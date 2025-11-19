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Каких производств не хватает в России в 2026–2027 годах

В России уже заместили часть импортной продукции, но во многих отраслях по-прежнему не хватает отечественных компонентов, сырья, оборудования и программных решений. Разбираем, какие производственные ниши остаются перспективными в 2026–2027 годах и что стоит учесть перед запуском бизнеса.

11.09.2026
15 547
15 547

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Коротко
Отечественных производителей не хватает в станкостроении, промышленной робототехнике, микроэлектронике, автокомпонентах, фармсырье, отдельных химических компонентах и в некоторых классах программного обеспечения. Доля импорта здесь остаётся высокой.
Но импорт сам по себе не значит, что ниша свободна: важен незакрытый внутренний спрос. Перед запуском своего производства оцените спрос, вложения и каналы сбыта. Расходы помогут снизить льготные займы ФРП, субсидии на НИОКР и налоговые льготы. Конкретные меры зависят от отрасли и проекта.

Обзор производственного бизнеса в РФ

С 2015 года в России реализовано более 2 400 проектов импортозамещения. Вот несколько направлений, где за последние годы удалось нарастить долю российской продукции:

  1. Топливно-энергетический комплекс. Доля российского оборудования в 2026 году превысила 77% — годом ранее она составляла около 72%.
  2. Автомобильная промышленность. За январь–август 2026 года доля автомобилей российского производства на внутреннем рынке выросла более чем на 8 процентных пунктов и достигла 63,5%.
  3. Пищевая промышленность. По итогам 2025 года самообеспеченность зерном выросла до 161%, рыбой и рыбопродуктами — до 128,8%, мясом — до 102%: страна производит эти продукты с избытком.
  4. Железнодорожное машиностроение. Внутренний рынок подвижного состава почти полностью закрывают российские производители.

Крупные заказчики продолжают закупать продукцию российского производства. В 2026 году на Портале поставщиков Москвы товары из России и стран ЕАЭС составляют около 80% закупок.

Но есть и сферы, где отечественных производителей по-прежнему не хватает. Поэтому остаются ниши, которые может занять ваш бизнес.

Как выбрать нишу для производства

Перед запуском оцените направление по шести критериям:

  1. Спрос. Изучите планы локализации и потребности крупных компаний, поговорите с потенциальными покупателями. Важно понимать, кто и в каком объёме готов покупать продукцию.
  2. Зависимость от импорта. Оцените влияние зарубежных поставок, курса валют и логистики на себестоимость и заложите эти риски в расчёты.
  3. Вложения и экономика. Посчитайте расходы на запуск, себестоимость, точку безубыточности и срок возврата вложений.
  4. Каналы сбыта. Заранее определите, кому будете продавать: напрямую предприятиям или через госзакупки. Потенциальных заказчиков лучше искать ещё до запуска производства.
  5. Требования к продукции и производству. Проверьте лицензии, сертификацию, декларирование, госрегистрацию продукции и маркировку. Учтите требования техрегламентов ЕАЭС, промышленной и экологической безопасности.
  6. Господдержка. Посмотрите, есть ли для выбранной отрасли льготные займы, субсидии и другие программы. Они могут заметно снизить расходы на запуск и развитие производства.

После выбора ниши можно переходить к регистрации бизнеса.

Регистрация промышленного бизнеса 

Чтобы производить и продавать продукцию, нужно зарегистрировать бизнес.

ИП. Подходит, если у бизнеса один владелец. Проще регистрация и отчётность. Можно применять УСН 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. С 2026 года при доходе свыше 20 млн ₽ на УСН также нужно учитывать НДС.

Какую систему налогообложения выбрать

ООО. Подходит для бизнеса с несколькими владельцами и проектов, где важно разделить имущество компании и собственников. Понадобятся устав, юридический адрес и ведение бухучёта.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн — через сайт ФНС, сервис «Старт бизнеса онлайн», Госуслуги или с помощью Точка Банка. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы закупать сырьё, платить сотрудникам и принимать оплату от клиентов.

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На какие отрасли стоит обратить внимание

Ниже — восемь направлений и примеры продукции для собственного производства.

ОтрасльЧто можно производить
Лёгкая промышленность и мебельТкани, техтекстиль, мебельная фурнитура
Станкостроение и промышленное оборудованиеСтанки, инструмент, высокопрочный крепёж
РобототехникаПромышленные и транспортные роботы
АвтокомпонентыКомпоненты автосистем, батареи, электродвигатели
Микроэлектроника и электроникаМикросхемы, электронно-компонентная база, телеком-оборудование
Программное обеспечение и ИТ-решенияАСУ ТП, PLM/PDM и SRM-системы, программы для проектирования и подготовки производства
Химическая промышленность и бытовая химияПАВы, энзимы, реологические добавки, реагенты
Фармацевтическое сырьё и компонентыПромежуточные компоненты, сырьё для субстанций, вспомогательные вещества

Лёгкая промышленность и мебель

Лёгкая промышленность быстро наращивает выпуск продукции, а в мебельной отрасли остаются ниши, где отечественных комплектующих пока не хватает.

