Самозанятые
Всего 16 статей
29 СЕНТЯБРЯ 2026
300
Наталья Баннова
Оксана Крупина
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Как оформить самозанятость в России в 2026–2027 годах: пошаговая инструкция
11 АВГУСТА 2026
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Элина Симцова
Юлия Веремеенко
Самозанятый и «Честный ЗНАК»: что делать, если ваш товар попал под маркировку в 2026 году
26 ИЮНЯ 2026
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Мария Суховарова
Юлия Веремеенко
Самозанятый превысил лимит 2,4 млн ₽ — а вы продолжили платить с расчётного счёта. Чем это грозит: ответ юриста
2 МАЯ 2026
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Алина Мусина
Дмитрий Чередниченко
Всё о налогах и видах деятельности самозанятых граждан в 2026 году
20 АПРЕЛЯ 2026
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Никита Лисик
Мария Полосухина
Долги самозанятого: задолженность по НПД, штрафы и взыскание
17 АПРЕЛЯ 2026
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Никита Лисик
Мария Полосухина
Как работать с самозанятыми и избежать рисков: правила для юридических лиц
12 АПРЕЛЯ 2026
30 227
Алина Мусина
Юлия Веремеенко
ИП и самозанятость: как совмещать и в чём преимущества