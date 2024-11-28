Таможенный досмотр: что делать, если назначен, и как проходит

На товары, которые не заявлены в ДТ, накладывают арест, так как они считаются незаконно ввезёнными. Заводят дело об административном правонарушении, и товар помещают на специальное хранение. На судебном заседании судья выносит решение: обычно назначают выплатить штраф и задекларировать излишки, в редких случаях товар конфискуют в пользу государства или уничтожают.

Декларант должен успеть за 10 дней поместить товары на склад временного хранения и подать таможенную декларацию на изъятые товары.