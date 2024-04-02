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Точка расскажет, как начать продавать на Яндекс Маркете: как запустить продажи, какие есть комиссии, по каким схемам лучше работать и организовывать поставки.

Кто может продавать на Яндекс Маркете

Шаг 1: продавать на Яндекс Маркете могут ИП, ООО и самозанятые. Поэтому первым шагом нужно зарегистрировать бизнес.

Шаг 2: зарегистрируйте электронную почту на Яндексе — другие адреса для работы не подойдут.

Шаг 3: заполните форму: укажите контактные данные и чем вы собираетесь торговать. Если ваш товар — это строительные материалы или обучающая литература, выберите категорию «Строительство и ремонт» или «Книги».

Шаг 4: подпишите несколько стандартных договоров.

Договор на оказание услуг. Согласно этому договору маркетплейс будет отправлять деньги продавцу, а тот в свою очередь оплачивать услугу онлайн-площадки.

Договор на продвижение товаров. Этот договор подтверждает ваше согласие в участии в программе лояльности Яндекса.

Шаг 5: заполните регистрационную анкету: впишите реквизиты счёта, номер ЕГРЮЛ или ЕГРИП и другие данные. Дальше онлайн-сервис будет проверять информацию. На это уходит несколько дней, но начать заполнение карточек товаров можно сразу.

Форматы работы на Яндекс Маркете

Схемы работ на маркетплейсе стандартные, но их можно комбинировать между собой. Самый распространённый вариант сотрудничества с ЯМ — это продажи по совмещённой системе FBY и FBS.

FBY. Продавец привозит товар на склад, а всем остальным — хранением, упаковкой и доставкой — занимается маркетплейс. В среднем продавцы делают 2–3 поставки за месяц. Важно, чтобы товар всегда был на складе, — это позволит избежать простоев в продажах.

Недостаток FBY: если товар долго не продаётся, приходится переплачивать за хранение.

FBS. После того как поступил заказ, продавец упаковывает товар и отвозит его в пункт выдачи. До этого момента товар хранится у него. К FBS можно подключить экспресс-доставку — тогда покупатель будет получать заказ за несколько часов.

ПРИМЕР FBS выгодно использовать для товаров, которые редко заказывают. Например, продавцу зоотоваров лучше всегда иметь на складе запас собачьего корма, потому что его заказывают часто (FBY). А вот ошейник можно и довезти, когда его закажет конкретный покупатель (FBS). В таком случае не придётся платить за хранение.



DBS. Продавец пользуется Яндексом только как витриной, а хранением, упаковкой и доставкой товара занимается самостоятельно. Вся ответственность за качество и сроки доставки ложится на селлера. Зато это самый простой и малозатратный способ подключиться к маркетплейсу. Подходит для самозанятых и продавцов хрупких либо крупногабаритных товаров.

Экспресс-доставка. Курьер забирает заказ со склада продавца и отвозит покупателю. Весь процесс занимает около двух часов. Подойдёт продавцам, которые готовы работать в пределах одного района или города.

Совет: если вы начинаете работать с новым товаром, начните с модели FBS. Так вы сэкономите на хранении, если вдруг товар окажется непопулярным. Если же продажи взлетят, вы в любой момент сможете поменять схему на FBY.

Организация поставки товаров

Если вы выбрали модель сотрудничества FBY или FBS, встаёт вопрос, как доставить свой товар на склад маркетплейса. Сделать это можно в три шага.

Шаг 1: сформируйте список товаров на поставку и отправьте заявку на удобный для вас склад.

Шаг 2: упакуйте товар, подготовьте необходимые документы и убедитесь, что на каждом товаре есть штрихкод. В зависимости от объёмов поставки нужно будет подготовить палеты для перевозки и акт приёма-передачи.

Шаг 3: в личном кабинете продавца добавьте данные о водителе и его машине, а также забронируйте время приезда.

