Коротко

Задолженность может возникнуть при ошибке в чеке, например если самозанятый занизил полученную сумму в приложении «Мой налог» или выбрал физлицо вместо юрлица. За ошибку в чеке — штраф 20% от суммы, при повторной — до 100%.

С 1 ноября 2025 года налоговая может взыскать долг во внесудебном порядке. Уведомление приходит в приложение «Мой налог» или личный кабинет налоговой. Платёж спишут со счёта, а если денег не хватит, долг передадут судебным приставам. Если самозанятый не согласен с долгом, у него есть 30 дней на возражение.

Проверить и оплатить задолженность можно через приложение «Мой налог», личный кабинет ФНС или Госуслуги. Продолжать работать с долгами можно, но ФНС и приставы могут списывать деньги со счетов, арестовывать имущество и ограничивать выезд за границу при задолженности от 30 000 ₽.



Долги возникают у самозанятого, если он не уплатил НПД до 28‑го числа следующего месяца после получения оплаты. За неуплату начисляются пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за день.