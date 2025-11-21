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Маркировка
Маркировка

Приёмка маркированного товара через систему «Честный ЗНАК»

Приёмка маркированного товара через систему «Честный ЗНАК» обязательна для любого бизнеса с прослеживаемой продукцией. Правильная организация приёмки через электронный документооборот (ЭДО) позволяет быстро сверять коды маркировки. Это помогает избежать штрафов и недостач.

21.11.2025
46 614
46 614

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Процесс маркировки обеспечивает прозрачный учёт товаров. В статье Точка Банк объяснит, как подготовиться к приёмке, оформить УПД, работать с ЭДО и соблюдать правила маркировки. Так работа на складе будет точной и безопасной.

Коротко
Приёмка маркированного товара через «Честный ЗНАК» включает проверку кодов Data Matrix, оформление УПД через ЭДО и передачу данных в систему. Важно соблюдать требования к маркировке, вести точный учёт и правильно оформлять возвраты. Ошибки при приёмке и несоблюдение сроков могут привести к штрафам. Для больших партий используют агрегацию, чтобы ускорить процесс и избежать недостач.

Зачем нужна маркировка товаров для бизнеса

Маркировка товаров нужна бизнесу, чтобы бороться с контрафактом. Она помогает соблюдать закон и сохранять честную конкуренцию на рынке.

С помощью маркировки можно отслеживать путь товара от производителя до покупателя. Это удобно как для контролирующих органов, так и для клиентов, которые хотят быть уверены в подлинности продукции.

Если не использовать маркировку, бизнес рискует получить штрафы или лишиться товара.

Инструкция по приёмке маркированного товара

Приёмка маркированного товара через ЭДО — важный процесс для любого бизнеса. Он позволяет быстро и точно учитывать поступления, сверять коды маркировки и передавать информацию в систему «Честный ЗНАК». Правильная организация приёмки снижает риск ошибок, штрафов и недостач, а также помогает поддерживать порядок на складе.

1. Оформление УКЭП

Сначала оформите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она понадобится для работы с ЭДО и подтверждения электронных документов.

2. Получение накладной и проверка товара

Поставщик присылает накладную в бумажном и электронном виде. Бумажный вариант передаётся экспедитору и проверяется при получении товара. Пересчитайте товар по накладной: если не хватает — оформляйте возврат, если больше — принимайте по накладной и верните лишнее поставщику.

3. Сверка кодов с УПД

Поставщик обязан предоставить электронный УПД с кодами формата Data Matrix. Просканируйте коды — программа автоматически найдёт позиции в поступлении и сообщит, если чего-то не хватает.

4. Подтверждение приёмки или возврат

Если все коды совпадают, подтвердите приём товара. Если код не считывается — это, скорее всего, брак, и товар необходимо вернуть поставщику.

5. Передача данных в «Честный ЗНАК»

После подтверждения приёмки данные автоматически отправляются в систему «Честный ЗНАК» и фиксируются в ГИС МТ. Обратите внимание: ошибки при передаче данных могут вызвать расхождения между системой и фактическим наличием товара.

Использование ЭДО при приёмке

Каждый участник сделки с маркированной продукцией обязан уведомлять систему «Честный ЗНАК» о передаче товара другой компании. Это закреплено Федеральным законом №488-ФЗ и распоряжением Правительства РФ №791-р.

Передавать информацию разрешено только через электронный документооборот. Это закреплено постановлениями Правительства РФ №2464 и №64

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Требования к товарам для маркировки

Общие требования к маркировке товаров:

  • Информативность. Маркировка должна содержать всю важную информацию о товаре для покупателя.
  • Читаемость и чёткость. Символы должны быть легко различимы, не размазываться и выделяться на фоне упаковки.
  • Устойчивость. Маркировка должна держаться на товаре до конца срока его эксплуатации.
  • Размещение. Можно наносить на сам товар, этикетку, ярлык, упаковку или вкладыш.

Обязательная информация на маркировке:

  • Наименование товара.
  • Страна-изготовитель.
  • Данные производителя, продавца или уполномоченного лица.
  • Состав сырья (для продуктов питания).
  • Срок годности, дата изготовления или срок службы.
  • Гарантийные обязательства (если нужно).
  • Товарный знак (если есть).
  • Единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза (если есть).
  • Способы использования, хранения и ухода (если необходимо).
  • Предупреждения об опасностях (если применимо).
  • Номер партии (если нужно).
  • Размер изделия.

