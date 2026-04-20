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Самозанятые
Самозанятые

Долги самозанятого: задолженность по НПД, штрафы и взыскание

 С 1 ноября 2025 года налоговая может списывать долги самозанятых без решения суда. Точка Банк разбирается, что будет, если самозанятый не платит налоги, на сколько его могут оштрафовать и как устроен процесс взыскания.

20.04.2026
692
692

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Авторы

Задолженность самозанятых по налогам могут взыскать во внесудебном порядке. Уведомление приходит в приложение или личный кабинет, на возражение даётся 30 рабочих дней.

Коротко
Долги возникают у самозанятого, если он не уплатил НПД до 28‑го числа следующего месяца после получения оплаты. За неуплату начисляются пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за день.
Задолженность может возникнуть при ошибке в чеке, например если самозанятый занизил полученную сумму в приложении «Мой налог» или выбрал физлицо вместо юрлица. За ошибку в чеке — штраф 20% от суммы, при повторной — до 100%.
С 1 ноября 2025 года налоговая может взыскать долг во внесудебном порядке. Уведомление приходит в приложение «Мой налог» или личный кабинет налоговой. Платёж спишут со счёта, а если денег не хватит, долг передадут судебным приставам. Если самозанятый не согласен с долгом, у него есть 30 дней на возражение.
Проверить и оплатить задолженность можно через приложение «Мой налог», личный кабинет ФНС или Госуслуги. Продолжать работать с долгами можно, но ФНС и приставы могут списывать деньги со счетов, арестовывать имущество и ограничивать выезд за границу при задолженности от 30 000 ₽.

Какие долги могут возникнуть у самозанятого

Долг по налогу на профессиональный доход (НПД)

Самозанятые платят налог по ставке 4% с доходов от физических лиц и 6% — от компаний и ИП. Сумма начисляется автоматически каждый месяц в приложении «Мой налог». 

Срок — до 28-го числа следующего месяца. Например, за март — до 28 апреля. 

Ответственность за оплату лежит на самом плательщике. Если не уложиться в установленный период, появится долг. 

Штрафы за нарушение правил применения НПД

Штрафы налагаются за нарушение порядка учёта, например за отсутствие или ошибку в чеке.

Как у самозанятого может появиться долг

Неуплата налога

Если пропустить срок уплаты налога, долг появится автоматически. Пени начисляют с первого дня просрочки. 

Ошибка при формировании чеков

Если занизить сумму чека или указать физическое лицо вместо юридического, налог окажется меньше, чем должен быть. Позже разницу придётся доплатить. Если этого не сделать, образуется долг. 

Аннулирование чека

Чек можно аннулировать в приложении «Мой налог» в двух случаях: 

  • в чеке ошибка;
  • продавец вернул клиенту деньги и нужен новый чек. 

Потеря статуса самозанятого

Самозанятый утрачивает статус, если:

  • получил за год доход больше 2,4 миллиона ₽;
  • ведёт деятельность, которая запрещена для самозанятых;
  • добровольно снимается с учёта.

После потери статуса доход облагается НДФЛ по ставке 13%. Если он не уплачен, возникает задолженность.

ПРИМЕР
Самозанятый фотограф за 10 месяцев заработал 2,4 миллиона ₽. После превышения лимита он автоматически потерял статус, но продолжал работать и получать оплату ещё два месяца без регистрации ИП и без перехода на другой режим. За два месяца он заработал ещё 300 000 ₽. С них нужно уплатить НДФЛ 39 000 ₽.

Когда самозанятый должен оплатить налог

Оплату за прошедший месяц нужно перечислить до 28-го числа следующего месяца. Это единый срок для всех самозанятых. Если 28-е число выпадает на выходной, срок переносится на ближайший рабочий день.

НПД начисляется ежемесячно. Если в определённом месяце дохода не было, платить ничего не нужно. Минимальных или фиксированных взносов для самозанятых нет.

Как происходит начисление налога

Когда самозанятый формирует чек, информация попадает в базу ФНС. Приложение «Мой налог» суммирует все чеки за месяц, применяет ставку 4 или 6% в зависимости от клиента и рассчитывает итоговый платёж. Его указывают в уведомлении, которое приходит в приложение до 10-го числа следующего месяца.

