сбой в личном кабинете — в таких ситуациях продавцы идут в поддержку Маркета. Но чтобы получить развёрнутый ответ, важно правильно выбрать канал и грамотно оформить запрос.
Эксперт по марктеплейсам Ольга Чинова и Точка Банк разобрали все способы связи с командой Яндекс Маркета и объяснили, какие данные оставить, чтобы менеджер сразу понял суть проблемы и дал полезный ответ.
Информация актуальна на май 2026 года.
Какие есть способы получения поддержки на Яндекс Маркете
Есть несколько бесплатных способов связаться с поддержкой Яндекс Маркета. Каналы отличаются скоростью ответа и режимом работы.
Яндекс Справка для продавцов
Если у вас возникли вопросы о том, как настроить электронный документооборот или какие существуют инструменты продвижения товаров, можно воспользоваться официальной Справкой Яндекс Маркета. Это база знаний, где собраны инструкции, правила и ответы на частые вопросы о работе маркетплейса.
В Справке можно найти обучающие видеоматериалы и текстовые инструкции по следующим темам:
- Как устроен Маркет, модели работы (FBY, FBS, Экспресс, DBS), тарифы и комиссии.
- Как начать продавать, настроить личный кабинет, как увеличить продажи.
- Как работать по API для тех, кто интегрирует системы с Яндекс Маркетом.
Служба поддержки в личном кабинете
Если нет ответа в Справке, можно написать в службу поддержки. Для этого в личном кабинете перейдите в раздел «Общение» → «Поддержка» → «Создать обращение».
Это можно сделать и через мобильное приложение «Яндекс Маркет для продавцов». Для этого откройте вкладку «Поддержка», опишите проблему и приложите фото или документы.
Важно правильно оформить запрос:
- Опишите проблему максимально подробно.
- Приложите скриншоты, фото или документы, которые помогут разобраться в ситуации.
- Укажите номер заказа, если вопрос связан с конкретной покупкой, или перечислите SKU или артикулы товаров.
По каждому вопросу из разных тем создайте отдельное обращение — так решение займёт меньше времени. Но не пишите отдельные запросы по одной и той же проблеме для разных товаров — лучше перечислите все SKU в одном сообщении.
Агентства и менеджеры
На Яндекс Маркете можно воспользоваться услугами персонального менеджера — это эксперт, который знает, как работать на площадке, не только в теории, но и на практике. Услуга платная и стоит 10 000 ₽ в месяц.
Если к магазину подключён персональный менеджер, найти его контакты можно в личном кабинете в разделе «Поддержка» → «Агентства и менеджеры». Связаться можно по телефону, в мессенджере или по электронной почте. Менеджер работает с понедельника по пятницу 9.00—18.00 по МСК и обычно отвечает в течение двух часов.
Также Яндекс Маркет сотрудничает с агентствами. Маркетплейс обучает их и следит за качеством работы. Агентства помогают с подключением магазина, созданием карточек товаров, настройкой логистики, продвижением и аналитикой. Список доступных агентств также можно найти в разделе «Агентства и менеджеры».
Поговорить со специалистом
Если вам нужна оперативная помощь, позвоните на горячую линию Яндекса: 8 (800) 250-96-39, это бесплатно по всей России. Линия работает 24/7. Вас переключат на профильного специалиста, далее оператор поможет решить вопрос.
Чтобы получить предметный ответ, назовите оператору ID магазина — так менеджер сможет идентифицировать ваш аккаунт и дать точные разъяснения.
Социальные сети, мессенджеры
Для партнёров Маркета доступно общение в чатах групп в ВКонтакте или Одноклассниках, а также чат продавцов в Телеграме @chat_marketplace_YM2.
Если у вас уже есть Яндекс ID и зарегистрированный магазин, удобнее всего общаться напрямую с оператором Маркета через чат-бот в Телеграме @YandexMarketSupportBot. Вас быстро сориентируют по вашей проблеме.
По каким вопросам поможет и не поможет поддержка
Поддержка поможет в следующих случаях:
- Регистрация на Яндекс Маркете в качестве продавца и настройка магазина.
- Технические вопросы: работа с личным кабинетом, добавление товаров, настройка карточек, доставка заказов.
- Проблемы с доступом к личному кабинету.
- Технические ошибки на стороне маркетплейса.
- Вопросы по оплате, выплатам и комиссиям.
- Возвраты товаров.
- Проблемы с модерацией карточек товаров.
Поддержка не поможет, если вопрос:
- Не связан с работой Яндекс Маркета. Например, как организовать закупку товара за рубежом.
- Касается юридических или налоговых консультаций — для этого обратитесь к профильному специалисту.
- Связан с работой сторонних сервисов, не интегрированных с Маркетом.
- Связан с открытием счёта для продавцов.
Как писать обращения в поддержку
У Яндекс Маркета есть специальная форма для обращений — заполните все поля, которые помогут системе направить запрос оператору поддержки.
