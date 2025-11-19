Каких производств не хватает в России в 2026–2027 годах

Коротко

Но импорт сам по себе не значит, что ниша свободна: важен незакрытый внутренний спрос. Перед запуском своего производства оцените спрос, вложения и каналы сбыта. Расходы помогут снизить льготные займы ФРП, субсидии на НИОКР и налоговые льготы. Конкретные меры зависят от отрасли и проекта.



Отечественных производителей не хватает в станкостроении, промышленной робототехнике, микроэлектронике, автокомпонентах, фармсырье, отдельных химических компонентах и в некоторых классах программного обеспечения. Доля импорта здесь остаётся высокой.