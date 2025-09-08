Способы обращения в поддержку на Яндекс Маркете для продавцов

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Задержка выплат, заблокированная карточка, сбой в личном кабинете — в таких ситуациях продавцы идут в поддержку Маркета. Но чтобы получить развёрнутый ответ, важно правильно выбрать канал и грамотно оформить запрос.

Эксперт по марктеплейсам Ольга Чинова и Точка Банк разобрали все способы связи с командой Яндекс Маркета и объяснили, какие данные оставить, чтобы менеджер сразу понял суть проблемы и дал полезный ответ.

Информация актуальна на май 2026 года.

Коротко ― Чтобы получить быстрый ответ, важно указать номер заказа, SKU или артикулы товаров, приложить скриншоты и описать проблему в нескольких предложениях. ― Поддержка помогает с рабочими вопросами на платформе, но не консультирует по юридическим и налоговым темам.

― Яндекс Маркет предлагает продавцам несколько каналов связи с поддержкой: это личный кабинет, горячая линия, телеграм‑бот и чаты в соцсетях. У каждого свои сроки и режим работы.

Какие есть способы получения поддержки на Яндекс Маркете

Есть несколько бесплатных способов связаться с поддержкой Яндекс Маркета. Каналы отличаются скоростью ответа и режимом работы.

Яндекс Справка для продавцов

Если у вас возникли вопросы о том, как настроить электронный документооборот или какие существуют инструменты продвижения товаров, можно воспользоваться официальной Справкой Яндекс Маркета. Это база знаний, где собраны инструкции, правила и ответы на частые вопросы о работе маркетплейса.

В Справке можно найти обучающие видеоматериалы и текстовые инструкции по следующим темам:

Как устроен Маркет, модели работы ( FBY , FBS, Экспресс, DBS), тарифы и комиссии.

Как начать продавать , настроить личный кабинет, как увеличить продажи.

Как работать по API для тех, кто интегрирует системы с Яндекс Маркетом.

Служба поддержки в личном кабинете

Если нет ответа в Справке, можно написать в службу поддержки. Для этого в личном кабинете перейдите в раздел «Общение» → «Поддержка» → «Создать обращение».

Это можно сделать и через мобильное приложение «Яндекс Маркет для продавцов». Для этого откройте вкладку «Поддержка», опишите проблему и приложите фото или документы.

Важно правильно оформить запрос:

Опишите проблему максимально подробно.

Приложите скриншоты, фото или документы, которые помогут разобраться в ситуации.

Укажите номер заказа, если вопрос связан с конкретной покупкой, или перечислите SKU или артикулы товаров.

По каждому вопросу из разных тем создайте отдельное обращение — так решение займёт меньше времени. Но не пишите отдельные запросы по одной и той же проблеме для разных товаров — лучше перечислите все SKU в одном сообщении.

Агентства и менеджеры

На Яндекс Маркете можно воспользоваться услугами персонального менеджера — это эксперт, который знает, как работать на площадке, не только в теории, но и на практике. Услуга платная и стоит 10 000 ₽ в месяц.

Если к магазину подключён персональный менеджер, найти его контакты можно в личном кабинете в разделе «Поддержка» → «Агентства и менеджеры». Связаться можно по телефону, в мессенджере или по электронной почте. Менеджер работает с понедельника по пятницу 9.00—18.00 по МСК и обычно отвечает в течение двух часов.

Также Яндекс Маркет сотрудничает с агентствами. Маркетплейс обучает их и следит за качеством работы. Агентства помогают с подключением магазина, созданием карточек товаров, настройкой логистики, продвижением и аналитикой. Список доступных агентств также можно найти в разделе «Агентства и менеджеры».

Поговорить со специалистом

Если вам нужна оперативная помощь, позвоните на горячую линию Яндекса: 8 (800) 250-96-39, это бесплатно по всей России. Линия работает 24/7. Вас переключат на профильного специалиста, далее оператор поможет решить вопрос.

Чтобы получить предметный ответ, назовите оператору ID магазина — так менеджер сможет идентифицировать ваш аккаунт и дать точные разъяснения.

Социальные сети, мессенджеры

Для партнёров Маркета доступно общение в чатах групп в ВКонтакте или Одноклассниках, а также чат продавцов в Телеграме @chat_marketplace_YM2.

Если у вас уже есть Яндекс ID и зарегистрированный магазин, удобнее всего общаться напрямую с оператором Маркета через чат-бот в Телеграме @YandexMarketSupportBot. Вас быстро сориентируют по вашей проблеме.

По каким вопросам поможет и не поможет поддержка

Поддержка поможет в следующих случаях:

Регистрация на Яндекс Маркете в качестве продавца и настройка магазина.

Технические вопросы: работа с личным кабинетом, добавление товаров, настройка карточек, доставка заказов.

Проблемы с доступом к личному кабинету.

Технические ошибки на стороне маркетплейса.

Вопросы по оплате, выплатам и комиссиям.

Возвраты товаров.

Проблемы с модерацией карточек товаров.

Поддержка не поможет, если вопрос:

Не связан с работой Яндекс Маркета. Например, как организовать закупку товара за рубежом.

Касается юридических или налоговых консультаций — для этого обратитесь к профильному специалисту.

Связан с работой сторонних сервисов, не интегрированных с Маркетом.

