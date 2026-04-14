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Автор

Никита Лисик

эксперт по работе с самозанятыми

8 лет опыта в управлении продуктами: от стартапов до корпораций. 

С 2024 года отвечаю в Точка Банке за все продукты, связанные с самозанятостью. Забочусь о том, чтобы предпринимателям было легко вести бизнес с самозанятыми

Статьи автора

Всего 3 статьи
20 АПРЕЛЯ 2026
692
Долги самозанятого: задолженность по НПД, штрафы и взыскание
17 АПРЕЛЯ 2026
3048
Как работать с самозанятыми и избежать рисков: правила для юридических лиц
14 АПРЕЛЯ 2026
1887
Может ли самозанятый принимать наличные деньги

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Никита Лисик – автор статей о бизнесе в Точке