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Таможенный досмотр: что делать, если назначен, и как проходит

В статье разбираемся, чем таможенный досмотр отличается от осмотра, когда нужно ответить на уведомление от инспектора и какие расходы ждут ВЭД-предпринимателя.

28.11.2024
3146
3146

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Таможенные досмотр и осмотр: что это такое и чем отличаются

Досмотр и осмотр — это две формы таможенного контроля грузов. Основная разница будет заключаться в степени проверки: 

  • Осмотр проходит быстро и без нарушения целостности груза. Обычно таможня требует присутствия представителя компании, но если такой возможности у декларанта нет, осмотр может затянуться. По установленным нормам на проведение этой формы таможенного контроля выделяют до 10 дней. Также декларант оплачивает расходы на хранение товара.
  • Досмотр занимает значительное время для тщательного изучения поставки. Мера досмотра может быть полной или 100%, с выгрузкой, взвешиванием, извлечением из упаковки. Либо частичной, например, 10% взвешивание и «изучение» 10% товара. Таможня требует присутствия декларанта или представителя компании и  может отказать в проведении досмотра без этого. Также декларант оплачивает расходы на хранение товара и другие операции, необходимые для проверки товаров.

Далее разберём подробнее особенности таможенного досмотра и осмотра. 

Таможенный досмотр: понятие, цель и причины

Таможенный досмотр — это форма тщательного таможенного контроля. Во время него инспектор может:

  • открывать контейнер, отсеки транспортных средств и другие места, где находятся товары;
  • удалять таможенные пломбы, печати и другие средства идентификации, наложенные на товары и транспортные средства;
  • вскрывать упаковку товаров для их осмотра;
  • проводить разбор, демонтаж или нарушать целостность осматриваемых объектов и их частей.
Таможенный досмотр: что это такое

Инспектор при досмотре может разобрать товар на части или что-то демонтировать — к этому нужно быть готовым

Кто назначает таможенный досмотр

Автоматическая таможенная система управления рисками (СУР). Система анализирует достоверность данных в таможенной декларации и ищет нарушения правил и требований таможни. Если СУР находит несоответствие информации по коду ТН ВЭД, весу брутто-нетто, стоимости и другим критериям, таможенный инспектор получает уведомление, что нужно провести досмотр.  

Как избежать ошибок и правильно заполнить ДТ, рассказали в статье «Как заполнить таможенную декларацию»

Цель таможенного досмотра

Проверить соблюдение правил и требований таможенного законодательства. 

Причины назначения таможенного досмотра

Таможенные органы досматривают не все грузы, а только те, в таможенной декларации которых система управления рисками нашла ошибки или возможное нарушение законодательства. 

Например, причиной досмотра может быть: 

  • недостоверная информация в товаросопроводительных документах;
  • повреждение таможенные пломбы, печати и других идентификационных средств товара.

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Таможенный осмотр: понятие, цель и причины

Таможенный осмотр — визуальная проверка товаров. Как правило, инспектор может производить его, если груз первый раз ввозят на территорию России, или чтобы подтвердить соответствие груза информации в сопроводительных документах. 

При осмотре не нарушают целостность упаковки и товара. Декларант может присутствовать на осмотре, а может отказаться от участия в процессе. После проведения таможенного осмотра декларанту поступает акт таможенного осмотра, по результатам которого таможня может назначить досмотр.

Кто назначает таможенный осмотр

Выпускающий инспектор таможни.

Цель таможенного осмотра

Подтвердить соответствие информации в документах фактическим характеристикам груза.

Причины назначения таможенного осмотра

  • Товар первый раз пересекает границу России. 
  • У таможенных органов есть сомнения в достоверности документов или данных о грузе.
Таможенный осмотр: что это такое и зачем его проводят

Порядок проведения таможенного досмотра состоит из 3 этапов. Вы сможете сократить расходы на эту процедуру, если будете учитывать нюансы каждого шага. 

Этап №1: уведомление о досмотре — в какие сроки нужно ответить

Когда таможенные органы принимают решение провести досмотр, инспектор уведомляет об этом декларанта. 

Декларант должен подтвердить в своём сервисе для таможенного декларирования, что получил уведомление. Зафиксированного срока для ответа нет, но лучше сделать это как можно раньше, чтобы не переплачивать за хранение товаров на складе временного хранения и простой транспорта.

Также в уведомлении нужно указать, будет ли в процессе участвовать представитель компании: об этом ставится отдельная отметка.

Этап №2: прохождение таможенного досмотра

Декларант должен присутствовать на досмотре, чтобы помогать в процессе проверки, например, разгружать и предъявлять товары.

Таможня может принудить декларанта присутствовать на досмотре, по разным причинам. В основном из-за «сложности» груза: с большим количеством артикулов и наименований, из-за которых инспектору будет сложно разобраться и рассортировать такой товар.

Татьяна Новгородоваэксперт по таможенному оформлению в Точке

Инспектор может провести досмотр и без декларанта, если:

  • декларант не явился на досмотр;
  • есть особые обстоятельства, например, угроза безопасности или экологии.