ПРИМЕР
В июне самозанятый получил 20 000 ₽ от физических лиц и 30 000 ₽ от организаций. Платёж составит: 20 000 × 4% = 800 ₽, 30 000 × 6% = 1 800 ₽. Итого — 2 600 ₽. Уведомление придёт до 10 июля, оплатить нужно до 28 июля.

Налог начисляют, когда деньги пришли, а не когда подписали акт или договор. Если клиент вносит оплату частями, на каждую выдают отдельный чек.

Что будет, если самозанятый не оплатит налог

Система фиксирует задолженность автоматически, затем начисляет пени и штрафует.

Начисление пени

За каждый день просрочки автоматически начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка, которая действует в этот период. 

Самозанятый видит размер пени в приложении «Мой налог» и в личном кабинете ФНС.

Штрафы за нарушение правил НПД

Если самозанятый получил деньги, но вовремя не пробил чек, могут оштрафовать на 20% от суммы. Если за полгода нарушение повторится — штраф уже 100%.

Неправильное оформление чека — ошибка в сумме, типе клиента, ИНН заказчика — приравнивается к отсутствию чека, штраф такой же. 

Ограничения со стороны налоговой

Долг — основание для запрета на выезд за границу. При наличии задолженности более 30 000 Р могут возникнуть проблемы. 

Новый порядок взыскания долгов самозанятых

С 1 ноября 2025 года ввели новую систему взыскания задолженности. 

Внесудебное взыскание налоговой задолженности

Новый порядок по Федеральному закону от 31.07.2025 №287-ФЗ применяют к долгам по налогам, сборам и страховым взносам самозанятых, если они не зарегистрированы как ИП. Главное условие — отсутствие спора по выставленной сумме.

Процедура выглядит так:

Шаг 1. Инспекция направляет уведомление о задолженности через личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или заказным письмом. Самозанятый также видит сумму в приложении «Мой налог».

Шаг 2. У налогоплательщика есть 30 рабочих дней, чтобы заявить о несогласии.

Шаг 3. Если возражений нет, контролирующий орган направляет банку поручение на списание. Сначала деньги удерживают со счетов. Если их не хватит, приставы взыщут долг за счёт другого имущества.

Шаг 4. Если есть возражения, спорную сумму исключат из единого налогового счёта и приостановят взыскание. Затем урегулирование пройдёт в судебном порядке.

Если самозанятый отразил доход в приложении «Мой налог», но не оплатил его, оспорить взыскание не получится. Если налог был доначислен ФНС, например из-за ошибки в чеке или по итогам проверки, у самозанятого есть право оспорить это.

Когда долг передают судебным приставам

Если для внесудебного взыскания средств на счетах недостаточно, ФНС передаёт документы судебным приставам.

Какие счета и доходы могут взыскать приставы

Имущество и доходы делятся на подлежащие взысканию и защищённые законом.

Что могут взыскиватьЧто защищено от взыскания
Деньги на банковских счетах и картахСоциальные пособия на детей, алименты, пенсии по потере кормильца
Наличные, если они обнаружены приставомПрожиточный минимум на должника и каждого несовершеннолетнего ребёнка
Электронные деньги Единственное жильё, если оно не в ипотеке
Заработная плата и другие доходыПредметы домашней обстановки и личные вещи, кроме драгоценностей и предметов роскоши
Имущество: автомобили, техника, инструменты от 10 000 ₽Инструменты и оборудование для профессиональной деятельности до 10 000 ₽

Как проверить задолженность самозанятого

Самозанятый может проверить долги несколькими способами.

Через приложение «Мой налог»

В приложении на главном экране отображается информация о начислениях и платежах.

В приложении можно посмотреть неоплаченные платежи, суммы к уплате за текущий месяц, прошедшие платежи, а также общую задолженность.

Через личный кабинет ФНС

В личном кабинете на сайте ФНС видны все обязательства. Чтобы зайти в личный кабинет, нужна подтверждённая учётная запись на Госуслугах или электронная подпись.

После входа на главной странице отображается состояние единого налогового счёта — общая задолженность или переплата.

Можно детально посмотреть, за какой период и какой налог не оплачен, сформировать квитанцию на оплату или сразу перевести деньги.

Через Госуслуги

Информацию можно получить на портале «Госуслуги», в разделе «Платежи» или «Штрафы Налоги».

Здесь же отображается информация об исполнительных производствах, которые ведут судебные приставы. Если документы переданы приставам, это видно в разделе «Исполнительное производство».