Связан с открытием счёта для продавцов

Как писать обращения в поддержку

У Яндекс Маркета есть специальная форма для обращений — заполните все поля, которые помогут системе направить запрос оператору поддержки.

Правильный выбор темы

В чатах телеграм-бота и личном кабинете Маркет определяет темы, по которым можно обратиться за поддержкой. За нарушение правил пользователя заблокируют.

Можно спрашивать о старте бизнеса на площадке, текущей работе с заказами или настройке магазина. Разрешены обращения с техническими неполадками, проблемами с выплатами, неправильным начислением комиссий, задержками платежей, возвратами, спорами и многим другим.

Описание проблемы

Сформулируйте вопрос и опишите проблему. Например:

80% карточек загрузилось, а 20% — нет.

Проблемы возникли с теми товарами, у которых есть видеообзор.

Дополнительно укажите артикулы для каждого товара в обращении.

ПРИМЕР Здравствуйте! 20 марта поступил заказ №87654321 на сумму 4 000 ₽, ID магазина 123456. 22 марта ожидал выплату, однако на счёт поступило только 3 265 ₽ вместо 4 000 ₽. Скриншот из раздела «Финансы» с детализацией выплаты прилагаю. Прошу уточнить: 1). Корректно ли удержана стоимость услуг из платежа? 2). Если нет, когда и в каком размере поступит оставшаяся часть?

Что можно добавить в обращение

Прикрепляйте документы и доказательства, которые относятся к делу:

Фото товара, например повреждённой упаковки или неполной комплектации.

Скриншоты — ошибки в личном кабинете, некорректные начисления, переписка с покупателями.

Платёжные документы — чеки, выписки.

Чем полнее комплект документов, тем меньше уточнений потребуется от техподдержки и быстрее будет решение вопроса.

Памятка: как получить ответ быстрее

Пишите кратко и по существу — суть проблемы в первых двух предложениях. Указывайте ID заказа, SKU товара, дату и конкретные действия, которые уже предприняли. Прикладывайте скриншоты ошибок и подтверждающие документы. Выбирайте правильную тему обращения — так запрос попадёт к нужному специалисту, и вы получите обратную связь быстрее. Один вопрос — одно обращение. Если проблема одинаковая у нескольких товаров — перечислите все SKU в одном обращении. При повторном обращении — укажите номер предыдущего.

Типичные ошибки при обращении в поддержку

Отправление одного и того же обращения несколько раз — заявки объединяются, и обработка идёт дольше.

Описание нескольких разных проблем в одном обращении — заведите отдельный запрос для каждой темы.

Отсутствие дополнительных материалов: скриншотов, фото, необходимых документов. Без них специалист будет дополнительно уточнять, и срок ответа увеличится.

Игнорирование поля «Тема обращения» — неправильный выбор темы замедляет маршрутизацию запроса к нужному специалисту.

В какие сроки рассматривают обращения

Способ обращения Период ожидания ответа Время работы Через личный кабинет По часто задаваемому запросу — в течение нескольких минут, если нужна дополнительная проверка — до одного рабочего дня Круглосуточно Персональный менеджер Обычно отвечает в течение двух часов 9.00–18.00 МСК Чат в Телеграме для продавцов



Ответ приходит почти сразу, если не требуется уточнение у других сотрудников. В этом случае обратная связь поступит на следующий день — Чат-бот в Телеграме для продавцов



Ответ приходит почти сразу, если не требуется уточнение у других сотрудников. В этом случае обратная связь поступит на следующий день 9.00–21.00 МСК Заявка на звонок в службу поддержки Обычно обрабатываются за несколько минут, но иногда линия бывает перегружена, поэтому время ожидания может возрасти Круглосуточно ВКонтакте, ОК — Ответ обрабатывается до 15 минут Сбои в работе площадки В общей практике работы маркетплейсов принято устранять до трёх рабочих дней (требуется вмешательство технических специалистов) — Официальная претензия До 35 рабочих дней —

Причины задержек в рассмотрении

Сроки рассмотрения обращений могут увеличиваться по следующим причинам:

Высокая нагрузка на поддержку . В предпраздничный период или во время масштабных акций количество обращений резко возрастает.

Сложный вопрос, требующий согласования . Если нужно подключить специалистов из нескольких отделов — финансов, логистики, модерации.

Ожидание ответа от поставщика или службы доставки . Когда проблема на стороне третьей стороны.

Технический сбой . Обращение могло потеряться или не дойти до специалиста.

Неполная информация в обращении. Если данных недостаточно, поддержка запрашивает уточнения, поэтому больше времени уходит на получение ответа.

Если ответа нет, попробуйте написать в техподдержку повторно и указать номер предыдущего обращения.

Как подать официальную претензию

Чтобы подать претензию через личный кабинет, нужно:

Перейти в раздел «Общение» → «Претензии» → «Создать претензию» Выбрать тип. Подробнее о типах претензии в Яндекс Справке Заполнить все поля. Следуйте подсказкам, какие документы приложить для каждого случая.

В одной претензии можно указать требования только по одному магазину и не более 10 заказов или 10 артикулов. Если требований больше — создайте отдельную претензию. Для подписания достаточно простой электронной подписи (ПЭП), КЭП не нужна.

После отправки претензия появится в списке — там можно следить за статусом и при необходимости скачать бумажную версию. Если понадобится дополнительная информация, статус изменится на «Нужен ваш ответ».