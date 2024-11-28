Таможенный досмотр: что делать, если назначен, и как проходит

Таможенные досмотр и осмотр: что это такое и чем отличаются
Досмотр и осмотр — это две формы таможенного контроля грузов. Основная разница будет заключаться в степени проверки:
- Осмотр проходит быстро и без нарушения целостности груза. Обычно таможня требует присутствия представителя компании, но если такой возможности у декларанта нет, осмотр может затянуться. По установленным нормам на проведение этой формы таможенного контроля выделяют до 10 дней. Также декларант оплачивает расходы на хранение товара.
- Досмотр занимает значительное время для тщательного изучения поставки. Мера досмотра может быть полной или 100%, с выгрузкой, взвешиванием, извлечением из упаковки. Либо частичной, например, 10% взвешивание и «изучение» 10% товара. Таможня требует присутствия декларанта или представителя компании и может отказать в проведении досмотра без этого. Также декларант оплачивает расходы на хранение товара и другие операции, необходимые для проверки товаров.
Далее разберём подробнее особенности таможенного досмотра и осмотра.
Таможенный досмотр: понятие, цель и причины
Таможенный досмотр — это форма тщательного таможенного контроля. Во время него инспектор может:
- открывать контейнер, отсеки транспортных средств и другие места, где находятся товары;
- удалять таможенные пломбы, печати и другие средства идентификации, наложенные на товары и транспортные средства;
- вскрывать упаковку товаров для их осмотра;
- проводить разбор, демонтаж или нарушать целостность осматриваемых объектов и их частей.
Инспектор при досмотре может разобрать товар на части или что-то демонтировать — к этому нужно быть готовым
Кто назначает таможенный досмотр
Автоматическая таможенная система управления рисками (СУР). Система анализирует достоверность данных в таможенной декларации и ищет нарушения правил и требований таможни. Если СУР находит несоответствие информации по коду ТН ВЭД, весу брутто-нетто, стоимости и другим критериям, таможенный инспектор получает уведомление, что нужно провести досмотр.
Как избежать ошибок и правильно заполнить ДТ, рассказали в статье «Как заполнить таможенную декларацию».
Цель таможенного досмотра
Проверить соблюдение правил и требований таможенного законодательства.
Причины назначения таможенного досмотра
Таможенные органы досматривают не все грузы, а только те, в таможенной декларации которых система управления рисками нашла ошибки или возможное нарушение законодательства.
Например, причиной досмотра может быть:
- недостоверная информация в товаросопроводительных документах;
- повреждение таможенные пломбы, печати и других идентификационных средств товара.
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Таможенный осмотр: понятие, цель и причины
Таможенный осмотр — визуальная проверка товаров. Как правило, инспектор может производить его, если груз первый раз ввозят на территорию России, или чтобы подтвердить соответствие груза информации в сопроводительных документах.
При осмотре не нарушают целостность упаковки и товара. Декларант может присутствовать на осмотре, а может отказаться от участия в процессе. После проведения таможенного осмотра декларанту поступает акт таможенного осмотра, по результатам которого таможня может назначить досмотр.
Кто назначает таможенный осмотр
Выпускающий инспектор таможни.
Цель таможенного осмотра
Подтвердить соответствие информации в документах фактическим характеристикам груза.
Причины назначения таможенного осмотра
- Товар первый раз пересекает границу России.
- У таможенных органов есть сомнения в достоверности документов или данных о грузе.
Порядок проведения таможенного досмотра состоит из 3 этапов. Вы сможете сократить расходы на эту процедуру, если будете учитывать нюансы каждого шага.
Этап №1: уведомление о досмотре — в какие сроки нужно ответить
Когда таможенные органы принимают решение провести досмотр, инспектор уведомляет об этом декларанта.
Декларант должен подтвердить в своём сервисе для таможенного декларирования, что получил уведомление. Зафиксированного срока для ответа нет, но лучше сделать это как можно раньше, чтобы не переплачивать за хранение товаров на складе временного хранения и простой транспорта.
Также в уведомлении нужно указать, будет ли в процессе участвовать представитель компании: об этом ставится отдельная отметка.
Этап №2: прохождение таможенного досмотра
Декларант должен присутствовать на досмотре, чтобы помогать в процессе проверки, например, разгружать и предъявлять товары.
Инспектор может провести досмотр и без декларанта, если:
- декларант не явился на досмотр;
- есть особые обстоятельства, например, угроза безопасности или экологии.
Основные этапы таможенного досмотра:
- Вскрытие упаковки товаров, чтобы проверить содержимое.
- Взвешивание товаров и пересчёт грузовых мест, чтобы сравнить с данными в таможенной декларации.
- Фотофиксация артикулов и маркировки (изготовитель, страна происхождения, знак ЕАС) товаров для документации.
Даже если из всей партии проверить нужно определённую часть, выгружают все товары. Поэтому к расходам могут добавиться затраты на разгрузку и загрузку, вскрытие, переупаковку и сортировку товаров.
Этап №3: составление акта таможенного досмотра
Акт таможенного досмотра составляется в конце процедуры досмотра. Его форма утверждена решением КТС от 20.05.2010 № 260.
В акте инспектор указывает результаты досмотра (п. 9 ст. 328 ТК ЕАЭС):
- информацию о должностных лицах таможенного органа, которые проводили досмотр, и лицах, которые присутствовали при его проведении;
- причины проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или доверенного лица;
- результаты таможенного досмотра;
- иные сведения, предусмотренные формой акта.
Акт подписывают представители таможенного органа и лицо, присутствующее при досмотре. Документ составляется в двух экземплярах: один остаётся у таможенного органа, другой — у декларанта или его представителя.
Если при таможенном досмотре обнаружили недочёты, составляют отдельный акт о нарушениях
Расходы при таможенном досмотре
В отличие от таможенного осмотра, при досмотре декларанту нужно будет оплатить:
- Хранение товара на складе временного хранения.
- Погрузочно-разгрузочные работы на складе временного хранения.
- Взвешивание товара и сортировка.
- Дополнительные расходы, связанные с необходимостью вскрытия упаковки, переупаковки товаров или привлечением специалистов для проведения экспертизы.