Требования к обязательной маркировке «Честный ЗНАК»:

  • Нанесение двухмерного кода Data Matrix на каждую единицу товара.
  • Код должен быть на упаковке или этикетке, а не на внешней плёнке.
  • Запрещено перекрывать код другой информацией.

Штрафы и ответственность за нарушения маркировки

За нарушение сроков приёмки товара предусмотрена административная ответственность. Она действует как для физических, так и для юридических лиц.

Для ответственных лиц штраф составляет от 1 000 до 10 000 ₽. Обычно штраф применяют после трёх и более предупреждений.

Для юридических лиц сумма штрафа варьируется от 50 000 до 100 000 ₽. Эти меры призваны стимулировать соблюдение правил приёмки маркированного товара.

Штраф за продажу без маркировки 

  • Физические лица — 2 000–4 000 ₽. 
  • Должностные лица — 5 000–10 000 ₽. 
  • Юридические лица — 50 000–300 000 ₽. 
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Ошибки при приёмке маркированного товара

Ошибка №1: не готовиться к работе с маркированными товарами

Когда государство вводит маркировку для новой группы товаров, многие предприниматели откладывают подготовку. Они думают, что сроки могут сдвигаться или регистрация в «Честном ЗНАКЕ» займёт всего 10–15 минут.

Но опыт показывает: готовиться к маркировке нужно заранее. Важно убедиться, что компания готова к новым процессам, и обучить сотрудников работать по правилам.

Время на подготовку зависит от компании. Если нет ЭДО, ассортимент большой, товароучёт и кассы устарели, внедрение маркировки займёт больше времени. Рознице может хватить недели, оптовикам — месяца, производителям и импортёрам — одного–двух месяцев.

Ошибка №2: отгружать товар с чужими кодами маркировки

Такое случается, если поставщик перепутал партии для разных заказчиков. В системе «Честный ЗНАК» информация верная, но при доставке ошибки случаются.

Если товар уйдёт не тому покупателю, при последующей продаже появятся ошибки в чековых и электронных документах.

Ошибка №3: использовать две программы вместо одной

Компании часто ведут двойной учёт: в личном кабинете «Честного ЗНАКА» и в своей товарно-учётной программе, например 1С. Это занимает много времени и повышает риск ошибок.

Например, магазин проверяет коды маркировки через «Честный ЗНАК», а потом вручную заносит данные в стороннюю программу. На одну партию товара уходит больше времени.

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Ошибка №4: при импорте указывать неверные коды в декларации

Импортёры обязаны указывать правильную товарную категорию и получать коды из неё.

Ошибка №5: неправильно оформлять возвраты

При возврате товара с надлежащим качеством нужно вернуть его код маркировки в оборот. Кассир должен отсканировать код при оформлении чека.

Если код не отсканирован или потерян, товар в «Честном ЗНАКЕ» будет числиться как немаркированный. Продать его через кассу нельзя.

Ошибка №6: продавать маркированные товары без сканирования

Некоторые магазины продают товар без считывания кодов. Это нарушение закона.

За это могут наложить два штрафа: за нарушение сроков передачи сведений и за оборот товаров без маркировки.

Вопросы по теме

Что будет, если я приму товар без кодов или ДОПТ?

Принятие товара без кодов маркировки или без электронного документооборота (ДОПТ) — это прямой путь к штрафам и потерям. За такое нарушение покупатель может получить штраф: от 5 000 до 10 000 ₽ для ИП и должностных лиц и от 50 000 до 300 000 ₽ для юридических лиц. В итоге бизнесу нередко приходится возвращать товар поставщику или заниматься его перемаркировкой.

Обязательно ли мне для приёмки подключать ЭДО (электронный документооборот)?

Подключаться к ЭДО для приёмки нужно не всегда. Это становится обязательным только при работе с маркированными товарами, прослеживаемой продукцией или при участии в госзакупках. В остальных случаях ЭДО — не требование, а удобный инструмент, который помогает ускорить работу и снизить ошибки в документах.

Я получил товар, но у меня нет кодов. Что делать?

