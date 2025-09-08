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Способы обращения в поддержку на Яндекс Маркете для продавцов

Собрали разные способы, как продавцам получить поддержку на Яндекс Маркете, — от чата в Телеграме до телефонного звонка.

11.05.2026
1770
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Авторы

Задержка выплат, заблокированная карточка, сбой в личном кабинете — в таких ситуациях продавцы идут в поддержку Маркета. Но чтобы получить развёрнутый ответ, важно правильно выбрать канал и грамотно оформить запрос. 

Эксперт по марктеплейсам Ольга Чинова и Точка Банк разобрали все способы связи с командой Яндекс Маркета и объяснили, какие данные оставить, чтобы менеджер сразу понял суть проблемы и дал полезный ответ.

Информация актуальна на май 2026 года. 

Коротко
― Яндекс Маркет предлагает продавцам несколько каналов связи с поддержкой: это личный кабинет, горячая линия, телеграм‑бот и чаты в соцсетях. У каждого свои сроки и режим работы.
― Чтобы получить быстрый ответ, важно указать номер заказа, SKU или артикулы товаров, приложить скриншоты и описать проблему в нескольких предложениях.
― Поддержка помогает с рабочими вопросами на платформе, но не консультирует по юридическим и налоговым темам.

Какие есть способы получения поддержки на Яндекс Маркете

Есть несколько бесплатных способов связаться с поддержкой Яндекс Маркета. Каналы отличаются скоростью ответа и режимом работы. 

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Единый кабинет селлера на Яндекс Маркете:
— Выгрузка всех выплат в одном окне
— Автоматическое обновление данных
— Контроль маржинальности без ручных таблиц
— Перенос карточек‑Контроль остатков на складе

Яндекс Справка для продавцов

Если у вас возникли вопросы о том, как настроить электронный документооборот или какие существуют инструменты продвижения товаров, можно воспользоваться официальной Справкой Яндекс Маркета. Это база знаний, где собраны инструкции, правила и ответы на частые вопросы о работе маркетплейса.

В Справке можно найти обучающие видеоматериалы и текстовые инструкции по следующим темам:

  • Как устроен Маркет, модели работы (FBY, FBS, Экспресс, DBS), тарифы и комиссии.
  • Как начать продавать, настроить личный кабинет, как увеличить продажи.
  • Как работать по API для тех, кто интегрирует системы с Яндекс Маркетом.

Служба поддержки в личном кабинете

Если нет ответа в Справке, можно написать в службу поддержки. Для этого в личном кабинете перейдите в раздел «Общение» → «Поддержка» → «Создать обращение».

Это можно сделать и через мобильное приложение «Яндекс Маркет для продавцов». Для этого откройте вкладку «Поддержка», опишите проблему и приложите фото или документы.

Важно правильно оформить запрос:

  • Опишите проблему максимально подробно.
  • Приложите скриншоты, фото или документы, которые помогут разобраться в ситуации.
  • Укажите номер заказа, если вопрос связан с конкретной покупкой, или перечислите SKU или артикулы товаров.

По каждому вопросу из разных тем создайте отдельное обращение — так решение займёт меньше времени. Но не пишите отдельные запросы по одной и той же проблеме для разных товаров — лучше перечислите все SKU в одном сообщении.

Агентства и менеджеры

На Яндекс Маркете можно воспользоваться услугами персонального менеджера — это эксперт, который знает, как работать на площадке, не только в теории, но и на практике. Услуга платная и стоит 10 000 ₽ в месяц.

Если к магазину подключён персональный менеджер, найти его контакты можно в личном кабинете в разделе «Поддержка» → «Агентства и менеджеры». Связаться можно по телефону, в мессенджере или по электронной почте. Менеджер работает с понедельника по пятницу 9.00—18.00 по МСК и обычно отвечает в течение двух часов.

Также Яндекс Маркет сотрудничает с агентствами. Маркетплейс обучает их и следит за качеством работы. Агентства помогают с подключением магазина, созданием карточек товаров, настройкой логистики, продвижением и аналитикой. Список доступных агентств также можно найти в разделе «Агентства и менеджеры».

Поговорить со специалистом

Если вам нужна оперативная помощь, позвоните на горячую линию Яндекса: 8 (800) 250-96-39, это бесплатно по всей России. Линия работает 24/7. Вас переключат на профильного специалиста, далее оператор поможет решить вопрос.

