Может ли самозанятый принимать наличные деньги

Иногда расплатиться с самозанятым удобнее наличкой. Например, если нет доступа к интернету или сбой в приложении банка. Рассказываем, разрешены ли расчёты наличными, как правильно оформить сделку и на что обратить внимание, чтобы не возникло проблем.

Коротко Для организаций и ИП действует ограничение по наличным расчётам — до 100 000 ₽ по одному договору с исполнителем, который является самозанятым ИП. Если самозанятый зарегистрирован только как физлицо, на него лимит не распространяется.

Самозанятые вправе принимать наличные от физических лиц, компаний и ИП. Главное — в день получения денег сформировать чек в приложении «Мой налог». Если этого не сделать, налоговая выпишет штраф — 20% от суммы, при повторном нарушении в течение полугода — 100%.

Можно ли самозанятому принимать оплату наличными

Закон разрешает самозанятым получать наличные. Ограничений по форме расчёта нет — налоговая не делает различий между разными способами оплаты. Главное, чтобы деньги поступили именно за услугу или товар самозанятого.

От кого самозанятый может получать наличные деньги

Самозанятые могут принимать наличку от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций. Но из этого правила есть два исключения.

В течение двух лет после увольнения самозанятый не может сотрудничать с компанией, в которой работал раньше. Даже разовая услуга бывшему начальнику считается нарушением. Сотрудничество не должно подменять трудовые отношения. Если компания платит самозанятому фиксированную сумму каждый месяц, контролирует его рабочий день и предоставляет оборудование, налоговая может заподозрить подмену. В таком случае отношения двух сторон переквалифицируют в трудовые, а компании доначислят НДФЛ и страховые взносы.

Оплата от физических лиц

Если человек заплатил за стрижку, репетиторство или ремонт телефона наличными — деньги можно взять без каких-либо дополнительных документов.

Не нужно заключать письменный договор, если сумма меньше 10 000 ₽. Достаточно устной договорённости. Главное правило — после получения денег сформировать чек в приложении «Мой налог».

Оплата от юридических лиц и ИП

Компании и предприниматели тоже могут расплачиваться наличными. Но есть особенности.

Для организаций и ИП, в том числе в статусе самозанятого, действует лимит расчётов — до 100 000 ₽ по одному договору.

Компаниям и предпринимателям нужны подтверждающие документы для бухгалтерии. Обычно это договор, акт выполненных работ и чек.

Как оформить оплату наличными самозанятому

При оплате нужно правильно оформить сделку.

Как сформировать чек в приложении «Мой налог»

Основной инструмент плательщика налога на профессиональный доход — приложение «Мой налог». Через него фиксируются все поступления, в том числе бумажными купюрами.

Процедура формирования чека занимает меньше минуты.

Шаг 1. Нажать кнопку «Новая продажа».

Шаг 2. Ввести название услуги или товара (до 256 знаков), например «дизайн баннера» или «ремонт ноутбука», и их стоимость.

Шаг 3. Выбрать, от кого поступили деньги: от физического или юридического лица, ИП.

Для платежей от организаций понадобится ИНН контрагента. Эти данные обычно есть в договоре или счёте. Система сама подтянет название компании, останется выбрать предложенный вариант.

Если самозанятый получает предоплату, он должен сформировать чек на каждую часть платежа отдельно. Сначала на аванс, потом на оставшуюся сумму.

Когда нужно выдать чек клиенту

Фискальный документ формируется в день получения оплаты. Если деньги поступили на банковский счёт, выдать чек нужно до 9-го числа следующего месяца.

Готовый чек или ссылку на него можно отправить в мессенджере или на электронную почту клиента. При личном расчёте достаточно показать изображение на экране смартфона.

Бывает, что самозанятый забыл сформировать чек в день получения денежных средств. В приложении есть возможность создать документ задним числом — дату можно выбрать на календаре вручную, но только до 9-го числа следующего месяца.

Нужно ли использовать кассу

Закон освобождает самозанятых от использования кассовой техники. Учёт доходов ведётся онлайн через приложение «Мой налог». Это одна из особенностей режима: не нужно покупать оборудование, тратиться на обслуживание и разбираться в настройках.

По желанию самозанятый ИП может открыть расчётный счёт, установить кассу и терминал для безналичной оплаты.

Как платить налог самозанятому при оплате наличными

Рассказываем, когда придёт уведомление и как правильно его оплатить.