Коротко по цифрам:

  1. По итогам 2025 года производство продукции лёгкой промышленности выросло на 25,3% — до 1,128 трлн ₽.
  2. За тот же период текстильный сегмент вырос примерно на 22,5%, а швейный — более чем на треть.
  3. В мебельной отрасли дефицит сохраняется по отдельным комплектующим, высокосортным плитным материалам и тканям для обивки.

Перспективные направления для собственного производства — ткани и технический текстиль, мебельная фурнитура и механизмы трансформации.

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Станкостроение и промышленное оборудование

Внутренний рынок станков и промышленного оборудования по-прежнему во многом зависит от импорта.

Коротко по цифрам:

  1. В 2025 году в России выпустили 11 247 металлообрабатывающих станков против 11 361 годом ранее.
  2. Доля российской станкоинструментальной продукции на внутреннем рынке составляет около трети.
  3. Около двух третей российского рынка подшипников занимает зарубежная продукция.

Перспективные направления для собственного производства — металлообрабатывающие станки, твердосплавный инструмент, высокопрочный крепёж и кузнечно-прессовое оборудование.

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Промышленная робототехника

Собственное производство робототехники пока закрывает небольшую часть спроса, а к 2030 году уровень роботизации планируют значительно увеличить.

Коротко по цифрам:

  1. Около 80% используемых в России роботов — зарубежного производства.
  2. К 2030 году плотность роботизации планируют увеличить с 29 до 145 промышленных роботов на 10 000 занятых в обрабатывающей промышленности.

Перспективные направления для собственного производства — промышленные роботы, роботизированные производственные комплексы и транспортные роботы для складов и логистики.

Автокомпоненты

Часть субкомпонентов и материалов для критически важных автомобильных систем в России не производят.

Коротко по цифрам:

  1. Из 740 критических автокомпонентов и материалов уже замещено около 350 — почти половина от поставленной задачи.
  2. В автокомпонентной отрасли работает около 800 предприятий, а объём отгрузки продукции собственного производства в 2024 году составил около 700 млрд ₽.
  3. На тяговые аккумуляторные батареи, электродвигатели и высоковольтную электронику может приходиться до 50–60% стоимости электромобиля.

Перспективные направления для собственного производства — компоненты и материалы для тормозных, рулевых и топливных систем, тяговые аккумуляторные батареи, электродвигатели и высоковольтная электроника.

Идеи для автобизнеса

Микроэлектроника и электроника

Российские производители электроники пока используют значительную долю зарубежных компонентов.

Коротко по цифрам:

  1. В 2025 году объём российского рынка электронных компонентов составил 302 млрд ₽.
  2. На отечественную продукцию приходится около четверти этого рынка.
  3. По оценкам участников рынка, к концу 2025 года техника из реестра российской промышленной продукции составляла около 60% поставок ИТ-оборудования.

Перспективные направления для собственного производства — микросхемы и другая сложная электронно-компонентная база, телеком-оборудование (GPON, Wi-Fi, маршрутизаторы), серверные устройства и устройства хранения данных.

Программное обеспечение и ИТ-решения

Российское ПО быстро замещает зарубежное в корпоративных закупках, но по отдельным классам систем зависимость сохраняется.

Коротко по цифрам:

  1. В январе–апреле 2026 года российское ПО составило около 70% корпоративных закупок против 52% годом ранее.
  2. В PLM/PDM-системах иностранное ПО используют 59% компаний, в SRM — 51%.
  3. В АСУ ТП и инженерных CAD/CAE/CAM-системах иностранное ПО используют по 44% компаний.

Перспективные направления для развития собственного софта — АСУ ТП, PLM/PDM и SRM-системы, программы для проектирования, инженерных расчётов и подготовки производства.

Химическая промышленность и бытовая химия

Готовую бытовую химию в России в основном производят внутри страны, но для её выпуска всё ещё нужны зарубежные компоненты.

Коротко по цифрам:

  1. По итогам 2025 года доля импортной химической продукции во внутреннем потреблении составила около 33,5%, а к 2030 году её планируют снизить до 30%.
  2. Среди компонентов, которые продолжают закупать за рубежом, — ПАВы и энзимы.

