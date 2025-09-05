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Перед началом сотрудничества с Яндекс Маркетом важно выбрать подходящую модель работы — FBS, FBY, Express или DBS. От неё зависит, кто будет хранить и доставлять товары — маркетплейс или продавец. В статье разберём схему FBS: когда её выгодно использовать, как она работает и что даёт предпринимателям.

Понятие «модель FBS на Яндекс Маркете»

FBS (Fulfillment by Seller) — это модель сотрудничества с Яндекс Маркетом, при которой продавец управляет хранением, сборкой и отправкой заказов. Товары находятся на складе продавца, он упаковывает их, маркирует и привозит в пункты выдачи заказов или сортировочные центры маркетплейса. Площадка привлекает покупателей, берёт на себя доставку, обработку платежей и поддержку клиентов.

FBS на Яндекс Маркете можно совмещать с другими схемами работы.

Модель подойдёт для продавцов, которые предлагают:

Новые товары для тестирования спроса — если продукт хорошо продаётся, можно перевести его на хранение на склады Яндекс Маркета.

Медленно оборачиваемые товары — на складах маркетплейса хранение платное, поэтому при продаже изделий с невысоким спросом можно использовать свои помещения.

Дорогие и хрупкие товары — хранение на собственном складе снижает риски повреждения или потери.

Товары, которые Яндекс Маркет с доставкой по модели FBS не принимает на свои склады, — ювелирные изделия, автошины, габаритную и тяжёлую продукцию.

Продукцию из офлайн-магазинов — когда у продавца уже есть склады.

Для сотрудничества с маркетплейсом нужно соблюдать требования площадки по срокам обработки товаров, маркировке и упаковке.

Особенности модели FBS Яндекс Маркета

FBS Яндекс Маркета похожа на FBS других маркетплейсов, но есть и отличия.

Яндекс имеет поисковую систему, которая ведёт трафик для продаж на маркетплейсе.

В начале работы система искусственно сдерживает поток заказов, чтобы селлер мог адаптироваться, отладить процессы и подготовиться к нагрузке. Постепенно лимиты будут сняты.

Товары для передачи потребителям нужно отгружать не реже пяти дней в неделю.

Продавцы могут использовать баллы Яндекс Маркета для оплаты услуги размещения товаров. Баллы — это компенсация за те случаи, когда скидка для покупателя частично или полностью оплачивается за счет платформы. Система списывает баллы в первую очередь, они могут закрыть до 99% комиссии в расчёте 1 балл = 1 рубль.

Площадка учитывает индекс качества каждого продавца от 0 до 100. Это своеобразный рейтинг магазина на Яндекс Маркете, который показывает, насколько чётко выполняются обязательства перед клиентами. Для продавца с низким индексом маркетплейс ограничивает количество заказов и снижает видимость позиций на сайте market.yandex.ru. Текущий индекс селлер может посмотреть в личном кабинете, в разделе «Сводка».

Для доставки есть опция «Экспресс» — после получения заказа продавец в течение получаса собирает его и передаёт курьеру. Условие — склад или торговая точка должны находиться в городе, где доступна доставка за два часа. Можно настроить экспресс-доставку для всего ассортимента или отдельных позиций.

Тарифы на услуги Маркета по модели фулфилмента

Некоторые тарифы зависят от цены товара, другие рассчитываются по объёмному весу по формуле:

(длина × ширина × высота в см) ÷ 5000 = объёмный вес (кг).

Стоимость приёма и подготовки к отправке зависит от места передачи:

Сортировочный центр — 10 рублей за заказ.

Мини-сортцентры (кроме Царицыно и Строгино в Москве) — 20 рублей за заказ.

Пункт выдачи заказов (ПВЗ) — 30 рублей за заказ.

Если курьер забирает заказ со склада продавца, стоимость складывается из двух частей:

Выезд курьера (зависит от количества заказов в день):

Обработка заказов (зависит от габаритов):

Рассчитать затраты можно с помощью калькулятора Маркета.

Что такое «кванты»

Продавец может настроить торговлю товарами не поштучно, а партиями — квантами. Это удобно, если магазину выгоднее продавать сразу несколько единиц: 6 брусков мыла, 10 шоколадок, 20 упаковок сока. Покупатель сможет заказать кратное заданному числу количество штук.

Продажа квантами подойдёт для мелких и недорогих товаров. Это поможет снизить затраты на упаковку и логистику, так как стоимость доставки считается за весь набор, а не за каждую единицу.

ПРИМЕР Квант для влажных салфеток равен пяти. Значит можно купить 5, 10, 15 и т. д. упаковок, но не 2 или 7.Если у продавца осталось только четыре упаковки, то есть меньше кванта, покупатель всё равно сможет заказать остаток, а комиссию Маркет рассчитает от фактической суммы.

