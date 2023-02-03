Бесплатная регистрация АО

Наш партнёр «Новый регистратор» подготовит все документы и зарегистрирует АО без уплаты госпошлин. Вам не придётся обращаться в ФНС или ЦБ.

Услуга бесплатна, но, чтобы соблюсти закон, мы должны взять с вас хоть какую‑то сумму. Поэтому в договоре будет указана сумма в 1 ₽.