Как самозанятому погасить задолженность

Оплатить долг можно несколькими способами. Независимо от выбранного варианта, после внесения денег проверьте в приложении «Мой налог», личном кабинете ФНС или на Госуслугах, что все обязательства выполнены. 

Если деньги уже списаны, а долг остаётся, нужно обратиться в инспекцию с квитанцией или чеком из банка.

Оплата через приложение «Мой налог»

Приложение показывает задолженность с начисленными пенями. Для оплаты достаточно:

  • открыть главный экран приложения;
  • нажать кнопку «Заплатить» рядом с суммой;
  • оплатить банковской картой, через СБП;
  • подтвердить платёж.

Уведомление об оплате поступит в личный кабинет.

Оплата через банк

Если по каким-то причинам оплата через приложение недоступна, например ведутся технические работы, можно сформировать квитанцию и оплатить долг в любом банке. Как это сделать:

  • в приложении «Мой налог» или в личном кабинете ФНС найти раздел с задолженностью;
  • нажать «Сформировать квитанцию» или «Скачать платёжный документ»;
  • распечатать квитанцию или сохранить её в телефоне;
  • оплатить в отделении банка, через банкомат или мобильное приложение банка по реквизитам.

Погашение долга частями

Когда сумма долга большая и оплатить всё сразу не получается, можно платить частями. Пени будут начисляться на остаток.

Контролирующий орган не устанавливает график платежей для частичного погашения — самозанятый сам решает, сколько переводить. Главное — погасить весь долг до принудительного взыскания банком.

Что делать, если самозанятый не согласен с долгом

ФНС может сформировать долг, который самозанятый считает ошибочным. Такое бывает из-за неправильного расчёта налога, повторного начисления уже оплаченной суммы или технической ошибки. Тогда можно заявить о несогласии.

Как подать возражение

Нужно направить в ФНС заявление о перерасчёте или жалобу. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС, в разделе «Обратиться в ФНС» или «Подать заявление», или по почте. В заявлении указывают:

  • свои данные — ФИО, ИНН;
  • суть несогласия — какое начисление оспаривается, почему считаете его ошибочным;
  • подтверждающие документы — квитанции об оплате, скриншоты из приложения, копии чеков.

На время проверки — до 30 рабочих дней — спорную сумму не взыскивают. 

Что делать, если срок пропущен

Если 30 рабочих дней прошло, а самозанятый не заявил о несогласии, сумму взыскивают в бесспорном порядке. Тогда деньги начнут списывать со счетов, а оспорить долг можно только через суд.

Что делать, если налоговая уже списала деньги

Самозанятому нужно подать заявление о возврате через личный кабинет на сайте ФНС или лично в инспекции. К документу нужно приложить чеки об оплате, выписки по счетам.

Если ФНС не отвечает на заявление или откажет в перерасчёте, можно подать жалобу в вышестоящий орган или обратиться в суд.

Может ли самозанятый продолжать работать с долгами

Неоплаченные обязательства не лишают самозанятого права принимать заказы и получать доход. Но часть заработанного будет уходить на погашение или возникнут другие ограничения:

  • Списание денег со счетов для погашения задолженности.
  • Блокировка счетов.
  • Проблемы с получением кредитов и займов. 
  • Арест автомобилей, техники, инструментов дороже 10 000 ₽, других ценных вещей. 
  • Ограничения в работе с крупными заказчиками. Некоторые компании при заключении договоров проверяют контрагента на долги. Если у контрагента есть долги, они могут отказаться от сотрудничества. 

Вопросы по теме

Что будет, если самозанятый не уплатит налог?

На сумму начислят пени 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. Если не уплатить вовремя, ФНС или приставы могут списать деньги со счетов, арестовать имущество и при задолженности от 10 000 ₽ ограничить выезд за границу.

Как проверить долг самозанятого?

Это можно сделать через приложение «Мой налог», личный кабинет на сайте ФНС или портал «Госуслуги».

Может ли самозанятый работать с долгами?

Да, формально можно продолжать работать и получать доход. Но деньги могут списывать в счёт погашения.

Какие штрафы за неуплату НПД?

За неуплату — только пени. За отсутствие чека или ошибки при его оформлении — штраф 20% от суммы расчёта, при повторном нарушении в течение полугода — 100%.

Когда долг передают судебным приставам?

Если задолженность не погашена в установленный срок и возражений не поступило, она взыскивается во внесудебном порядке. Если денег на счёте не хватает, документы передают судебным приставам.

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