С 1 ноября 2025 года стартует новый этап маркировки растительных масел

С 1 ноября 2025 года в универсальных передаточных документах (УПД) появятся новые обязательные реквизиты. Компании должны будут указывать код товара (GTIN) и количество растительного масла. Это требование связано с переходом на объёмно-сортовой учёт в системе маркировки.
Этапы внедрения
Обязательная маркировка растительных масел в стеклянной и полимерной упаковке действует с 1 октября 2024 года. Тогда к системе «Честный ЗНАК» подключились только производители и импортёры. С 1 февраля 2025 года маркировка распространилась на все виды упаковок.
Что ждёт дальше:
- С 1 ноября 2025 года начнётся вывод кодов из оборота через кассы при розничных продажах, а также по причинам списания и утилизации.
- Период с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года станет переходным — в это время вводится объёмно-сортовой учёт.
- С 1 ноября 2026 года начнётся финальный этап — поэкземплярный учёт, когда в УПД нужно будет указывать коды каждой единицы товара.
Как бизнесу подготовиться
Для корректной работы с маркировкой участникам рынка необходимо перейти на электронный документооборот (ЭДО). Использование бумажных документов повлечёт штрафы.
Также компаниям потребуется оборудование для сканирования кодов маркировки при приёмке и отгрузке. Если код не считывается, реализация товара запрещена.
Штрафы за нарушения маркировки растительных масел
После официального старта маркировки продавать или хранить немаркированное растительное масло нельзя. За это предусмотрены штрафы и конфискация товара.
Для должностных лиц штраф составит от 5 000 до 10 000 ₽. Товар, ставший предметом нарушения, изымут.
Для юридических лиц наказание строже — от 50 000 до 300 000 ₽. В этом случае продукцию также конфискуют.
Если нарушение совершено в особо крупном размере, предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителю грозит штраф от 200 000 до 500 000 ₽ или лишение свободы до 6 лет. Дополнительно может быть назначен штраф до 1 млн ₽ и конфискация товара.
Штрафы предусмотрены и за другие нарушения: отсутствие регистрации в системе маркировки, передачу товара без уведомления в «Честный ЗНАК» или несвоевременную передачу данных.
Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 1 000 до 10 000 ₽.
Для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 ₽.
Новые требования с 2026 года
С 1 ноября 2026 года учёт станет поэкземплярным — в УПД нужно будет указывать коды каждой единицы продукции. Это изменит процессы приёмки и отгрузки, увеличит объём данных и потребует обучения сотрудников.
Во избежание пересортицы необходимо применять отгрузку, когда коды в УПД вносятся после фактической отгрузки и сканирования товара. Ускорить приёмку поможет агрегация — объединение товаров в наборы или транспортные упаковки с общим кодом.
Что не подлежит маркировке
Маркировка не требуется для:
- биологически активных добавок с госрегистрацией;
- продукции животного и микробиологического происхождения;
- масел, разлитых в магазине;
- упаковок до 30 граммов;
- технических и промышленных масел.
Смежные отрасли тоже попадают под маркировку
Масла активно применяются в косметике, кулинарии и производстве. Компании из этих отраслей также считаются участниками оборота.
С 1 ноября 2025 года им нужно будет принимать УПД с данными о поставленном товаре и выводить продукцию из оборота при использовании в производстве.
С 1 ноября 2026 года — обмениваться УПД с кодами маркировки.
Как маркировать импортёрам
Импортёры могут наносить коды тремя способами:
- На предприятии за рубежом — по кодам, заказанным в системе «Честный ЗНАК».
- На консолидированном складе за границей.
- На таможенном складе в России, если он лицензирован и оборудован.