Основные этапы таможенного досмотра:

  • Вскрытие упаковки товаров, чтобы проверить содержимое.
  • Взвешивание товаров и пересчёт грузовых мест, чтобы сравнить с данными в таможенной декларации.
  • Фотофиксация артикулов и маркировки (изготовитель, страна происхождения, знак ЕАС) товаров для документации.

Даже если из всей партии проверить нужно определённую часть, выгружают все товары. Поэтому к расходам могут добавиться затраты на разгрузку и загрузку, вскрытие, переупаковку и сортировку товаров.   

Этап №3: составление акта таможенного досмотра

Акт таможенного досмотра составляется в конце процедуры досмотра. Его форма утверждена решением КТС от 20.05.2010 № 260

В акте инспектор указывает результаты досмотра (п. 9 ст. 328 ТК ЕАЭС):

  • информацию о должностных лицах таможенного органа, которые проводили досмотр, и лицах, которые присутствовали при его проведении;
  • причины проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или доверенного лица;
  • результаты таможенного досмотра;
  • иные сведения, предусмотренные формой акта.

Акт подписывают представители таможенного органа и лицо, присутствующее при досмотре. Документ составляется в двух экземплярах: один остаётся у таможенного органа, другой — у декларанта или его представителя.

Что такое таможенные досмотр и осмотр: разница между ними

Если при таможенном досмотре обнаружили недочёты, составляют отдельный акт о нарушениях

Расходы при таможенном досмотре

В отличие от таможенного осмотра, при досмотре декларанту нужно будет оплатить: 

  • Хранение товара на складе временного хранения. 
  • Погрузочно-разгрузочные работы на складе временного хранения. 
  • Взвешивание товара и сортировка. 
  • Дополнительные расходы, связанные с необходимостью вскрытия упаковки, переупаковки товаров или привлечением специалистов для проведения экспертизы.

Вопросы по теме

Что делать, если при досмотре найдены излишки товара?

На товары, которые не заявлены в ДТ, накладывают арест, так как они считаются незаконно ввезёнными. Заводят дело об административном правонарушении, и товар помещают на специальное хранение. На судебном заседании судья выносит решение: обычно назначают выплатить штраф и задекларировать излишки, в редких случаях товар конфискуют в пользу государства или уничтожают. 

Декларант должен успеть за 10 дней поместить товары на склад временного хранения и подать таможенную декларацию на изъятые товары.

Что будет, если сведения о товаре в ДТ и по факту различаются?

Таможенные органы могут отказать в выпуске товаров до устранения несоответствий. При этом декларант потеряет уплаченные таможенные сборы за обработку ДТ и может понести дополнительные расходы за хранение товаров на складе временного хранения. 

Также могут назначить штраф от 50 000 до 300 000 рублей для юридических лиц за недостоверное декларирование. Или даже завести уголовное дело, если неверные сведения были указаны, чтобы не уплачивать таможенные платежи. 

Декларант может исправить выявленные несоответствия и подать новую ДТ. После досмотра инспектор пришлёт документ с указанием, какие графы следует скорректировать и какие сведения в них заполнить. 

Можно ли отозвать декларацию во время досмотра?

Если таможенный орган уже отправил декларанту уведомление о назначении таможенного досмотра, отозвать декларацию нельзя (п. 7 ст. 113 ТК ЕАЭС).

Что будет, если проигнорировать уведомление или отказаться от досмотра?

Если декларант получил уведомление о таможенном досмотре и не предоставил товары, могут назначить административный штраф от 500 до 1 000 рублей для граждан и от 2 000 до 4 000 для должностных лиц по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ.

Также таможенные органы могут отказать в выпуске таможенной декларации, а значит товары будет нельзя ввезти на территорию страны. Выпуск новой ДТ приведёт к повторному назначению таможенного досмотра.

Нужно ли присутствовать при досмотре?

Да, в уведомлении о досмотре всегда прописано, что декларанту или его представителю необходимо присутствовать при проведении процедуры. 

Инспектор может провести досмотр на таможне без декларанта, если:

  • декларант не явился на досмотр;
  • есть угроза безопасности, жизни и здоровью человека, окружающей среде и сохранению объектов национального культурного достояния государств-членов ЕАЭС;  
  • среди товаров есть легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы,  опасные химические и биологические вещества, наркотические средства, ядовитые, токсичные, радиоактивные вещества и другие подобные товары;
  • товар находится на таможенной территории ЕАЭС без соблюдения таможенной процедуры, предусматривающей их вывоз с таможенной территории Союза.

Можно ли изменить место досмотра товара?

Да, таможенное законодательство разрешает менять место досмотра, если в нём будет всё необходимое для проведения процедуры. Например, весы и разгрузочные устройства. 

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Таможенный досмотр: что это, отличия от осмотра, порядок проведения и срок досмотра на таможне — Банк Точка