Какие товары продавать

На Яндекс Маркете нельзя продавать товар, который противоречит законодательству Российской Федерации: любой вид оружия, ритуальные приспособления, лекарства, наркотические, алкогольные вещества и тому подобное.

В разных моделях сотрудничества бывают дополнительные запреты. Например, при FBY и FBS продавец не может торговать скоропортящимися продуктами. Зато может продавать свежесрезанные цветы по FBS, если их будет доставлять курьер. А модель DBS запрещает размещать цифровые товары.

Отмена маркировки товаров в рамках текущей поддержки бизнеса

Некоторые категории товаров необходимо маркировать и предоставлять данные по ним в специальную систему. Для этого необходимо специализированное ПО.

Российские власти планировали ввести систему сплошной маркировки продаваемых товаров к 2024 году. Так они хотели бороться с контрафактом и некачественной продукцией. Но сейчас правительство рассматривает возможность отмены маркировки товаров, чтобы поддержать бизнес в условиях санкций. Предложение по отмене маркировки разрабатывается Минпромторгом. Но окончательного решения пока нет.

Как заполнить карточку товара

После организационных вопросов переходим к заполнению каталога. Есть несколько вариантов, как можно оформить карточку товара.

Вручную. Подходит для продавцов с небольшим ассортиментом. Зайдите в личном кабинете в раздел «Добавить товар». Если товар уникальный, все данные о нём придётся внести вручную. Но если на ЯМ есть аналогичные позиции — часть информации можно подгрузить из этих карточек товара.

Для успешной торговли нужно дать чёткое название товару, в описании указать основные преимущества и опубликовать качественные, цепляющие фотографии. Также в карточку вносят основные характеристики: название, функции, состав, вес, особенности. Если вы не новичок в работе с маркетплейсами и уже размещаете товар на какой-либо площадке, можно загрузить файл с описанием оттуда.

Автоматически. Если товаров много, заполнить карточки товара можно через API, загрузив таблицу Excel или сторонние сервисы.

Уделите отдельное внимание SEO-описанию товаров. Проанализируйте ключевые запросы и используйте их в описании. Если не хочется создавать описания самостоятельно, воспользуйтесь сервисом для SEO-описаний от Точки. Встроенный искусственный интеллект автоматически соберёт ключевые слова для товарных карточек и напишет продающий текст.

Как формируются цены товаров

При формировании цен оттолкнитесь от цен на аналогичные товары у других продавцов. В зависимости от модели сотрудничества в цене нужно учесть комиссию, расходы на упаковку и логистику.

На Яндекс Маркете можно получить рекомендацию по ценам. Зайдите в личный кабинет и загрузите избранные товары. Система покажет минимальные и максимальные цены не только на Яндекс Маркете, но и на других маркетплейсах. Изучите информацию и назначьте свою цену.

Комиссия для продавцов

Яндекс Маркет может взимать с продавца от 0,5 до 26% в зависимости от категории продаваемого товара. Это комиссия за размещение товара на площадке.

Дополнительно селлер платит за эквайринг от 1,3 до 2,7%. Кроме того, нужно предусмотреть расходы на хранение продукции на общем складе, если вы планируете им пользоваться, услуги по доставке и продвижению товаров.

Варианты хранения и доставки

На Яндекс Маркете развита система фулфилмент-центров. Склады бывают трёх видов:

Обычный. Здесь хранят товары продавцов и отправляют их покупателям в ближайшие регионы. На эти склады можно лично привезти товар или забрать его, если возникла такая необходимость.

Транзитный. На этих складах товары находятся в промежутке между доставкой с одного склада на другой. Например, если нужно перевезти партию из одного региона в другой, сначала её отвезут на транзитный склад. Там она проведёт не больше недели и отправится в пункт назначения. На такой склад можно привезти товары, но забрать их оттуда не получится — придётся ехать в тот регион, куда их доставили.

