Бесплатная регистрация АО

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Подготовим все документы
Вам останется отправить их в ФНС
Зарегистрируем онлайн
И поможем выпустить акции
АО со счётом в Точка Банк и эмиссию акций в среднем за 5 дней
Наш партнёр «Новый регистратор» подготовит все документы и зарегистрирует АО без уплаты госпошлин. Вам не придётся обращаться в ФНС или ЦБ.
Услуга бесплатна, но, чтобы соблюсти закон, мы должны взять с вас хоть какую‑то сумму. Поэтому в договоре будет указана сумма в 1 ₽.
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
АО можно зарегистрировать самостоятельно или с помощью партнёра «Новый регистратор».
Чтобы зарегистрировать акционерное общество самостоятельно, необходимо:
Чтобы зарегистрировать акционерное общество с помощью партнёра «Новый регистратор», достаточно оставить заявку на этой странице.
Акционерное общество могут открыть как физические, так и юридические лица; как иностранцы, так и граждане РФ. Исключение — госслужащие, госорганы и органы местного самоуправления.
Госпошлина за регистрацию выпуска акций — 35 000 ₽. Если откроете счёт в Точка Банке, госпошлину за выпуск акций уплачивать не придётся.
Госпошлина при подаче документов на регистрацию АО очно в ФНС — 4 000 ₽. Если подаёте документы онлайн — бесплатно.
АО регистрирует налоговый орган по юридическому адресу будущего юрлица. Ближайшее отделение можно посмотреть на сайте ФНС. Мы подготовим все документы для регистрации АО, вам останется отправить их в ФНС.
Выпуск акций регистрирует Банк России.
Основные отличия между АО от ООО:
АО — это организационно‑правовая форма, которая помогает привлечь сторонние инвестиции или выстроить сложную систему управления. В отличие от ООО, акционерное общество может выпускать акции, обладающие различными правами как в управлении обществом, так и в получении дохода от общества.