Когда возникает доход

Доход самозанятого учитывается в момент фиксации чека в приложении «Мой налог», а не по дате акта или выполнения.

ПРИМЕР Мастер отремонтировал холодильник 25 марта, но клиент попросил рассчитаться через неделю, после зарплаты. Деньги пришли 1 апреля. Значит, доход возник в апреле и налог нужно будет платить по итогам этого месяца.

Если клиент внёс предоплату, а потом доплатил остаток, каждый платёж становится отдельным доходом со своей датой.

Как данные передаются в налоговую

Все чеки из приложения «Мой налог» автоматически попадают в ФНС.

К 12-му числу следующего месяца система подсчитывает общий доход, применяет нужные ставки и присылает уведомление: сколько нужно заплатить до 28-го числа.

Ставки налога НПД

Ставки налога зависят от того, кто заплатил самозанятому — физлицо, ИП или юрлицо.

Если клиент физическое лицо, ставка — 4% от полученной суммы.

ПРИМЕР Репетитор получил за занятие 3 000 ₽. Налог — 120 ₽.

Если деньги пришли от индивидуального предпринимателя или организации, ставка выше — 6%.

ПРИМЕР Дизайнер выполнил работу для компании, получил купюрами 20 000 ₽. Налог — 1 200 ₽.

Какие ограничения действуют при расчётах наличными

Есть два типа ограничений. Первые касаются общего объёма доходов, вторые — расчётов с компаниями и предпринимателями.

Лимит дохода самозанятого

Для самозанятых установлен годовой лимит — 2,4 миллиона ₽. Это общая сумма всех поступлений за год, неважно, наличными они пришли или переводом на карту.

ПРИМЕР Мастер по ремонту квартир берёт заказы, получает оплату — часть наличными деньгами, часть на карту. Когда общая сумма за год достигает 2,4 миллиона ₽, статус самозанятого теряется. Нужно переходить на другой налоговый режим.

Ограничения для расчётов с организациями

Если самозанятый — физическое лицо без статуса ИП, он может получить любую сумму.

Для организаций и ИП действует ограничение на наличные расчёты — до 100 000 ₽ по одному договору с исполнителем, который является самозанятым ИП. Если сумма по договору больше, часть можно оплатить наличными — до 100 000 ₽, а остаток — только безналичным способом.

Если организация превысит лимит наличных расчётов с самозанятым ИП (100 000 ₽ по одному договору), ей грозит штраф до 40 000 ₽, а ИП‑плательщику — до 5 000 ₽. Самозанятый в этих случаях несёт налоговую ответственность только за отсутствие или задержку чека, а не за сам факт получения наличных. Если ИП превысит лимит, ему грозит штраф до 5 000 ₽.

Можно ли платить самозанятому наличными без договора

Деньги от физлица

Если сумма сделки между физлицами превышает 10 000 ₽, ст 161 ГК РФ требует письменной формы договора. Это не налоговое правило, но его соблюдение помогает избежать споров с клиентом.

Деньги от ИП или организации

Договор необходим ИП и компаниям, чтобы подтвердить расходы, обосновать выплату перед налоговой и снять вопросы при проверках.

Частые ошибки при расчётах наличными

Даже опытные самозанятые иногда допускают ошибки при работе с наличными — они приводят к штрафам и вопросам со стороны налоговой.

Не сформирован чек

В чём ошибка: не сформировать чек после получения денег. Например, мастер взял оплату за ремонт, положил купюры в карман, переключился на следующего клиента и не создал чек.

Чем грозит: штраф за первое нарушение — 20% от суммы поступления. Если в течение полугода ошибка повторится, штраф вырастет до 100% от незафиксированной суммы.

Чек сформирован позже оплаты

В чём ошибка: деньги получены в один день, а чек появляется в приложении позже. Закон требует фиксировать доход в день поступления наличных.

Чем грозит: штраф 20% от суммы расчёта по сделке. Повторное нарушение в течение 6 месяцев — штраф 100% от суммы, то есть вся сумма дохода.

Неправильно указан тип клиента

В чём ошибка: в приложении «Мой налог» неверно выбран статус клиента — физлицо или организация. Из-за ошибки налог рассчитывается неверно. Например, самозанятый получил наличные от компании, но в чеке указал «физическое лицо». Налог считается по ставке 4% вместо 6%.