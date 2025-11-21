Приёмка маркированного товара через систему «Честный ЗНАК»

Процесс маркировки обеспечивает прозрачный учёт товаров. В статье Точка Банк объяснит, как подготовиться к приёмке, оформить УПД, работать с ЭДО и соблюдать правила маркировки. Так работа на складе будет точной и безопасной.

Коротко Приёмка маркированного товара через «Честный ЗНАК» включает проверку кодов Data Matrix, оформление УПД через ЭДО и передачу данных в систему. Важно соблюдать требования к маркировке, вести точный учёт и правильно оформлять возвраты. Ошибки при приёмке и несоблюдение сроков могут привести к штрафам. Для больших партий используют агрегацию, чтобы ускорить процесс и избежать недостач.

Зачем нужна маркировка товаров для бизнеса

Маркировка товаров нужна бизнесу, чтобы бороться с контрафактом. Она помогает соблюдать закон и сохранять честную конкуренцию на рынке.

С помощью маркировки можно отслеживать путь товара от производителя до покупателя. Это удобно как для контролирующих органов, так и для клиентов, которые хотят быть уверены в подлинности продукции.

Если не использовать маркировку, бизнес рискует получить штрафы или лишиться товара.

Инструкция по приёмке маркированного товара

Приёмка маркированного товара через ЭДО — важный процесс для любого бизнеса. Он позволяет быстро и точно учитывать поступления, сверять коды маркировки и передавать информацию в систему «Честный ЗНАК». Правильная организация приёмки снижает риск ошибок, штрафов и недостач, а также помогает поддерживать порядок на складе.

1. Оформление УКЭП

Сначала оформите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она понадобится для работы с ЭДО и подтверждения электронных документов.

2. Получение накладной и проверка товара

Поставщик присылает накладную в бумажном и электронном виде. Бумажный вариант передаётся экспедитору и проверяется при получении товара. Пересчитайте товар по накладной: если не хватает — оформляйте возврат, если больше — принимайте по накладной и верните лишнее поставщику.

3. Сверка кодов с УПД

Поставщик обязан предоставить электронный УПД с кодами формата Data Matrix. Просканируйте коды — программа автоматически найдёт позиции в поступлении и сообщит, если чего-то не хватает.

4. Подтверждение приёмки или возврат

Если все коды совпадают, подтвердите приём товара. Если код не считывается — это, скорее всего, брак, и товар необходимо вернуть поставщику.

5. Передача данных в «Честный ЗНАК»

После подтверждения приёмки данные автоматически отправляются в систему «Честный ЗНАК» и фиксируются в ГИС МТ. Обратите внимание: ошибки при передаче данных могут вызвать расхождения между системой и фактическим наличием товара.

Использование ЭДО при приёмке

Каждый участник сделки с маркированной продукцией обязан уведомлять систему «Честный ЗНАК» о передаче товара другой компании. Это закреплено Федеральным законом №488-ФЗ и распоряжением Правительства РФ №791-р.

Требования к товарам для маркировки

Общие требования к маркировке товаров:

Информативность . Маркировка должна содержать всю важную информацию о товаре для покупателя.

Читаемость и чёткость . Символы должны быть легко различимы, не размазываться и выделяться на фоне упаковки.

Устойчивость . Маркировка должна держаться на товаре до конца срока его эксплуатации.

Размещение. Можно наносить на сам товар, этикетку, ярлык, упаковку или вкладыш.

Обязательная информация на маркировке:

Наименование товара.

Страна-изготовитель.

Данные производителя, продавца или уполномоченного лица.

Состав сырья (для продуктов питания).

Срок годности, дата изготовления или срок службы.

Гарантийные обязательства (если нужно).

Товарный знак (если есть).

Единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза (если есть).

Способы использования, хранения и ухода (если необходимо).

Предупреждения об опасностях (если применимо).

Номер партии (если нужно).

Размер изделия.

Требования к обязательной маркировке «Честный ЗНАК»:

Нанесение двухмерного кода Data Matrix на каждую единицу товара.

Код должен быть на упаковке или этикетке, а не на внешней плёнке.

Запрещено перекрывать код другой информацией.

Штрафы и ответственность за нарушения маркировки

За нарушение сроков приёмки товара предусмотрена административная ответственность. Она действует как для физических, так и для юридических лиц.

Для ответственных лиц штраф составляет от 1 000 до 10 000 ₽. Обычно штраф применяют после трёх и более предупреждений.

Для юридических лиц сумма штрафа варьируется от 50 000 до 100 000 ₽. Эти меры призваны стимулировать соблюдение правил приёмки маркированного товара.

Штраф за продажу без маркировки

Физические лица — 2 000–4 000 ₽.

Должностные лица — 5 000–10 000 ₽.

Юридические лица — 50 000–300 000 ₽.

Ошибки при приёмке маркированного товара

Ошибка №1: не готовиться к работе с маркированными товарами

Когда государство вводит маркировку для новой группы товаров, многие предприниматели откладывают подготовку. Они думают, что сроки могут сдвигаться или регистрация в «Честном ЗНАКЕ» займёт всего 10–15 минут.

Но опыт показывает: готовиться к маркировке нужно заранее. Важно убедиться, что компания готова к новым процессам, и обучить сотрудников работать по правилам.

Время на подготовку зависит от компании. Если нет ЭДО, ассортимент большой, товароучёт и кассы устарели, внедрение маркировки займёт больше времени. Рознице может хватить недели, оптовикам — месяца, производителям и импортёрам — одного–двух месяцев.

Ошибка №2: отгружать товар с чужими кодами маркировки

Такое случается, если поставщик перепутал партии для разных заказчиков. В системе «Честный ЗНАК» информация верная, но при доставке ошибки случаются.

Если товар уйдёт не тому покупателю, при последующей продаже появятся ошибки в чековых и электронных документах.

Ошибка №3: использовать две программы вместо одной

Компании часто ведут двойной учёт: в личном кабинете «Честного ЗНАКА» и в своей товарно-учётной программе, например 1С. Это занимает много времени и повышает риск ошибок.

Например, магазин проверяет коды маркировки через «Честный ЗНАК», а потом вручную заносит данные в стороннюю программу. На одну партию товара уходит больше времени.

Ошибка №4: при импорте указывать неверные коды в декларации

Импортёры обязаны указывать правильную товарную категорию и получать коды из неё.

Ошибка №5: неправильно оформлять возвраты

При возврате товара с надлежащим качеством нужно вернуть его код маркировки в оборот. Кассир должен отсканировать код при оформлении чека.

Если код не отсканирован или потерян, товар в «Честном ЗНАКЕ» будет числиться как немаркированный. Продать его через кассу нельзя.

Ошибка №6: продавать маркированные товары без сканирования

Некоторые магазины продают товар без считывания кодов. Это нарушение закона.