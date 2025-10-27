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Маркировка
Маркировка

С 1 ноября 2025 года стартует новый этап маркировки растительных масел

Переход на новую систему маркировки растительных масел — это следующий шаг в цифровизации отрасли. Изменения затронут всех участников рынка — от производителей до дистрибьюторов и розницы.

27.10.2025
529
529

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С 1 ноября 2025 года в универсальных передаточных документах (УПД) появятся новые обязательные реквизиты. Компании должны будут указывать код товара (GTIN) и количество растительного масла. Это требование связано с переходом на объёмно-сортовой учёт в системе маркировки.

Этапы внедрения

Обязательная маркировка растительных масел в стеклянной и полимерной упаковке действует с 1 октября 2024 года. Тогда к системе «Честный ЗНАК» подключились только производители и импортёры. С 1 февраля 2025 года маркировка распространилась на все виды упаковок. 

Что ждёт дальше:

  • С 1 ноября 2025 года начнётся вывод кодов из оборота через кассы при розничных продажах, а также по причинам списания и утилизации.
  • Период с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года станет переходным — в это время вводится объёмно-сортовой учёт.
  • С 1 ноября 2026 года начнётся финальный этап — поэкземплярный учёт, когда в УПД нужно будет указывать коды каждой единицы товара.

Как бизнесу подготовиться

Для корректной работы с маркировкой участникам рынка необходимо перейти на электронный документооборот (ЭДО). Использование бумажных документов повлечёт штрафы.

Также компаниям потребуется оборудование для сканирования кодов маркировки при приёмке и отгрузке. Если код не считывается, реализация товара запрещена.

Штрафы за нарушения маркировки растительных масел

После официального старта маркировки продавать или хранить немаркированное растительное масло нельзя. За это предусмотрены штрафы и конфискация товара.

Для должностных лиц штраф составит от 5 000 до 10 000 ₽. Товар, ставший предметом нарушения, изымут.

Для юридических лиц наказание строже — от 50 000 до 300 000 ₽. В этом случае продукцию также конфискуют.

Если нарушение совершено в особо крупном размере, предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителю грозит штраф от 200 000 до 500 000 ₽ или лишение свободы до 6 лет. Дополнительно может быть назначен штраф до 1 млн ₽ и конфискация товара.

Штрафы предусмотрены и за другие нарушения: отсутствие регистрации в системе маркировки, передачу товара без уведомления в «Честный ЗНАК» или несвоевременную передачу данных.

Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 1 000 до 10 000 ₽. 

Для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 ₽.

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Новые требования с 2026 года

С 1 ноября 2026 года учёт станет поэкземплярным — в УПД нужно будет указывать коды каждой единицы продукции. Это изменит процессы приёмки и отгрузки, увеличит объём данных и потребует обучения сотрудников.

Во избежание пересортицы необходимо применять отгрузку, когда коды в УПД вносятся после фактической отгрузки и сканирования товара. Ускорить приёмку поможет агрегация — объединение товаров в наборы или транспортные упаковки с общим кодом.

Что не подлежит маркировке

Маркировка не требуется для:

  • биологически активных добавок с госрегистрацией;
  • продукции животного и микробиологического происхождения;
  • масел, разлитых в магазине;
  • упаковок до 30 граммов;
  • технических и промышленных масел.

Смежные отрасли тоже попадают под маркировку

Масла активно применяются в косметике, кулинарии и производстве. Компании из этих отраслей также считаются участниками оборота.

С 1 ноября 2025 года им нужно будет принимать УПД с данными о поставленном товаре и выводить продукцию из оборота при использовании в производстве.

С 1 ноября 2026 года — обмениваться УПД с кодами маркировки.

Как маркировать импортёрам

Импортёры могут наносить коды тремя способами:

  1. На предприятии за рубежом — по кодам, заказанным в системе «Честный ЗНАК».
  2. На консолидированном складе за границей.
  3. На таможенном складе в России, если он лицензирован и оборудован.

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Маркировка растительных масел 2025–2026: новые правила и штрафы – Точка Банк