Если товар пришёл без кодов маркировки, сразу свяжитесь с поставщиком. Он должен передать вам коды или перемаркировать продукцию. Если товар повредился при перевозке, его нужно перемаркировать и указать причину: «Испорчено либо утеряно СИ с КМ» в системе «Честный ЗНАК». Если вы принимаете возврат с повреждённым кодом, товар нужно оформить по правилам маркировки и при необходимости перемаркировать.

Кто должен предоставить мне коды маркировки — поставщик или я их сам генерирую?

Коды маркировки всегда делает производитель или импортёр. Они вводят товар в оборот и отвечают за корректность кодов в системе «Честный ЗНАК». Продавец сам коды не генерирует, но обязан получить их от поставщика и передать в систему при продаже.

Нужно ли мне физически сверять каждую этикетку на товаре с кодами в документе?

Физически сверять каждую этикетку не требуется. Достаточно убедиться, что товар принят по документам и все коды корректно отражены в системе. Такой подход экономит время и снижает риск ошибок при приёмке.

Я отсканировал товар, но в системе «Честный ЗНАК» он не находится. Что это значит?

Если товар не находится в системе «Честный ЗНАК», причин может быть несколько.


Код мог быть считан неправильно, данные о нём не внесли в систему либо товар вообще не был введён в оборот. Иногда проблема связана с некорректным кодом или товаром, который не подлежит обязательной маркировке. Например, он произведён до начала маркировки или уже имеет истекший срок годности.

Система пишет, что код уже был принят у другого продавца. Что делать?

Если система показывает ошибку «Код маркировки из документа принадлежит другому участнику», это значит, что код уже числится за другой компанией. В такой ситуации свяжитесь с поставщиком и уточните данные. Он должен прислать исправленный документ. После этого вы сможете подтвердить приёмку и повторно отправить данные в систему.

Пришёл товар, а часть кодов повреждена и не сканируется. Как его принять?

Если коды повреждены, их нужно заменить через перемаркировку в системе «Честный ЗНАК». В некоторых случаях данные можно внести вручную и направить поставщику претензию. Если товар нельзя продать из-за повреждения кодов, его возвращают поставщику для перемаркировки.

Поставщик прислал ДОПТ, но отгрузил не все товары. Как принять частичную поставку?

При частичной поставке нужно оформить акт расхождений и указать в нём недостающие позиции. Это поможет официально зафиксировать недопоставку. После этого направьте поставщику претензию с требованием довезти недостающий товар. Если вы работаете по госзакупкам, оформите мотивированный отказ и отправьте его через ЕИС.

Какое оборудование нужно для приёмки? Хватит ли телефона со сканером QR-кодов?

Для приёмки товара часто достаточно обычного смартфона с камерой. Современные телефоны умеют считывать QR-коды и другую информацию. Но в некоторых случаях понадобится дополнительное оборудование: сканер штрихкодов, терминал сбора данных или принтер чеков. Особенно это важно при работе с маркированными товарами.

Как принять большую партию товара, чтобы не сканировать каждую коробку вручную?

Чтобы быстро принять большую партию товара, используйте агрегацию. Это когда коды всех товаров внутри коробки объединяются в один код транспортной упаковки (КИГУ или КИТУ). При приёмке достаточно сканировать только этот один код. Вся информация о товарах автоматически передаётся в систему «Честный ЗНАК», что сильно ускоряет процесс.

Что такое агрегация и как мне принять товар в агрегированном виде (например, коробки с соком)?

Агрегация — это объединение нескольких товаров с индивидуальными кодами в одну транспортную упаковку, например коробку или палету. На упаковку наносится единый код КИТУ. При приёмке достаточно сканировать этот один код, и система автоматически получает данные обо всех вложенных товарах. Для работы с агрегированным товаром на складе используют мобильный терминал или другое специальное оборудование и подтверждают приёмку в системе учёта.

Мы приняли товар, но ошиблись и подписали ДОПТ с неверными кодами. Как исправить?

Если в подписанном ДОПТ обнаружены неверные коды, обратитесь к поставщику за исправлением. Для ошибок в кодах маркировки или реквизитах оформляется исправление УПД, которое вы подписываете вместе с оригиналом. При недостачах, браке или пересортице поставщик отправляет УКД. Также можно аннулировать ошибочный документ и получить новый, подходящий для любого типа ошибки.

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Как принимать товар через «Честный ЗНАК»: инструкция по приёмке, ЭДО — Точка Банк