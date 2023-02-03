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Бесплатная регистрация АО

Бесплатная регистрация AO

Бесплатно проконсультируем

Подберём СНО и коды ОКВЭД

Подготовим все документы

Вам останется отправить их в ФНС

Зарегистрируем онлайн

И поможем выпустить акции

Что нужно для регистрации АО

Физлицам
  • Паспорт
  • Свидетельство с ИНН
  • Документы, подтверждающие юрадрес
Что нужно для регистрации АО
Юрлицам
  • Свидетельства с ОГРН и ИНН
  • Устав организации
  • Паспорт и ИНН руководителя
  • Документы, подтверждающие юрадрес
Что нужно для регистрации АО

Подготовим полный пакет документов

1

Мы подберём

  • Коды ОКВЭД
  • Систему налогообложения
2

Мы подготовим

  • Заявление о регистрации АО
  • Решение о создании АО и назначении руководителя
  • Устав
  • Заявление на УСН, если потребуется
3

Вы получите

АО со счётом в Точка Банк и эмиссию акций в среднем за 5 дней

Поможем сэкономить до 35 000 ₽

Зарегистрируем АО бесплатно, если откроете счёт в Точка Банк

Наш партнёр «Новый регистратор» подготовит все документы и зарегистрирует АО без уплаты госпошлин. Вам не придётся обращаться в ФНС или ЦБ.

Услуга бесплатна, но, чтобы соблюсти закон, мы должны взять с вас хоть какую‑то сумму. Поэтому в договоре будет указана сумма в 1 ₽.

Регистрируйте АО с нами

Оставьте свой телефон, и мы перезвоним вам в течение 30 минут

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

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Частые вопросы

Что нужно для регистрации АО?

АО можно зарегистрировать самостоятельно или с помощью партнёра «Новый регистратор».

Чтобы зарегистрировать акционерное общество самостоятельно, необходимо:

  1. Подготовить учредительные бумаги: устав общества и решение о его создании.
  2. Подготовить пакет документов — для физлиц и юрлиц требования различаются.
  3. Сформировать уставный капитал: минимальный размер для непубличного АО составит 10 000 ₽, для публичного АО — 100 000 ₽.
  4. Определить состав учредителей: ими могут быть как физические, так и юридические лица.
  5. Оплатить госпошлину за регистрацию выпуска акций 35 000 ₽ и подать необходимый комплект документов на регистрацию в Банк России.
  6. Подать заявление в ФНС: заполнить форму Р11 001 и приложить пакет документов.
  7. Оплатить государственную пошлину 4 000 ₽ при очной подаче. Срок регистрации — от трёх до пяти рабочих дней.

Чтобы зарегистрировать акционерное общество с помощью партнёра «Новый регистратор», достаточно оставить заявку на этой странице.

Кто может открыть АО?

Акционерное общество могут открыть как физические, так и юридические лица; как иностранцы, так и граждане РФ. Исключение — госслужащие, госорганы и органы местного самоуправления.﻿

Сколько стоит регистрация АО?

Госпошлина за регистрацию выпуска акций — 35 000 ₽. Если откроете счёт в Точка Банке, госпошлину за выпуск акций уплачивать не придётся.

Госпошлина при подаче документов на регистрацию АО очно в ФНС — 4 000 ₽. Если подаёте документы онлайн — бесплатно.

Где проходит регистрация АО?

АО регистрирует налоговый орган по юридическому адресу будущего юрлица. Ближайшее отделение можно посмотреть на сайте ФНС. Мы подготовим все документы для регистрации АО, вам останется отправить их в ФНС.

Выпуск акций регистрирует Банк России.

Чем отличается АО от ООО?﻿

Основные отличия между АО от ООО:

  1. Сведения об акционерах публично не доступны, за исключением сведений о единственном акционере. Сведения об участниках ООО заносятся в ЕГРЮЛ и публично доступны.
  2. Количество акционеров не ограничено, количество участников ООО — не более 50.
  3. Участники ООО равны в правах. На определённого участника при его согласии могут быть возложены дополнительные обязанности. Объём предоставляемых акционерам прав зависит от категории акций: обыкновенные или привилегированные разных типов.
  4. Продажа акций проходит без ограничений. За акционерами остаётся возможность срочного переоформления при обращении к регистратору. Уставом можно предусмотреть преимущественное право покупки акций другими акционерами или самим АО по цене продажи. При продаже доли или части доли ООО собрание участников принимает решение о включении в состав нового участника — сделка должна быть удостоверена нотариально, а сведения об участниках внесены в ЕГРЮЛ. Более того, у других участников есть преимущественное право. В некоторых случаях оно есть и у самого ООО.
  5. Залог акций возможен без ограничений. Залог доли ООО — только с согласия собрания участников. Возможность залога доли может быть запрещена уставом.
  6. В АО возможно проведение гарантированной сделки с акциями — эскроу, условное депонирование. В ООО сделки эскроу с долями невозможны.
  7. В АО исключение акционера по решению других акционеров невозможно. В ООО есть возможность исключения участника общества по решению других участников.
  8. В АО выход акционера из состава акционеров по его заявлению не предусмотрен. В ООО участник может потребовать выхода с выкупом его доли обществом или выделом её в натуре.

Зачем создавать АО?

АО — это организационно‑правовая форма, которая помогает привлечь сторонние инвестиции или выстроить сложную систему управления. В отличие от ООО, акционерное общество может выпускать акции, обладающие различными правами как в управлении обществом, так и в получении дохода от общества.

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Регистрация АО онлайн — Открыть акционерное общество бесплатно — Банк Точка