Перспективные направления для развития — компоненты для моющих средств, современные ПАВы и энзимы, реологические добавки, высокочистые химические реагенты, катализаторы и ускорители отверждения.

Фармацевтическое сырьё и компоненты

Российское производство пока закрывает только часть потребности фармотрасли в сырье для выпуска лекарств.

Коротко по цифрам:

  1. Зарубежные фармацевтические субстанции занимают около 70–75% российского рынка.
  2. Минпромторг собрал заявленные потребности производителей примерно по 500 позициям сырья для фармацевтических субстанций и по 350 позициям вспомогательных веществ.
  3. Производители отмечают, что площадок химического синтеза в России мало, а действующие мощности уже загружены.

Перспективные направления для собственного производства — промежуточные компоненты и другое сырьё для синтеза субстанций, а также вспомогательные вещества.

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Где получать господдержку для бизнеса

Подобрать программу и подать заявку можно через государственные фонды и платформы.

  1. Фонд развития промышленности (ФРП). Здесь можно подать заявку на льготный займ для запуска или модернизации производства.
  2. Единая площадка предоставления мер финансовой государственной поддержки. Через неё проводят отбор получателей федеральных и региональных субсидий.
  3. Навигатор мер поддержки ГИСП. Помогает найти федеральные и региональные меры для промышленности по отрасли, региону и другим параметрам.
  4. Центры и портал «Мой бизнес». Очные консультации в регионах, обучение и помощь с подготовкой документов для малого и среднего бизнеса.
  5. Платформа МСП.РФ (Корпорация МСП). Онлайн-подбор финансирования, гарантий и других мер поддержки для малого и среднего бизнеса.
  6. Программа «Сделано в России». Помогает российским производителям продвигать продукцию на зарубежных рынках и искать новых клиентов.

Меры господдержки импортозамещения

Государство поддерживает российские производства через льготное финансирование, субсидии и налоговые меры, а также ограничивает использование отдельных иностранных решений.

Льготные займы. ФРП предоставляет предприятиям займы от 5 млн до 2 млрд ₽ по ставке 3 или 5% годовых.

НИОКР. По отдельным программам государство на конкурсной основе может компенсировать до 70% затрат на исследования и разработку новых технологий.

Налоговые льготы. Расходы на приобретение прав на российские программы и базы данных можно учитывать при расчёте налога на прибыль с коэффициентом 2, то есть в двойном размере. С 2026 года для прав использования коэффициент применяется, только если договор не позволяет передавать эти права другим лицам.

Ограничения на иностранное ПО. С 2025 года органы госвласти и отдельные заказчики не могут использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры, если законом не предусмотрено иное.

Какие существуют гранты и как получить грант на развитие бизнеса

Риски работающего производства

После запуска контролируйте пять вещей, которые напрямую влияют на себестоимость и стабильность производства.

  1. Кадры. Дефицит сотрудников сохраняется и в обрабатывающих производствах. Заранее планируйте подбор и удержание специалистов, особенно для позиций, которым сложно быстро найти замену.
  2. Управленческий учёт. Считайте себестоимость отдельных изделий и заказов, а не только общие расходы. Так проще вовремя увидеть продукты и клиентов, на которых бизнес теряет деньги.
  3. Закупки. Планируйте поставки и поддерживайте запас критичного сырья и комплектующих. Зависимость от одного поставщика или одной позиции может остановить всю производственную линию.
  4. Оборудование. Планируйте обслуживание и заранее проверяйте доступность запчастей и сервиса. Поломка критичного оборудования может остановить производство на дни или недели.
  5. Качество продукции. Контролируйте качество сырья и готовой продукции. Брак приводит к дополнительным расходам, возвратам и срыву сроков поставки.

Вопросы по теме

Можно ли запустить производство без собственного цеха?

Да. Выпуск можно передать контрактному производителю, а самостоятельно заниматься разработкой продукта, закупками и продажами. Такой вариант позволяет проверить спрос до вложений в собственную площадку и оборудование. Доступность контрактных производств зависит от отрасли.

Где лучше разместить производство?

Можно арендовать отдельное помещение или площадку в промышленном парке. При выборе учитывайте требования к инженерным сетям, логистику, доступность для сотрудников и ограничения для конкретного вида производства.

От чего зависит срок запуска производства?

Срок зависит от подготовки помещения и инженерных сетей, поставки и наладки оборудования, закупки сырья и получения необходимых разрешений. Чем сложнее технология и требования к производству, тем больше времени потребуется на подготовку.

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Каких производств не хватает в России в 2026–2027 годах — бизнес-идеи от Точка Банк