Правильный выбор темы
В чатах телеграм-бота и личном кабинете Маркет определяет темы, по которым можно обратиться за поддержкой. За нарушение правил пользователя заблокируют.
Можно спрашивать о старте бизнеса на площадке, текущей работе с заказами или настройке магазина. Разрешены обращения с техническими неполадками, проблемами с выплатами, неправильным начислением комиссий, задержками платежей, возвратами, спорами и многим другим.
Описание проблемы
Сформулируйте вопрос и опишите проблему. Например:
- 80% карточек загрузилось, а 20% — нет.
- Проблемы возникли с теми товарами, у которых есть видеообзор.
Дополнительно укажите артикулы для каждого товара в обращении.
Что можно добавить в обращение
Прикрепляйте документы и доказательства, которые относятся к делу:
- Фото товара, например повреждённой упаковки или неполной комплектации.
- Скриншоты — ошибки в личном кабинете, некорректные начисления, переписка с покупателями.
- Платёжные документы — чеки, выписки.
Чем полнее комплект документов, тем меньше уточнений потребуется от техподдержки и быстрее будет решение вопроса.
Памятка: как получить ответ быстрее
- Пишите кратко и по существу — суть проблемы в первых двух предложениях.
- Указывайте ID заказа, SKU товара, дату и конкретные действия, которые уже предприняли.
- Прикладывайте скриншоты ошибок и подтверждающие документы.
- Выбирайте правильную тему обращения — так запрос попадёт к нужному специалисту, и вы получите обратную связь быстрее.
- Один вопрос — одно обращение.
- Если проблема одинаковая у нескольких товаров — перечислите все SKU в одном обращении.
- При повторном обращении — укажите номер предыдущего.
Типичные ошибки при обращении в поддержку
- Отправление одного и того же обращения несколько раз — заявки объединяются, и обработка идёт дольше.
- Описание нескольких разных проблем в одном обращении — заведите отдельный запрос для каждой темы.
- Отсутствие дополнительных материалов: скриншотов, фото, необходимых документов. Без них специалист будет дополнительно уточнять, и срок ответа увеличится.
- Игнорирование поля «Тема обращения» — неправильный выбор темы замедляет маршрутизацию запроса к нужному специалисту.
В какие сроки рассматривают обращения
|Способ обращения
|Период ожидания ответа
|Время работы
|Через личный кабинет
|По часто задаваемому запросу — в течение нескольких минут, если нужна дополнительная проверка — до одного рабочего дня
|Круглосуточно
|Персональный менеджер
|Обычно отвечает в течение двух часов
|9.00–18.00 МСК
|Чат в Телеграме для продавцов
|Ответ приходит почти сразу, если не требуется уточнение у других сотрудников. В этом случае обратная связь поступит на следующий день
|—
|Чат-бот в Телеграме для продавцов
|Ответ приходит почти сразу, если не требуется уточнение у других сотрудников. В этом случае обратная связь поступит на следующий день
|9.00–21.00 МСК
|Заявка на звонок в службу поддержки
|Обычно обрабатываются за несколько минут, но иногда линия бывает перегружена, поэтому время ожидания может возрасти
|Круглосуточно
|ВКонтакте, ОК
|—
|Ответ обрабатывается до 15 минут
|Сбои в работе площадки
|В общей практике работы маркетплейсов принято устранять до трёх рабочих дней (требуется вмешательство технических специалистов)
|—
|Официальная претензия
|До 35 рабочих дней
|—
Причины задержек в рассмотрении
Сроки рассмотрения обращений могут увеличиваться по следующим причинам:
- Высокая нагрузка на поддержку. В предпраздничный период или во время масштабных акций количество обращений резко возрастает.
- Сложный вопрос, требующий согласования. Если нужно подключить специалистов из нескольких отделов — финансов, логистики, модерации.
- Ожидание ответа от поставщика или службы доставки. Когда проблема на стороне третьей стороны.
- Технический сбой. Обращение могло потеряться или не дойти до специалиста.
- Неполная информация в обращении. Если данных недостаточно, поддержка запрашивает уточнения, поэтому больше времени уходит на получение ответа.
Если ответа нет, попробуйте написать в техподдержку повторно и указать номер предыдущего обращения.
Как подать официальную претензию
Чтобы подать претензию через личный кабинет, нужно:
- Перейти в раздел «Общение» → «Претензии» → «Создать претензию»
- Выбрать тип. Подробнее о типах претензии в Яндекс Справке.
- Заполнить все поля. Следуйте подсказкам, какие документы приложить для каждого случая.
В одной претензии можно указать требования только по одному магазину и не более 10 заказов или 10 артикулов. Если требований больше — создайте отдельную претензию. Для подписания достаточно простой электронной подписи (ПЭП), КЭП не нужна.
После отправки претензия появится в списке — там можно следить за статусом и при необходимости скачать бумажную версию. Если понадобится дополнительная информация, статус изменится на «Нужен ваш ответ».
Срок рассмотрения — до 35 рабочих дней.