Чтобы получить предметный ответ, назовите оператору ID магазина — так менеджер сможет идентифицировать ваш аккаунт и дать точные разъяснения.

Социальные сети, мессенджеры

Для партнёров Маркета доступно общение в чатах групп в ВКонтакте или Одноклассниках, а также чат продавцов в Телеграме @chat_marketplace_YM2.

Если у вас уже есть Яндекс ID и зарегистрированный магазин, удобнее всего общаться напрямую с оператором Маркета через чат-бот в Телеграме @YandexMarketSupportBot. Вас быстро сориентируют по вашей проблеме. 

По каким вопросам поможет и не поможет поддержка

Поддержка поможет в следующих случаях:

  • Регистрация на Яндекс Маркете в качестве продавца и настройка магазина.
  • Технические вопросы: работа с личным кабинетом, добавление товаров, настройка карточек, доставка заказов.
  • Проблемы с доступом к личному кабинету.
  • Технические ошибки на стороне маркетплейса.
  • Вопросы по оплате, выплатам и комиссиям.
  • Возвраты товаров.
  • Проблемы с модерацией карточек товаров.

Поддержка не поможет, если вопрос:

  • Не связан с работой Яндекс Маркета. Например, как организовать закупку товара за рубежом.
  • Касается юридических или налоговых консультаций — для этого обратитесь к профильному специалисту.
  • Связан с работой сторонних сервисов, не интегрированных с Маркетом.

Как писать обращения в поддержку

У Яндекс Маркета есть специальная форма для обращений — заполните все поля, которые помогут системе направить запрос оператору поддержки.

Правильный выбор темы

В чатах телеграм-бота и личном кабинете Маркет определяет темы, по которым можно обратиться за поддержкой. За нарушение правил пользователя заблокируют.

Можно спрашивать о старте бизнеса на площадке, текущей работе с заказами или  настройке магазина. Разрешены обращения с техническими неполадками, проблемами с выплатами, неправильным начислением комиссий, задержками платежей, возвратами, спорами и многим другим.

Описание проблемы

Сформулируйте вопрос и опишите проблему. Например:

  • 80% карточек загрузилось, а 20% — нет. 
  • Проблемы возникли с теми товарами, у которых есть видеообзор. 

Дополнительно укажите артикулы для каждого товара в обращении.

ПРИМЕР
Здравствуйте! 20 марта поступил заказ №87654321 на сумму 4 000 ₽, ID магазина 123456. 22 марта ожидал выплату, однако на счёт поступило только 3 265 ₽ вместо 4 000 ₽. Скриншот из раздела «Финансы» с детализацией выплаты прилагаю. Прошу уточнить: 1). Корректно ли удержана стоимость услуг из платежа? 2). Если нет, когда и в каком размере поступит оставшаяся часть?

Что можно добавить в обращение

Прикрепляйте документы и доказательства, которые относятся к делу:

  • Фото товара, например повреждённой упаковки или неполной комплектации.
  • Скриншоты — ошибки в личном кабинете, некорректные начисления, переписка с покупателями.
  • Платёжные документы — чеки, выписки.

Чем полнее комплект документов, тем меньше уточнений потребуется от техподдержки и быстрее будет решение вопроса.

Памятка: как получить ответ быстрее

  1. Пишите кратко и по существу — суть проблемы в первых двух предложениях.
  2. Указывайте ID заказа, SKU товара, дату и конкретные действия, которые уже предприняли.
  3. Прикладывайте скриншоты ошибок и подтверждающие документы.
  4. Выбирайте правильную тему обращения — так запрос попадёт к нужному специалисту, и вы получите обратную связь быстрее.
  5. Один вопрос — одно обращение.
  6. Если проблема одинаковая у нескольких товаров — перечислите все SKU в одном обращении.
  7. При повторном обращении — укажите номер предыдущего.

Типичные ошибки при обращении в поддержку

  • Отправление одного и того же обращения несколько раз — заявки объединяются, и обработка идёт дольше.
  • Описание нескольких разных проблем в одном обращении — заведите отдельный запрос для каждой темы.
  • Отсутствие дополнительных материалов: скриншотов, фото, необходимых документов. Без них специалист будет дополнительно уточнять, и срок ответа увеличится.
  • Игнорирование поля «Тема обращения» — неправильный выбор темы замедляет маршрутизацию запроса к нужному специалисту.