Как оплатить работу Маркета

Плата за услуги автоматически вычитается из платежей покупателей — продавцу приходят деньги уже за вычетом комиссий. Когда средств от покупателей не хватает, Маркет списывает недостающую сумму из следующих платежей.

Если за 30 дней сумма не набирается, в кабинете появится уведомление. Продавец может оплатить долг вручную. Для этого нужно перейти в «Финансы»→ «Выплаты»→«Оплатить».

Доставка между населёнными пунктами

На Яндекс Маркете есть возможность доставлять заказы между населёнными пунктами. Стоимость доставки зависит от объёмного веса или фактической массы. Выбирается большее значение.

ПРИМЕР Селлер продаёт пуховое одеяло. По факту оно весит 1,5 кг, но упаковано в большую коробку размером 50×40×20 см. Чтобы рассчитать стоимость доставки, определяем объёмный вес: умножаем габариты и делим на 5000. Получается (50×40×20)÷5000 = 8. Теперь сравниваем: фактический вес 1,5 кг против объёмного 8. По правилам Маркета берётся больший показатель, поэтому расчёт идёт по 8 кг. Доставка товара весом 8–9,999 кг между населёнными пунктами стоит 520 рублей. Именно эту сумму спишут с баланса продавца при продаже.

Пошаговая инструкция по обработке заказов

До начала работы уточните наличие необходимых материалов для упаковки. От этого может зависеть скорость отгрузки товара.

Шаг 1. Проверьте в личном кабинете раздел «Заказы» → «Заказы и отгрузки» → «Ожидают комплектации». Если появились новые заказы, уточните наличие товара и срок отгрузки. К этой дате нужно упаковать, промаркировать товар и доставить в пункт приёма.

Шаг 2. Сверьте фактическое количество упаковок (коробок, пакетов) с указанным в документах. Каждая упаковка считается одним грузовым местом. Если отгружаете несколько штук вместо одной, как указано в заказе, обязательно внесите изменения по этому показателю, чтобы не было проблем в пункте приёма.

Шаг 3. Упакуйте товар по правилам Маркета.

Шаг 4. Распечатайте и приклейте ярлык Маркета. Скачайте его из личного кабинета, сформируйте через API или создайте вручную по шаблону.

Используйте только актуальный ярлык — старые, повреждённые или нечитаемые наклейки нужно удалить.

Шаг 5. Отметьте в системе готовность товара к отгрузке, оформите акт приёма-передачи представителям маркетплейса. Это делается автоматически в личном кабинете при нажатии кнопки «Оформить акт».

Акт нужно распечатать или создать в электронном виде после активации услуги в разделе «Логистика» → «Склады» →«Работать с электронными актами».

Как настроить отгрузку

Продавец может отправлять заказы:

В день оформления — если успевает собрать и упаковать.

На следующий день — если требуется больше времени.

Чтобы настроить отгрузку, во вкладке «График работы» укажите дни, когда принимаете и отгружаете заказы. Если заказ пришёлся на выходной, отправка автоматически перенесётся на ближайший рабочий день.

После настройки нажмите «Начать продавать».

Упаковка товара для маркетплейса

За упаковку отвечает продавец, но у площадки есть свои требования, которые нужно соблюдать.

Яндекс Маркет несёт ответственость за товар в процессе доставки. Если с изделием что-то случится, маркетплейс возместит ущерб. Но если изделие будет повреждено из-за неправильной упаковки, компенсацию не выплатят. Также сотрудники вправе отказать в приёме заказа с видимыми дефектами упаковки.

У Маркета есть габаритные ограничения — упакованный товар не должен превышать заявленные размеры более чем на 30%, иначе продавцу грозит штраф и увеличенная стоимость доставки.

Упакованные товары Маркет принимает в сортировочные центры или пункты выдачи. Площадка даёт рекомендации о ближайших сортцентрах или ПВЗ.

Фирменная упаковка

Фирменную упаковку с логотипами или изображениями необходимо дополнительно защищать стретч-плёнкой или коробкой, так как повреждение такой упаковки снижает стоимость товара. Обычные транспортные коробки в дополнительной упаковке не нуждаются.

Картонные коробки

Главное правило — подобрать коробку подходящего размера. Товар должен заполнять как минимум две трети пространства. Например, если упаковываете небольшой блендер, не стоит брать коробку размером как для микроволновки — это не только увеличит стоимость доставки, но и повысит риск повреждения при транспортировке.

Если товар тяжёлый, например набор книг или кухонная утварь, обязательно укрепите дно дополнительным слоем картона. Всё свободное пространство внутри коробки заполните мягким наполнителем — подойдёт пузырчатая плёнка, обёрточная бумага или пенопласт.

Маркировка и манипуляционные знаки

Если товар хрупкий, нужно нанести манипуляционные знаки — «Вверх», «Не кантовать», «Осторожно», «Штабелировать запрещается», «Беречь от влаги».