Возвратный. У Яндекс Маркета есть только один возвратный склад в Московской области. На него привозят товары, от которых отказались покупатели или которые никто не выкупил. Если с товаром всё в порядке, дальше он возвращается в продажу.

По схеме FBY товар хранится именно на этих складах, по схеме FBY+ самые популярные товары находятся на складе маркетплейса, а остальные магазин довозит под конкретный заказ. Модель FBS предполагает, что продавец содержит товар у себя и привозит его на склад под заказ покупателя.

Как сделать выгрузку товаров

Если товаров немного, их можно загружать вручную. Читайте ниже инструкцию, как это сделать.

Если у селлера много товаров, лучше воспользоваться каталогами через файлы Excel или YML. В файле достаточно указать цену, размер и цвет, а также описание товара. После этого загрузите файл в личный кабинет: Яндекс распознаёт файл и заполняет карточку товара автоматически. Если что-то пойдёт не так, вы сможете подкорректировать свой каталог вручную.

Как автоматизировать продажи на Яндекс Маркете

— На маркетплейсе есть программный интерфейс API, который передаёт информацию о товарах, даёт рекомендации по продвижению, помогает управлять поставками и ценами. Всё это происходит автоматически.

— Сервис PriceLabs помогает настроить различные стратегии продвижения на Яндексе и управлять ими автоматически.

— Яндекс Метрика показывает по каждой позиции количество заказов и среднюю стоимость их привлечения.

— Сервис Точки «Единый кабинет селлера». В нём можно заводить карточки товаров и переносить их с одной площадки на другую. «Единый кабинет селлера» особенно удобен для селлеров, которые работают на модели FBS: благодаря единому листу подбора и умной ленте этикеток заказы получается собирать в два раза быстрее. Попробовать сервис можно бесплатно в течение 5 дней.

Как можно заработать

Крупным бизнес-игрокам на ЯМ легче конкурировать, предлагая покупателю низкие цены, но при этом увеличивая объёмы продаж.

Маленькому бизнесу лучше сосредоточиться на продаже высокомаржинальных товаров, которые пользуются большим спросом. Сперва стоит наладить все процессы с ними, а потом добавить новый товар.

Стратегии работы

Как торговать на Яндексе, чтобы вас заметили? Есть несколько стратегий.

Стратегия № 1. Задать низкую цену

Магазин может придерживаться одной из самых низких цен на товар. Если для пользователя важным критерием является цена, он сортирует товары по цене и выбирает одно из топовых предложений. Магазин при этом добивается хороших продаж благодаря большому охвату и высокой конверсии.

Стратегия № 2. Реклама в локальных сервисах

Магазины могут размещать товары в топ-6 предложений или топ-10 по цене в карточке товара. В этих обзорах товары выбирает аудитория, которая хочет, например, расплатиться картой, получить дополнительные преимущества при покупке и обслуживании.

Стратегия № 3. Сочетайте низкую цену и продвижение

Некоторые магазины готовы снижать цены, но при этом хотят продвигать товары в топ-6 и топ-10. Такой метод может повысить рейтинг товара и привлечь новую аудиторию к вашей продукции.

Плюсы для продавцов

1. Яндекс — это известный бренд с хорошей репутацией. Продавцы, работающие на данном маркетплейсе, получают лояльную аудиторию.

2. У Яндекса удобные инструменты аналитики продаж, к которым продавцы имеют доступ. Можно увидеть точечную статистику по товарам и подумать над стратегией продаж.

3. Продавцу не нужен собственный склад или интернет-магазин. Это существенная экономия.

Минусы работы

1. Маркетплейсы зарабатывают на комиссиях, поэтому им интересно, чтобы на площадке работало как можно больше партнёров. А это конкуренция для продавцов.

2. Со всех продаж надо выплачивать комиссии, а также придётся участвовать в акциях-скидках — всё это потеря части прибыли.