В какие сроки рассматривают обращения

Способ обращенияПериод ожидания ответаВремя работы
Через личный кабинетПо часто задаваемому запросу — в течение нескольких минут, если нужна дополнительная проверка — до одного рабочего дняКруглосуточно
Персональный менеджерОбычно отвечает в течение двух часов9.00–18.00 МСК
Чат в Телеграме для продавцов

Ответ приходит почти сразу, если не требуется уточнение у других сотрудников. В этом случае обратная связь поступит на следующий день
Чат-бот в Телеграме для продавцов

Ответ приходит почти сразу, если не требуется уточнение у других сотрудников. В этом случае обратная связь поступит на следующий день9.00–21.00 МСК
Заявка на звонок в службу поддержкиОбычно обрабатываются за несколько минут, но иногда линия бывает перегружена, поэтому время ожидания может возрастиКруглосуточно
ВКонтакте, ОКОтвет обрабатывается до 15 минут
Сбои в работе площадкиВ общей практике работы маркетплейсов принято устранять до трёх рабочих дней (требуется вмешательство технических специалистов)
Официальная претензияДо 35 рабочих дней

Причины задержек в рассмотрении

Сроки рассмотрения обращений могут увеличиваться по следующим причинам:

  • Высокая нагрузка на поддержку. В предпраздничный период или во время масштабных акций количество обращений резко возрастает.
  • Сложный вопрос, требующий согласования. Если нужно подключить специалистов из нескольких отделов — финансов, логистики, модерации.
  • Ожидание ответа от поставщика или службы доставки. Когда проблема на стороне третьей стороны.
  • Технический сбой. Обращение могло потеряться или не дойти до специалиста.
  • Неполная информация в обращении. Если данных недостаточно, поддержка запрашивает уточнения, поэтому больше времени уходит на получение ответа.

Если ответа нет, попробуйте написать в техподдержку повторно и указать номер предыдущего обращения.

Как подать официальную претензию

Чтобы подать претензию через личный кабинет, нужно: 

  1. Перейти в раздел «Общение» → «Претензии» → «Создать претензию»
  2. Выбрать тип. Подробнее о типах претензии в Яндекс Справке.
  3. Заполнить все поля. Следуйте подсказкам, какие документы приложить для каждого случая.

В одной претензии можно указать требования только по одному магазину и не более 10 заказов или 10 артикулов. Если требований больше — создайте отдельную претензию. Для подписания достаточно простой электронной подписи (ПЭП), КЭП не нужна.

После отправки претензия появится в списке — там можно следить за статусом и при необходимости скачать бумажную версию. Если понадобится дополнительная информация, статус изменится на «Нужен ваш ответ». 

Срок рассмотрения — до 35 рабочих дней.

Вопросы по теме

Как продавцу связаться с поддержкой без личного кабинета?

Заполните форму обратной связи на странице поддержки и выберите «Получить ответ по почте» или «Заказать обратный звонок».

В каком режиме работает поддержка Яндекс Маркета?

Техподдержка через личный кабинет доступна круглосуточно. Телеграм-чат: с 9:00 до 21:00 по МСК.

Почему поддержка присылает шаблонные ответы и как добиться решения моего вопроса?

Если получили шаблонный ответ, не игнорируйте его — в 80% случаев он содержит рабочее решение. Если ответа недостаточно, уточните запрос и сошлитесь на номер обращения.

Как ускорить решение вопроса в поддержке?

Указывайте номер заказа, ID продавца, артикул товара и прикладывайте скриншоты. Чем точнее данные, тем быстрее специалист сможет помочь без дополнительных уточнений.

Что делать, если мне не отвечает оператор поддержки?

Напишите повторно, указав номер предыдущего обращения, — оператор сразу увидит историю и обработает запрос быстрее. Если вам продолжают не отвечать, попробуйте другой способ связи: телеграм-чат для продавцов, email или телефон.

Как отслеживать статус обращения?

Статус текущих запросов можно отслеживать через сайт или мобильное приложение Яндекс Маркета.

Что делать, если не получается войти в личный кабинет продавца?

Воспользуйтесь страницей восстановления доступа — система подскажет возможный логин, если вы заходили с того же устройства. Если восстановить доступ не удалось, отправьте заявку через форму обратной связи.

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