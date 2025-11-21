Приёмка маркированного товара через систему «Честный ЗНАК»

Процесс маркировки обеспечивает прозрачный учёт товаров. В статье Точка Банк объяснит, как подготовиться к приёмке, оформить УПД, работать с ЭДО и соблюдать правила маркировки. Так работа на складе будет точной и безопасной.
Зачем нужна маркировка товаров для бизнеса
Маркировка товаров нужна бизнесу, чтобы бороться с контрафактом. Она помогает соблюдать закон и сохранять честную конкуренцию на рынке.
С помощью маркировки можно отслеживать путь товара от производителя до покупателя. Это удобно как для контролирующих органов, так и для клиентов, которые хотят быть уверены в подлинности продукции.
Если не использовать маркировку, бизнес рискует получить штрафы или лишиться товара.
Инструкция по приёмке маркированного товара
Приёмка маркированного товара через ЭДО — важный процесс для любого бизнеса. Он позволяет быстро и точно учитывать поступления, сверять коды маркировки и передавать информацию в систему «Честный ЗНАК». Правильная организация приёмки снижает риск ошибок, штрафов и недостач, а также помогает поддерживать порядок на складе.
1. Оформление УКЭП
Сначала оформите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она понадобится для работы с ЭДО и подтверждения электронных документов.
2. Получение накладной и проверка товара
Поставщик присылает накладную в бумажном и электронном виде. Бумажный вариант передаётся экспедитору и проверяется при получении товара. Пересчитайте товар по накладной: если не хватает — оформляйте возврат, если больше — принимайте по накладной и верните лишнее поставщику.
3. Сверка кодов с УПД
Поставщик обязан предоставить электронный УПД с кодами формата Data Matrix. Просканируйте коды — программа автоматически найдёт позиции в поступлении и сообщит, если чего-то не хватает.
4. Подтверждение приёмки или возврат
Если все коды совпадают, подтвердите приём товара. Если код не считывается — это, скорее всего, брак, и товар необходимо вернуть поставщику.
5. Передача данных в «Честный ЗНАК»
После подтверждения приёмки данные автоматически отправляются в систему «Честный ЗНАК» и фиксируются в ГИС МТ. Обратите внимание: ошибки при передаче данных могут вызвать расхождения между системой и фактическим наличием товара.
Использование ЭДО при приёмке
Каждый участник сделки с маркированной продукцией обязан уведомлять систему «Честный ЗНАК» о передаче товара другой компании. Это закреплено Федеральным законом №488-ФЗ и распоряжением Правительства РФ №791-р.
Передавать информацию разрешено только через электронный документооборот. Это закреплено постановлениями Правительства РФ №2464 и №64.
Требования к товарам для маркировки
Общие требования к маркировке товаров:
- Информативность. Маркировка должна содержать всю важную информацию о товаре для покупателя.
- Читаемость и чёткость. Символы должны быть легко различимы, не размазываться и выделяться на фоне упаковки.
- Устойчивость. Маркировка должна держаться на товаре до конца срока его эксплуатации.
- Размещение. Можно наносить на сам товар, этикетку, ярлык, упаковку или вкладыш.
Обязательная информация на маркировке:
- Наименование товара.
- Страна-изготовитель.
- Данные производителя, продавца или уполномоченного лица.
- Состав сырья (для продуктов питания).
- Срок годности, дата изготовления или срок службы.
- Гарантийные обязательства (если нужно).
- Товарный знак (если есть).
- Единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза (если есть).
- Способы использования, хранения и ухода (если необходимо).
- Предупреждения об опасностях (если применимо).
- Номер партии (если нужно).
- Размер изделия.
Требования к обязательной маркировке «Честный ЗНАК»:
- Нанесение двухмерного кода Data Matrix на каждую единицу товара.
- Код должен быть на упаковке или этикетке, а не на внешней плёнке.
- Запрещено перекрывать код другой информацией.
Штрафы и ответственность за нарушения маркировки
За нарушение сроков приёмки товара предусмотрена административная ответственность. Она действует как для физических, так и для юридических лиц.
Для ответственных лиц штраф составляет от 1 000 до 10 000 ₽. Обычно штраф применяют после трёх и более предупреждений.
Для юридических лиц сумма штрафа варьируется от 50 000 до 100 000 ₽. Эти меры призваны стимулировать соблюдение правил приёмки маркированного товара.
Штраф за продажу без маркировки
- Физические лица — 2 000–4 000 ₽.
- Должностные лица — 5 000–10 000 ₽.
- Юридические лица — 50 000–300 000 ₽.
Ошибки при приёмке маркированного товара
Ошибка №1: не готовиться к работе с маркированными товарами
Когда государство вводит маркировку для новой группы товаров, многие предприниматели откладывают подготовку. Они думают, что сроки могут сдвигаться или регистрация в «Честном ЗНАКЕ» займёт всего 10–15 минут.
Но опыт показывает: готовиться к маркировке нужно заранее. Важно убедиться, что компания готова к новым процессам, и обучить сотрудников работать по правилам.
Время на подготовку зависит от компании. Если нет ЭДО, ассортимент большой, товароучёт и кассы устарели, внедрение маркировки займёт больше времени. Рознице может хватить недели, оптовикам — месяца, производителям и импортёрам — одного–двух месяцев.
Ошибка №2: отгружать товар с чужими кодами маркировки
Такое случается, если поставщик перепутал партии для разных заказчиков. В системе «Честный ЗНАК» информация верная, но при доставке ошибки случаются.
Если товар уйдёт не тому покупателю, при последующей продаже появятся ошибки в чековых и электронных документах.
Ошибка №3: использовать две программы вместо одной
Компании часто ведут двойной учёт: в личном кабинете «Честного ЗНАКА» и в своей товарно-учётной программе, например 1С. Это занимает много времени и повышает риск ошибок.
Например, магазин проверяет коды маркировки через «Честный ЗНАК», а потом вручную заносит данные в стороннюю программу. На одну партию товара уходит больше времени.
Ошибка №4: при импорте указывать неверные коды в декларации
Импортёры обязаны указывать правильную товарную категорию и получать коды из неё.
Ошибка №5: неправильно оформлять возвраты
При возврате товара с надлежащим качеством нужно вернуть его код маркировки в оборот. Кассир должен отсканировать код при оформлении чека.
Если код не отсканирован или потерян, товар в «Честном ЗНАКЕ» будет числиться как немаркированный. Продать его через кассу нельзя.
Ошибка №6: продавать маркированные товары без сканирования
Некоторые магазины продают товар без считывания кодов. Это нарушение закона.
За это могут наложить два штрафа: за нарушение сроков передачи сведений и за оборот товаров без маркировки.