Каждое изделие, которое подлежит маркировке «Честный ЗНАК», должно иметь код. Коды нужно передать Маркету через личный кабинет в поле «Код маркировки» до отгрузки.

Если продаёте ювелирные изделия — оформите уникальные идентификационные номера (УИН).

Совместимость заказов

Совместная упаковка экономит материалы. Но сложить вместе некоторые категории товаров нельзя, например упаковку печенья с гелем для стирки. То же самое касается позиций с сильным запахом. Например, аромат мыла впитывается в любые изделия из ткани, поэтому вместе упаковывать их запрещено.

Возвраты и невыкупы

Покупатели могут вернуть изделие разными способами: через пункты выдачи, почтовые отделения или с помощью курьерской службы. Товар вернётся в сортировочный центр или ПВЗ, куда его передал продавец.

Для упрощения работы с недорогими бракованными вещами есть опция «Быстрый возврат». Для этого нужно установить предельную сумму, например 500 рублей, и система автоматически возместит покупателям стоимость товаров с ценой до 500 рублей без возврата. Это удобно для продукции, где стоимость доставки может превышать цену самого изделия.

ПРИМЕР Покупатель хочет вернуть бракованный чехол для смартфона стоимостью 450 рублей. При активированной функции «Быстрый возврат» с установленным лимитом 500 рублей покупатель получит свои деньги. Чехол останется у него – продавцу не придётся организовывать обратную транспортировку.

При возврате с продавца взимается:

Комиссия за обработку возврата — 15 рублей за каждое отправление вне зависимости от количества товаров в нём.

Стоимость обратной доставки — бесплатно при возврате на склад в пределах одного города или по тарифам доставки между населёнными пунктами.

Если заказ возвращается частями, как несколько отдельных отправлений, комиссия за обработку и доставка оплачиваются за каждый такой возврат отдельно.

ПРИМЕР Покупательница заказала три платья и получила их одновременно. Но сначала в пункте выдачи отказалась от одного, а на следующий день вернула второе. Оба платья должны вернуться на склад в том же городе, где находится ПВЗ. Поэтому продавец заплатит комиссию за возврат 30 рублей (15 рублей за каждое изделие), обратная доставка бесплатная.

Хранение невыкупленных или возвращённых заказов

Если покупатель отказался от заказа, продавец может забрать его в течение пяти дней. За это время маркетплейс не берёт плату, но за каждый последующий день нужно заплатить по 15 рублей.

Утилизация товаров

У продавца есть возможность утилизировать брак, просрочку и неопознанные товары, например технику с дефектом или продукты с истекшим сроком. Если менеджеры площадки обнаружат такую продукцию, в личный кабинет поступит уведомление. Селлер может оформить платную утилизацию товаров, которые не планирует забирать, в том числе с браком или с истекающими сроками годности.

Несвоевременная отгрузка или отмена заказа

При несоблюдении сроков отгрузки, переносе или отмене заказа по вине продавца с индексом качества ниже 98% начисляется дополнительный штраф. Его размер рассчитывается как процент от стоимости размещения за каждую единицу (квант) в заказе.

Особые условия:

Досрочная отгрузка облагается штрафом только для крупногабаритных товаров.

При отмене заказа расчёт производится от предполагаемой стоимости доставки.

Штрафные суммы имеют ограничения: за отмену — от 150 до 5000 рублей, за опоздание — от 50 до 2000 рублей.

Распространённые ошибки продавцов

Не сообщить маркетплейсу об остатках

Чтобы не было отмен, нужно ежедневно обновлять информацию о товарных остатках. Так покупатели всегда будут видеть реальное наличие позиций.

Нарушить сроки отгрузки

Важно прибывать на отгрузку в сортировочный центр или ПВЗ заранее, учитывать возможные очереди и время на оформление документов. Нарушение сроков отгрузки негативно влияет на индекс продавца.

Установить слишком высокий показатель кванта

Перед началом продажи партиями проанализируйте спрос — слишком большой квант может снизить количество заказов. Если продавец установил квант 10, а покупателю нужно максимум пять единиц, то он скорее уйдёт, чем купит большее количество.

Не следить за индексом качества

Если индекс качества падает, работать на маркетплейсе становится сложнее. Платформа начинает ограничивать магазин: даёт меньше заказов, реже показывает товары в поиске. При низких показателях и нарушениях правил Маркета продавец может потерять доступ к площадке.

Нарушить правила упаковки

Сотрудник маркетплейса может отказать в приёмке товара, если он неправильно упакован.Также есть риск, что покупатель откажется получать заказ и напишет негативный отзыв. Например, если коробка повреждена или нет маркировки, товар вернут продавцу — это задержит доставку и ухудшит статистику.

Неправильно оформить документы